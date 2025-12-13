Тръмп: Ще ударим по суша ужасни хора в Латинска Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви предстоящото начало на наземни удари срещу цели на наркокартели в Латинска Америка.

„Спряхме 96% от трафика на наркотици, който идваше по море, а сега започваме да нанасяме удари по суша. А по суша е много по-лесно и това ще започне да се случва скоро“, каза Тръмп на среща с членове на мъжкия отбор по хокей на САЩ от 1980 г.

„Това не са наземни удари срещу Венецуела, това са наземни удари срещу ужасните хора, които внасят наркотици и убиват нашите хора... Те не са непременно хора от Венецуела“, каза Тръмп пред репортери.

Междувременно Южното командване на САЩ отказа да коментира съобщенията за планираното разполагане на изтребители F-35 в Карибите.

„По съображения за оперативна сигурност не разкриваме подробности, нито коментираме движенията и действията на американските самолети, нито предоставяме подробности за конкретни операции или маршрути“, се казва в изявление на командването.

По-рано The War Zone, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Вашингтон възнамерява да разположи изтребители F-35 от Националната гвардия на Върмонт за участие в операция „Южно копие“, мисия за борба с латиноамериканските наркокартели. Неназован американски служител предположи, че изтребителите могат да бъдат разположени в бившата военноморска авиобаза „Рузвелт Роудс“ в Пуерто Рико.