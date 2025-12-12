Новини
Демократите публикуваха снимки на Доналд Тръмп от имот на Джефри Епстийн

12 Декември, 2025 21:37 626 8

Принц Андрю загуби кралските си титли и привилегии тази година след нови разкрития за връзките му с Епстийн

Демократите публикуваха снимки на Доналд Тръмп от имот на Джефри Епстийн - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Демократи от Камарата на представителите в САЩ публикуваха днес снимки от имот на Джефри Епстийн, на които се виждат американският президент Доналд Тръмп, Бил Клинтън и бившият британски принц Андрю, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Публикуваните 19 снимки от конгресмени демократи, които членуват в Комисията за надзор, са малка част от общо над 95 000 снимки, които са получили от имота на Епстийн, който почина през 2019 г. в затворническа килия в Ню Йорк по време на разследване срещу него по обвинения за сводничество.

Снимките са отделни от деловите материали, които Министерството на правосъдието вече е задължено да публикува. Изображенията бяха публикувани без контекст и сред тях има черно-бяла снимка на Тръмп заедно с шест жени, чиито лица са закрити. Комисията не посочи защо лицата са били закрити.

Няколко от снимките вече са се виждали в публичното пространство. Демократите обещаха да продължат да публикуват снимки през следващите дни и седмици, като целят да оказват натиск върху Тръмп заради предишното нежелание на администрацията му да публикува документи по разследването на Епстийн.

"Време е да се сложи край на това прикритие от страна на Белия дом и да има справедливост за потърпевшите от действията на Джефри Епстийн и неговия кръг от влиятелни личности“, каза в изявление Робърт Гарсия, високопоставен демократ в Комисията за надзор.

Белият дом за момента не е отговорил на искането за коментар на снимките.

Тръмп, който бе близък приятел на Епстийн, заяви, че е спрял контакта с него много преди срещу Епстийн да бъдат повдигнати обвинения. Клинтън също заяви, че контактите му с Епстийн не са били съществени, като призна, че е пътувал с частния му самолет, но чрез говорител заяви, че не е знаел за престъпленията на покойния финансист. Клинтън никога не е бил обвиняван от жертви на Епстийн.

Принц Андрю загуби кралските си титли и привилегии тази година след нови разкрития за връзките му с Епстийн, въпреки че отрича неправомерни действия.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    3 7 Отговор
    Абе и на "миротвореца" ще му скроят шапката.

    Коментиран от #5, #8

    21:41 12.12.2025

  • 2 Гориил

    2 1 Отговор
    Сега е ясно защо генерал Дрискол беше отстранен от длъжност.В трамвая казват на Дрискол: „Не блъскай!“

    21:42 12.12.2025

  • 3 Дедо ви...

    6 0 Отговор
    Ми къде са ви снимките...

    21:43 12.12.2025

  • 4 А сега да публикуват и имотите

    7 3 Отговор
    на Наркомана по целия свят.

    21:44 12.12.2025

  • 5 ВЕЛИНСКИ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    За коя „глава”.....

    21:44 12.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор
    За тези снимки платиха с живота си Скрипал и Чарли Кърк ❗

    21:55 12.12.2025

  • 7 И те са били там

    0 0 Отговор
    На купона ама само им дай да пръскат по мия

    22:02 12.12.2025

  • 8 Дзън брън

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ще го регистрират на "Миротворец" и толкова.

    22:02 12.12.2025