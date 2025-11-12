Новини
„Тръмп знаеше за момичетата“: разкриха шокираща информация за американския президент

12 Ноември, 2025 20:23 3 085 22

  • джефри епстийн-
  • доналд тръмп-
  • сащ

Тръмп многократно и категорично е отричал да е знаел или да е участвал в престъпленията на Епстийн

„Тръмп знаеше за момичетата“: разкриха шокираща информация за американския президент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Покойният Джефри Епстийн, който се самоуби в ареста, след като бе арестуван по обвинения в сексуални престъпления, е заявил, че Доналд Тръмп е знаел за непълнолетните момичета, които е експлоатирал, според имейли, разпространени от представители на Демократическата партия в Камарата на представителите, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Демократите цитират кореспонденция на Епстийн с писателя Майкъл Улф, както и с бившата му приятелка и светска личност Гилейн Максуел, която излежава 20-годишна присъда за трафик на непълнолетни.

Сред имейлите има писмо от 2019 г. до Улф, в което Епстийн пише, че Тръмп "е знаел за момичетата, тъй като е помолил Гилейн да спре". В друг имейл от 2011 г., изпратен до Максуел, Епстийн твърди, че Тръмп "прекарал часове в дома му с една от жертвите", чието име не се споменава.

Доналд Тръмп многократно и категорично е отричал да е знаел или да е участвал в престъпленията на Епстийн. Той е заявявал, че двамата са били приятели през 90-те години на миналия век, но по-късно са се скарали. Епстийн почина през 2019 г. в затворническа килия в Манхатън, като смъртта му бе обявена за самоубийство.

Белият дом обвини демократите, че са разпространили имейлите с цел да злепоставят президента Тръмп. "Демократите избирателно изтекоха имейлите към либералните медии, за да създадат фалшив разказ и да опетнят името на президента Тръмп," заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И аз знаех че тръмпи знаел

    18 2 Отговор
    Но отрича. Не го интересувало . Не правил с тях бизнес. Клинтън имаше една внедрена секретарка момиче . И той отричал .

    Коментиран от #9

    20:27 12.11.2025

  • 2 Това е положително

    32 13 Отговор
    Господин Тръмп се интересува от момичета а не от евро джендъри момчета.
    Това не се отнася за голяма част от ръководните уж мъжки кадри в Европейския съюз.

    Коментиран от #14

    20:28 12.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Политкоректен

    24 6 Отговор
    Транссексуалните са потресени.

    20:31 12.11.2025

  • 5 Нетаняху

    12 29 Отговор
    И аз знам за моченцатана Путин Многоходовия

    Коментиран от #6

    20:32 12.11.2025

  • 6 Едно от момченцата на Путин

    12 14 Отговор

    До коментар #5 от "Нетаняху":

    е Володко зеленето клоунче.

    Коментиран от #11

    20:36 12.11.2025

  • 7 боико борисуф

    5 6 Отговор
    и тоя шапшал ще командва света само путин ще го оправи😌😌😌😂😂😂😂😜😜😜😃😃😃😃

    20:39 12.11.2025

  • 8 Траурна агенция,, Надежда,,

    14 6 Отговор
    Тръмп е един самовлюбен простосмъртен нарцис

    Коментиран от #15

    20:40 12.11.2025

  • 9 Какво е знаел Тръмп?

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "И аз знаех че тръмпи знаел":

    Че Епстийн е наемал малолетни за масажистки и съюардеси? Или за секс?
    "Тръмп "е знаел за момичетата, тъй като е помолил Гилейн да спре".

    Когато е разбрал че и за второто, го е изгонил от Мар-Лаго, за разлика от Бил Гейтс и други любимци на Демократите:
    "Той е заявявал, че двамата са били приятели през 90-те години на миналия век, но по-късно са се скарали"

    Какво не си разбрал???

    Коментиран от #20

    20:41 12.11.2025

  • 10 ?????

    15 2 Отговор
    Абе там е такъв караминьол че ако го разръчкат принц Ендрю май ще е най-малката жертва.
    Епстийн много удобно се самоуби.
    Засега в панделата е партньорката му по бизнес и дъщеря на Робърт Максуел(ако някой още помни кой е тоя).
    Но тя много предвидливо мълчи като партизанин пред фашисти.

    20:41 12.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Майна

    15 4 Отговор
    Много ви пречи Тръмп, бе
    Това още повече ме убеждава да му стискам палци!

    20:47 12.11.2025

  • 13 стоян георгиев

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Димитър Георгиев":

    Ами то на този смешен въпрос се отговаря точно така. С истината. Какво не ти харесва. Атестович отдавна разкри наклонностите на Зеленски. Ермак също. Зависимия така го държат, освен с наркотици и с това.

    20:48 12.11.2025

  • 14 Наблюдател

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Това е положително":

    Вчера Тръм заповяда да се разследва Клоуна и днес дълбоката държава вади кирливи ризи.
    Зрленият Клоун трябва пред цял свят да се съди и присъдата трябва да се изпълни публично.

    20:57 12.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иван

    4 0 Отговор
    Тръмп знае и за сатанинската синагога.

    21:10 12.11.2025

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Чудя се, дали Рижко мачка зелените балони от снимката...

    21:10 12.11.2025

  • 18 маро ма

    1 0 Отговор
    Как триеш,по презумпция или първо четеш...🤣🤣🤣🤣Ако си в състояние да четеш...

    21:10 12.11.2025

  • 19 така, така

    4 0 Отговор
    Всъщност, всички са знаели за момичетата, но едва ли са се интересували как са били привлечени, т.е. по тяхна воля и желание, чрез изнуда и заплахи, чрез наркотична зависимост и т.н. На никой не му е пукало. Девойките са били там, усмихвали са се и въобще не е изглеждало някой да ги принуждава, а вероятно на голяма част от тях не им е личало да са непълнолетни.
    От друга страна, Тръмп (а и всички останали) е нормално да отричат да са знаели нещо, еле да си признават, че са се възползвали от услугите на момите.
    Нищо ново под слънцето. Трябват доста по-убедителни доказателства от някакви имейли, за да се получи ефекта на гранде скандала. Тия имейли са си като най-нормалното подозрение към всеки, посещавал острова. Ама подозрение, не е обвинение. Тръмп има опит да бъде набеждаван от проститутки, па и да плаща измислени компенсации. С имейли не може да го изплашат.

    21:12 12.11.2025

  • 20 Малкия холандец

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Какво е знаел Тръмп?":

    Епстийн твърди, че Тръмп "прекарал часове в дома му с една от жертвите", чието име не се споменава.

    А това удобно го пропусна, защо?

    Коментиран от #22

    21:27 12.11.2025

  • 21 Мелани

    1 0 Отговор
    И аз знам, но си мълча. Той дъртия не ме еде вече! И на младо не му става чурката!

    21:30 12.11.2025

  • 22 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Малкия холандец":

    ...и защо не се споменава името на малолетната жертва...? И въобще съществува ли подобна жертва...Или я има само във фантазиите на служителите на Ротшилд и Сорос...

    21:41 12.11.2025