Влизат в сила промените в Закона за отбраната

1 Януари, 2026 15:22 1 043 10

Разширява се и обхватът на професионалните колежи

Влизат в сила промените в Закона за отбраната - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От днес влизат в сила мащабните промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, които окончателно увеличават пределната възраст за служба на военнослужещите. Реформата става факт, след като депутатите прегазиха ветото на президента Румен Радев, изразил сериозни опасения за бъдещето на командния състав, съобщи БТА.

Основният акцент в новите текстове е вдигането на възрастовата граница с две години за всички категории – от редовия войник до началника на отбраната. Мярката засяга онези, които все още не са упражнили правото си на пенсия.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов защити промените с мотива, че те ще позволят на армията да задържи около 847 опитни кадри през следващите две години. Според него това е ключов ход за справяне с хроничния некомплект във въоръжените сили. Данните на министерството сочат, че сред тях са 159 офицери и 510 войници, които в противен случай биха напуснали редиците.

Въпреки оптимизма на ведомството, държавният глава Румен Радев предупреди, че подобна практика не решава фундаменталните проблеми на армията. Според прессекретариата на президента, вдигането на възрастта създава предпоставки за застой в системата и стагнация в обновяването на висшия команден състав, което практически затваря вратите за развитие пред по-младите офицери.

Освен кадровите рокади, законът вече официално разрешава на армията да използва оръжие и технически средства срещу безпилотни автономни системи (дронове) при охрана на военни обекти. Въвежда се и легална дефиниция на понятието "възпиране", описвано като комплекс от дейности в мирно време за убеждаване на потенциални агресори в неизгодността на евентуална атака.

Разширява се и обхватът на професионалните колежи, където вече ще се обучават т.нар. "колежани" за нуждите на Министерството на отбраната и други ведомства.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенчо

    10 2 Отговор
    Пак пари на вятъра!

    15:25 01.01.2026

  • 2 Аман

    11 2 Отговор
    от военщини и войни !

    15:27 01.01.2026

  • 3 Гост

    7 1 Отговор
    Запрянов да каже за колко милиарда поръча тия 5000 хърватски пищака за фуражките 😆

    15:30 01.01.2026

  • 4 оня с питон.я

    10 2 Отговор
    Порадвайте се на еврото за един месец жълтопаветници и после марш на фронта.

    15:31 01.01.2026

  • 5 Орязване на

    7 0 Отговор
    Компенсации за извънреден труд-по-малко дни, орязване на заплати, липса на качествени обувки и дрехи... няма да има свободно време за часпром, ще започне пак повече напуснали, отколкото назначени...... Запрянов-Лъжец

    15:43 01.01.2026

  • 6 Сградния фонд

    6 1 Отговор
    Е в окаяно състояние и няма достатъчно помещения за личния състав

    15:45 01.01.2026

  • 7 Тези 159 офицери

    10 0 Отговор
    Ние ги знаем кои са-зад тъмните стъкла и с най-големите заплати

    15:48 01.01.2026

  • 8 Хо-ха-ха

    5 3 Отговор
    Тия дето се радваха толкова на еврото да се готвят за фронта. Няма да е далеч денят когато урсулките ще ни хвърлят в огъня.

    15:55 01.01.2026

  • 9 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    А ДО 2003 ГОДИНА Я ЛИКВИДИРАХА! А СЕГА САКЪН ДА НЕ ЗАМИНЕ НЯКОЙ ПОЛКОВНИК НЕЗАМЕНИМ!

    16:02 01.01.2026

  • 10 Сандо

    0 0 Отговор
    А какви са командировъчните за служба в горещи точки,че на някои май такива "екскурзии" им готвят?

    16:12 01.01.2026

