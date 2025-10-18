Новини
Свят »
Великобритания »
Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри Епстийн

Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри Епстийн

18 Октомври, 2025 09:00 837 7

  • джефри епстийн-
  • принц андрю-
  • сащ-
  • великобритания

Андрю обяви, че ще спре да използва всички свои титли и почетни звания, включително титлата на херцог на Йорк

Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри Епстийн - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският принц Андрю е летял четири пъти с частния самолет на финансиста педофил Джефри Епстийн, показват публикувани в САЩ документи, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, предаде БТА.

Името на принца се споменава в списъка с пътниците на полет от Лутън до Единбург от 1 септември 2006 г., заедно с това на осъдената за сексуален трафик Гилейн Максуел, както и в този на полет на 12 май 2000 г., в който се посочва, че е пътувал заедно с Епстийн, Максуел, звездния шеф готвач Адам Пери Ланг, телохранител и още три лица.

Името "принц Андрю" се среща и сред пасажерите на още два полета, този път от 1999 г., редом с това на офицера от кралската охрана Стив Бърджис. До огласяването на списъците се стигна само часове след като Андрю обяви, че ще спре да използва всички свои титли и почетни звания, включително титлата на херцог на Йорк.

Съпругата на опозорения бивш сенатор от Ню Джърси Боб Менендес Гуендолин Бек и жена на име Клеър Хейзъл също присъстват сред имената на пътниците на единия от полетите от 1999 г. – тогава в самолета са били и Епстийн, и Максуел.

Полетът, в който фигурират Бек и Хейзъл, е от 12 февруари от Американските Вирджински острови до Палм Бийч, Флорида; другият полет от 1999 г. е бил на 9 февруари от Тетърбъро, Ню Джърси, до Американските Вирджински острови. Списъците са част от стотици документи, публикувани вчера от Комисията за надзор и отчетност на Камарата на представителите на САЩ.

Името на Андрю изплува под светлината на прожекторите около делото за сексуален трафик срещу Максуел, когато той бе посочен като един от хората, летели със самолета на Епстийн – един от обвинителите на опозорения представител на британския хайлайф дори твърди, че Максуел и принцът са летели заедно и в средата на 90-те. Един от пилотите на самолета Лари Висоски каза пред съда, че Андрю е пътувал в самолета "няколко пъти".


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То се знае

    3 0 Отговор
    Всичкият западен "елит" са си извратеняци и с отвинтени за Д ни Ци....

    09:05 18.10.2025

  • 2 Питащ

    3 2 Отговор
    А за рижия kлoyн кога?

    09:13 18.10.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    А пил ли е мазно турско кафе с малолетни кифли?🐸🦃🥳🤣🖕

    09:17 18.10.2025

  • 4 От Варна

    4 0 Отговор
    Изборът на начина на живот е личен избор. Винаги е имало и ще има жени, домогващи се до лесно обогатяване, чрез предоставяне на тялото си. Винаги е имало и ще има мъже, които се възползват от това, особено, ако могат да плащат . Някои и много щедро! Не ми е ясно, защо занимават обществото с такива блудкави истории, независимо дали участниците са звезди, хора с власт или най-обикновени прелюбодейци! Колко невинни, наивни и доверчиви жени и какви зловещи използвачи!!! Хайде, знае се ….Няма нищо фрапиращо в тези случаи!

    Коментиран от #7

    09:43 18.10.2025

  • 5 наблюдател

    1 0 Отговор
    летял и са му свирили на флейтата

    09:44 18.10.2025

  • 6 Няма да има ефект

    0 0 Отговор
    Тръмп не е кралско особа, нещо повече, не се прави на фалшив поритан.

    10:11 18.10.2025

  • 7 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "От Варна":

    Тук не иде реч за проституция а за педофилия.А педофилията се води престъпление в цял свят..

    10:51 18.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания