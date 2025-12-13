Украински дронове убиха двама руснаци в жилищна сграда в Саратов

Двама души загинаха в Саратовска област при атака на украински дронове, заяви областният губернатор Роман Бусаргин в своя Telegram канал.

„Атаката с дрон е повредила няколко апартамента в жилищна сграда. Двама души са загинали“, написа той.

Губернаторът изрази съболезнования на семействата и приятелите на жертвите, отбелязвайки, че ще им бъде оказана цялата необходима подкрепа. Атаката е повредила фасадите на няколко сгради. „Няколко прозореца с двоен стъклопакет са счупени в детска градина и клиника. По това време в заведенията не е имало деца или пациенти“, добави областният губернатор.

Според Бусаргин, в момента на мястото на инцидента работят служби за спешна помощ, за да се справят с последствията. За пострадалите е създаден временен подслон. Жителите, чието имущество е пострадало, ще получат финансова помощ от областния бюджет. Служители на администрацията ще проведат посещение от врата на врата, добави губернаторът. „Първият приоритет е да се подменят повредените прозорци с двоен стъклопакет възможно най-бързо. Всички основни работи са планирани да бъдат завършени в рамките на един ден. Освен това е наета организация, която да извърши допълнителна структурна проверка на сградата“, отбеляза Бусаргин.

Кметът на Саратов Михаил Исаев добави в своя Telegram канал, че специалисти ще оценят щетите от нападението за по-нататъшно възстановяване. Той също така заяви, че в сградата на администрацията на Заводски район е създаден щаб, който да приема заявления за финансова помощ и да отговаря на въпроси на жителите. Създадена е и 24-часова гореща линия.