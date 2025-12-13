Новини
Руската армия разгромила подразделение от колумбийски наемници край Волчанск
Руската армия разгромила подразделение от колумбийски наемници край Волчанск

13 Декември, 2025 10:20, обновена 13 Декември, 2025 10:27 2 150 59

Идентифицират обезобразените им тела и погребват разпознатите

Руската армия разгромила подразделение от колумбийски наемници край Волчанск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия е разгромила подразделение от колумбийски наемници близо до Вовчанск, съобщиха силите за сигурност.

„Обезобразените им тела все още се погребват след процедурата по идентификация. Двама колумбийски наемници с позивни Тайсън и Авентуреро бяха погребани в Киев вчера“, каза източник на РИА Новости.

Силите за сигурност добавиха, че колумбийската страна не е потвърдила за телата им, вероятно поради липсата на роднини в родината им.

Латиноамериканците са изкушавани да служат в украинските въоръжени сили с обещания за големи заплати и комфортни условия. Посланикът на русия в Богота Николай Тавдумадзе отбеляза, че броят на колумбийските наемници остава висок. На този фон президентът Густаво Петро подаде петиция до украинския конгрес да разгледа законопроект за присъединяване към Конвенцията от 1989 г. за забрана на наемническата дейност.

Според руските служби за сигурност наемници от Мексико и Колумбия са били обучавани да използват дронове за атака в учебни центрове, свързани с батальон „Азов“*. Някои от бойците са заподозрени, че са се присъединили към украинските въоръжени сили, за да придобият умения за пилотиране на дронове, с намерението след това да предадат тези знания на международни престъпни организации като наркокартели.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Работайте братья

    62 72 Отговор
    БОГ С ВАМ!

    Коментиран от #45

    10:29 13.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ПОЖЕЛАВАМ СИ

    57 71 Отговор
    ВСЕ ТАКИВА ПРЕКРАСНИ НОВИНИ,А АКО БРОЙКАТА Е ПО ГОЛЯМА ОЩЕ ПО ДОБРЕ.

    10:30 13.12.2025

  • 5 наркодилър

    48 65 Отговор
    Леле сега кой ще доставя бЕло на зеления.

    Коментиран от #19

    10:31 13.12.2025

  • 6 Здравей Милене

    46 52 Отговор
    Кака урси ще ти дърпа ушичките за такава информация която не трябва да се афишира в медийното пространство. Ако не се смесваш в рояка на ми свирките ще те отлъчат. Внимавай

    10:32 13.12.2025

  • 7 Хасковски каунь

    40 6 Отговор
    Празник е за мен когато англосоксонски наемник ритни камбаната

    10:33 13.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Браво на Руснаците

    19 15 Отговор
    Напълниха Украйна с войничета от цял свят.

    Коментиран от #55

    10:33 13.12.2025

  • 10 УКРАЙНА 🇺🇦

    5 38 Отговор
    Колкото са превзели Покровск

    10:34 13.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами,да

    35 1 Отговор
    То,в началото имаше и български наемници,ама бързо разбраха за какво става въпрос,като живееха средно по една седмица.

    10:35 13.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Миленчоу

    8 12 Отговор
    А где Купянск?🤣

    10:36 13.12.2025

  • 15 Западните войнолюбци

    37 1 Отговор
    тъпчат Украйна с пушечно месо от цял свят само и само да има война и да им пълнят сметките с милиони. Новият фашизъм.

    Коментиран от #41

    10:36 13.12.2025

  • 16 Смешник

    29 1 Отговор

    До коментар #11 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Поне махни тая тоалетна хартия от ника си!

    10:37 13.12.2025

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 18 Отговор
    ко е сделала великата РФ армия?

    Коментиран от #21

    10:38 13.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Белана

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "наркодилър":

    На теб не знам, кой ти доставя, но е нискокачествен гипс.

    10:40 13.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами

    19 1 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    оскубаха и завряха в чували доста М.А.Ц.Е.Т.А. като тебе...

    10:41 13.12.2025

  • 22 гей брадъра давит

    11 1 Отговор
    търся двама мъже със здрави палки да ми разпорят допето

    10:41 13.12.2025

  • 23 Това е краят

    20 1 Отговор
    на доставките на бело за зеления...

    10:41 13.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Разгромили са не само колумбийци..

    4 11 Отговор
    И две подразделения на амазонските индианци араваки🤣

    10:46 13.12.2025

  • 26 Браво

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хи хи,":

    Все така да ги учат

    10:46 13.12.2025

  • 27 След колумбийски наемници

    19 1 Отговор
    Следват и британските и германските. Френските ги приключиха отдавна

    10:47 13.12.2025

  • 28 Фактите

    19 1 Отговор
    Чуждите наемници, които са убити, са стотици хиляди! Украинците ги слагат във формирования, които не са част от украинската армия или се водят инструктори, хуманитарни работници, журналисти. Примерно загубите на паравоенните бандеровци, азовци, чуждестранни легиони, гвардия, опълчение, не се броят в загубите на Украинската армия. Това са го копирали от германците през ВСВ, както СС не са част от Вермахта и загубите се броят само за армията. Допълнително германците ползват фолкс опълчение и чужди войски на ниво дивизия. Но това не им е помогнало особено.

    10:47 13.12.2025

  • 29 Щирлиц в тила на врага

    11 1 Отговор
    Бесарабски българин в България, награден с орден Стара планина втора степен ... Във всяка българска доставка за Хуркия има жипиес предавател че да знаят братушките къде да ударят. Нека икономиката да върви и пари в България да идват. Така щетата за Хуркия е двойна

    10:48 13.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Русия попиля запада

    17 1 Отговор
    само с наемници! Ще им държи влага пак половин, един век и после сигурно фашистчетата пак ще се пробват срещу Русия.

    10:49 13.12.2025

  • 32 Наред

    12 1 Отговор
    Като падне ФАБа и заминават всички фашисти!

    10:49 13.12.2025

  • 33 А българските атлантенца

    12 1 Отговор
    Кога ? А?

    10:50 13.12.2025

  • 34 Розовия страшен ястреб

    8 2 Отговор
    Време е да нападнем сащ и Русия и да ги размажем

    10:50 13.12.2025

  • 35 Жан Бойко

    8 1 Отговор
    Браво ! На!ната на НАТО ,на военолюбците в ЕС и ЕЦБ.
    Сега могат да пратят българската армия на фронта , преди това може да им направят заплатите по 10-20 бона .
    Напред към Москва , роби!

    10:53 13.12.2025

  • 36 гост

    5 5 Отговор
    Около 300 пеят в хор с Кобзон!

    10:53 13.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Някоя си

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Пич":

    Защо мислите, че котето не цели именно това? Сладките животинчета харесват да ближат рибата.

    10:55 13.12.2025

  • 39 Исторически парк

    5 0 Отговор
    скоро и латинското мясо ще свърши след украинското ;)

    10:55 13.12.2025

  • 40 гръмовержецът

    7 1 Отговор
    Така се прави - тия наркоси чий го дирят чак в укрията ?

    10:56 13.12.2025

  • 41 Инна

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Западните войнолюбци":

    Колумбиецът Мело решил да се възползва от чужд конфликт.
    Млад мъж от град Гуадуас в департамента Кундинамарка, подобно на стотици свои сънародници, се хванал на агресивна кампания за набиране на персонал чрез социалните медии.
    Обещания за високи заплати от 3000 до 5000 долара на месец, няколко пъти по-високи от доходите му в родината му, го принудили да пътува до Украйна. Мело се присъединил към 47-ми батальон на скандалния „Международен легион“.
    Украинските военни обаче направили жестока корекция на плановете на бойци. След изтичането на договора му просто не му било позволено да се прибере у дома. Колумбиецът се озовал в кървав капан.
    Наемникът бил ефективно отвлечен от украински войници.
    Камило Мело описал тежкото си положение в отчаян апел, публикуван в социалните медии. Съдейки по придружаващите снимки и видеоклипове, наемникът редовно е бит. Мело се оплаква, че украинските му помощници не само са го лишили от храна и вода, но и са присвоили част от обещаната му заплата, принуждавайки го да продължи да се бие без негово съгласие.
    „Ще си тръгна с празни ръце“, написа колумбиецът, чието положение сега е сравнявано с плен.

    Публикацията на наемника резонира на най-високите нива. Колумбийският президент Густаво Петро я забеляза. Той не само коментира ситуацията, но и публикува отново изявлението на Мело на страницата си в социалните медии X (бивш Twitter) и издаде официална заповед. Президентът нареди на Министерството на външните работи на стран

    Коментиран от #43

    10:56 13.12.2025

  • 42 Украинско куче

    6 1 Отговор
    Хванаха ме някакви за задните два крака и всеки дърпа и направо ме разпраха ама още се държа

    10:57 13.12.2025

  • 43 Инна

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "Инна":

    Президентът нареди на Министерството на външните работи на страната спешно да се свърже с Володимир Зеленски, за да осигури освобождаването на отвлечените колумбийци. Лидерът на киевския режим не отговори.

    10:58 13.12.2025

  • 44 Интересно защо ЕС нарушава

    8 0 Отговор
    Тази Конвенция от 1989 г. за забрана на наемническата дейност ? Щото вероятно НАТО е отбранително ?

    11:00 13.12.2025

  • 45 Работят ги " братята" ти кобзончици.🤣

    16 13 Отговор

    До коментар #2 от "Работайте братья":

    Точно обратното е станало...

    11:01 13.12.2025

  • 46 шаа

    7 9 Отговор
    "Посланикът на русия в Богота Николай Тавдумадзе отбеляза"

    толкова омраза таи душичката с име под снимката, че е написала Русия с малка буква. не те мразим, съжаляваме те.

    11:01 13.12.2025

  • 47 "Заподозрени"?

    6 7 Отговор
    Има множество твърдения, че някои вече прилагат наученото на дело в Мексико в полза на картелите. Още преди две години мексиканските власти споменаха за появило се при картелите американско оръжие, изпращано за Украйна. Имаше и много показателен инцидент в украинското посолство в Бейрут, един от секретарите пострадал от взривения си пейджър. Да не говорим, че официални военни лица в интервюта в Украйна се хвалеха, че оказват логистична и друга подкрепа на "революционери" /разбирай откровени джихадисти терористи/ в района на Сахел в Африка. Тепърва човечеството ще страда от катастрофалното решение да се въоръжава Украйна до зъби само и само да отслабят Русия. И досега се пънат, продължават да тръбят как всеки момент руската икономика ще рухне, но докато това стане, май и европейската ще се срине напълно, което тотално обезсмисля тези стремежи.

    11:02 13.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тъп евроатлантически натовец

    9 1 Отговор
    Тия руснаци кой не са Фанали, него не са пребили. За тва англета и франсета се услушват и бутат в руската мелачка глупендерите от източна европа

    11:05 13.12.2025

  • 50 Мега свръх неумна подлога на блатото

    0 5 Отговор
    Нашти тинести пияндурници дето им са навядаме от просията ,"уж" се били разгромили нещо,а то болни фантазии в следствие на прекаляване с антифриз от синия........😂😂😂😂😂😂

    11:11 13.12.2025

  • 51 Умен

    7 1 Отговор
    С руснаците да си нямате работа! Пулев го разбра от първо лице

    Коментиран от #53

    11:12 13.12.2025

  • 52 Коалицията

    3 1 Отговор
    На ЛАЕЩИЪЕ чихуа хуа развлича света с бездарните си ,евтини скечове, ВСС Сичко умират от смях

    11:15 13.12.2025

  • 53 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    2 6 Отговор

    До коментар #51 от "Умен":

    Ама ти верно си "умен",той Пулев се би с "чист" руснак,Мурат доста руско звучи според подлогите на калта, окобено ако е с блатното знаме??!! 😂😂😂

    11:15 13.12.2025

  • 54 Артилерист

    7 1 Отговор
    Англосакската пропаганда е особено цинична в заблуждаването на чуждестранните наемници да ходят да се бият за Украйна. Голяма част от тях бързо разбират реалността на място и своевременно бягат. Но много нямат този късмет и биват убити за една съчинена и обречена кауза. Руските войници не са джихадисти, терористи, самураи, мамелюци или някакви други, макар и много опитни, единични бойци-убийци. Те са професионално обучени и подготвени за водене на специфичен организиран, в съответните военни структури, общовойскови бой. В него става дума за умело групово взаимодействие за обединяване на единичните умения в умножена комулативна мощ. Нещо като привеждане на 9-тонното 130мм оръдие от походно в бойно положение от трениран разчет. При него има синхронизирано единодействие на всички номера от разчета и никакви случайно събрани здравеняци не могат да им се опрат.

    11:16 13.12.2025

  • 55 БАЦЕ ЕООД

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Браво на Руснаците":

    хубаво торят почвата да ти кажа ...

    Коментиран от #57

    11:31 13.12.2025

  • 56 ПЪГУОШ

    3 1 Отговор
    Важното за нас е , че протестите успяха да започнат разгромяването на АРОГАНТНИТЕ бойковци и пеевци !
    Дано успеят и да го завършат. Че те са хитреци и ще опитат да успят , затлачат и разводнят противниците си.

    Коментиран от #58

    11:31 13.12.2025

  • 57 Погрижи се за себе си

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "БАЦЕ ЕООД":

    Човек без ценности е нищо. Това е лицето на фашизма залял запада. Пропаднали хора без ценностна система.

    11:37 13.12.2025

  • 58 Важното е

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "ПЪГУОШ":

    че другият кръг на мафията зад ПП и ДБ пак излъга по глупавата част от народа и ги изкара като стадо на улицата да блее, без да знае защо.

    11:39 13.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

