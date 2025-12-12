Серия дронови атаки порази Ярославъл в Русия

Руски телеграм-канали и украински медии съобщават за нощна атака с безпилотни летателни апарати срещу град Ярославъл, разположен близо на хиляда километра от украинската граница. Ако информацията се потвърди, това ще представлява едно от най-дълбоките прониквания на украински дронове в руска територия от началото на войната, предава News.bg.

Според местни публични канали в социалните мрежи, в града са били чути няколко взрива, последвани от пожар в големия нефтопреработвателен комплекс „Славнефт-ЯНОС“ („Ярославнефтеоргсинтез“), който е едно от ключовите предприятия за преработка на петрол в Централна Русия.

Официално руските власти все още не потвърдиха удар срещу рафинерията. Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев обяви в своя телеграм-канал, че в региона е в сила „дронова опасност“ и че министерството на отбраната и силовите ведомства работят за отблъскване на атаката, без да уточнява подробности.

В сутрешната си сводка Руското министерство на отбраната заяви, че над Ярославска област са били свалени осем безпилотни летателни апарата. Ведомството не съобщава за нанесени щети или пострадали, нито за състоянието на конкретни обекти на земята.

Киев многократно е подчертавал, че атакува енергийна и военна инфраструктура, която подпомага руската военна кампания в Украйна.