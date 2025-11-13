Тръмп и Епстийн: „Разбира се, че знаеше за момичетата”

Имейли от Джефри Епстийн до негови близки споменават Доналд Тръмп . От тях става ясно, че американският президент е бил наясно, че Епстийн и сподвижниците му извършват престъпления. Тръмп отрича. Новите разкрития дойдоха, след като представители на Демократическата партия първо разсекретиха няколко имейла, а по-късно бяха публикувани 23 000 страници различни документи, обвързани с Епстийн.

В имейл от 2 април 2011 г. Епстийн пише на съдружницата си Гилейн Максуел, която в момента излежава 20-годишна присъда за престъпленията , извършени заедно с покойния милиардер: "Искам да осъзнаеш, че кучето, което още не е излаяло, е Тръмп. [Засекретено име на жертва] прекара часове наред в къщата ми с него, а той нито веднъж не е бил споменат”.

В друг имейл от 2019 година, когато Тръмп вече е президент, Епстийн пише до журналиста Майкъл Уолф - автор на няколко книги за Тръмп: "Разбира се, че Тръмп знаеше за момичетата, нали поиска от Гилейн да спре”.

Кампания срещу Тръмп?

Белият дом обвини членовете на Демократическата партия, че водят кампания срещу Тръмп. По думите на прессекретарката на Белия дом Карълайн Левит "демократите са си подбрали конкретни имейли”, които да изпратят на медиите като част от "клеветническа кампания” срещу американския президент .

Белият дом в нито един момент не заяви, че съдържанието на имейлите е фалшифицирано или невярно. Допълнителните над 20 000 страници разсекретени документи, които последваха първите няколко имейла, публикувани в американски медии, оставят все същия голям въпрос - знаел ли е Доналд Тръмп за престъпленията, извършвани от Епстийн и прави ли го това съучастник ? Специална комисия в американския Конгрес в момента разследва всичко, свързано с Епстийн.

"Тръмп не е замесен в престъпления”

Белият дом твърди, че засекретеното име на жертва на Епстийн, което се споменава в един от имейлите, е това на Вирджиния Джуфре, която се самоуби тази година. Мемоарът ѝ беше публикуван този октомври. В него тя обвинява британският принц Андрю, че се е възползвал от нея, докато е била непълнолетна. Това доведе до отнемането на монархическите му титли.

Карълайн Левит подчерта, че Джуфре е казвала преди, че Тръмп не е бил замесен в никакви престъпления и винаги е бил доброжелателен спрямо нея. Според прессекретарката на Белия дом това показва, че демократите се опитват да представят погрешно президента като замесен в престъпленията.

Вот за разсекретяване на досиетата на Епстийн

Въпреки това, спорът около досиетата на Епстийн може да набере отново скорост. Поради спирането на работата на правителството, Камарата на представителите не заседава няколко седмици. Но сега Епстийн ще се появи отново на дневен ред за американския президент. Гласуването за разкриването на досиетата е насрочено за следващата седмица в Камарата на представителите, както обяви пред репортери нейният председател от Републиканската партия Майк Джонсън.

Освен това, извадките от имейлите бяха публикувани малко преди заседанието на Конгреса, на което клетва положи нова представителка от Аризона - демократката Аделита Грихалва. Тя заяви, че ще подпише искането за разкриване на досиетата на Епстийн . Има и някои републиканци, които подкрепят искането. Следователно е възможно те да помогнат на опозиционните демократи да получат мнозинство.