Новини
Свят »
Белгия »
ЕС ще използва замразените руски активи за подпомагане на Украйна

ЕС ще използва замразените руски активи за подпомагане на Украйна

11 Декември, 2025 17:15, обновена 11 Декември, 2025 19:02 2 870 106

  • европейски съюз-
  • замразени руски активи-
  • подкрепа-
  • украйна

Очакват се мерки „в идните дни“, докато Европейската комисия настоява за репарационен заем върху блокираните средства

ЕС ще използва замразените руски активи за подпомагане на Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз ще предприеме конкретни действия „в идните дни“ относно използването на замразените руски активи за подпомагане на Украйна. Това заяви ирландският министър на финансите Саймън Харис след заседание на финансовите министри от еврозоната, предава News.bg.

„Финансирането е спешно. Трябва да гарантираме, че Русия плаща“, подчерта Харис, като допълни, че би било желателно решение да бъде постигнато още тази седмица.

Европейската комисия предлага безпрецедентен подход: или директно използване на блокираните руски държавни средства, или международен заем, обезпечен с тези активи. Предпочитаният вариант на Комисията е т.нар. „репарационен заем“, базиран върху средствата, замразени в ЕС след началото на руската инвазия през 2022 г.

Основното препятствие засега идва от Белгия, където се намира Euroclear - институцията, държаща най-голямата част от руските активи. Белгийските власти са поставили редица правни въпроси, които забавят общоевропейското съгласие.

Междувременно натискът за ускоряване на процеса расте, особено предвид увеличаващите се финансови нужди на Украйна за 2025 г. и засилващата се несигурност около подкрепата от ключови партньори като Съединените щати.

Според Euractiv, страните от ЕС са се споразумели да замразят руски активи за неопределен период. Процесът се осъществява съгласно член 122 от Договора за Европейския съюз, който позволява приемането на мерки при извънредни ситуации с квалифицирано мнозинство, без да се изисква единодушие. По-голямата част от държавите членки са се съгласили с това решение, посочва източник на Euractiv.

Русия настоява за връщане на замразените активи и определя всяко използване на средствата им като кражба.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 59 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    128 154 Отговор
    Никоя банка няма да даде руските активи защото ще загубят доверие и ще фалират.

    Коментиран от #3, #69

    17:15 11.12.2025

  • 2 ЕС се

    116 126 Отговор
    приближава към разпад.

    Коментиран от #86, #98

    17:16 11.12.2025

  • 3 Атина Палада

    110 118 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Отдавна банкерите казаха НЕ,обаче на мен ми се иска да посегнат та да се свърши с ойрото.Тогава да си върнем отново лева..

    Коментиран от #31, #48

    17:17 11.12.2025

  • 4 Руски колхозник

    102 4 Отговор
    Лихвите,които ще платят на откраднатите руски пари,няма да са само финансови.

    17:18 11.12.2025

  • 5 Бийк

    9 66 Отговор
    Наближава и мидтърм 2026
    И скопяването на оранжево-красная матрьошка

    17:18 11.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    103 5 Отговор
    "Финансирането е спешно...." 😱
    Защото ЕсеС няма пари, а Източния фронт върви на запад❗

    17:19 11.12.2025

  • 7 Соломон

    67 4 Отговор
    Някой проверявал ли е КАКВО напрежение подават енергийните дружества към населението.

    Напрежението е паднало на някакъв МИНИМУМ около 220 V

    Дали не ПОДАРЯВАМЕ ток на Украйна ?

    Коментиран от #16, #72

    17:19 11.12.2025

  • 8 Счетоводителя

    98 3 Отговор
    След руските пари,ще започнат да крадат и от сметките на обикновените граждани на ЕС

    Коментиран от #58

    17:20 11.12.2025

  • 9 ЕСССР

    85 5 Отговор
    Поредната глупост на Другарите евролиберасти, която бъдещият сега невръстен европролетариат, ще плаща с пот, кръв и сълзи!
    Да живей мозъкът на ЕСССР смелата и кyxa Другарка Урсула!

    17:20 11.12.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    77 4 Отговор
    Европа я чака катастрофа, каквато никой залзьохан европеец не си е представял!

    По логиката на урсулите мога да ида да заложа апартамента на комшията без да го питам и да ми разреши! Точно това представлява репарационния заем.

    А още по-тъпото е, че репарации се дължат от победената държава - а Русия към момента печели убедително! Урсулите как ще вземат репарации от Русия остава мъгливо!!!

    ОЧАКВАЙТЕ КАТАСТРОФА С ДВЕСТА!!!

    Коментиран от #30

    17:20 11.12.2025

  • 11 Бялджип

    67 3 Отговор
    Ако успеят да ги откраднат, ще могат да финансират още две години Украйна. До последния украинец. Ако не успеят, най-вероятно ще се измъкнат подло и ще обвинят Зеленски във всичко което сепсетят, но главно ще се подчертае огромната корупция. При всички случаи обаче, кражбата на руските пари ще има огромен резонанс в отрицателен смисъл за Евросъюза.

    17:20 11.12.2025

  • 12 Трябва да гарантираме, че Русия плаща“

    59 3 Отговор
    нали вие бръмбарите няма да плащате
    а заспалите ви данъкоплатци
    когато Русия ви осъди да им върнете парите с лихвите

    17:22 11.12.2025

  • 13 Я пък тоя

    52 3 Отговор
    Тия от ЕС не разбраха ли, че тези пари не трябва да се пипат!
    (И Дио ти )ли са, (безмо зъчни) ли са, не мога да повярвам на (тъ по тия та) им

    Коментиран от #19, #20, #37

    17:22 11.12.2025

  • 14 що не споменете кои са другите партньори

    34 2 Отговор
    несигурност около подкрепата от ключови партньори като Съединените щати.

    Коментиран от #87

    17:24 11.12.2025

  • 15 Дас Хаген

    48 4 Отговор
    ЕС дава много демократичен пример за посегателство на чужди средства, в случая на по силния! Явно тези още не разбират че без САЩ зад гърба са като хлебарка под чехла, смазани! Така ще задлъжнеят след края на конфликта че доброволно ще предлагат територии!

    17:24 11.12.2025

  • 16 Бялджип

    52 3 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Трябва да се подарява, защото Киев остана без ток. Съвсем сериозно. Още по-важно е че спира тока в ресторантите и сауните, където политиците вземат най-важните решения за Украйна..

    17:24 11.12.2025

  • 17 Феникс

    43 3 Отговор
    Ще ви кажат че са замразени активи на Русия, но всъщност ще плащате вие като ви вкарат във дългове до гроб , милите евробюрократченца!

    17:24 11.12.2025

  • 18 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 50 Отговор
    А Русия е под санкции.....ша гушнат милиардите на Путин като нищо.

    Коментиран от #21

    17:26 11.12.2025

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    37 2 Отговор

    До коментар #13 от "Я пък тоя":

    Внуци на нацисти са ❗

    Коментиран от #22

    17:26 11.12.2025

  • 20 Я пъ тоа

    3 38 Отговор

    До коментар #13 от "Я пък тоя":

    О как Путин ша спаси тия милиарди, че нещо не са разбра.

    17:28 11.12.2025

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    47 1 Отговор

    До коментар #18 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Дори по време на ВСвВ никой не си е позволявал такава нагла кражба❗

    Коментиран от #24

    17:28 11.12.2025

  • 22 Стига бе

    4 33 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Другите са пък внуци на...комунисти

    17:29 11.12.2025

  • 23 тоз бръмбар що зяпа наплашено

    34 3 Отговор
    да не го е страх от Мечока
    или мечка гази бръмбари дето крадат от меда му

    17:29 11.12.2025

  • 24 Стига бе

    4 8 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Какво ша откраднат от СССР като бяха в коалиция със САЩ и Великобритания....през ВСВ.

    Коментиран от #29, #35

    17:30 11.12.2025

  • 25 Сатана Z

    42 4 Отговор
    Ирландският министър на финансите Саймън Харис трябва да подготви населението на страната си ,че ще ядат отново картофи до изплащането на откраднатите руски активи.

    Коментиран от #28

    17:30 11.12.2025

  • 26 Циркане на кални подлоги

    13 3 Отговор
    Раздира нета, не успяват бездарните нищожества да проумеят с празните си карпузи, че от тях нищо не зависи.......😂😂😂😂😂😂

    17:30 11.12.2025

  • 27 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 42 Отговор
    А военнопрестъпниците не са жалят....

    17:31 11.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Още новини от Украйна

    28 4 Отговор

    До коментар #24 от "Стига бе":

    Великобритания изплаща чак до 2006 година Американския заем от Втората световна.
    Ако героят тия пари ,Европейците ще плащат пари на Русия дори след 2100 година

    Коментиран от #34

    17:33 11.12.2025

  • 30 Атина Палада

    40 4 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Да,така е! И при това ,забележи...Дори са изчислили на държавите членки,по колко пари от бюджета (това е спрямо БВП на държавата) трябва да платят ,ако Русия не загуби..И ..има още..Ако някоя държава членка не е съгласна,то нейният дял се разхвърля на останалите...На България се пада 1,2 млрд евро да плаща.Обаче ,ако Унгария не се съгласи да плаща,то делът на Унгария ще се разхвърля върху всички,които са съгласни да плащат.Т.е.ще ни се прибави още...Ако Словакия не се съгласи...и от там ще ни прибавят..Италия не е съгласна...И от нея ни прибавят ..
    Не,дори не е катастрофа ..Това е нещо нечувано.Пълно зануляване!

    17:34 11.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    4 37 Отговор
    А Путин е обявен за ВОЕНОПРЕСТЪПНИК....ша му гушнат милиардите като стой та гледай....за утеха дъртака кремълски ша пие бутилка водка....литровка.

    Коментиран от #65

    17:34 11.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Я пъ тоа

    4 34 Отговор

    До коментар #29 от "Още новини от Украйна":

    Кой плаща на ВОЕНОПРЕСТЪПНИК под санкции бре

    Коментиран от #42

    17:36 11.12.2025

  • 35 Атина Палада

    28 4 Отговор

    До коментар #24 от "Стига бе":

    Иде реч за активите на Германия .Били са замразени,но никой не е посегнал на тях..

    Коментиран от #41

    17:36 11.12.2025

  • 36 Кво общо има това

    5 14 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    С милиардите на Путин, дето ша му ги гушнат

    17:37 11.12.2025

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    28 4 Отговор

    До коментар #13 от "Я пък тоя":

    това, което Калас "дипломатически" премълчава е, че нейният дядо, Алфред Калд, е основател и ръководител на тайната полиция на SS в Естония. А именно Калд е бил член на Омакайтсе - естонска паравоенна организация, създадена от нацистите през 1941 г., която участва в борбата срещу партизаните и евреите, както и в защитата на границите на Ленинградска област.

    Прадядото от друга страна, Едуард Алвер, е бил командир на „Естонската лига за отбрана“, която набира служители за германския Вермахт по време на Втората световна война.‼️

    Коментиран от #43

    17:38 11.12.2025

  • 38 Ехааааааа

    27 3 Отговор
    Тия европейски крадци са по големи от боко , пиши .... ......

    17:38 11.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 гост

    29 3 Отговор
    Безумните ръководители все повече се приближават до затворническите колонии зад полярния кръг! Премиерът на Белгия ги предупреждава !

    17:39 11.12.2025

  • 41 Стига бе

    2 22 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    За Германия си е работа на победилите я...сега е 21 век и ша гушнат милиардите на Путин....ша го сготвят като нищо.

    Коментиран от #46

    17:39 11.12.2025

  • 42 Атина Палада

    23 2 Отговор

    До коментар #34 от "Я пъ тоа":

    Санкциите са незаконни.Има вече хиляди заведени дела в европейските съдилища.Това го казаха от Белгия..И за това ЕС ще плаща..Естония също наложи санкции на Китай :))) Сериозно! Смешно е ,но е вярно .:)

    Коментиран от #44

    17:40 11.12.2025

  • 43 И кво от това

    3 13 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Никой не ИЗБИРА РОДИТЕЛИТЕ СИ....

    Коментиран от #66

    17:40 11.12.2025

  • 44 Я па тая

    2 10 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Не може да има заведени дела по нещо което не е официално прието...ама кой да знае.

    Коментиран от #52

    17:42 11.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Атина Палада

    21 1 Отговор

    До коментар #41 от "Стига бе":

    Знаеш ли аз лично колко ми се иска да посегнат на руските активи ..Обаче пустите му банкери ...не и не ..Иска ми се да посегнат и този ужас да свърши..Дет се казва -по добре ужасен край,отколкото ужас без край.Аз съм на този принцип!

    Коментиран от #49

    17:43 11.12.2025

  • 47 Путин да са готви

    5 19 Отговор
    Да свали и последната риза на мужика руски, след като му гушнат ЗАПОРИРАНИТЕ милиарди.

    17:43 11.12.2025

  • 48 Никакъв лев няма да си върниш...

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Тези твои щения са плод на болният ти мозък.

    Коментиран от #55

    17:44 11.12.2025

  • 49 Ша посегнат, що да не посегнат

    3 16 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Кой може да ги спре, че нещо не да разбра....

    17:44 11.12.2025

  • 50 военен неможач

    17 3 Отговор
    еждувременно положението на украинския гарнизон в Мирноград се влошава с всеки час. Руските войски вече са разделили групировката на ВСУ на няколко части и продължават да разчистват града.

    Бойците на киевския режим не са получили заповеди от своите командири за оттегляне, така че единственият им шанс за оцеляване е надеждата, че преговорите между руските и украинските разузнавателни служби в крайна сметка ще дадат резултати.

    Коментиран от #59

    17:44 11.12.2025

  • 51 Иво

    15 3 Отговор
    Тези ще направят голяма беля,за съжеление заради десетина побъркани лидери ще страдат всички граждани на Европа!

    Коментиран от #56

    17:46 11.12.2025

  • 52 Атина Палада

    14 2 Отговор

    До коментар #44 от "Я па тая":

    Заведените дела са за санкциите..там колко пакета бяха ;))) за пакетите иде реч..Това от Белгия го казаха ..И за колко млрд били...много млрд бяха,но не си направих труда да помня цифрата. .И наистина били незаконни по международното право ..

    Коментиран от #54

    17:46 11.12.2025

  • 53 Я пъ тоа

    4 8 Отговор

    До коментар #45 от "Лаком г@з глава затрива!":

    То и бомбенето на Русия бе акт на война със Запада, ама .....

    17:46 11.12.2025

  • 54 Темата е за.....

    4 5 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    Запорираните милиарди на Путин....санциите са друга бира.

    Коментиран от #60

    17:47 11.12.2025

  • 55 Атина Палада

    15 5 Отговор

    До коментар #48 от "Никакъв лев няма да си върниш...":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Басирам се с теб за ...да кажем 5(пет) хиляди евро,че до максимум три години ,ще си върнем лева,защото няма да има евро валута..
    Максимум три години ..Много са и тези три години,но аз давам по голям период. Запомни го това!

    Коментиран от #74

    17:48 11.12.2025

  • 56 Не са разбра

    7 13 Отговор

    До коментар #51 от "Иво":

    Как ша страдат ЕВРОПЕЙЦИТЕ като гушнат милиардите на Путин...

    Коментиран от #63

    17:48 11.12.2025

  • 57 Уса

    11 5 Отговор
    Тези активи вече са американски по желание на Русия.ЕС си играе с огъня

    17:48 11.12.2025

  • 58 Урсула

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "Счетоводителя":

    Няма начин, трябва да се краде.
    Все едно от къде.

    Коментиран от #61

    17:50 11.12.2025

  • 59 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО

    3 16 Отговор

    До коментар #50 от "военен неможач":

    Погром за Путин при Покровск и Мирноград.....при Купянск руснаците за развели белия байряк.

    Коментиран от #96

    17:50 11.12.2025

  • 60 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Темата е за.....":

    Така е,но както виждаш,че аз отговорих на коментиращият,който говори за санкциите.Русия била под санкции..На него отговорих .Оправяй се с него:)))

    17:51 11.12.2025

  • 61 Стига бе

    2 17 Отговор

    До коментар #58 от "Урсула":

    Парите ша идат за оръжие на Украйна...с руските милиарди по руските глави....логично.

    17:51 11.12.2025

  • 62 Някой

    14 2 Отговор
    Е, вече не ми е жал за европейците. Заслужават си напълно съдбата - бедност, мизерия, мюсюлмански орди и накрая изчезване.

    Коментиран от #77

    17:52 11.12.2025

  • 63 Кооо

    7 3 Отговор

    До коментар #56 от "Не са разбра":

    Прасетата станаха на мезета.Скоро ще разбереш и останалата част,как,какво и тн

    Коментиран от #73

    17:52 11.12.2025

  • 64 Григор

    8 2 Отговор
    "ЕС се приближава към решение за използването на замразените руски активи в подкрепа на Украйна".
    Може, но трябва всички страни от ЕС да са съгласни, а случаят не е такъв. Белгия не е съгласна!

    Коментиран от #70

    17:54 11.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "И кво от това":

    Я какъв комунист Само‼️
    Само дето децата на властта живея под крилото на властта❗
    Бащата на УрсуЛиза е в основата на създаването на ЕсеС и ТЯ, а не ТИ случаЙно застана начело на съюза❗
    Децата не избират родителите си но ТЕ им избират условията за живот❗

    Коментиран от #68

    17:58 11.12.2025

  • 67 Раша се прощава с парите

    5 9 Отговор
    Всичко е решено отдавна ,а в момента само се разиграва театър .

    18:02 11.12.2025

  • 68 На всякъде по света е така

    5 3 Отговор

    До коментар #66 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    И нашите комунисти избраха условията на живот на децата си.....децата им станаха капиталисти за нула време...чрез приватизацията...чрез ограбване на банки и фиктивни фалити....

    Коментиран от #71, #76

    18:04 11.12.2025

  • 69 Иска ти се ,но реалността

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    е съвсем друга . Това са руски активи и никой друг не се притеснява за своите защото не е агресор .

    18:04 11.12.2025

  • 70 Белгия ша са съгласи

    3 4 Отговор

    До коментар #64 от "Григор":

    Вервай ми.....

    18:08 11.12.2025

  • 71 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "На всякъде по света е така":

    Обедно го на оная БЕЗ НИК ОВЦА‼️

    18:08 11.12.2025

  • 72 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    До 7 ком - ма ти сега ли разбра - ако ти стиска иди и го изключи

    18:08 11.12.2025

  • 73 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 9 Отговор

    До коментар #63 от "Кооо":

    Ша пие една студена вода....най малко....нищо не може да направи....

    18:10 11.12.2025

  • 74 Еееее...

    1 4 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Аз не нося твоя акъл, хващай се на бас с тебеподобните ти, знаеш какво предизвиквате...

    Коментиран от #101

    18:10 11.12.2025

  • 75 Путин да а мислил

    2 11 Отговор
    Кога почна войната, днес е късно моме за китка.

    18:12 11.12.2025

  • 76 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 2 Отговор

    До коментар #68 от "На всякъде по света е така":

    Дядото SS , бащата комунистически лидер, та пръв антикомунист❗
    Няма арматуристи и детски учителки❗

    Коментиран от #80

    18:12 11.12.2025

  • 77 стоян

    1 6 Отговор

    До коментар #62 от "Някой":

    До 62 ком - другар разкрит си тролчо- явно си азиатец и пишеш от москвабад -пишеш ,, вече не ме е жал за европейците ,,

    18:12 11.12.2025

  • 78 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    2 1 Отговор
    Ако може и ние да гушнем Неков милиард че от активите на Путин....добре ша ни дойдат.

    18:13 11.12.2025

  • 79 Уса

    8 3 Отговор
    Явно не следите внимателно,какво казва Тръмп а гледате на Урсула в нсрнте бикини.Тези пари са част от сделката между САЩ и РФ,като руска инвестиция за дълъг период.Никой не може да ги пипне нито долар или цент.Ако това се случи САЩ ще дадат картбланж на РФ да опука с ракети натовска държава,която Тръмп посочи.Игрите свършиха йок евро

    Коментиран от #81

    18:14 11.12.2025

  • 80 Не се разбра

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Какво искаш да кажеш....иначе милиардите на Путин ги пиши бегали...

    18:15 11.12.2025

  • 81 Я пъ тоа

    1 5 Отговор

    До коментар #79 от "Уса":

    Милиардите са запорирани в Европа...Тръмпи не пее в хора....има запорирани руски милиарди в САЩ....Там Тръмп да са оправя...

    18:17 11.12.2025

  • 82 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 0 Отговор
    Ние как ша са облажим от запорираните милиарди...

    18:18 11.12.2025

  • 83 Никога повече

    4 8 Отговор
    руZoдебили в управлението на България. Тази монголоидна азиатска орда да се съешава с китайци, севернокорейци, но влиянието й в България трябва да бъде изкоренено завинаги. Всички копейки строени на площада, след което да бъдат изпратени с вериги към Терминал 2 и депортирани към Краноярск, Якутск, Новосибирск и други известни монголоидни градове от Изтока.

    Коментиран от #93

    18:21 11.12.2025

  • 84 Миньоро

    9 2 Отговор
    ЕС има план за използването на замразени руски активи и ще го изпълни, въпреки несъгласието на някои държави членки. Проблема е, че ЕС няма план в случай , че се наложи да се връщат, ако се обърне палачинката.7369

    18:25 11.12.2025

  • 85 Експерт

    6 1 Отговор
    Днес са руските, утре - нечии други. Кой ще има вече доверие на европейските банки?

    Коментиран от #89

    18:37 11.12.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Експерт

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "що не споменете кои са другите партньори":

    В началото щатите обещаваха твърда подкрепа, финансово и всякак, но когато ЕС скочи в трапа, САЩ се дръпнаха и сега ЕС се чуди как да изплува сама от блатото, където беше накисната от големият си партньор.

    Коментиран от #88

    18:41 11.12.2025

  • 88 Докато щатско оръжие

    1 7 Отговор

    До коментар #87 от "Експерт":

    Громи Путин, Тръмп нема да остави ЕС.....

    Коментиран от #90, #99

    18:53 11.12.2025

  • 89 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    1 6 Отговор

    До коментар #85 от "Експерт":

    Ако и друг е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК и на него ша му гушнат парите....Путин е за назидание.

    18:55 11.12.2025

  • 90 Експерт

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Докато щатско оръжие":

    Слез на земята.

    18:59 11.12.2025

  • 91 Крум

    3 0 Отговор
    Идиотите ще сринат еврото....ние пак се включваме в грешният лагер....и пак ще има национална катастрофа...

    19:02 11.12.2025

  • 92 Отрезвяващ

    2 0 Отговор
    Жаждата да те снимат до какви глупост не води?

    19:03 11.12.2025

  • 93 АМИ ДОБРЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Никога повече":

    ПОПУЛАЦИЯТА НА ПРАСЕТА В БЕЛЕНЕ МАЙ ША РАСТЕ
    АБЕ НЕ Е ЛИ ВРЕДНО ДА СЕ ХРАНЯТ С РУСОФОБСКА МЪР.....ША
    МОЖЕ ДА Е ОТРОВНО

    19:08 11.12.2025

  • 94 Бихлюл

    0 0 Отговор
    Бела е тва да им пипат парите. Бела голема.

    19:12 11.12.2025

  • 95 Белгиец

    1 0 Отговор
    Франция и Англия ги е страх да крадът от Русия. Но Урсула и Мерц много се бутат у шамарите.

    19:13 11.12.2025

  • 96 АМ ЧИ ТАКОЗ ТИ БЕШЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Днес ми е некак ТРИДНЕВНО":

    И ПРИ МАРИОПУЛ ЧАСОВ ЯР ТОРЕЦК БАХМУТ
    АБЕ ТИ ДА НЯМАШ БАНДЕРОХЕМОТОИДИ
    АБЕ ТЪРКАЙ ГИ НА ЦЕМЕНТА БЕ МОЙ
    БАРЕМ ГИ НАЧЕШЕШ

    19:14 11.12.2025

  • 97 ОТКРАДНАТОТО

    1 0 Отговор
    Ще го връщаме с лихвите.

    19:18 11.12.2025

  • 98 Разпадат ви се кухите

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЕС се":

    русофилски кратуни.

    19:20 11.12.2025

  • 99 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Докато щатско оръжие":

    Щатското оръжие не громи руснаците, щото те напредват и трепят урки !!

    19:25 11.12.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Еееее...":

    Много ме надценяваш..Наричаш професори по икономика в американски университети на мене подобни;) Благодаря за което...

    19:26 11.12.2025

  • 102 Асен

    0 0 Отговор
    Крайно време беше да бяха мислили рашистите преди да почнат войната с Украйна.

    19:31 11.12.2025

  • 103 Боромир

    0 0 Отговор
    Джвачка за балъци. Нищо няма да откраднат, шубе ги е.

    19:32 11.12.2025

  • 104 Какви

    0 0 Отговор
    Репарации не идиоти .тях ги плащат победените и унижени некадърници о това сте вие

    19:33 11.12.2025

  • 105 Атина Палада

    0 0 Отговор
    На нашата е.дно.клетъчна со.росня ,препоръчвам да прочетат тази книга...И тъй като знам,че те други езици освен руски не знаят ,да им обадя,че книгата я има и на български преведена .
    И тогава да ми кажат дали още искат урсулите:))))

    19:35 11.12.2025

  • 106 Рублевка

    0 0 Отговор
    Трябва да подпомогнем солидарно, както предлага ЕС. От всяка банкова сметка на фирми и граждани да се изтеглят принудително 20% от наличната сума и да се дарят на Зеленски. Така всички украински патриоти ще си купят по един замък в Англия със златни тоалетни и Ферари в гаража. Щом ЕС го гласува, значи е законно. А гражданите и фирмите ще излъжем, че Путин е виновен.

    19:36 11.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания