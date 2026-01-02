На 2 януари Русия удари електропреносната мрежа в Николаевска и Запорожка област, оставяйки части от Запорожие и околностите без ток, заяви на брифинг заместник-министърът на енергетиката на Украйна Роман Андарак.
„Към тази сутрин потребителите в Запорожка област, по-специално в град Запорожие, както и в други фронтови райони, остават без ток“, отбеляза заместник-министърът.
Освен това, според него, над 11 000 потребители в Одеска област остават без ток след предишни атаки.
„В Одеска и Киевска области продължава възстановяването на оборудване, повредено преди това от врага. Продължават аварийно-възстановителни операции“, съобщи Андарак.
Министерството на енергетиката добави, че поради неблагоприятни метеорологични условия 27 населени места в Ивано-Франковска област и 17 населени места в Лвовска област са останали без ток.
„Лвовобленерго“ уточни, че към 8:00 ч. на 2 януари девет населени места в Лвовска област са били напълно без ток, а 39 са били частично без ток, поради силни пориви на вятъра.
„Прикарпатяобленерго“ добави, че към 10:00 ч. на 2 януари осем населени места в Ивано-Франковска област са останали напълно без ток. Други 15 населени места са били частично без ток.
От началото на новата година Русия не е прекратявала атаките си срещу електропреносната мрежа на Украйна. На Нова година 2026 руснаците отново предприеха атаки с дронове срещу електропреносни съоръжения, оставяйки значителен брой клиенти без ток във Волинска, Одеска и Черниговска области.
Поради последствията от руските атаки, енергийните компании са принудени да продължат да изключват захранването на домовете и да ограничават потреблението на електроенергия в промишлеността.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #7
13:18 02.01.2026
2 Ха така.
13:20 02.01.2026
4 Вашето мнение
Коментиран от #10
13:21 02.01.2026
5 ФАКТ
Коментиран от #28
13:23 02.01.2026
6 Валерий Герасимов, началник щаб
Закусих плътно, обядвах, пуснах няколко картички с Новогодишни поздрави, емм....запалих една свещичка за 28-те изгорели колеги в Херсон, казах две благи думи за двете умрели женици в Белгород и ударих два електрически стълба в Запорожие !!! Стига за днес, празници са, с Маша и Митя се напием като мъже на следновогодишния банкет. Пятница все пак, а завтра е субота. Ха наздоровья .....хлъц 🎅🎅🎅
Коментиран от #8, #25
13:25 02.01.2026
7 Лука
До коментар #1 от "Пич":Това са рашистки терористични атаки !!!
Коментиран от #9
13:27 02.01.2026
8 Вашето мнение
До коментар #6 от "Валерий Герасимов, началник щаб":Типичен пример за ползата от СВО и денацифицирането на жълтопаветни чрез психически разтройства. Това тук живее в свой паралелен свят, радва се като хлапе на близалка на убийството на цивилни и още вярва в победата на украйна. След края на СВО това може да се счита за денацифицирано.
Коментиран от #12
13:29 02.01.2026
9 Това е
До коментар #7 от "Лука":реципрочно. Удрипо Киевската хунта, бате:))
Те си го пожелаха.
13:29 02.01.2026
10 Лука
До коментар #4 от "Вашето мнение":Рашистите това си знаете ,сибир и гулаг но ще дойде време да ги ползвате !
Коментиран от #11
13:31 02.01.2026
11 Вашето мнение
До коментар #10 от "Лука":С теб няма кой да се хаби да те праща там, спокойно. Прекалено незначителен си, стига ти наказанието всяка сутрин да се блещиш под леглото докато търсиш Путин там.
Коментиран от #14
13:33 02.01.2026
12 Валерий Герасимов, началник щаб
До коментар #8 от "Вашето мнение":Ние руснаците сме Цивилизована нация !!!
Нищо че сме малко узколоби и узкоглази.
Ми кво толкоз е станало ?
Украинския братски народ ни ликвидира три генерала, 28 офицера, някви там деца, ние пък им бутнахме два електрически стълба. Цивилизовано и културно и всички доволни !!! Хайде да си не разваляме Празниците и от днес Русия влезе в зоната на копейките 🎅🎅🎅
13:36 02.01.2026
13 И Киев е Руски
Коментиран от #15
13:37 02.01.2026
14 Лука
До коментар #11 от "Вашето мнение":Не търся путин, той е известен и е като хитлер !
Коментиран от #16
13:40 02.01.2026
15 Българин
До коментар #13 от "И Киев е Руски":Не тярбва да има пощада за никога. Щом тия "българи" не са станали партизани, няма какво да ги жалим!
13:44 02.01.2026
16 Хахахаха
До коментар #14 от "Лука":Турският в. Sabah: "Русия победи Хитлер, ще победи и съвременния нацизъм, олицетворяващ Зеленски"
13:44 02.01.2026
17 ВВП
13:46 02.01.2026
18 СВО
13:49 02.01.2026
19 Иван 1
13:49 02.01.2026
20 Агент провокатор
Това вероятно са само 1/3 от реалните загуби .
Коментиран от #24
13:55 02.01.2026
21 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ
Фидел Кастро 1992 г.
13:58 02.01.2026
22 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:58 02.01.2026
23 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ
13:59 02.01.2026
24 Лудият от портиерната
До коментар #20 от "Агент провокатор":Ако вярваш на ббс значи си голям туупунарр.
14:01 02.01.2026
26 Ветеринар
14:16 02.01.2026
27 Механик
14:23 02.01.2026
28 Механик
До коментар #5 от "ФАКТ":И кой ще му звънне на тоя Путин? Оня дето му викате Агент Краснов или Тръмпоча (както често го наричате)??
Тоя къде оня ден пак натрича зеления наркоман ли?
Смешници.
14:24 02.01.2026
29 !!!?
14:34 02.01.2026