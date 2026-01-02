ПВО на Русия свали три дрона, насочени към Москва

Системите за противовъздушна отбрана на Русия унищожиха два дрона, насочени към Москва, обяви кметът на столицата Сергей Собянин. Три дрона са били свалени, приближавайки се към столицата от началото на деня.
„Специалисти от службите за спешна помощ работят на мястото на падането“, написа Собянин в своя Telegram канал.
Собянин обяви унищожаването на втория дрон за 24 часа в 11:32 ч. московско време, а третия в 11:50 ч. московско време. Първият дрон беше свален близо до Москва около 1:00 ч. След втората атака на летище Домодедово са въведени временни ограничения за влизане и излизане на самолети.
Атаката с дронове срещу Москва продължава от няколко дни. На 30 декември Собянин съобщи за унищожаването на пет дрона, в навечерието на Нова година, на 31 декември, - един дрон, а на 1 януари - 33 дрона.
Според Министерството на отбраната, в нощта на 2 януари системите за противовъздушна отбрана са свалили 64 украински дрона, включително седем над Московска област, пет от които са се насочвали към столицата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #4
13:07 02.01.2026
2 Путин
Коментиран от #5, #8, #10
13:10 02.01.2026
3 Толчоооу мамин,
13:10 02.01.2026
4 Вашето мнение
До коментар #1 от "Вашето мнение":Резултатът от тези психични разтройства у нашето розово пони, населяващо жълтите павета се изразява в неистовата радост от убийствата на цивилни, неистовия страх от Путин и безкритичната вяра във фалшиви идоли като зеления наркоман, мърцул, кая и макрон.
Коментиран от #14
13:10 02.01.2026
5 Затова никога евреи във властта
До коментар #2 от "Путин":Най-специалното на операцията е търпението на евреина Пуслер към смъртта на невинни руснаци.
13:10 02.01.2026
6 стоян
13:11 02.01.2026
8 Абе кой туй
До коментар #2 от "Путин":многоходов дето папагалиш едно след друго? Не никне ли пиро на дупиту, че такъв зор имаш? 😄да помогнем с лосион?
13:12 02.01.2026
9 Ъхъ!!!
Коментиран от #12
13:12 02.01.2026
10 ЗеленияНаркос
До коментар #2 от "Путин":Ко си върна от покрайната?
Работата стигна до КРАЙ на поКРАЙНА
13:13 02.01.2026
11 Анонимен
13:13 02.01.2026
12 Отворени ли да са
До коментар #9 от "Ъхъ!!!":Ко ти казват или си на свободно тролене? После защо Русия е велика. Седнали с тролеи и лъжи да я борят. 😄
13:15 02.01.2026
13 Кая съм
13:15 02.01.2026
14 Вашето мнение
До коментар #4 от "Вашето мнение":Разклатената психика на жълтопаветните, резултат от СВО няма да може никога да бъде възтановена и до края на дните си те ще бъдат функционално и морално непригодни за каквато и да е дейност изввън троленето. Всичко това показва още веднъж ползите от СВО в частта и денацификация.
13:15 02.01.2026