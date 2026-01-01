Влизат в сила промените в Закона за отбраната

От днес влизат в сила мащабните промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, които окончателно увеличават пределната възраст за служба на военнослужещите. Реформата става факт, след като депутатите прегазиха ветото на президента Румен Радев, изразил сериозни опасения за бъдещето на командния състав, съобщи БТА.

Основният акцент в новите текстове е вдигането на възрастовата граница с две години за всички категории – от редовия войник до началника на отбраната. Мярката засяга онези, които все още не са упражнили правото си на пенсия.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов защити промените с мотива, че те ще позволят на армията да задържи около 847 опитни кадри през следващите две години. Според него това е ключов ход за справяне с хроничния некомплект във въоръжените сили. Данните на министерството сочат, че сред тях са 159 офицери и 510 войници, които в противен случай биха напуснали редиците.

Въпреки оптимизма на ведомството, държавният глава Румен Радев предупреди, че подобна практика не решава фундаменталните проблеми на армията. Според прессекретариата на президента, вдигането на възрастта създава предпоставки за застой в системата и стагнация в обновяването на висшия команден състав, което практически затваря вратите за развитие пред по-младите офицери.

Освен кадровите рокади, законът вече официално разрешава на армията да използва оръжие и технически средства срещу безпилотни автономни системи (дронове) при охрана на военни обекти. Въвежда се и легална дефиниция на понятието "възпиране", описвано като комплекс от дейности в мирно време за убеждаване на потенциални агресори в неизгодността на евентуална атака.

Разширява се и обхватът на професионалните колежи, където вече ще се обучават т.нар. "колежани" за нуждите на Министерството на отбраната и други ведомства.