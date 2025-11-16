САЩ убиха трима на борда на плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици. Тръмп е готов да се срещне с Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че неговата администрация би могла да е отворена за преговори с президента на Венецуела Николас Мадуро, който е подложен на все по-силен натиск от страна на САЩ на фона на струпването на военна сила в Карибско море, предаде Ройтерс.
„Възможно е да проведем някои разговори с Мадуро и ще видим как ще се развият нещата“, заяви Тръмп пред репортери в Уест Палм Бийч, Флорида, преди да се качи на самолета за Вашингтон. „Те биха искали да разговарят“, добави той.
Тръмп не даде повече подробности относно възможността за преговори, макар че намекна, че ще продължи да оказва натиск върху режима на Мадуро.
„Ние спираме наркотрафикантите и наркотиците да влизат в страната ни“, заяви Тръмп.
Министерството на комуникациите на Венецуела към момента не е отговорило на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.
По-рано държавният секретар Марко Рубио заяви, че Държавният департамент ще обозначи предполагаемия наркокартел "Картел де лос Солес" за „чуждестранна терористична организация“. Американски официални представители обвиняват "Картел де лос Солес", че работи с престъпната организация "Трен де Арагуа", за да изпраща наркотици в САЩ.
Администрацията на Тръмп казва, че венецуелският президент Николас Мадуро е лидер на "Картел де лос Солес". Мадуро отрича това обвинение.
Пентагонът разположи военни кораби, изтребители и атомна подводница в Карибско море в момент, когато американски официални представители обмислят дали да предприемат военни действия срещу правителството на Мадуро, отбелязва Ройтерс.
Новината за възможни преговори между САЩ и Венецуела дойде, след като Пентагонът обяви за поредна атака срещу предполагаем плавателен съд за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан. При атаката в събота са били убити трима души, съобщи Пентагонът.
„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е бил замесен в незаконен трафик на наркотици, преминавал е по известен маршрут за трафик на наркотици и е транспортирал наркотици“, заяви американското Южно командване в публикация в социалните мрежи.
В съобщението се казва, че плавателният съд е бил в международни води, когато е бил поразен от Обединената оперативна група „Южно копие“.
Този удар е двадесет и първата подобна атака, обявена от американските въоръжени сили от началото на септември. По данни на Пентагона при ударите са били убити повече от 80 души.
По думите на въоръжените сили ударите са част от справедливи усилия за прекъсване на потока от наркотици към САЩ.
Законодатели в американския Конгрес, правозащитни групи и съюзници на САЩ обаче повдигнаха въпроси относно законността на атаките.
Администрацията на президента Доналд Тръмп заяви, че има законно право да нанася ударите и министерството на правосъдието публикува правно становище, в което ги оправда и настоя, че американските военни, които извършват операциите, имат имунитет от съдебно преследване.
Най-новият самолетоносач на САЩ, който е и най-големият в света, пристигна в Карибско море днес, демонстрирайки военната мощ на САЩ и повдигайки въпроси за това какво може да означава новият приток на войски и оръжия за кампанията на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за наркотрафика в Южна Америка, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Пристигането на самолетоносача "Джералд Форд" бележи важен момент в "операцията за борба с наркотиците" на САЩ, който все още не са представили доказателства в подкрепа на тези твърдения. От началото на септември американските удари по малки корабчета, за които се предполага, че са използвани за трафик на наркотици, убиха най-малко 80 души при 20 нападения.
"Джерал Форд" допълва най-голямото струпване на американска военна мощ в региона от поколения насам, като общият брой на войските там достига около 12 000, както и почти дузина кораби на Военноморските сили. Министърът на отбраната Пийт Хегсет нарече тези действия - операция "Южно копие" (Operation Southern Spear). Контраадмирал Пол Ланзилота, който командва ударната група на "Форд" , заяви, че те ще подсилят и без това вече голямата сила на американските военни кораби, за да "защитят сигурността и просперитета на нашата нация от наркотероризма в Западното полукълбо".
САЩ отдавна използват самолетоносачи, за да окажат натиск и да възпрат агресията на други държави, тъй като техните военни самолети могат да нанасят удари по цели, намиращи се дълбоко във вътрешността на друга държава. Някои експерти твърдят, че "Форд" не е подходящ за борба с картелите, но може да бъде ефективен инструмент за сплашване на президента на Венецуела Николас Мадуро, за да го принуди да се оттегли.
Тръмп оправда атаките срещу кораби с наркотици, като заяви, че САЩ са във "въоръжен конфликт" с наркокартелите и твърди, че корабите се управляват от чуждестранни терористични организации.
Държавният секретар Марко Рубио каза, че САЩ не признават Мадуро, който беше широко обвиняван във фалшифициране на изборните резултати миналата година. Рубио нарече правителството на Венецуела "транзитна организация", която открито сътрудничи на трафикантите на наркотици.
Мадуро, който е обвинен в наркотероризъм от САЩ, от своя страна обвини американското правителство, че "фабрикува" война срещу него. Правителството на Венецуела наскоро обяви "масивна" мобилизация на войски и цивилни граждани с цел защита срещу възможни атаки от страна на САЩ.
