Тръмп: Ще ударим по суша ужасни хора в Латинска Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви предстоящото начало на наземни удари срещу цели на наркокартели в Латинска Америка.
„Спряхме 96% от трафика на наркотици, който идваше по море, а сега започваме да нанасяме удари по суша. А по суша е много по-лесно и това ще започне да се случва скоро“, каза Тръмп на среща с членове на мъжкия отбор по хокей на САЩ от 1980 г.
„Това не са наземни удари срещу Венецуела, това са наземни удари срещу ужасните хора, които внасят наркотици и убиват нашите хора... Те не са непременно хора от Венецуела“, каза Тръмп пред репортери.
Междувременно Южното командване на САЩ отказа да коментира съобщенията за планираното разполагане на изтребители F-35 в Карибите.
„По съображения за оперативна сигурност не разкриваме подробности, нито коментираме движенията и действията на американските самолети, нито предоставяме подробности за конкретни операции или маршрути“, се казва в изявление на командването.
По-рано The War Zone, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Вашингтон възнамерява да разположи изтребители F-35 от Националната гвардия на Върмонт за участие в операция „Южно копие“, мисия за борба с латиноамериканските наркокартели. Неназован американски служител предположи, че изтребителите могат да бъдат разположени в бившата военноморска авиобаза „Рузвелт Роудс“ в Пуерто Рико.
1 Данко Харсъзина
04:41 13.12.2025
2 Удари по суверени държави
04:41 13.12.2025
3 Kaлпазанин
04:43 13.12.2025
4 Тик- Ток
04:45 13.12.2025
5 А в Канада и в
Коментиран от #6
04:51 13.12.2025
6 ТСВ
До коментар #5 от "А в Канада и в":Да не забравяме, че запалиха и войната в Украйна
Коментиран от #8
04:55 13.12.2025
7 побърканяк
05:01 13.12.2025
8 Еми там стана
До коментар #6 от "ТСВ":Вариант с Майдана. Поставиха след Майдана техни куклички и унищожението на руския етнос и ограбването на изконни руски земи, започна. А "руската агресия" е обяснение за балъци. Кой уби 14000 руснаци в укра, преди началото на "руската агресия"? А кой закара цял самолет украинско цлато в сащ? Яйценюк, Виктория Нюланд го наричаше "Яц" - бил много подходящ за премиер? Е, сложиха го, открадна 1 милиард долара от укра и се скри в сащ.
А олигархът коломойски направи от клоуна "президент", сега тоя е куклата...
05:09 13.12.2025
9 🚷🚯🚷
05:22 13.12.2025
10 Тръмпа
Коментиран от #12
05:27 13.12.2025
11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #13
05:30 13.12.2025
12 🎃🗽⚒️
До коментар #10 от "Тръмпа":Тръмп е американския Бойко Борисов.
05:31 13.12.2025
13 оня с коня
До коментар #11 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Не могат да ги хванат без преди това да ги убият
05:43 13.12.2025