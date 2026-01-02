ПВО на Русия свали три дрона, насочени към Москва

Системите за противовъздушна отбрана на Русия унищожиха два дрона, насочени към Москва, обяви кметът на столицата Сергей Собянин. Три дрона са били свалени, приближавайки се към столицата от началото на деня.

„Специалисти от службите за спешна помощ работят на мястото на падането“, написа Собянин в своя Telegram канал.

Собянин обяви унищожаването на втория дрон за 24 часа в 11:32 ч. московско време, а третия в 11:50 ч. московско време. Първият дрон беше свален близо до Москва около 1:00 ч. След втората атака на летище Домодедово са въведени временни ограничения за влизане и излизане на самолети.

Атаката с дронове срещу Москва продължава от няколко дни. На 30 декември Собянин съобщи за унищожаването на пет дрона, в навечерието на Нова година, на 31 декември, - един дрон, а на 1 януари - 33 дрона.

Според Министерството на отбраната, в нощта на 2 януари системите за противовъздушна отбрана са свалили 64 украински дрона, включително седем над Московска област, пет от които са се насочвали към столицата.