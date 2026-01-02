Новини
Русия удари електропреносната мрежа в Николаевска и Запорожка област
2 Януари, 2026 13:15 1 309 29

Над 11 000 потребители в Одеска област остават без то

Русия удари електропреносната мрежа в Николаевска и Запорожка област - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

На 2 януари Русия удари електропреносната мрежа в Николаевска и Запорожка област, оставяйки части от Запорожие и околностите без ток, заяви на брифинг заместник-министърът на енергетиката на Украйна Роман Андарак.

„Към тази сутрин потребителите в Запорожка област, по-специално в град Запорожие, както и в други фронтови райони, остават без ток“, отбеляза заместник-министърът.

Освен това, според него, над 11 000 потребители в Одеска област остават без ток след предишни атаки.

„В Одеска и Киевска области продължава възстановяването на оборудване, повредено преди това от врага. Продължават аварийно-възстановителни операции“, съобщи Андарак.

Министерството на енергетиката добави, че поради неблагоприятни метеорологични условия 27 населени места в Ивано-Франковска област и 17 населени места в Лвовска област са останали без ток.

„Лвовобленерго“ уточни, че към 8:00 ч. на 2 януари девет населени места в Лвовска област са били напълно без ток, а 39 са били частично без ток, поради силни пориви на вятъра.

„Прикарпатяобленерго“ добави, че към 10:00 ч. на 2 януари осем населени места в Ивано-Франковска област са останали напълно без ток. Други 15 населени места са били частично без ток.

От началото на новата година Русия не е прекратявала атаките си срещу електропреносната мрежа на Украйна. На Нова година 2026 руснаците отново предприеха атаки с дронове срещу електропреносни съоръжения, оставяйки значителен брой клиенти без ток във Волинска, Одеска и Черниговска области.

Поради последствията от руските атаки, енергийните компании са принудени да продължат да изключват захранването на домовете и да ограничават потреблението на електроенергия в промишлеността.


Украйна
  • 1 Пич

    35 2 Отговор
    Няма страшно !!! И без това Украйна ток няма , и нищо не птенася !!! Само нашите търгаши няма да могат да изпратят ток без пари за Зелю !!!

    Коментиран от #7

    13:18 02.01.2026

  • 2 Ха така.

    37 2 Отговор
    Този път няма да има милост. Бандерите да стоят без светло, топло и вода. Трябва да им се изпълни желанието, нищо построено от Русия да не се ползва. С двете си леви ръце да си построят свое или да отиват в Лвов и в западните държави за обслужващ персонал. И там да не реват, че ги използвали като второкласни хора.

    13:20 02.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    32 2 Отговор
    ЧНГ на всички бандерюги, таз година без ток, догодина на топло в Сибир.

    Коментиран от #10

    13:21 02.01.2026

  • 5 ФАКТ

    5 25 Отговор
    Пуслер с токчетата пак се перчи, но след като му звъннат от Вашингтон, ще се скрие под масата както прави винаги

    Коментиран от #28

    13:23 02.01.2026

  • 6 Валерий Герасимов, началник щаб

    3 23 Отговор
    Това аз го свърших !!!
    Закусих плътно, обядвах, пуснах няколко картички с Новогодишни поздрави, емм....запалих една свещичка за 28-те изгорели колеги в Херсон, казах две благи думи за двете умрели женици в Белгород и ударих два електрически стълба в Запорожие !!! Стига за днес, празници са, с Маша и Митя се напием като мъже на следновогодишния банкет. Пятница все пак, а завтра е субота. Ха наздоровья .....хлъц 🎅🎅🎅

    Коментиран от #8, #25

    13:25 02.01.2026

  • 7 Лука

    1 22 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Това са рашистки терористични атаки !!!

    Коментиран от #9

    13:27 02.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    25 2 Отговор

    До коментар #6 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Типичен пример за ползата от СВО и денацифицирането на жълтопаветни чрез психически разтройства. Това тук живее в свой паралелен свят, радва се като хлапе на близалка на убийството на цивилни и още вярва в победата на украйна. След края на СВО това може да се счита за денацифицирано.

    Коментиран от #12

    13:29 02.01.2026

  • 9 Това е

    24 2 Отговор

    До коментар #7 от "Лука":

    реципрочно. Удрипо Киевската хунта, бате:))
    Те си го пожелаха.

    13:29 02.01.2026

  • 10 Лука

    2 17 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Рашистите това си знаете ,сибир и гулаг но ще дойде време да ги ползвате !

    Коментиран от #11

    13:31 02.01.2026

  • 11 Вашето мнение

    20 1 Отговор

    До коментар #10 от "Лука":

    С теб няма кой да се хаби да те праща там, спокойно. Прекалено незначителен си, стига ти наказанието всяка сутрин да се блещиш под леглото докато търсиш Путин там.

    Коментиран от #14

    13:33 02.01.2026

  • 12 Валерий Герасимов, началник щаб

    2 17 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Ние руснаците сме Цивилизована нация !!!
    Нищо че сме малко узколоби и узкоглази.
    Ми кво толкоз е станало ?
    Украинския братски народ ни ликвидира три генерала, 28 офицера, някви там деца, ние пък им бутнахме два електрически стълба. Цивилизовано и културно и всички доволни !!! Хайде да си не разваляме Празниците и от днес Русия влезе в зоната на копейките 🎅🎅🎅

    13:36 02.01.2026

  • 13 И Киев е Руски

    21 2 Отговор
    Дайте те 48 часа на "бесарабските бълагрЕ"да се изнесат от Одеса и и изравнявайте с асфалта .и така до Лвов

    Коментиран от #15

    13:37 02.01.2026

  • 14 Лука

    2 14 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    Не търся путин, той е известен и е като хитлер !

    Коментиран от #16

    13:40 02.01.2026

  • 15 Българин

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    Не тярбва да има пощада за никога. Щом тия "българи" не са станали партизани, няма какво да ги жалим!

    13:44 02.01.2026

  • 16 Хахахаха

    18 2 Отговор

    До коментар #14 от "Лука":

    Турският в. Sabah: "Русия победи Хитлер, ще победи и съвременния нацизъм, олицетворяващ Зеленски"

    13:44 02.01.2026

  • 17 ВВП

    12 3 Отговор
    Поради спирания на тока , режима в Киев реши да утрепе 30 окропа в херсонска област..седнали на маса в ресторант...И така окропите ще заобичат много зелю фашиста..Почва зануляването на рая пародия държава Окропистан .

    13:46 02.01.2026

  • 18 СВО

    5 2 Отговор
    Всеки който подкрепя терора в Тоя чат е террорист .Всеки е мишена.

    13:49 02.01.2026

  • 19 Иван 1

    12 2 Отговор
    Защо реват сега нали бият руснаците,а те да не отговарят мисля, че на Украйна не и се получава, ще я бият повече.

    13:49 02.01.2026

  • 20 Агент провокатор

    3 5 Отговор
    По данни на анализа в руски източници за 2025 година са публикувани с около 40% повече некролози на военнослужещи в сравнение с предходната година. До момента Би Би Си е потвърдила поименно смъртта на близо 160 000 души, воювали на руска страна в Украйна. Данните са събирани съвместно с независимия медиен канал Mediazona и мрежа от доброволци, които от февруари 2022 г. поддържат база данни с потвърдени загинали, използвайки официални съобщения, регионални вестници, социални мрежи, както и новоизградени военни паметници и гробове..
    Това вероятно са само 1/3 от реалните загуби .

    Коментиран от #24

    13:55 02.01.2026

  • 21 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    5 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:58 02.01.2026

  • 22 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    5 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:58 02.01.2026

  • 23 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    5 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:59 02.01.2026

  • 24 Лудият от портиерната

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Агент провокатор":

    Ако вярваш на ббс значи си голям туупунарр.

    14:01 02.01.2026

  • 26 Ветеринар

    4 0 Отговор
    Защо им е на свинете в обора електричество ?Те едни други се топлят .

    14:16 02.01.2026

  • 27 Механик

    2 0 Отговор
    Удриииииии! Удри, бацка, таа мачка не наШТа!

    14:23 02.01.2026

  • 28 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    И кой ще му звънне на тоя Путин? Оня дето му викате Агент Краснов или Тръмпоча (както често го наричате)??
    Тоя къде оня ден пак натрича зеления наркоман ли?
    Смешници.

    14:24 02.01.2026

  • 29 !!!?

    1 2 Отговор
    Окупираните от Кремъл територии са украински,...Точка !!!?

    14:34 02.01.2026

Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания