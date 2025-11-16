Новини
САЩ убиха трима на борда на плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици. Тръмп е готов да се срещне с Мадуро

САЩ убиха трима на борда на плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици. Тръмп е готов да се срещне с Мадуро

16 Ноември, 2025 23:06, обновена 17 Ноември, 2025 05:49

Вашингтон разположи самолетоносач в Карибско море: това е най-голямото струпване на военна мощ в региона от години

САЩ убиха трима на борда на плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици. Тръмп е готов да се срещне с Мадуро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че неговата администрация би могла да е отворена за преговори с президента на Венецуела Николас Мадуро, който е подложен на все по-силен натиск от страна на САЩ на фона на струпването на военна сила в Карибско море, предаде Ройтерс.

„Възможно е да проведем някои разговори с Мадуро и ще видим как ще се развият нещата“, заяви Тръмп пред репортери в Уест Палм Бийч, Флорида, преди да се качи на самолета за Вашингтон. „Те биха искали да разговарят“, добави той.

Тръмп не даде повече подробности относно възможността за преговори, макар че намекна, че ще продължи да оказва натиск върху режима на Мадуро.

„Ние спираме наркотрафикантите и наркотиците да влизат в страната ни“, заяви Тръмп.

Министерството на комуникациите на Венецуела към момента не е отговорило на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.

По-рано държавният секретар Марко Рубио заяви, че Държавният департамент ще обозначи предполагаемия наркокартел "Картел де лос Солес" за „чуждестранна терористична организация“. Американски официални представители обвиняват "Картел де лос Солес", че работи с престъпната организация "Трен де Арагуа", за да изпраща наркотици в САЩ.

Администрацията на Тръмп казва, че венецуелският президент Николас Мадуро е лидер на "Картел де лос Солес". Мадуро отрича това обвинение.

Пентагонът разположи военни кораби, изтребители и атомна подводница в Карибско море в момент, когато американски официални представители обмислят дали да предприемат военни действия срещу правителството на Мадуро, отбелязва Ройтерс.

Новината за възможни преговори между САЩ и Венецуела дойде, след като Пентагонът обяви за поредна атака срещу предполагаем плавателен съд за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан. При атаката в събота са били убити трима души, съобщи Пентагонът.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е бил замесен в незаконен трафик на наркотици, преминавал е по известен маршрут за трафик на наркотици и е транспортирал наркотици“, заяви американското Южно командване в публикация в социалните мрежи.

В съобщението се казва, че плавателният съд е бил в международни води, когато е бил поразен от Обединената оперативна група „Южно копие“.

Този удар е двадесет и първата подобна атака, обявена от американските въоръжени сили от началото на септември. По данни на Пентагона при ударите са били убити повече от 80 души.

По думите на въоръжените сили ударите са част от справедливи усилия за прекъсване на потока от наркотици към САЩ.

Законодатели в американския Конгрес, правозащитни групи и съюзници на САЩ обаче повдигнаха въпроси относно законността на атаките.

Администрацията на президента Доналд Тръмп заяви, че има законно право да нанася ударите и министерството на правосъдието публикува правно становище, в което ги оправда и настоя, че американските военни, които извършват операциите, имат имунитет от съдебно преследване.

Най-новият самолетоносач на САЩ, който е и най-големият в света, пристигна в Карибско море днес, демонстрирайки военната мощ на САЩ и повдигайки въпроси за това какво може да означава новият приток на войски и оръжия за кампанията на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за наркотрафика в Южна Америка, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Пристигането на самолетоносача "Джералд Форд" бележи важен момент в "операцията за борба с наркотиците" на САЩ, който все още не са представили доказателства в подкрепа на тези твърдения. От началото на септември американските удари по малки корабчета, за които се предполага, че са използвани за трафик на наркотици, убиха най-малко 80 души при 20 нападения.

"Джерал Форд" допълва най-голямото струпване на американска военна мощ в региона от поколения насам, като общият брой на войските там достига около 12 000, както и почти дузина кораби на Военноморските сили. Министърът на отбраната Пийт Хегсет нарече тези действия - операция "Южно копие" (Operation Southern Spear). Контраадмирал Пол Ланзилота, който командва ударната група на "Форд" , заяви, че те ще подсилят и без това вече голямата сила на американските военни кораби, за да "защитят сигурността и просперитета на нашата нация от наркотероризма в Западното полукълбо".

САЩ отдавна използват самолетоносачи, за да окажат натиск и да възпрат агресията на други държави, тъй като техните военни самолети могат да нанасят удари по цели, намиращи се дълбоко във вътрешността на друга държава. Някои експерти твърдят, че "Форд" не е подходящ за борба с картелите, но може да бъде ефективен инструмент за сплашване на президента на Венецуела Николас Мадуро, за да го принуди да се оттегли.

Тръмп оправда атаките срещу кораби с наркотици, като заяви, че САЩ са във "въоръжен конфликт" с наркокартелите и твърди, че корабите се управляват от чуждестранни терористични организации.

Държавният секретар Марко Рубио каза, че САЩ не признават Мадуро, който беше широко обвиняван във фалшифициране на изборните резултати миналата година. Рубио нарече правителството на Венецуела "транзитна организация", която открито сътрудничи на трафикантите на наркотици.

Мадуро, който е обвинен в наркотероризъм от САЩ, от своя страна обвини американското правителство, че "фабрикува" война срещу него. Правителството на Венецуела наскоро обяви "масивна" мобилизация на войски и цивилни граждани с цел защита срещу възможни атаки от страна на САЩ.


САЩ
  • 2 Пушилки

    33 6 Отговор
    Уплашиха и рибата и рибарите, Мадуро се сещате къде се е почесал, нали?

    23:08 16.11.2025

  • 3 Тоз път

    18 11 Отговор
    са6т ша ядат хурката...

    23:10 16.11.2025

  • 5 Хохо Бохо

    Краварника има дълг от 38 трилиона долара, Венецуела има нефтени залежи за 21 трилиона долара. Следователно Венецуела има спешна нужда от демократизация. Да не си помислите нещо друго?

    23:13 16.11.2025

  • 6 Мое мнение

    50 5 Отговор
    Правилното заглавие е това: "САЩ разположиха самолетоносач в Карибско море: това е най-голямата и лесна мишена в региона от години" При тия хиперзвукови ракети които нямат спиране самолетоносачите губят смисъл. С ракета за 1-2 милиона потопяваш самолетоносач за 10 милиарда долара.

    Коментиран от #14

    23:15 16.11.2025

  • 7 си дзън

    32 6 Отговор
    12 броя Буревестника кръжат в Карибите. Ще останат във въздуха поне две години.

    Коментиран от #26

    23:19 16.11.2025

  • 12 Ха-ха-ха

    40 3 Отговор
    Значи американците ще започват да стрелят по наркокартелите намиращи се в чужда суверенна страна. Ами ако Венецуела излезе и каже имаме сведения че наркобарони се намират на територията на САЩ и от там ръководят всичко значи и Мадуро има правото да обстрелва територията на САЩ и никой копче няма да му каже. Така ли да разбирам нещата ?

    Коментиран от #56

    23:24 16.11.2025

  • 14 кхъ

    8 29 Отговор

    До коментар #6 от "Мое мнение":

    Разкажи сега, как с един залп Крайцера Москва ще потопи целият американски 5-ти флот! Свръхзвукови ракети, орешници, буревесници, армати.... А пък 11-та година сме се окопали в Донбас и още не можем да превземем Покровск - съседния град на Донецк. Аре кацни малко!

    23:24 16.11.2025

  • 18 Ууууф

    25 2 Отговор
    Пак ли ???!
    На 5 февруари 2003 държавния секретар на САЩ, Колин Поуел де, размахваше едно стъклено шишенце с бял прах и обясняваше как Садам правел ОМП/Оръжия за Масоео Поразяване/.......

    23:29 16.11.2025

  • 19 Ха-ха-ха

    14 1 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    За зеленски е сигурно. За Мадуро е още 50/50.

    23:30 16.11.2025

  • 21 си дзън

    6 12 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    В момента думнаха ТЕЦ-а в Орел, Донецк е на тъмно, а в Курск има заря. Това са фактите.

    23:34 16.11.2025

  • 23 си дзън

    7 18 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Дедо Дончо посла червения килим на Путин и после му го дръпна. В момента Путин е
    като руския робот - леко залитащ.

    23:39 16.11.2025

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 11 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    вие копеите сте неописуеми ,,,в смятането ба дългове и прогнози за разпад....на ССССРЕТО

    23:42 16.11.2025

  • 26 кефя се

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    като гледам как ловиш капейките на гола кука.

    Коментиран от #29

    23:42 16.11.2025

  • 29 си дзън

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "кефя се":

    Кълват здраво. Хаха

    23:44 16.11.2025

  • 30 Световният агресор САЩ

    22 1 Отговор
    се подготвя да унищожи поредната страна и да и заграби ресурсите.

    23:46 16.11.2025

  • 31 Хеми значи бензин

    0 10 Отговор
    Ттъмп е прав латиносите са наркоразпространители.

    23:46 16.11.2025

  • 33 Самолет до Каракас

    5 0 Отговор
    Бая зор ще види да долети. Тва не е на брега на океана. Нещо са се объркали жестоко

    23:51 16.11.2025

  • 34 Факти

    5 12 Отговор
    Русия защо не разположи самолетоносач... опа, забравих, че тя няма 🤣

    Коментиран от #44

    23:51 16.11.2025

  • 35 Тръмп оправи Палестина и Украйна

    15 1 Отговор
    И тръгна Венецуела да оправя

    23:53 16.11.2025

  • 36 От тея 12 000 американски аскер

    14 2 Отговор
    Не знам дали някой жив ще остане

    23:55 16.11.2025

  • 40 И аз

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    също.

    00:07 17.11.2025

  • 41 Там където

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    има мирис на петрол веднага се появява спешна нужда от демократизиране.

    00:09 17.11.2025

  • 43 Българин

    11 2 Отговор

    До коментар #38 от "кхъ":

    А ти ще си живял като горд представител на ЛГБТ+ движението...с изути до кокълчета гащи...!!!

    00:21 17.11.2025

  • 44 си дзън

    4 6 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    Русия има самолетоносач - Кузя. На борда му щяло да има руски роботи AIdol (тоя дето падна)

    Коментиран от #46

    00:22 17.11.2025

  • 46 Дзън дзън

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "си дзън":

    Аа да, оня пушач с димнатa завеса като Snoop Dogg

    00:26 17.11.2025

  • 47 добре де,

    9 2 Отговор
    Путин е диктатор и взема еднлични решения за всичко, а никой не е в състояние да коментира или противоречи на неговите решения. Нали САЩ са демократична държава, при товва най демократичната в света и решеията се взимат не от една личност, а с консенсус от определен колектив? Защо непрекъснато се цитира какво е казал, разпоредил или решил Тръмп , както при нас Пеевски или Бойко Борисов?

    00:32 17.11.2025

  • 48 Във Венецуела

    10 1 Отговор
    Има джунгли по големи от тези във Виетнам. А кви дживотни има в тях.... дЖилезку, Толупий и Шишавият пасти да ядат

    00:52 17.11.2025

  • 50 Голяма олигофрения

    6 0 Отговор
    (да "защитят сигурността и просперитета на нашата нация от наркотероризма в Западното полукълбо") ..

    01:02 17.11.2025

  • 52 Ха-ха-ха

    14 2 Отговор

    До коментар #45 от "кхъ":

    Българите не са правили референдум за влизане в Нато, българите не са избирали това членство. Натрапено ни е от шайка англосаксонски подлоги. Ще се бия за Българските интереси а не за интересите на англосаксонците. България няма интерес да се бие с Русия, нищо няма да спечелим от това. Не желая да сме вторите "украинци" умрели за чужди интереси.

    01:58 17.11.2025

  • 55 Някой

    6 0 Отговор
    Презумпцията за невиновност къде отиде? В кошчето.
    Ураганът Мелиса къде е, да посрещне самолетоносача?

    04:51 17.11.2025

  • 56 Някой

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ха-ха-ха":

    Мадуро може да каже, че на самолетоносача се пренасят наркотици и е закона цел за унищожение.

    04:56 17.11.2025

  • 57 Холивуд се изложи!

    2 0 Отговор
    С години пускаха филми с разни агенти, връзки, тайници, секретни квартири, защитени свидетели, съдебни процеси, а то какво било на практика? Имаш ли съмнения веднага гръмваш, палиш, взривяваш... Пустият му Холивуд каква развинтена фантазия има!

    05:16 17.11.2025

  • 58 Отворили са ги

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Колкото да видят дали не са заяли от ръждата.

    05:24 17.11.2025

  • 59 АУУУУУ

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    ИХААА ....И ПОСЛЕ КВО ? 🤣🤣🤣🤣🤣

    05:26 17.11.2025

  • 60 Чорбара

    7 0 Отговор
    Кравите и евреите избиха маса народ без вина,но иначе Путин е убиец.

    Коментиран от #61

    05:55 17.11.2025

  • 62 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор
    5 юни 2023г, Русия.
    Освобождават се 26 азовци, като за изпроводяк им се подаряват Златни Айфони и карти оллинклузив в Турция !!! Ето къде са истинската демокрация и човешки права. 😁

    06:10 17.11.2025

  • 64 Хайо

    1 0 Отговор
    Само един завършен ид.....т може да вярва ,че всичката военна структура която Сащ е разположила около Венецуела е заради дрога.Да приемен ,че е заради дрога ,кой харчи между 2 и 20 милиона долара на ден за да спре дрога която няма и половин милион на ден минаващ по този път.Някой вярва ли въобще в това ?

    06:16 17.11.2025

  • 66 Тези кравари винаги си измислят поводи

    2 0 Отговор
    за войни, ако не са химическите оръжия, то сега са наркотиците, все тъпи измислици-краварски!?

    06:46 17.11.2025

  • 67 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Време е тов.Друмев да подари малко системи тип "Орех " на тов.Мадуро.

    Ей тъй за фоерверки и кравешко мучене !

    06:51 17.11.2025

  • 68 Бо4ко

    1 0 Отговор
    Това ще се случи и с нас, ще ни резнат бандицата, и ще изядеме хурката

    06:52 17.11.2025

  • 69 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    ФАЩ не "убиват" ФАЩ елиминират (демонКРАДично!

    На ми сира списувател да се намалят денгите.

    07:10 17.11.2025