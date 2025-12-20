Досиетата "Епстийн" не компрометират Тръмп, а Клинтън

Министерството на правосъдието на САЩ започна да публикува досиетата по разследването на случая със сексуалния престъпник Джефри Епстийн - като начало над 300 000 страници. Сред първите качени файлове са частично зачеркнати документи на Федералното бюро за разследване.

Интересът към уебсайта беше голям, поради което Министерството на правосъдието регулира достъпа до него. Посетителите трябваше да се наредят на онлайн опашка, за да стигнат до началната страница с различни категории документи, включително съдебни протоколи.

Още документи - през следващите седмици

През следващите седмици трябва да бъдат публикувани още стотици хиляди документи, заяви заместник-министърът на правосъдието Тод Бланш по телевизия Фокс Нюз. Всяка страница ще бъде оформена така, че да се защити самоличността на жертвите.

Демократите обаче твърдят, че Министерството на правосъдието нарушава закона. Депутатът Раджа Кришнамурти счита това за неприемливо. "Всичко трябва да бъде публикувано наведнъж. Те разполагаха с години, за да подготвят публикуването, или поне 30 дни (от влизането в сила на закона)", цитира думите му АРД. Всяко забавяне или прекомерно заличаване на образи би било в противоречие със закона.

Прекалено много зачерквания, липсващи финансови книжа

Както се очакваше, подобни заличавания има на много места в документите. В един от тях, състоящ се от 100 страници, буквално всяка страница е напълно почернена.

Кришнамурти критикува и това, че много съдържания липсват: "Това, което търся, са финансови документи. Във връзка с тази отвратителна мрежа за търговия с деца за сексуални цели има транзакции на стойност един милиард долара. Искам да знам на кого е било плащано и за какво?".

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумер заяви, че всичко това е "прикриване, за да се защити Доналд Тръмп от грозното му минало" . Демократите получиха подкрепа и от републиканеца Томас Меси, който заедно с тях бе подел законодателната инициатива. Сега демократите проучват "всички правни възможности", както съобщиха парламентаристи от комисиите по правосъдие и надзор.

Тръмп не е уличен, потърпевшият е Клинтън

Американският конгрес беше дал на Министерството на правосъдието срок до петък да разкрие много документи. Тръмп дълго се съпротивляваше и чак след като натискът стана огромен, през ноември подписа закона за публикуване, приет от Конгреса.

Тръмп е познавал добре Епстийн, както показват стари снимки на двамата. Въпреки това в публикуваните документи няма никакви уличаващи настоящия президент данни . Затова пък в разсекретените файлове се появяват много снимки на бившия президент Бил Клинтън - например докато плува в басейна с дългогодишната довереница на Епстийн Гилейн Максуел , осъдена през 2022 година за това, че е набирала непълнолетни момичета за Епстийн.

Говорител на Клинтън разкритикува публикуването на снимките като отвличане на вниманието от страна на Белия дом. Има две групи хора, написа Ейнджъл Урена в платформата X. Първата група не е знаела нищо и е прекъснала връзките си с Епстийн преди престъпните му деяния да излязат на бял свят. Втората група обаче е продължила да поддържа връзки с него и след това. "Ние принадлежим към първата група." Никакви тактики за протакане от страна на хората от втората група няма да променят това, продължи той.

Жертвите откриват стари документи

Въпреки че все още не е ясно какви ще са последиците от публикуването на материалите, вече има реакции от някои от жертвите на Епстийн. Ани Фармър е една от оцелелите, а сестра ѝ Мария също е била малтретирана. "Сестра ми подаде пред властите сигнал за Епстийн и престъпленията му през 1996 година. Днес беше публикуван формуляр на ФБР с част от тази информация, обозначен като "детска порнография", защото Епстийн беше откраднал снимки на мен и сестра ми. Тогава аз бях на 16, а тя на 12", казва Фармър.

За нея е напълно неприемливо, че властите са знаели за това от години, но не са успели да предотвратят страданието и на други хора по-късно, посочва още АРД.