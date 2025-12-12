Израел извърши въздушни удари срещу обекти на „Хизбула“ в Ливан

Тази сутрин Израел нанесе поредица въздушни удари в Южен и Източен Ливан, като взеха на прицел обекти на проиранската групировка „Хизбула“, включително тренировъчен лагер, съобщават местни медии, цитирани от Франс прес, предава БТА.

Въпреки сключеното споразумение за прекратяване на огъня с ливанската ислямистка групировка, Израел продължава редовно да атакува „Хизбула“, обвинявайки я във въоръжаване.

Според Националната информационна агенция на Ливан (ННА) днешните нападения са насочени към около десетина обекта, някои от които се намират на около 30 км от границата с Израел.

Израелските въоръжени сили съобщиха, че са поразили „тренировъчен комплекс“ на елитните сили на „Хизбула“, „Ар Радуан“, където членовете на групировката са се обучавали за използване на различни видове оръжие, предназначено за терористични атаки. Израелската армия е ударила и други военни обекти на „Хизбула“ в няколко региона на Южен Ливан.

В началото на седмицата израелските военновъздушни сили вече нанесоха удари по някои от същите обекти, отбелязва АФП.

Атаките се случват в момент, когато ливанските въоръжени сили приключват премахването на военната инфраструктура на „Хизбула“ между границата с Израел и река Литани, разположена на около 30 км северно от границата, в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня. Повечето от обектите, поразени днес, се намират на север от реката.

„Хизбула“ е значително отслабена след войната с Израел, особено след убийството на историческия ѝ лидер Хасан Насралла при израелски въздушен удар през септември миналата година в Бейрут. Оттогава САЩ засилват натиска върху ливанските власти за разоръжаването на групировката, припомня АФП.