Тръмп: Ще ударим по суша ужасни хора в Латинска Америка

13 Декември, 2025 04:34, обновена 13 Декември, 2025 05:17

  • тръмп-
  • венецуела-
  • удари-
  • наркокартели-
  • сащ

Южното командване на САЩ отказа да коментира съобщенията за планираното разполагане на изтребители F-35 в Карибите

Тръмп: Ще ударим по суша ужасни хора в Латинска Америка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви предстоящото начало на наземни удари срещу цели на наркокартели в Латинска Америка.

„Спряхме 96% от трафика на наркотици, който идваше по море, а сега започваме да нанасяме удари по суша. А по суша е много по-лесно и това ще започне да се случва скоро“, каза Тръмп на среща с членове на мъжкия отбор по хокей на САЩ от 1980 г.

„Това не са наземни удари срещу Венецуела, това са наземни удари срещу ужасните хора, които внасят наркотици и убиват нашите хора... Те не са непременно хора от Венецуела“, каза Тръмп пред репортери.

Междувременно Южното командване на САЩ отказа да коментира съобщенията за планираното разполагане на изтребители F-35 в Карибите.

„По съображения за оперативна сигурност не разкриваме подробности, нито коментираме движенията и действията на американските самолети, нито предоставяме подробности за конкретни операции или маршрути“, се казва в изявление на командването.

По-рано The War Zone, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Вашингтон възнамерява да разположи изтребители F-35 от Националната гвардия на Върмонт за участие в операция „Южно копие“, мисия за борба с латиноамериканските наркокартели. Неназован американски служител предположи, че изтребителите могат да бъдат разположени в бившата военноморска авиобаза „Рузвелт Роудс“ в Пуерто Рико.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    Бай Дончо направо ги трепе. Не си прави труд да ги кара в Америка да ги съди.

    04:41 13.12.2025

  • 2 Удари по суверени държави

    12 0 Отговор
    Америка може да бомбардира когото си иска, където си иска под какъвто си иска предлог. Миротворци са американците, спор няма.

    04:41 13.12.2025

  • 3 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Западналия запад се управлява от психари ,тсв е неизбежна

    04:43 13.12.2025

  • 4 Тик- Ток

    12 0 Отговор
    УСА терорист номер едно,УСА фалираха и имат нужда от още кражби като залог за още заеми ,само лихвите по дълга на УСА са 1,2 трилиона,класически пирати

    04:45 13.12.2025

  • 5 А в Канада и в

    7 0 Отговор
    Гренландия нямаше ли? Тези искат да ограбят нефта на Венецуела. Кви картели, кви 5 лева? Искат да ограбят страна, поставят там техни куклички и онези подписват уж от държавата, уж от народа всякакви неизгодни договори и ресурсите отиват в гърлото на сащ. Ако не става с кукли, опитват с Майдан. Ако и това не става, обявяват война против некакви там, винаги намират виновни. Или просто премахнат "поредният диктатор" за да направят демокрация там. То па някой им я е искал? И кражбата започна. Косово си взеха от Сърбия на си направят безплатна военна база Бондстийл. Ирак, Сирия, Либия...нефт крадат.В Европа чрез кукли всичко те определят. Вече ни де индустриализират и ни използват за техните войни.

    Коментиран от #6

    04:51 13.12.2025

  • 6 ТСВ

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "А в Канада и в":

    Да не забравяме, че запалиха и войната в Украйна

    Коментиран от #8

    04:55 13.12.2025

  • 7 побърканяк

    5 1 Отговор
    нобел за мир ли!!! рижавия е луд за връзване.

    05:01 13.12.2025

  • 8 Еми там стана

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "ТСВ":

    Вариант с Майдана. Поставиха след Майдана техни куклички и унищожението на руския етнос и ограбването на изконни руски земи, започна. А "руската агресия" е обяснение за балъци. Кой уби 14000 руснаци в укра, преди началото на "руската агресия"? А кой закара цял самолет украинско цлато в сащ? Яйценюк, Виктория Нюланд го наричаше "Яц" - бил много подходящ за премиер? Е, сложиха го, открадна 1 милиард долара от укра и се скри в сащ.
    А олигархът коломойски направи от клоуна "президент", сега тоя е куклата...

    05:09 13.12.2025

  • 9 🚷🚯🚷

    5 0 Отговор
    Из тия джунгли ще ви бият, като маче у дирек дебелите анки са забравили да воюват и са на стари лаври.

    05:22 13.12.2025

  • 10 Тръмпа

    4 0 Отговор
    трябва да го спрат,преди да е подпалил света.

    Коментиран от #12

    05:27 13.12.2025

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    За тази работа си има правила! Хванете ги и ги съдете. Нямате право да ги убивате!

    Коментиран от #13

    05:30 13.12.2025

  • 12 🎃🗽⚒️

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмпа":

    Тръмп е американския Бойко Борисов.

    05:31 13.12.2025

  • 13 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Не могат да ги хванат без преди това да ги убият

    05:43 13.12.2025