Новини
Свят »
САЩ »
Досиетата "Епстийн" не компрометират Тръмп, а Клинтън

Досиетата "Епстийн" не компрометират Тръмп, а Клинтън

20 Декември, 2025 15:06 1 656 29

  • джефри епстийн-
  • сащ-
  • бил клинтън-
  • доналд тръмп

Натискът върху бившия президент Бил Клинтън се засилва

Досиетата "Епстийн" не компрометират Тръмп, а Клинтън - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Министерството на правосъдието на САЩ започна да публикува досиетата по разследването на случая със сексуалния престъпник Джефри Епстийн - като начало над 300 000 страници. Сред първите качени файлове са частично зачеркнати документи на Федералното бюро за разследване.

Интересът към уебсайта беше голям, поради което Министерството на правосъдието регулира достъпа до него. Посетителите трябваше да се наредят на онлайн опашка, за да стигнат до началната страница с различни категории документи, включително съдебни протоколи.

Още документи - през следващите седмици

През следващите седмици трябва да бъдат публикувани още стотици хиляди документи, заяви заместник-министърът на правосъдието Тод Бланш по телевизия Фокс Нюз. Всяка страница ще бъде оформена така, че да се защити самоличността на жертвите.

Демократите обаче твърдят, че Министерството на правосъдието нарушава закона. Депутатът Раджа Кришнамурти счита това за неприемливо. "Всичко трябва да бъде публикувано наведнъж. Те разполагаха с години, за да подготвят публикуването, или поне 30 дни (от влизането в сила на закона)", цитира думите му АРД. Всяко забавяне или прекомерно заличаване на образи би било в противоречие със закона.

Прекалено много зачерквания, липсващи финансови книжа

Както се очакваше, подобни заличавания има на много места в документите. В един от тях, състоящ се от 100 страници, буквално всяка страница е напълно почернена.

Кришнамурти критикува и това, че много съдържания липсват: "Това, което търся, са финансови документи. Във връзка с тази отвратителна мрежа за търговия с деца за сексуални цели има транзакции на стойност един милиард долара. Искам да знам на кого е било плащано и за какво?".

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумер заяви, че всичко това е "прикриване, за да се защити Доналд Тръмп от грозното му минало" . Демократите получиха подкрепа и от републиканеца Томас Меси, който заедно с тях бе подел законодателната инициатива. Сега демократите проучват "всички правни възможности", както съобщиха парламентаристи от комисиите по правосъдие и надзор.

Тръмп не е уличен, потърпевшият е Клинтън

Американският конгрес беше дал на Министерството на правосъдието срок до петък да разкрие много документи. Тръмп дълго се съпротивляваше и чак след като натискът стана огромен, през ноември подписа закона за публикуване, приет от Конгреса.

Тръмп е познавал добре Епстийн, както показват стари снимки на двамата. Въпреки това в публикуваните документи няма никакви уличаващи настоящия президент данни . Затова пък в разсекретените файлове се появяват много снимки на бившия президент Бил Клинтън - например докато плува в басейна с дългогодишната довереница на Епстийн Гилейн Максуел , осъдена през 2022 година за това, че е набирала непълнолетни момичета за Епстийн.

Говорител на Клинтън разкритикува публикуването на снимките като отвличане на вниманието от страна на Белия дом. Има две групи хора, написа Ейнджъл Урена в платформата X. Първата група не е знаела нищо и е прекъснала връзките си с Епстийн преди престъпните му деяния да излязат на бял свят. Втората група обаче е продължила да поддържа връзки с него и след това. "Ние принадлежим към първата група." Никакви тактики за протакане от страна на хората от втората група няма да променят това, продължи той.

Жертвите откриват стари документи

Въпреки че все още не е ясно какви ще са последиците от публикуването на материалите, вече има реакции от някои от жертвите на Епстийн. Ани Фармър е една от оцелелите, а сестра ѝ Мария също е била малтретирана. "Сестра ми подаде пред властите сигнал за Епстийн и престъпленията му през 1996 година. Днес беше публикуван формуляр на ФБР с част от тази информация, обозначен като "детска порнография", защото Епстийн беше откраднал снимки на мен и сестра ми. Тогава аз бях на 16, а тя на 12", казва Фармър.

За нея е напълно неприемливо, че властите са знаели за това от години, но не са успели да предотвратят страданието и на други хора по-късно, посочва още АРД.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моника Люински

    18 0 Отговор
    Бил е верен съпруг и баща.

    15:08 20.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 побърканяк

    18 0 Отговор
    Мухахаха вместо накиснат рижия накиснаха демократа саксофонист.

    15:14 20.12.2025

  • 6 Цвете

    9 0 Отговор
    КОЛКО ГОДИНИ СА МИНАЛИ, НО ОТ СКРИТОТО, ВСЕ ОЩЕ ИЗЛИЗАТ ДОКАЗАТЕЛСТВА. БАЯ БОГАТИ СА НАБЪРКАНИ В ЛЮБОВНИТЕ АВАНТЮРИ.ДА СИ ПЛАЩАТ ЗА ГРЕХА.ПРИЗНАТ ГРЯХ ,ПОЛОВИН ГРЯХ.🙄🌹❤️🤔☹️🙄💯

    Коментиран от #10

    15:14 20.12.2025

  • 7 Соваж бейби

    10 0 Отговор
    На практика излиза че хората с власт са по големи мискини от хората без власт .За едните няма затвор и съд а за обикновен педофил дори и известна звезда ще лежи в затвор .Този Епстийн трябва да го оставят в историята за най богатия vip сутеньор в света .Кой знае колко разлика от другия дъртак Хю Хефнър няма само че онзи имаше бардак за богатши и звезди с елитни леки жени а този без възрастови ограничения и всичко за хора с власт.Бил е и тарикат признавам му има снимки с всички как не са го убили ФБР не знам или е пазил в тайна за снимките и доказателства.

    15:14 20.12.2025

  • 8 Цвете

    5 1 Отговор
    КОЛКО ГОДИНИ СА МИНАЛИ, НО ОТ СКРИТОТО, ВСЕ ОЩЕ ИЗЛИЗАТ ДОКАЗАТЕЛСТВА. БАЯ БОГАТИ СА НАБЪРКАНИ В ЛЮБОВНИТЕ АВАНТЮРИ.ДА СИ ПЛАЩАТ ЗА ГРЕХА.ПРИЗНАТ ГРЯХ ,ПОЛОВИН ГРЯХ.🙄🌹❤️🤔☹️🙄💯

    15:14 20.12.2025

  • 9 Господин Клинтън е пич

    10 2 Отговор
    За разлика от евро гей джендърите розови понита той харесва жени. В Европейския парламент и комисия са ужасени че той все още е нормален но за тях е демоде.

    15:19 20.12.2025

  • 10 Соваж бейби

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Според мен за целия този цирк и разкрития трябва да благодарим на Мъск с материала за Тръмп. А още колко и как са замесени един Бог знае .Спомням си че имаше гаф и с Хилъри Клинтън че имала и се занимавала с елитни леки жени после казаха че било лъжа, някой с цел да навреди на реномето и.

    15:20 20.12.2025

  • 11 Е , като

    5 0 Отговор
    за начало извадиха стара снимка с Мелания (преди брака ) в лежерна черна рокличка , Тръмп и Епщайн.

    Коментиран от #14

    15:21 20.12.2025

  • 12 От този

    5 0 Отговор
    период пуснаха снимка на Клинтън в рокля , и с кокетно кръстосани крака , с обувки с висок ток.

    15:24 20.12.2025

  • 13 Зайо Байо

    6 0 Отговор
    Ами то и Мата Хари ни показа част от досиетата на една ТИКВА с прякор Тулупа , ама нищо не последва. То да беше само тя ......

    15:25 20.12.2025

  • 14 Соваж бейби

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Е , като":

    Ако поразгледаш историите на повечето актриси и модели и съпруги на милионери са бивши плейбоки от къщата на Хю Хефнър так къде ги държеше,или поработили известно време за него не много известни.

    15:25 20.12.2025

  • 15 Aлфа Bълкът

    5 2 Отговор
    Тези папуняци демократите сега ли се усетиха?
    Още на първите снимки 3-ма от 4-ма бяха демократи, а Тръмп хал хабер си е нямал тогава пък той какъв ще е, може да е бил с убеждения на либерал.

    Дано дъртия педофил Клинтън си плати, а може Хилари да има някакво крило в партията и от нейното влияние да зависи следващия кандидат за президент на демократите и да удрят по нея чрез мъжа ѝ, а него го разобличават уж като разкриват Тръмп.
    Стана топ сапунка...

    15:37 20.12.2025

  • 16 Феникс

    2 0 Отговор
    Абе документите изтекли в дълбоката мрежа твърдят друго, и тръмпича е извратеняк и половина! Но в америката това си е нещо като сексуална ориентация!

    15:49 20.12.2025

  • 17 Венци

    2 0 Отговор
    И Мелания ли са я опъвали на оргията. Тя тогава е била и по-млада и още не е миришела.

    15:50 20.12.2025

  • 18 Мъж

    3 1 Отговор
    Политиците винаги са слабо като мъже. Слаби, но властта им стимулира мераците. А слабите мъже винаги си падат по малолетки, и са склонни към педофилия ! Това е и причината за да избягват, направо да бягат, от жените висока класа. Жената от висока класа освен всичко останало, има и високо сексуално излъчване. И смотаняците бягат защото ги е страх, че няма да се справят. А с малолетките заради липсата им на опитност, нямат такива страхове. Това е причината.

    15:53 20.12.2025

  • 19 Павел

    2 1 Отговор
    Мелания също е била от кукличките, които е забавлявала богатите чичковци с дебелите портфейли и тънките пи ш ли, но сега е Първата дама и вече е девствена.

    Коментиран от #21

    15:59 20.12.2025

  • 20 ясно е

    2 0 Отговор
    Каква му е била семата на този - искал е власт и пари и сила като най-влиятелния пимп на земята.
    И е пускал първо качество на най-важните.
    Сред тях не е бил Тръмпи по онова време.
    Кой е ходил в харемите на Султана? Ами например 20-те му братя. Не и всеки срешнат.

    А ако се разровят по световните метрополиси ще намерят много по-гадни пимпове които и сега си бачкат.
    Обаче там не е интересно, няма политическа далаверка.

    16:00 20.12.2025

  • 21 винаги съм бил против

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Павел":

    платения секс. Но за съжаление той е част от културата и психологията.
    Богати и властни чичковци винаги ще бъдат забавлявани от кукли. Защото куклите търсят това. Или поне гляма част от тях. Не търсят тебе, скромния умен и верен тип.

    16:02 20.12.2025

  • 22 Дрътия Софианец

    1 0 Отговор
    Май Бил ,е обичал често да му посвирват на саксофона като по млад ,лошо няма .

    16:08 20.12.2025

  • 23 Тома

    1 0 Отговор
    Мис бикини и тя е била малолетна когато нереза я схруска

    16:09 20.12.2025

  • 24 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Е те са изкарали 15 % от всичко, има време да лъсне и на тръмпи д-ъто

    16:11 20.12.2025

  • 25 Това ли е

    1 0 Отговор
    Цивилизования свят с който промиване мозъците на хората,педофил до п ред дофила.пълна деградация.повдига ми се

    16:12 20.12.2025

  • 26 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    И лесбийката килъри

    16:15 20.12.2025

  • 27 БИЛ НЕ БИЛ.....

    1 0 Отговор
    ТО ТАКОВА ЖИВ-ОТНО КАТО ХИЛАРИ ,....ЕвЕ ЛЕ СЕ...........?

    16:20 20.12.2025

  • 28 Директора педофил

    0 0 Отговор
    Вдъхнових се от тези досиета .това са евроатлантическите ценности

    16:39 20.12.2025

  • 29 Мишел

    0 0 Отговор
    Тръмп обясни ли за каква услуга е платил на Епщаин над 26 000$( има публикувана разписка)?

    16:48 20.12.2025