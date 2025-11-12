„Тръмп знаеше за момичетата“: разкриха шокираща информация за американския президент

Покойният Джефри Епстийн, който се самоуби в ареста, след като бе арестуван по обвинения в сексуални престъпления, е заявил, че Доналд Тръмп е знаел за непълнолетните момичета, които е експлоатирал, според имейли, разпространени от представители на Демократическата партия в Камарата на представителите, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Демократите цитират кореспонденция на Епстийн с писателя Майкъл Улф, както и с бившата му приятелка и светска личност Гилейн Максуел, която излежава 20-годишна присъда за трафик на непълнолетни.

Сред имейлите има писмо от 2019 г. до Улф, в което Епстийн пише, че Тръмп "е знаел за момичетата, тъй като е помолил Гилейн да спре". В друг имейл от 2011 г., изпратен до Максуел, Епстийн твърди, че Тръмп "прекарал часове в дома му с една от жертвите", чието име не се споменава.

Доналд Тръмп многократно и категорично е отричал да е знаел или да е участвал в престъпленията на Епстийн. Той е заявявал, че двамата са били приятели през 90-те години на миналия век, но по-късно са се скарали. Епстийн почина през 2019 г. в затворническа килия в Манхатън, като смъртта му бе обявена за самоубийство.

Белият дом обвини демократите, че са разпространили имейлите с цел да злепоставят президента Тръмп. "Демократите избирателно изтекоха имейлите към либералните медии, за да създадат фалшив разказ и да опетнят името на президента Тръмп," заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит.