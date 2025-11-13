Новини
Тръмп и Епстийн: „Разбира се, че знаеше за момичетата”

13 Ноември, 2025 14:02 847 14

Тази и още кореспонденции на осъдения сексуален престъпник споменават президента на САЩ. Какво още се казва в тях?

Тръмп и Епстийн: „Разбира се, че знаеше за момичетата” - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Имейли от Джефри Епстийн до негови близки споменават Доналд Тръмп . От тях става ясно, че американският президент е бил наясно, че Епстийн и сподвижниците му извършват престъпления. Тръмп отрича. Новите разкрития дойдоха, след като представители на Демократическата партия първо разсекретиха няколко имейла, а по-късно бяха публикувани 23 000 страници различни документи, обвързани с Епстийн.

В имейл от 2 април 2011 г. Епстийн пише на съдружницата си Гилейн Максуел, която в момента излежава 20-годишна присъда за престъпленията , извършени заедно с покойния милиардер: "Искам да осъзнаеш, че кучето, което още не е излаяло, е Тръмп. [Засекретено име на жертва] прекара часове наред в къщата ми с него, а той нито веднъж не е бил споменат”.

В друг имейл от 2019 година, когато Тръмп вече е президент, Епстийн пише до журналиста Майкъл Уолф - автор на няколко книги за Тръмп: "Разбира се, че Тръмп знаеше за момичетата, нали поиска от Гилейн да спре”.

Кампания срещу Тръмп?

Белият дом обвини членовете на Демократическата партия, че водят кампания срещу Тръмп. По думите на прессекретарката на Белия дом Карълайн Левит "демократите са си подбрали конкретни имейли”, които да изпратят на медиите като част от "клеветническа кампания” срещу американския президент .

Белият дом в нито един момент не заяви, че съдържанието на имейлите е фалшифицирано или невярно. Допълнителните над 20 000 страници разсекретени документи, които последваха първите няколко имейла, публикувани в американски медии, оставят все същия голям въпрос - знаел ли е Доналд Тръмп за престъпленията, извършвани от Епстийн и прави ли го това съучастник ? Специална комисия в американския Конгрес в момента разследва всичко, свързано с Епстийн.

"Тръмп не е замесен в престъпления”

Белият дом твърди, че засекретеното име на жертва на Епстийн, което се споменава в един от имейлите, е това на Вирджиния Джуфре, която се самоуби тази година. Мемоарът ѝ беше публикуван този октомври. В него тя обвинява британският принц Андрю, че се е възползвал от нея, докато е била непълнолетна. Това доведе до отнемането на монархическите му титли.

Карълайн Левит подчерта, че Джуфре е казвала преди, че Тръмп не е бил замесен в никакви престъпления и винаги е бил доброжелателен спрямо нея. Според прессекретарката на Белия дом това показва, че демократите се опитват да представят погрешно президента като замесен в престъпленията.

Вот за разсекретяване на досиетата на Епстийн

Въпреки това, спорът около досиетата на Епстийн може да набере отново скорост. Поради спирането на работата на правителството, Камарата на представителите не заседава няколко седмици. Но сега Епстийн ще се появи отново на дневен ред за американския президент. Гласуването за разкриването на досиетата е насрочено за следващата седмица в Камарата на представителите, както обяви пред репортери нейният председател от Републиканската партия Майк Джонсън.

Освен това, извадките от имейлите бяха публикувани малко преди заседанието на Конгреса, на което клетва положи нова представителка от Аризона - демократката Аделита Грихалва. Тя заяви, че ще подпише искането за разкриване на досиетата на Епстийн . Има и някои републиканци, които подкрепят искането. Следователно е възможно те да помогнат на опозиционните демократи да получат мнозинство.


САЩ
  • 1 честен ционист

    2 4 Отговор
    Как няма да знае? Нали наш Митьо Пищова, лека му пръст го научи, какво е да кормиш риби и ягнета.

    14:06 13.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    5 1 Отговор
    Не ме кефи, както и всеки англосаксонски пумияр, но ако тръмпи беше замесен димукратите нямаше да пробват да го убият на два пъти. Просто щяха да го приключат с тоя случай.

    Коментиран от #4

    14:08 13.11.2025

  • 3 Иван

    5 0 Отговор
    Моника Люински.

    14:08 13.11.2025

  • 4 Освалдо Риос

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Бай Джо също обича децата да си играят с космите по краката му.

    14:09 13.11.2025

  • 5 ЛГБТ активист

    8 0 Отговор
    Аууу Тръмп обичал жени. Какво престъпление.

    Коментиран от #6

    14:09 13.11.2025

  • 6 сигурно

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "ЛГБТ активист":

    Жени на по 10-12?

    Коментиран от #8, #9, #10

    14:10 13.11.2025

  • 7 Тича Тръмп обича момичета

    6 2 Отговор
    и това хвърля в недоумение еврохейските розови понита. Според тях той е изостанал сексуалното си развитие.

    14:11 13.11.2025

  • 8 Вашето мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "сигурно":

    Нормално е, нали точно вие колоездачите искате премахване на възрастовата граница.

    14:12 13.11.2025

  • 9 И кое му е сигурното

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "сигурно":

    По-сигурно е за теб. Всеки съди за другия по себе си.

    14:12 13.11.2025

  • 10 Соня

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "сигурно":

    Деградиентите ги мъкнете със себе си по прайдовете

    14:14 13.11.2025

  • 11 Жентълмен

    4 0 Отговор
    ВВС какво каза по въпроса?

    Коментиран от #12

    14:15 13.11.2025

  • 12 СМС от Батето

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Жентълмен":

    BBC каза, че ще показва.

    14:17 13.11.2025

  • 13 Вова продуцент «Мосфильм»

    0 3 Отговор
    Чичо Дончо го е закъсал.

    14:19 13.11.2025

  • 14 В В.П.

    0 0 Отговор
    Много е закъсал бай Доню..Ясно е че ,той ликвидира Ъпстейн,за да не пее,в кокошарника ...Да си къса мандата ,импийпчч..

    14:28 13.11.2025