Украински дронове убиха двама руснаци в жилищна сграда в Саратов

Двама души загинаха в Саратовска област при атака на украински дронове, заяви областният губернатор Роман Бусаргин в своя Telegram канал.
„Атаката с дрон е повредила няколко апартамента в жилищна сграда. Двама души са загинали“, написа той.
Губернаторът изрази съболезнования на семействата и приятелите на жертвите, отбелязвайки, че ще им бъде оказана цялата необходима подкрепа. Атаката е повредила фасадите на няколко сгради. „Няколко прозореца с двоен стъклопакет са счупени в детска градина и клиника. По това време в заведенията не е имало деца или пациенти“, добави областният губернатор.
Според Бусаргин, в момента на мястото на инцидента работят служби за спешна помощ, за да се справят с последствията. За пострадалите е създаден временен подслон. Жителите, чието имущество е пострадало, ще получат финансова помощ от областния бюджет. Служители на администрацията ще проведат посещение от врата на врата, добави губернаторът. „Първият приоритет е да се подменят повредените прозорци с двоен стъклопакет възможно най-бързо. Всички основни работи са планирани да бъдат завършени в рамките на един ден. Освен това е наета организация, която да извърши допълнителна структурна проверка на сградата“, отбеляза Бусаргин.
Кметът на Саратов Михаил Исаев добави в своя Telegram канал, че специалисти ще оценят щетите от нападението за по-нататъшно възстановяване. Той също така заяви, че в сградата на администрацията на Заводски район е създаден щаб, който да приема заявления за финансова помощ и да отговаря на въпроси на жителите. Създадена е и 24-часова гореща линия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сотир
09:29 13.12.2025
2 стоян
09:34 13.12.2025
3 Пич
Коментиран от #11, #12
09:34 13.12.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #14
09:35 13.12.2025
5 гръмовержецът
09:36 13.12.2025
6 НЯМА ТАКОВА НЯЩУ
Руснаците си слагат ПВО-то и артилерията в жилищни райони, за да я защитят, защото те са по-скъпи от двама руски пияници. Питай патриарх Кирил да ви каже.
09:36 13.12.2025
7 Ха ха ха ха
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Значи България ще помага с личен кеш от вашия джоб, както помагате и на руснаците.
09:37 13.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Миролюб Войнов, метеоролог
Весели празници Рассия 😄👍
09:38 13.12.2025
11 Ясна си
До коментар #3 от "Пич":А ако украинците са на страната на Москва? Пак ли ще ги наричаш терористи или ще клечиш на колене да им свириш подред?
Коментиран от #32
09:38 13.12.2025
12 Подигравка
До коментар #3 от "Пич":Айде, айде това са били НАТОвски офицери в това жилище.
09:38 13.12.2025
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:39 13.12.2025
14 Поговорка
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Какъв е проблемът Украйна да бие по жилищни сгради?
Русия бие! Украйна също да бие! Око за две, зъб за чене! Така е според прословутите евразийски ценности. Киев да се учи от евразийците.
09:39 13.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 В В.П.
Коментиран от #22
09:45 13.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 В В.П.
09:47 13.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Влaдимиp Владимирович Пyтин
До коментар #17 от "В В.П.":"...30000 руски умряха в гражданската война..."
В докладите пише 30 000 и още 500 000 руснаци умряха, цитирам - от строго естествени причини !!! Двама се задавиха с въздух 😁 Въпроси ?
09:50 13.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Зеленски в " освободения " Купянск:
Зеленски посети командния пункт на 14-а отделна механизирана бригада на Украйна в Купянск заедно с главнокомандващия ген. Олександър Сирски. Той награди войниците с държавни отличия и беше информиран за операциите в сектора. „Без вас щяхме да загубим страната си“, каза президентът, отбелязвайки Деня на сухопътните войски. "Руснаците дълго се хвалеха, че са превзели нашия Купянск. От дълго време руснаците разказват на целия свят, че Украйна е слаба. Те лъжат", заяви още Зеленски.
09:55 13.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хех
До коментар #26 от "Хайай":Кой го повтаря? Аз например питам. Потопен ли е в крайна сметка, или 4г. Кремъл лъже?
09:57 13.12.2025
28 ФАКти
Много ги бива - всяка седмица успяват да запалят пожар в някой жилищен блок, на бензиностанция, рафинерия. Невероятен стратегически ефект върху способността на руснаците да продължат войната.
Ако зеленият парцал и еврокоалицията на "желаещите" било не крадяха 2/3 от помощта за Украйна, щяха да успяват да правят по 2 - 3 атаки на седмица.
09:57 13.12.2025
29 Млад " студент " от Москва:
Питам , щото ще колим прасето и не можем да висим на Дунав мост!
09:58 13.12.2025
30 Да живее Украйна!
10:01 13.12.2025
31 аааа
10:02 13.12.2025
32 Пич
До коментар #11 от "Ясна си":Аз да не съм паветен хей като тебе бе ?! Само ти си мечтаеш да свириш !
Коментиран от #39, #40
10:08 13.12.2025
33 Лиман и Днепропетровск:
Руснаците опитват да превземат Лиман вече втора година.
Руските сили започнаха и мащабна атака по границата между регионите Донецк и Днепропетровск, насочена срещу позициите на 110-а отделна механизирана бригада на Украйна и 92-ра отделна щурмова бригада. Опитът за пробив обаче е довел до тежки загуби за руските войски, като повечето щурмови части са спрени и унищожени.
10:09 13.12.2025
34 Украйна има свои балистични ракети
Украинската стратегическа система за противовъздушна отбрана и балистични ракети „Сапсан“ пък официално е влязла в серийно производство и систематично разгръщане, твърди официозът на украинската армия - Militarnyi. Това е важен момент в развитието на ракетните системи и отбранителните способности на Украйна.
Коментиран от #35
10:13 13.12.2025
35 Да да
До коментар #34 от "Украйна има свои балистични ракети":Виждаме как работи в Одеса. Още много калай ще изядат украинците.
10:16 13.12.2025
36 Бравооооо!
10:17 13.12.2025
37 Ще стане като с корабите
10:19 13.12.2025
38 Покровск
Руснаците са в южните и източните.
Железопътната линия , която разделя града , служи за демаркационна линия.
От двете й страни е мъртва зона, над която летят дронове.
Така е от година и повече, въпреки бодрите победни репортажи на Кремъл и някои техни български медийни рупори.
Вчера, например, Соловьов развяваше руско знаме из руската зона в пореден пропаганден опит.
Сам Тръмп вярва на тия партенки! Още един вярва, ама няма да ви кажа кой е!😊
10:21 13.12.2025
39 Споко
До коментар #32 от "Пич":Не бързай има време,ще те научат.Посоката си я взел..
10:21 13.12.2025
40 Знаем,знаем
До коментар #32 от "Пич":Всички от гилдията сте "пичове"
10:23 13.12.2025