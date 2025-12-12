The Times: Белият дом иска да убеди още четири държави да напуснат ЕС

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп иска да убеди още четири страни – след Брекзит на Лондон - да напуснат Европейския съюз, за да "Бъде Европа отново велика", показва информации от по-дълга, все още класифицирана версия на Стратегията за национална сигурност на САЩ, публикувана миналата седмица, съобщи вестник "Таймс".
Има и предложения за създаване на нов елитен форум C5, или "Ядрото на петте" (Core Five), на световните сили, който да измести Г-7 и да включва Америка, Китай, Индия, Япония и Русия.
Четирите страни от ЕС, които се считат за цели след Брекзит, са Австрия, Унгария, Италия и Полша, според изтеклите подробности, публикувани от американския уебсайт за отбрана "Дифенс уан".
Счита се, че класифицираната версия на стратегията, която предупреждава за "изтриване на цивилизацията" в Европа поради масовата имиграция и мултикултурализма, призовава САЩ да подкрепят партии и движения, които "търсят суверенитет и запазване/възстановяване на традиционния европейски начин на живот".
Предполагаемият документ вероятно ще предизвика допълнителна тревога в Европа, само дни след като Стратегията за национална сигурност заяви, че страни като Франция и Германия "западат" поради миграция и задушен икономически растеж, отбелязва "Индипендънт".
Една от говорителките на Белия дом, Ана Кели, отрече съществуването на такъв вариант на документа, казвайки пред "Дифенс уан": "Не съществува алтернативна, частна или класифицирана версия."
