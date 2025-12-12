Новини
The Times: Белият дом иска да убеди още четири държави да напуснат ЕС

12 Декември, 2025 07:39, обновена 12 Декември, 2025 06:44 4 257 36

Това става ясно от все още класифицирана версия на Стратегията за национална сигурност на САЩ, пише изданието

The Times: Белият дом иска да убеди още четири държави да напуснат ЕС - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп иска да убеди още четири страни – след Брекзит на Лондон - да напуснат Европейския съюз, за да "Бъде Европа отново велика", показва информации от по-дълга, все още класифицирана версия на Стратегията за национална сигурност на САЩ, публикувана миналата седмица, съобщи вестник "Таймс".

Има и предложения за създаване на нов елитен форум C5, или "Ядрото на петте" (Core Five), на световните сили, който да измести Г-7 и да включва Америка, Китай, Индия, Япония и Русия.

Четирите страни от ЕС, които се считат за цели след Брекзит, са Австрия, Унгария, Италия и Полша, според изтеклите подробности, публикувани от американския уебсайт за отбрана "Дифенс уан".

Счита се, че класифицираната версия на стратегията, която предупреждава за "изтриване на цивилизацията" в Европа поради масовата имиграция и мултикултурализма, призовава САЩ да подкрепят партии и движения, които "търсят суверенитет и запазване/възстановяване на традиционния европейски начин на живот".

Предполагаемият документ вероятно ще предизвика допълнителна тревога в Европа, само дни след като Стратегията за национална сигурност заяви, че страни като Франция и Германия "западат" поради миграция и задушен икономически растеж, отбелязва "Индипендънт".

Една от говорителките на Белия дом, Ана Кели, отрече съществуването на такъв вариант на документа, казвайки пред "Дифенс уан": "Не съществува алтернативна, частна или класифицирана версия."

 


Великобритания
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Медийно

    43 0 Отговор
    Започва да се очертава "новият враг", САЩ.

    Коментиран от #27

    06:46 12.12.2025

  • 3 Демокрация

    26 4 Отговор
    Дали е вярно

    06:46 12.12.2025

  • 4 България

    46 6 Отговор
    И аз, и аз

    Коментиран от #13

    06:46 12.12.2025

  • 5 И Европа е руска

    46 13 Отговор
    Ние от поробена България също сме ZА

    06:47 12.12.2025

  • 6 Шопо

    86 6 Отговор
    След разпада на ЕС в него ще остане само България.
    Няма да покрием критериите за излизане.

    Коментиран от #32

    06:47 12.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    40 3 Отговор
    В момента и в България Козяк прави смяна на властта.

    06:50 12.12.2025

  • 9 побърканяк

    39 9 Отговор
    Спокойно Урсула ще закрие ЕСССР.

    06:50 12.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Глей ся

    38 7 Отговор
    На мен повече ми харесва:
    Русия, Китай, Индия.
    Дони да гледа от страни.

    06:51 12.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хаха

    18 9 Отговор

    До коментар #4 от "България":

    Ама ти в ЕС ли си 😭😁😂 .

    06:53 12.12.2025

  • 14 Доларес

    24 6 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Какъв долар какви 5 лева това скоро ще гони турската лира бре

    07:01 12.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Поредното доказателство,че

    21 9 Отговор
    Тръмп е подлец.

    07:06 12.12.2025

  • 17 Тити

    10 1 Отговор
    Явно е заплаха за САЩ както Китай.

    07:12 12.12.2025

  • 18 Коко

    34 3 Отговор
    Умниците от НАТО и ЕС да се бяха поинтересували че където България е влязла всичко се е разпаднало

    07:17 12.12.2025

  • 19 този е никой в Европа

    8 15 Отговор
    и нищо не може да иска.Неговите щения касаят само клана тръмп и в някаква унизителна степен,американците,които пожелаха да ги управлява престъпник,с влязла в сила осъдителна присъда за криминално престъпление.Точка.

    07:22 12.12.2025

  • 20 Потрес

    21 5 Отговор
    А ние, що пак "купихме завод на 9ти септември"??

    07:29 12.12.2025

  • 21 737272727272

    14 3 Отговор
    А ся иж каква фактология.Приказките , " че де сме влязли, ние бълагрите, всичко се разпада." Гледайте какво става сега започват първите загрявки за развала на Ес ,а 1 януари 2026 още не е дошъл и заминал.

    07:30 12.12.2025

  • 22 Анонимен

    14 2 Отговор
    А нашите дерибеи гледат да си озаконят лесните пари

    07:32 12.12.2025

  • 23 оня с коня

    7 12 Отговор
    Всъщност Планът не е толкова лош АКО се осъществи,защото ще останат повече Евросубсидии за нас-Специално Полша има особено голям Апетит,Унгария и тя гризе усърдно.

    Коментиран от #30, #33

    07:35 12.12.2025

  • 24 Ха ха ха

    15 2 Отговор
    Най-после свобода от урсулийските диктаторки! Мигрантите -вън до един кой откъдето се е довлякъл на безплатната софра. Ще останат само законно пристигналите с работни визи, които ще се подновяват или няма да се подновяват на две години. И никакви семейства,жени, многобройни павета заедно с тях!

    07:39 12.12.2025

  • 25 ДОНИ

    19 2 Отговор
    Моля вземи ни и нас под крилото и ни изкарай от урсулия.

    07:42 12.12.2025

  • 26 Орбан да не е луд

    3 12 Отговор
    да се разделя с Европейските пари? Да не говорим, че тогава ще му спрат и парите от Пекин и Москва за саботажни дейности вътре в ЕС.

    07:44 12.12.2025

  • 27 По-скоро обратното

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Медийно":

    САЩ взе на прицел ЕС.

    07:45 12.12.2025

  • 28 Нас не ни броят за живи

    17 2 Отговор
    А ако питат хората 70 процента не искат в тази завладяна Европа. Нищо общо с бляна на милиони българи. До там я докараха тези в Брюксел.

    07:49 12.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 оня с х.я

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Ей Ломски ,пак ме караш да повтарям ,че логиката ти е чужда материя ,наблягай на еденьето .А пък оня моя просто е класи над вас !

    07:53 12.12.2025

  • 31 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    ДА ИДВА ПРИ НАС! НИЕ ВЕЧЕ СМЕ УБЕДЕНИ!

    08:00 12.12.2025

  • 32 факуса

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    ние и за влизане не покривахме,и за зоната не покриваме,ама идни наши милиарди свежи и реални и бъдещи земи за мигранти са достатъчни за урсулите

    08:01 12.12.2025

  • 33 си пън

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    ама осрайна кат я вземат обира всичко,ако изобщо има субсидии

    08:04 12.12.2025

  • 34 юрист

    1 0 Отговор
    Радев идва и с възраждане и величие правят коалиция напролет и освобождават България с Тръмп от еврог ейско робство и гейврото!

    08:08 12.12.2025

  • 35 бойко българоубиец

    1 0 Отговор
    е аз как ще крада еврофондове тогава????

    08:08 12.12.2025

  • 36 Исторически парк

    0 0 Отговор
    пак се качихме на потъващ кораб!

    08:09 12.12.2025

