„Тръмп знаеше за момичетата“: разкриха шокираща информация за американския президент

Покойният Джефри Епстийн, който се самоуби в ареста, след като бе арестуван по обвинения в сексуални престъпления, е заявил, че Доналд Тръмп е знаел за непълнолетните момичета, които е експлоатирал, според имейли, разпространени от представители на Демократическата партия в Камарата на представителите, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Демократите цитират кореспонденция на Епстийн с писателя Майкъл Улф, както и с бившата му приятелка и светска личност Гилейн Максуел, която излежава 20-годишна присъда за трафик на непълнолетни.
Сред имейлите има писмо от 2019 г. до Улф, в което Епстийн пише, че Тръмп "е знаел за момичетата, тъй като е помолил Гилейн да спре". В друг имейл от 2011 г., изпратен до Максуел, Епстийн твърди, че Тръмп "прекарал часове в дома му с една от жертвите", чието име не се споменава.
Доналд Тръмп многократно и категорично е отричал да е знаел или да е участвал в престъпленията на Епстийн. Той е заявявал, че двамата са били приятели през 90-те години на миналия век, но по-късно са се скарали. Епстийн почина през 2019 г. в затворническа килия в Манхатън, като смъртта му бе обявена за самоубийство.
Белият дом обвини демократите, че са разпространили имейлите с цел да злепоставят президента Тръмп. "Демократите избирателно изтекоха имейлите към либералните медии, за да създадат фалшив разказ и да опетнят името на президента Тръмп," заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И аз знаех че тръмпи знаел
Коментиран от #9
20:27 12.11.2025
2 Това е положително
Това не се отнася за голяма част от ръководните уж мъжки кадри в Европейския съюз.
Коментиран от #14
20:28 12.11.2025
4 Политкоректен
20:31 12.11.2025
5 Нетаняху
Коментиран от #6
20:32 12.11.2025
6 Едно от момченцата на Путин
До коментар #5 от "Нетаняху":е Володко зеленето клоунче.
Коментиран от #11
20:36 12.11.2025
7 боико борисуф
20:39 12.11.2025
8 Траурна агенция,, Надежда,,
Коментиран от #15
20:40 12.11.2025
9 Какво е знаел Тръмп?
До коментар #1 от "И аз знаех че тръмпи знаел":Че Епстийн е наемал малолетни за масажистки и съюардеси? Или за секс?
"Тръмп "е знаел за момичетата, тъй като е помолил Гилейн да спре".
Когато е разбрал че и за второто, го е изгонил от Мар-Лаго, за разлика от Бил Гейтс и други любимци на Демократите:
"Той е заявявал, че двамата са били приятели през 90-те години на миналия век, но по-късно са се скарали"
Какво не си разбрал???
Коментиран от #20
20:41 12.11.2025
10 ?????
Епстийн много удобно се самоуби.
Засега в панделата е партньорката му по бизнес и дъщеря на Робърт Максуел(ако някой още помни кой е тоя).
Но тя много предвидливо мълчи като партизанин пред фашисти.
20:41 12.11.2025
12 Майна
Това още повече ме убеждава да му стискам палци!
20:47 12.11.2025
13 стоян георгиев
До коментар #11 от "Димитър Георгиев":Ами то на този смешен въпрос се отговаря точно така. С истината. Какво не ти харесва. Атестович отдавна разкри наклонностите на Зеленски. Ермак също. Зависимия така го държат, освен с наркотици и с това.
20:48 12.11.2025
14 Наблюдател
До коментар #2 от "Това е положително":Вчера Тръм заповяда да се разследва Клоуна и днес дълбоката държава вади кирливи ризи.
Зрленият Клоун трябва пред цял свят да се съди и присъдата трябва да се изпълни публично.
20:57 12.11.2025
16 Иван
21:10 12.11.2025
17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:10 12.11.2025
18 маро ма
21:10 12.11.2025
19 така, така
От друга страна, Тръмп (а и всички останали) е нормално да отричат да са знаели нещо, еле да си признават, че са се възползвали от услугите на момите.
Нищо ново под слънцето. Трябват доста по-убедителни доказателства от някакви имейли, за да се получи ефекта на гранде скандала. Тия имейли са си като най-нормалното подозрение към всеки, посещавал острова. Ама подозрение, не е обвинение. Тръмп има опит да бъде набеждаван от проститутки, па и да плаща измислени компенсации. С имейли не може да го изплашат.
21:12 12.11.2025
20 Малкия холандец
До коментар #9 от "Какво е знаел Тръмп?":Епстийн твърди, че Тръмп "прекарал часове в дома му с една от жертвите", чието име не се споменава.
А това удобно го пропусна, защо?
Коментиран от #22
21:27 12.11.2025
21 Мелани
21:30 12.11.2025
22 Българин
До коментар #20 от "Малкия холандец":...и защо не се споменава името на малолетната жертва...? И въобще съществува ли подобна жертва...Или я има само във фантазиите на служителите на Ротшилд и Сорос...
21:41 12.11.2025