Новини
Свят »
Русия »
Украински дронове убиха двама руснаци в жилищна сграда в Саратов
  Тема: Украйна

Украински дронове убиха двама руснаци в жилищна сграда в Саратов

13 Декември, 2025 09:19, обновена 13 Декември, 2025 09:26 909 40

  • саратов-
  • дронове-
  • атака-
  • война-
  • жертви-
  • украйна-
  • русия

Атаката е повредила фасадите на няколко околни домове

Украински дронове убиха двама руснаци в жилищна сграда в Саратов - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души загинаха в Саратовска област при атака на украински дронове, заяви областният губернатор Роман Бусаргин в своя Telegram канал.

„Атаката с дрон е повредила няколко апартамента в жилищна сграда. Двама души са загинали“, написа той.

Още новини от Украйна

Губернаторът изрази съболезнования на семействата и приятелите на жертвите, отбелязвайки, че ще им бъде оказана цялата необходима подкрепа. Атаката е повредила фасадите на няколко сгради. „Няколко прозореца с двоен стъклопакет са счупени в детска градина и клиника. По това време в заведенията не е имало деца или пациенти“, добави областният губернатор.

Според Бусаргин, в момента на мястото на инцидента работят служби за спешна помощ, за да се справят с последствията. За пострадалите е създаден временен подслон. Жителите, чието имущество е пострадало, ще получат финансова помощ от областния бюджет. Служители на администрацията ще проведат посещение от врата на врата, добави губернаторът. „Първият приоритет е да се подменят повредените прозорци с двоен стъклопакет възможно най-бързо. Всички основни работи са планирани да бъдат завършени в рамките на един ден. Освен това е наета организация, която да извърши допълнителна структурна проверка на сградата“, отбеляза Бусаргин.

Кметът на Саратов Михаил Исаев добави в своя Telegram канал, че специалисти ще оценят щетите от нападението за по-нататъшно възстановяване. Той също така заяви, че в сградата на администрацията на Заводски район е създаден щаб, който да приема заявления за финансова помощ и да отговаря на въпроси на жителите. Създадена е и 24-часова гореща линия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сотир

    10 18 Отговор
    Малко им е на тия червени намери....

    09:29 13.12.2025

  • 2 стоян

    6 10 Отговор
    путин сказал - нада движуха

    09:34 13.12.2025

  • 3 Пич

    23 8 Отговор
    Украинските терористи нямат капацитет за достигане на военни цели , и обстрелват мирното население само и само да рапортуват , че воюват!!!

    Коментиран от #11, #12

    09:34 13.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    9 14 Отговор
    България, Белгия, Малта и Италия се обявиха против използването на замразените руски активи за Украйна.Познайте кой е зад тях?

    Коментиран от #7, #14

    09:35 13.12.2025

  • 5 гръмовержецът

    13 5 Отговор
    И после - защо Путин бил лош ....Ами - ей затова .....

    09:36 13.12.2025

  • 6 НЯМА ТАКОВА НЯЩУ

    4 15 Отговор
    Това е работа на руско ПВО, което се крие в жилищните райони. Всичко го знаеме това!

    Руснаците си слагат ПВО-то и артилерията в жилищни райони, за да я защитят, защото те са по-скъпи от двама руски пияници. Питай патриарх Кирил да ви каже.

    09:36 13.12.2025

  • 7 Ха ха ха ха

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Значи България ще помага с личен кеш от вашия джоб, както помагате и на руснаците.

    09:37 13.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Миролюб Войнов, метеоролог

    6 14 Отговор
    Който сее война, жъне бури !!!
    Весели празници Рассия 😄👍

    09:38 13.12.2025

  • 11 Ясна си

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    А ако украинците са на страната на Москва? Пак ли ще ги наричаш терористи или ще клечиш на колене да им свириш подред?

    Коментиран от #32

    09:38 13.12.2025

  • 12 Подигравка

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Айде, айде това са били НАТОвски офицери в това жилище.

    09:38 13.12.2025

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 7 Отговор
    като се замисля кви шу мкари сме имали и кви ВЛАСОВци в сссР...май Джек Лондон ще излезе истински ,,съветский,, человек

    09:39 13.12.2025

  • 14 Поговорка

    6 15 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Какъв е проблемът Украйна да бие по жилищни сгради?

    Русия бие! Украйна също да бие! Око за две, зъб за чене! Така е според прословутите евразийски ценности. Киев да се учи от евразийците.

    09:39 13.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 В В.П.

    14 4 Отговор
    Така убиваха в Донецк..8 години..30000 руски умряха в гражданската война ..Зелю и режима ще плащат яко..

    Коментиран от #22

    09:45 13.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 В В.П.

    10 3 Отговор
    Терр.акт на Киев и режима .

    09:47 13.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Влaдимиp Владимирович Пyтин

    3 8 Отговор

    До коментар #17 от "В В.П.":

    "...30000 руски умряха в гражданската война..."

    В докладите пише 30 000 и още 500 000 руснаци умряха, цитирам - от строго естествени причини !!! Двама се задавиха с въздух 😁 Въпроси ?

    09:50 13.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Зеленски в " освободения " Купянск:

    5 9 Отговор
    Москва се опитва да превзема още територии в Украйна, възползвайки се от липсата на бързи ходове около преговорите, и тръби за големи успехи, но стана ясно, че наративът на Путин за "превзетия" Купянск издъхва. Володимир Зеленски се появи именно там след успешна контраатака на украинските сили. Според мониторинговата група DeepState, за която се твърди, че е свързана с украинското военно разузнаване, президентът се е намирал на 1,3 км от руските позиции и на 500 метра от т.нар. сива зона - там, където територията е оспорвана.

    Зеленски посети командния пункт на 14-а отделна механизирана бригада на Украйна в Купянск заедно с главнокомандващия ген. Олександър Сирски. Той награди войниците с държавни отличия и беше информиран за операциите в сектора. „Без вас щяхме да загубим страната си“, каза президентът, отбелязвайки Деня на сухопътните войски. "Руснаците дълго се хвалеха, че са превзели нашия Купянск. От дълго време руснаците разказват на целия свят, че Украйна е слаба. Те лъжат", заяви още Зеленски.

    09:55 13.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хех

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Хайай":

    Кой го повтаря? Аз например питам. Потопен ли е в крайна сметка, или 4г. Кремъл лъже?

    09:57 13.12.2025

  • 28 ФАКти

    7 2 Отговор
    Поредна невероятна военна победа на укpoпиздeците!
    Много ги бива - всяка седмица успяват да запалят пожар в някой жилищен блок, на бензиностанция, рафинерия. Невероятен стратегически ефект върху способността на руснаците да продължат войната.
    Ако зеленият парцал и еврокоалицията на "желаещите" било не крадяха 2/3 от помощта за Украйна, щяха да успяват да правят по 2 - 3 атаки на седмица.

    09:57 13.12.2025

  • 29 Млад " студент " от Москва:

    3 7 Отговор
    Другари, днес ще превземем ли Покровск? А Купянск? А Константиновка?

    Питам , щото ще колим прасето и не можем да висим на Дунав мост!

    09:58 13.12.2025

  • 30 Да живее Украйна!

    5 8 Отговор
    Всички гледат към Купянск, където украинците извършват геройства. Те са си върнали няколко населени места, включително част от град Купянск, чрез тактическа контраатака. Втори украински корпус „Хартия“ съобщи на 12 декември, че украинските сили са провели успешни контрадействия, за да стабилизират ситуацията в посока Купянск, и са освободили Кондрашовка и Радковка (и двете на север от Купянск). Освободили са още околните гори, райони в северната част на Купянск и са пробили до река Оскол, прекъсвайки руските логистични линии към района на града. Украинският 2-ри корпус заяви, че към 12 декември ВСУ са обградили около 200 руски военнослужещи в Купянск - град, в който Путин канеше чуждестранни журналисти да снимат как украинците били обградени. Също така на 20 ноември ръководителят на руския генщаб ген. Валерий Герасимов обяви "освобождаването" на Купянск, а това бе повтаряно от самия диктатор.

    10:01 13.12.2025

  • 31 аааа

    2 7 Отговор
    Там са се криели севернокорейски генерали. Опитали са се да избягат предрешени като жени, но дронът ги е застигнал. Руснаците да спрат да използват цивилни за жив щит!

    10:02 13.12.2025

  • 32 Пич

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ясна си":

    Аз да не съм паветен хей като тебе бе ?! Само ти си мечтаеш да свириш !

    Коментиран от #39, #40

    10:08 13.12.2025

  • 33 Лиман и Днепропетровск:

    2 2 Отговор
    Излезе видео, показващо как операторите на FPV дронове от украинския батальон SIGNUM на 53-та механизирана бригада унищожават руската пехота в горските райони по протежение на направлението Лиман, използвайки дронове с оптични влакна.
    Руснаците опитват да превземат Лиман вече втора година.

    Руските сили започнаха и мащабна атака по границата между регионите Донецк и Днепропетровск, насочена срещу позициите на 110-а отделна механизирана бригада на Украйна и 92-ра отделна щурмова бригада. Опитът за пробив обаче е довел до тежки загуби за руските войски, като повечето щурмови части са спрени и унищожени.

    10:09 13.12.2025

  • 34 Украйна има свои балистични ракети

    1 2 Отговор
    Вчера дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) отново нанесоха удари по руски нефтени платформи в Каспийско море. Машините с голям обсег на действие атакуваха платформите „Филановски“ и „Корчагин“, повреждайки критично оборудване и спирайки операциите им. Това е втората успешна атака срещу тези стратегически активи в рамките на една седмица.



    Украинската стратегическа система за противовъздушна отбрана и балистични ракети „Сапсан“ пък официално е влязла в серийно производство и систематично разгръщане, твърди официозът на украинската армия - Militarnyi. Това е важен момент в развитието на ракетните системи и отбранителните способности на Украйна.

    Коментиран от #35

    10:13 13.12.2025

  • 35 Да да

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Украйна има свои балистични ракети":

    Виждаме как работи в Одеса. Още много калай ще изядат украинците.

    10:16 13.12.2025

  • 36 Бравооооо!

    1 2 Отговор
    Удри по руския изрод!

    10:17 13.12.2025

  • 37 Ще стане като с корабите

    1 2 Отговор
    Украинците утре пак ще пищят.

    10:19 13.12.2025

  • 38 Покровск

    2 1 Отговор
    Украйна държи северозападните предградия на Покровск.

    Руснаците са в южните и източните.

    Железопътната линия , която разделя града , служи за демаркационна линия.
    От двете й страни е мъртва зона, над която летят дронове.

    Така е от година и повече, въпреки бодрите победни репортажи на Кремъл и някои техни български медийни рупори.

    Вчера, например, Соловьов развяваше руско знаме из руската зона в пореден пропаганден опит.

    Сам Тръмп вярва на тия партенки! Още един вярва, ама няма да ви кажа кой е!😊

    10:21 13.12.2025

  • 39 Споко

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пич":

    Не бързай има време,ще те научат.Посоката си я взел..

    10:21 13.12.2025

  • 40 Знаем,знаем

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пич":

    Всички от гилдията сте "пичове"

    10:23 13.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания