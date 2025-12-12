Серия дронови атаки порази Ярославъл в Русия

Руски телеграм-канали и украински медии съобщават за нощна атака с безпилотни летателни апарати срещу град Ярославъл, разположен близо на хиляда километра от украинската граница. Ако информацията се потвърди, това ще представлява едно от най-дълбоките прониквания на украински дронове в руска територия от началото на войната, предава News.bg.
Според местни публични канали в социалните мрежи, в града са били чути няколко взрива, последвани от пожар в големия нефтопреработвателен комплекс „Славнефт-ЯНОС“ („Ярославнефтеоргсинтез“), който е едно от ключовите предприятия за преработка на петрол в Централна Русия.
Официално руските власти все още не потвърдиха удар срещу рафинерията. Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев обяви в своя телеграм-канал, че в региона е в сила „дронова опасност“ и че министерството на отбраната и силовите ведомства работят за отблъскване на атаката, без да уточнява подробности.
В сутрешната си сводка Руското министерство на отбраната заяви, че над Ярославска област са били свалени осем безпилотни летателни апарата. Ведомството не съобщава за нанесени щети или пострадали, нито за състоянието на конкретни обекти на земята.
Киев многократно е подчертавал, че атакува енергийна и военна инфраструктура, която подпомага руската военна кампания в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Вашето мнение
08:48 12.12.2025
3 Саратов
Коментиран от #9, #12
08:49 12.12.2025
4 Путин да свиква
Коментиран от #8
08:49 12.12.2025
6 АБЕ УКРОП...ЧЕТА
КАТ НАПРАИМ КЪЩАТА НА МАХНО В ГУЛЯЙПОЛЕ НА ОБЩЕСТВЕН КЕ....НЕФ
КВА ША Е ТАКСАТА
08:50 12.12.2025
7 Вашето мнение
До коментар #1 от "Копейкин Костя":Меси погачата и се прощавай с прайда, това лято в София ще ви дезинфекцират
Коментиран от #13
08:50 12.12.2025
8 Петър
До коментар #4 от "Путин да свиква":Ех мечти, мечти....да се готвят Харков, Херсон и Одеса!
Коментиран от #10
08:50 12.12.2025
9 Я пъ тоа
До коментар #3 от "Саратов":Учим даот руснаците, дето обстрелват жилищни.сгради в Украйна.
08:50 12.12.2025
10 Я пъ тоа
До коментар #8 от "Петър":При Харков и Херсон Путин го наритаха....не му е за първи път
Коментиран от #14
08:51 12.12.2025
11 Мдаа!
Коментиран от #17
08:52 12.12.2025
12 Ха,ха,ха
До коментар #3 от "Саратов":Като падат на фронта, бомбят цивилни. Вчера още 4 селища са освободили руснаците. Да видим след колко дни тук Мара ще ни го напише с половин уста
Коментиран от #15
08:52 12.12.2025
13 Синчето на Соловьов
До коментар #7 от "Вашето мнение":С прайда никой не мой са прощава. От опит знам.
08:53 12.12.2025
14 Хахахаха
До коментар #10 от "Я пъ тоа":Колкото повече го "наритват", толкова повече бягат на запад!😂
Коментиран от #16
08:53 12.12.2025
15 Я пъ тоа
До коментар #12 от "Ха,ха,ха":То и Покровск освободиха уж....ама там става яко ДРОНИРАНЕ на путинисти...а при Купянск, путин развя белия байряк.
Коментиран от #18
08:54 12.12.2025
16 Стига бе
До коментар #14 от "Хахахаха":За четири години Путин ъ там откъдето тръгна...Донбас....иначе наритването на руснаци е...нон стоп.
Коментиран от #19
08:55 12.12.2025
17 ВСУ масови избива руснаци
До коментар #11 от "Мдаа!":По голяма победа от тази здраве му кажи....Земя се връща, живот никога.
Коментиран от #20
08:57 12.12.2025
18 Освободиха го, я
До коментар #15 от "Я пъ тоа":Той им откри пътя към Севрск, който също освободиха. Взеха след това Лиман. Ти карта през живота си не си ли виждал? А сателит?
Коментиран от #21
08:58 12.12.2025
19 НАРИТАН РУСНАК
До коментар #16 от "Стига бе":ОЩЕ ВЕДНЪЖ СЕ ИЗВИНЯВАМ ЗА УКРАИНСКИЯ БАЙРЯК В ПОКРОВСК
СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ ОСТАВЯЙТЕ И ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ
ТОГАВА НЯМА ДА ГО ПОЛЗВАМ НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
09:00 12.12.2025
20 АБЕ ТЕ НАЛИ
До коментар #17 от "ВСУ масови избива руснаци":РУСНАЦИТЕ СВЪРШИХА БЕ
ОСТАНАХА САМО КОРЕЙЦИ
И НЕКВИ ЗАМРАЗЕНИ БРОЙЛЕРИ НА ГРАНИЦАТА
АБЕ ПРИБИРАЙТЕ СИ ОСТАТЪЦИТЕ БЕ
Коментиран от #22
09:03 12.12.2025
21 Я пъ тоа
До коментар #18 от "Освободиха го, я":В Покровск са бият като за последно. Руско знаме са не вижда. Иначе ДРОНИРАНЕТО на руснаци върви с пълна сила...
А картата е за виртуални наивници....
Коментиран от #23, #26
09:06 12.12.2025
22 Стига бе
До коментар #20 от "АБЕ ТЕ НАЛИ":Руснаците не свършват. Куршумите на ВСУ....също.
09:07 12.12.2025
23 пак си гледал
До коментар #21 от "Я пъ тоа":Анимациите на клоуна от Квартал 94.😁
Коментиран от #25
09:09 12.12.2025
24 Мишел
09:13 12.12.2025
25 Я пъ тоа
До коментар #23 от "пак си гледал":Репортажи на западни ТВ......гледам руски също....ама яко да трепат в Покровск....или още го обграждат....
09:21 12.12.2025
26 Знамена войниците веят
До коментар #21 от "Я пъ тоа":при превземането, а Покровск е превзет отдавна! Сега напълно затворения пръстен на Мирнохрад се смалява и до дни ще изчезне.
Като не ти харесват карти, гледай видеа. Украински дори!
Коментиран от #28
09:21 12.12.2025
27 Путине, Путине...
09:23 12.12.2025
28 Стига бе
До коментар #26 от "Знамена войниците веят":Нема ли забито знаме над общината, не ми говори за превземане.....иначе ДРОНИРАНЕТО на руснаците върви с пълна сила...
Коментиран от #29, #32
09:25 12.12.2025
29 Върви
До коментар #28 от "Стига бе":1000 укри срещу 30 руски. Съотношения 1:33.
Северноармейск е руски. Репортажа бе излъчен и по западните медии.
Ал Джазира.
09:28 12.12.2025
30 След разгрома
09:29 12.12.2025
31 Мъск
09:34 12.12.2025
32 АБЕ ХУБАВО
До коментар #28 от "Стига бе":АМА ЗА КЪЩАТА НА МАХНО В ГУЛЯЙПОЛЕ НИЩО НЕ КАЗВАШ
КВА ША Е ТАКСАТА КАТ В НАПРАЙМ НА КЕНЕ...Ф
И ША ИМА ЛИ ОТСТЪПКА ЗА УКР....ОДЕБИЛИ
СЕ ПАК СА ИНВАЛИДИ
09:41 12.12.2025