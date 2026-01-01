В 00:00:20 е отчетено първото успешно теглене в евро от банкомат в Слънчев бряг.
В първите минути на 2026 г. еврото „влезе“ в реалния живот с първите транзакции. От днес 1 януари 2026 г. България официално премина към своята нова национална валута, еврото. Преходът протече плавно с минимално прекъсване на ключови услуги - резултат от навременна подготовка, строг график и отлично взаимодействие между институции, банки, доставчици на платежни услуги и технологични оператори на инфраструктурата.
Платежните системи, картовите разплащания и услугите за масови плащания бяха приведени в пълно съответствие с промените, наложени от прехода към единната европейска валута. Най-ясният тест за всяка инфраструктура е простият въпрос работи ли, когато всички я ползват едновременно. В първите минути на 1 януари отговорът беше категоричен.
00:03:00 бе първата успешна транзакция в евро през инфраструктурата на Борика, извършена в гр. София, символично поставяйки началото на новия етап за българската финансова система. Експертите вярват, че е добра поличба първата транзакция на 2026 г. в новата национална валута да е посредством най-иновативния способ за приемане на картови плащания. В 00:04:55 бе направено и успешно дарение в евро на виртуален ПОС терминал.
Когато плащането минава за секунди, клиентът вижда удобство. Зад това удобство, обаче, стои трудът на много професионалисти, които работиха неуморно в новогодишната нощ, за да минимизират прекъсванията и да осигурят безпроблемна миграция към новата валута.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #20
14:30 01.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Асан Насилев
Коментиран от #9
14:31 01.01.2026
4 Бойко Разбойко
14:31 01.01.2026
5 оня с питон.я
Коментиран от #8, #14
14:32 01.01.2026
6 Зеленски
До коментар #2 от "Хаха":Аз теглих два милиарда евро в Слънчев бряг за Украйна безвъзмездно.
Коментиран от #12
14:32 01.01.2026
7 оня с питон.я
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Някой да ти е казал, че първото теглене е било от българска банка?
14:33 01.01.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #5 от "оня с питон.я":Защото в еврозоната няма разтеж а трилиони загуби.
14:33 01.01.2026
9 Румян Клецов
До коментар #3 от "Асан Насилев":Добре ти го теглих аз на тебе€
14:34 01.01.2026
10 Урааааааа
Направо настръхнах!
14:34 01.01.2026
11 Гост
Никакви проблеми!
14:34 01.01.2026
12 Гост
До коментар #6 от "Зеленски":Тегли тегли те ви разделиха територията и полезните изкопаеми.
14:34 01.01.2026
13 Скоро ще бъде изтеглено и последното!
14:35 01.01.2026
14 Щото
До коментар #5 от "оня с питон.я":там не вилняха комунисти да разсипват и окрадат всичко, та да се наложи и валутен борд. Ами си запазиха производствата и си намериха инвеститори да ги развиват.
14:35 01.01.2026
15 Но баланс по сметка
14:40 01.01.2026
16 Дърт Вейдър
Много плитко , много тъпо
14:41 01.01.2026
17 Висящият от колесник
14:43 01.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 А иначе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":мозъка, как е? И той блокиран, ама......
14:46 01.01.2026
21 ужасТ
14:48 01.01.2026
22 на някой не му харесва истината
1. След 140 години присъствие, България окончателно скъса пъпната връв на Москва.
2. С приемането на Еврото, България става пълноправен член на голямото европейско семейство.
3. Днес започва ИСТИНСКИЯ Преход към Демокрация в България. От всички нас зависи как ще завърши.
14:51 01.01.2026