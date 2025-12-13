Русия атакува Одеса и Днепропетровск с ракети и дронове

Осем ракети "Калибър" и "Искандер" атакуваха Одеса и областта от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в Телеграм, цитирани от БТА.

Целта са пристанищата в Одеса и Черноморск, както и енергийната инфраструктура, пишат още местните канали в Телеграм. Предупреждението за въздушна тревога продължава.

Преди това бе съобщено, че над 10 дрона масирано атакуват Одеса от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в Телеграм.

Силни взривове се чуха из целия град. Това вече е петата атака за днес.

Местните власти призоваха жителите незабавно да се отправят към бомбоубежищата.

Експлозии са разтърсили Днепропетровск, съобщиха украинските медии.

Рано през нощта информационната агенция „Укринформ“ съобщи за експлозия в града.

Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирени за въздушна тревога се чуват в няколко района на Одеска област и Днепропетровска област.