Серия дронови атаки порази Ярославъл в Русия
  Тема: Украйна

Серия дронови атаки порази Ярославъл в Русия

12 Декември, 2025 08:45 902 32

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • ярославъл

Украински безпилотни апарати достигнаха почти хиляда километра навътре в руска територия

Серия дронови атаки порази Ярославъл в Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски телеграм-канали и украински медии съобщават за нощна атака с безпилотни летателни апарати срещу град Ярославъл, разположен близо на хиляда километра от украинската граница. Ако информацията се потвърди, това ще представлява едно от най-дълбоките прониквания на украински дронове в руска територия от началото на войната, предава News.bg.

Според местни публични канали в социалните мрежи, в града са били чути няколко взрива, последвани от пожар в големия нефтопреработвателен комплекс „Славнефт-ЯНОС“ („Ярославнефтеоргсинтез“), който е едно от ключовите предприятия за преработка на петрол в Централна Русия.

Официално руските власти все още не потвърдиха удар срещу рафинерията. Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев обяви в своя телеграм-канал, че в региона е в сила „дронова опасност“ и че министерството на отбраната и силовите ведомства работят за отблъскване на атаката, без да уточнява подробности.

В сутрешната си сводка Руското министерство на отбраната заяви, че над Ярославска област са били свалени осем безпилотни летателни апарата. Ведомството не съобщава за нанесени щети или пострадали, нито за състоянието на конкретни обекти на земята.

Киев многократно е подчертавал, че атакува енергийна и военна инфраструктура, която подпомага руската военна кампания в Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вашето мнение

    12 8 Отговор
    А пък нашия вожд се молел богу, москвича на баща му да стане лада. Кой лъже повече, зеленски или вожда.

    08:48 12.12.2025

  • 3 Саратов

    28 26 Отговор
    Украинските терористи обстрелват жилищни сгради защото друго не могат. Не го обиждай повече, кажи му украинец и го заплюй.

    Коментиран от #9, #12

    08:49 12.12.2025

  • 4 Путин да свиква

    25 26 Отговор
    Войната са пренесе в Русия.

    Коментиран от #8

    08:49 12.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АБЕ УКРОП...ЧЕТА

    17 4 Отговор
    ИМА ЕДИН ВАЖЕН ВЪПРОС
    КАТ НАПРАИМ КЪЩАТА НА МАХНО В ГУЛЯЙПОЛЕ НА ОБЩЕСТВЕН КЕ....НЕФ
    КВА ША Е ТАКСАТА

    08:50 12.12.2025

  • 7 Вашето мнение

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Копейкин Костя":

    Меси погачата и се прощавай с прайда, това лято в София ще ви дезинфекцират

    Коментиран от #13

    08:50 12.12.2025

  • 8 Петър

    23 5 Отговор

    До коментар #4 от "Путин да свиква":

    Ех мечти, мечти....да се готвят Харков, Херсон и Одеса!

    Коментиран от #10

    08:50 12.12.2025

  • 9 Я пъ тоа

    6 20 Отговор

    До коментар #3 от "Саратов":

    Учим даот руснаците, дето обстрелват жилищни.сгради в Украйна.

    08:50 12.12.2025

  • 10 Я пъ тоа

    5 23 Отговор

    До коментар #8 от "Петър":

    При Харков и Херсон Путин го наритаха....не му е за първи път

    Коментиран от #14

    08:51 12.12.2025

  • 11 Мдаа!

    23 4 Отговор
    Нямат край победите на ВСУ! Накрая пушката в азъг !

    Коментиран от #17

    08:52 12.12.2025

  • 12 Ха,ха,ха

    22 7 Отговор

    До коментар #3 от "Саратов":

    Като падат на фронта, бомбят цивилни. Вчера още 4 селища са освободили руснаците. Да видим след колко дни тук Мара ще ни го напише с половин уста

    Коментиран от #15

    08:52 12.12.2025

  • 13 Синчето на Соловьов

    4 16 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    С прайда никой не мой са прощава. От опит знам.

    08:53 12.12.2025

  • 14 Хахахаха

    18 5 Отговор

    До коментар #10 от "Я пъ тоа":

    Колкото повече го "наритват", толкова повече бягат на запад!😂

    Коментиран от #16

    08:53 12.12.2025

  • 15 Я пъ тоа

    5 21 Отговор

    До коментар #12 от "Ха,ха,ха":

    То и Покровск освободиха уж....ама там става яко ДРОНИРАНЕ на путинисти...а при Купянск, путин развя белия байряк.

    Коментиран от #18

    08:54 12.12.2025

  • 16 Стига бе

    4 18 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    За четири години Путин ъ там откъдето тръгна...Донбас....иначе наритването на руснаци е...нон стоп.

    Коментиран от #19

    08:55 12.12.2025

  • 17 ВСУ масови избива руснаци

    3 18 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа!":

    По голяма победа от тази здраве му кажи....Земя се връща, живот никога.

    Коментиран от #20

    08:57 12.12.2025

  • 18 Освободиха го, я

    18 3 Отговор

    До коментар #15 от "Я пъ тоа":

    Той им откри пътя към Севрск, който също освободиха. Взеха след това Лиман. Ти карта през живота си не си ли виждал? А сателит?

    Коментиран от #21

    08:58 12.12.2025

  • 19 НАРИТАН РУСНАК

    13 1 Отговор

    До коментар #16 от "Стига бе":

    ОЩЕ ВЕДНЪЖ СЕ ИЗВИНЯВАМ ЗА УКРАИНСКИЯ БАЙРЯК В ПОКРОВСК
    СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ ОСТАВЯЙТЕ И ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ
    ТОГАВА НЯМА ДА ГО ПОЛЗВАМ НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

    09:00 12.12.2025

  • 20 АБЕ ТЕ НАЛИ

    15 2 Отговор

    До коментар #17 от "ВСУ масови избива руснаци":

    РУСНАЦИТЕ СВЪРШИХА БЕ
    ОСТАНАХА САМО КОРЕЙЦИ
    И НЕКВИ ЗАМРАЗЕНИ БРОЙЛЕРИ НА ГРАНИЦАТА
    АБЕ ПРИБИРАЙТЕ СИ ОСТАТЪЦИТЕ БЕ

    Коментиран от #22

    09:03 12.12.2025

  • 21 Я пъ тоа

    2 13 Отговор

    До коментар #18 от "Освободиха го, я":

    В Покровск са бият като за последно. Руско знаме са не вижда. Иначе ДРОНИРАНЕТО на руснаци върви с пълна сила...
    А картата е за виртуални наивници....

    Коментиран от #23, #26

    09:06 12.12.2025

  • 22 Стига бе

    1 12 Отговор

    До коментар #20 от "АБЕ ТЕ НАЛИ":

    Руснаците не свършват. Куршумите на ВСУ....също.

    09:07 12.12.2025

  • 23 пак си гледал

    12 0 Отговор

    До коментар #21 от "Я пъ тоа":

    Анимациите на клоуна от Квартал 94.😁

    Коментиран от #25

    09:09 12.12.2025

  • 24 Мишел

    9 1 Отговор
    Ударът е по жилищен блок, три жилища са . Ранени са четирима възрастни/пенсионери и младо семейство с мялко дете.

    09:13 12.12.2025

  • 25 Я пъ тоа

    0 8 Отговор

    До коментар #23 от "пак си гледал":

    Репортажи на западни ТВ......гледам руски също....ама яко да трепат в Покровск....или още го обграждат....

    09:21 12.12.2025

  • 26 Знамена войниците веят

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Я пъ тоа":

    при превземането, а Покровск е превзет отдавна! Сега напълно затворения пръстен на Мирнохрад се смалява и до дни ще изчезне.
    Като не ти харесват карти, гледай видеа. Украински дори!

    Коментиран от #28

    09:21 12.12.2025

  • 27 Путине, Путине...

    2 8 Отговор
    Войната са пренесе в Русия.....под прицел на ВСУ си.....може и коледни подаръци в Кремъл да ти пратят.

    09:23 12.12.2025

  • 28 Стига бе

    1 7 Отговор

    До коментар #26 от "Знамена войниците веят":

    Нема ли забито знаме над общината, не ми говори за превземане.....иначе ДРОНИРАНЕТО на руснаците върви с пълна сила...

    Коментиран от #29, #32

    09:25 12.12.2025

  • 29 Върви

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Стига бе":

    1000 укри срещу 30 руски. Съотношения 1:33.
    Северноармейск е руски. Репортажа бе излъчен и по западните медии.
    Ал Джазира.

    09:28 12.12.2025

  • 30 След разгрома

    5 1 Отговор
    На киевската банда на наглите,ще има трибунал и за помагачите на фашистката хунта урсули ,макарони,мерцове,каи,герб,ДПС и ппдб.най доброто предстои

    09:29 12.12.2025

  • 31 Мъск

    1 0 Отговор
    Трябва да унищожим г-н ЕТ здото на сатанизма ессср и всичко войни ще спрат ессср са корумпета заслужаващи хиляди години ьатвор

    09:34 12.12.2025

  • 32 АБЕ ХУБАВО

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Стига бе":

    АМА ЗА КЪЩАТА НА МАХНО В ГУЛЯЙПОЛЕ НИЩО НЕ КАЗВАШ
    КВА ША Е ТАКСАТА КАТ В НАПРАЙМ НА КЕНЕ...Ф
    И ША ИМА ЛИ ОТСТЪПКА ЗА УКР....ОДЕБИЛИ
    СЕ ПАК СА ИНВАЛИДИ

    09:41 12.12.2025

Новини по държави:
