Новини
България »
В 00:00:20 е отчетено първото успешно теглене в евро от банкомат

В 00:00:20 е отчетено първото успешно теглене в евро от банкомат

1 Януари, 2026 14:29 624 22

  • теглене-
  • евро-
  • банкомат

Платежните системи, картовите разплащания и услугите за масови плащания бяха приведени в пълно съответствие с промените, наложени от прехода към единната европейска валута

В 00:00:20 е отчетено първото успешно теглене в евро от банкомат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В 00:00:20 е отчетено първото успешно теглене в евро от банкомат в Слънчев бряг.

В първите минути на 2026 г. еврото „влезе“ в реалния живот с първите транзакции. От днес 1 януари 2026 г. България официално премина към своята нова национална валута, еврото. Преходът протече плавно с минимално прекъсване на ключови услуги - резултат от навременна подготовка, строг график и отлично взаимодействие между институции, банки, доставчици на платежни услуги и технологични оператори на инфраструктурата.

Платежните системи, картовите разплащания и услугите за масови плащания бяха приведени в пълно съответствие с промените, наложени от прехода към единната европейска валута. Най-ясният тест за всяка инфраструктура е простият въпрос работи ли, когато всички я ползват едновременно. В първите минути на 1 януари отговорът беше категоричен.

00:03:00 бе първата успешна транзакция в евро през инфраструктурата на Борика, извършена в гр. София, символично поставяйки началото на новия етап за българската финансова система. Експертите вярват, че е добра поличба първата транзакция на 2026 г. в новата национална валута да е посредством най-иновативния способ за приемане на картови плащания. В 00:04:55 бе направено и успешно дарение в евро на виртуален ПОС терминал.

Когато плащането минава за секунди, клиентът вижда удобство. Зад това удобство, обаче, стои трудът на много професионалисти, които работиха неуморно в новогодишната нощ, за да минимизират прекъсванията и да осигурят безпроблемна миграция към новата валута.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 10 Отговор
    Моята карта и сметка още са блокирани.

    Коментиран от #7, #20

    14:30 01.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Асан Насилев

    5 3 Отговор
    Аз бях, ама не от Слънчев, а у Левия бряг ми го изтеглиха.

    Коментиран от #9

    14:31 01.01.2026

  • 4 Бойко Разбойко

    13 1 Отговор
    Теглих от чекмеджето.

    14:31 01.01.2026

  • 5 оня с питон.я

    10 7 Отговор
    Жълтопаветните селяне плачат като деца от радост. Кажете селяне, защо Швеция, Полша и Чехия са с най-голям икономически растеж за 2025 в ЕС без да са в еврозоната? И защо нямат никакво намерение да въвеждат еврото. Прочетете за домашно и пишете моля.

    Коментиран от #8, #14

    14:32 01.01.2026

  • 6 Зеленски

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Аз теглих два милиарда евро в Слънчев бряг за Украйна безвъзмездно.

    Коментиран от #12

    14:32 01.01.2026

  • 7 оня с питон.я

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Някой да ти е казал, че първото теглене е било от българска банка?

    14:33 01.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "оня с питон.я":

    Защото в еврозоната няма разтеж а трилиони загуби.

    14:33 01.01.2026

  • 9 Румян Клецов

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Асан Насилев":

    Добре ти го теглих аз на тебе€

    14:34 01.01.2026

  • 10 Урааааааа

    8 2 Отговор
    Какво световно постижение!
    Направо настръхнах!

    14:34 01.01.2026

  • 11 Гост

    2 2 Отговор
    Събале си платих масрафа в кръчмата с рубли!
    Никакви проблеми!

    14:34 01.01.2026

  • 12 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Зеленски":

    Тегли тегли те ви разделиха територията и полезните изкопаеми.

    14:34 01.01.2026

  • 13 Скоро ще бъде изтеглено и последното!

    8 5 Отговор
    Еврото отдето дошло там и отишло! Еврото не е валута , а купон без стойност.

    14:35 01.01.2026

  • 14 Щото

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "оня с питон.я":

    там не вилняха комунисти да разсипват и окрадат всичко, та да се наложи и валутен борд. Ами си запазиха производствата и си намериха инвеститори да ги развиват.

    14:35 01.01.2026

  • 15 Но баланс по сметка

    1 2 Отговор
    Още не работи. Мобилното приложение на банката ми иска някаква “актуализация…

    14:40 01.01.2026

  • 16 Дърт Вейдър

    3 1 Отговор
    Голяма новина , като че ли първият човек стъпил на Марс е българин !
    Много плитко , много тъпо

    14:41 01.01.2026

  • 17 Висящият от колесник

    1 2 Отговор
    след тази информация се чувствам пълноценно богат и спокоен за осъщественото наше велико духовно и ментално преминаване на другият бряг

    14:43 01.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А иначе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    мозъка, как е? И той блокиран, ама......

    14:46 01.01.2026

  • 21 ужасТ

    2 0 Отговор
    15 часа откак е въведено Еврото и Земята още се върти! Направа да падладейш, ти казвам!

    14:48 01.01.2026

  • 22 на някой не му харесва истината

    0 0 Отговор
    1.1.2026 е историческа дата в българската история. Ще я зпомним с няколко неща.

    1. След 140 години присъствие, България окончателно скъса пъпната връв на Москва.
    2. С приемането на Еврото, България става пълноправен член на голямото европейско семейство.
    3. Днес започва ИСТИНСКИЯ Преход към Демокрация в България. От всички нас зависи как ще завърши.

    14:51 01.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове