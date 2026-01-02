На 2 януари Русия удари електропреносната мрежа в Николаевска и Запорожка област, оставяйки части от Запорожие и околностите без ток, заяви на брифинг заместник-министърът на енергетиката на Украйна Роман Андарак.

„Към тази сутрин потребителите в Запорожка област, по-специално в град Запорожие, както и в други фронтови райони, остават без ток“, отбеляза заместник-министърът.

Освен това, според него, над 11 000 потребители в Одеска област остават без ток след предишни атаки.

„В Одеска и Киевска области продължава възстановяването на оборудване, повредено преди това от врага. Продължават аварийно-възстановителни операции“, съобщи Андарак.

Министерството на енергетиката добави, че поради неблагоприятни метеорологични условия 27 населени места в Ивано-Франковска област и 17 населени места в Лвовска област са останали без ток.

„Лвовобленерго“ уточни, че към 8:00 ч. на 2 януари девет населени места в Лвовска област са били напълно без ток, а 39 са били частично без ток, поради силни пориви на вятъра.

„Прикарпатяобленерго“ добави, че към 10:00 ч. на 2 януари осем населени места в Ивано-Франковска област са останали напълно без ток. Други 15 населени места са били частично без ток.

От началото на новата година Русия не е прекратявала атаките си срещу електропреносната мрежа на Украйна. На Нова година 2026 руснаците отново предприеха атаки с дронове срещу електропреносни съоръжения, оставяйки значителен брой клиенти без ток във Волинска, Одеска и Черниговска области.

Поради последствията от руските атаки, енергийните компании са принудени да продължат да изключват захранването на домовете и да ограничават потреблението на електроенергия в промишлеността.