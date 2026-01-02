Новини
ПВО на Русия свали три дрона, насочени към Москва
  Тема: Украйна

2 Януари, 2026 13:05 383 14

Три дрона са били свалени, приближавайки се към руската столица

ПВО на Русия свали три дрона, насочени към Москва - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Системите за противовъздушна отбрана на Русия унищожиха два дрона, насочени към Москва, обяви кметът на столицата Сергей Собянин. Три дрона са били свалени, приближавайки се към столицата от началото на деня.

„Специалисти от службите за спешна помощ работят на мястото на падането“, написа Собянин в своя Telegram канал.

Още новини от Украйна

Собянин обяви унищожаването на втория дрон за 24 часа в 11:32 ч. московско време, а третия в 11:50 ч. московско време. Първият дрон беше свален близо до Москва около 1:00 ч. След втората атака на летище Домодедово са въведени временни ограничения за влизане и излизане на самолети.

Атаката с дронове срещу Москва продължава от няколко дни. На 30 декември Собянин съобщи за унищожаването на пет дрона, в навечерието на Нова година, на 31 декември, - един дрон, а на 1 януари - 33 дрона.

Според Министерството на отбраната, в нощта на 2 януари системите за противовъздушна отбрана са свалили 64 украински дрона, включително седем над Московска област, пет от които са се насочвали към столицата.


Русия
Оценка 1 от 3 гласа.
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    6 2 Отговор
    Освен пряката денацификация, която постигна СВО, тя постига и непряка. Продължаването на СВО доведе до тежки и необратими психични разтроиства у нашето жълтнопаветно. Вече са ходещи зомбита и могат да се считат за денацифицирани.

    Коментиран от #4

    13:07 02.01.2026

  • 2 Путин

    2 6 Отговор
    Сорос ни нареди да сме "многоходови", затова провалът на СВО се случи още на ден 4 от 3-дневната специална операция.

    Коментиран от #5, #8, #10

    13:10 02.01.2026

  • 3 Толчоооу мамин,

    6 3 Отговор
    Пиши не се срамувай. Одеса е под руска обсада. Ихууууууй. И Одеса е руска. Бандерът една махала не може да си върне.

    13:10 02.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Резултатът от тези психични разтройства у нашето розово пони, населяващо жълтите павета се изразява в неистовата радост от убийствата на цивилни, неистовия страх от Путин и безкритичната вяра във фалшиви идоли като зеления наркоман, мърцул, кая и макрон.

    Коментиран от #14

    13:10 02.01.2026

  • 5 Затова никога евреи във властта

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Най-специалното на операцията е търпението на евреина Пуслер към смъртта на невинни руснаци.

    13:10 02.01.2026

  • 6 стоян

    3 5 Отговор
    Путинофилите като четат че бомбят москвабад ги хващат нервни разстройсва и безсъница

    13:11 02.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе кой туй

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    многоходов дето папагалиш едно след друго? Не никне ли пиро на дупиту, че такъв зор имаш? 😄да помогнем с лосион?

    13:12 02.01.2026

  • 9 Ъхъ!!!

    0 4 Отговор
    И понеже са свалени всичките дронове летищата на Москва са затворени!?

    Коментиран от #12

    13:12 02.01.2026

  • 10 ЗеленияНаркос

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Ко си върна от покрайната?
    Работата стигна до КРАЙ на поКРАЙНА

    13:13 02.01.2026

  • 11 Анонимен

    1 3 Отговор
    Лошите украинци искат да разрушат и московската къщичка на Путлер. Изверги!

    13:13 02.01.2026

  • 12 Отворени ли да са

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ъхъ!!!":

    Ко ти казват или си на свободно тролене? После защо Русия е велика. Седнали с тролеи и лъжи да я борят. 😄

    13:15 02.01.2026

  • 13 Кая съм

    1 0 Отговор
    Питах баба Урса гинеколожката, докато ми правеше преглед отдолу, каза, че не е вярно. Да знаете.

    13:15 02.01.2026

  • 14 Вашето мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Разклатената психика на жълтопаветните, резултат от СВО няма да може никога да бъде възтановена и до края на дните си те ще бъдат функционално и морално непригодни за каквато и да е дейност изввън троленето. Всичко това показва още веднъж ползите от СВО в частта и денацификация.

    13:15 02.01.2026

Новини по държави:
