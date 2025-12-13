Руската армия е разгромила подразделение от колумбийски наемници близо до Вовчанск, съобщиха силите за сигурност.
„Обезобразените им тела все още се погребват след процедурата по идентификация. Двама колумбийски наемници с позивни Тайсън и Авентуреро бяха погребани в Киев вчера“, каза източник на РИА Новости.
Силите за сигурност добавиха, че колумбийската страна не е потвърдила за телата им, вероятно поради липсата на роднини в родината им.
Латиноамериканците са изкушавани да служат в украинските въоръжени сили с обещания за големи заплати и комфортни условия. Посланикът на русия в Богота Николай Тавдумадзе отбеляза, че броят на колумбийските наемници остава висок. На този фон президентът Густаво Петро подаде петиция до украинския конгрес да разгледа законопроект за присъединяване към Конвенцията от 1989 г. за забрана на наемническата дейност.
Според руските служби за сигурност наемници от Мексико и Колумбия са били обучавани да използват дронове за атака в учебни центрове, свързани с батальон „Азов“*. Някои от бойците са заподозрени, че са се присъединили към украинските въоръжени сили, за да придобият умения за пилотиране на дронове, с намерението след това да предадат тези знания на международни престъпни организации като наркокартели.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Работайте братья
Коментиран от #45
10:29 13.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ПОЖЕЛАВАМ СИ
10:30 13.12.2025
5 наркодилър
Коментиран от #19
10:31 13.12.2025
6 Здравей Милене
10:32 13.12.2025
7 Хасковски каунь
10:33 13.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Браво на Руснаците
Коментиран от #55
10:33 13.12.2025
10 УКРАЙНА 🇺🇦
10:34 13.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ами,да
10:35 13.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Миленчоу
10:36 13.12.2025
15 Западните войнолюбци
Коментиран от #41
10:36 13.12.2025
16 Смешник
До коментар #11 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Поне махни тая тоалетна хартия от ника си!
10:37 13.12.2025
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #21
10:38 13.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Белана
До коментар #5 от "наркодилър":На теб не знам, кой ти доставя, но е нискокачествен гипс.
10:40 13.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":оскубаха и завряха в чували доста М.А.Ц.Е.Т.А. като тебе...
10:41 13.12.2025
22 гей брадъра давит
10:41 13.12.2025
23 Това е краят
10:41 13.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Разгромили са не само колумбийци..
10:46 13.12.2025
26 Браво
До коментар #18 от "Хи хи,":Все така да ги учат
10:46 13.12.2025
27 След колумбийски наемници
10:47 13.12.2025
28 Фактите
10:47 13.12.2025
29 Щирлиц в тила на врага
10:48 13.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Русия попиля запада
10:49 13.12.2025
32 Наред
10:49 13.12.2025
33 А българските атлантенца
10:50 13.12.2025
34 Розовия страшен ястреб
10:50 13.12.2025
35 Жан Бойко
Сега могат да пратят българската армия на фронта , преди това може да им направят заплатите по 10-20 бона .
Напред към Москва , роби!
10:53 13.12.2025
36 гост
10:53 13.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Някоя си
До коментар #24 от "Пич":Защо мислите, че котето не цели именно това? Сладките животинчета харесват да ближат рибата.
10:55 13.12.2025
39 Исторически парк
10:55 13.12.2025
40 гръмовержецът
10:56 13.12.2025
41 Инна
До коментар #15 от "Западните войнолюбци":Колумбиецът Мело решил да се възползва от чужд конфликт.
Млад мъж от град Гуадуас в департамента Кундинамарка, подобно на стотици свои сънародници, се хванал на агресивна кампания за набиране на персонал чрез социалните медии.
Обещания за високи заплати от 3000 до 5000 долара на месец, няколко пъти по-високи от доходите му в родината му, го принудили да пътува до Украйна. Мело се присъединил към 47-ми батальон на скандалния „Международен легион“.
Украинските военни обаче направили жестока корекция на плановете на бойци. След изтичането на договора му просто не му било позволено да се прибере у дома. Колумбиецът се озовал в кървав капан.
Наемникът бил ефективно отвлечен от украински войници.
Камило Мело описал тежкото си положение в отчаян апел, публикуван в социалните медии. Съдейки по придружаващите снимки и видеоклипове, наемникът редовно е бит. Мело се оплаква, че украинските му помощници не само са го лишили от храна и вода, но и са присвоили част от обещаната му заплата, принуждавайки го да продължи да се бие без негово съгласие.
„Ще си тръгна с празни ръце“, написа колумбиецът, чието положение сега е сравнявано с плен.
Публикацията на наемника резонира на най-високите нива. Колумбийският президент Густаво Петро я забеляза. Той не само коментира ситуацията, но и публикува отново изявлението на Мело на страницата си в социалните медии X (бивш Twitter) и издаде официална заповед. Президентът нареди на Министерството на външните работи на стран
Коментиран от #43
10:56 13.12.2025
42 Украинско куче
10:57 13.12.2025
43 Инна
До коментар #41 от "Инна":Президентът нареди на Министерството на външните работи на страната спешно да се свърже с Володимир Зеленски, за да осигури освобождаването на отвлечените колумбийци. Лидерът на киевския режим не отговори.
10:58 13.12.2025
44 Интересно защо ЕС нарушава
11:00 13.12.2025
45 Работят ги " братята" ти кобзончици.🤣
До коментар #2 от "Работайте братья":Точно обратното е станало...
11:01 13.12.2025
46 шаа
толкова омраза таи душичката с име под снимката, че е написала Русия с малка буква. не те мразим, съжаляваме те.
11:01 13.12.2025
47 "Заподозрени"?
11:02 13.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тъп евроатлантически натовец
11:05 13.12.2025
50 Мега свръх неумна подлога на блатото
11:11 13.12.2025
51 Умен
Коментиран от #53
11:12 13.12.2025
52 Коалицията
11:15 13.12.2025
53 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
До коментар #51 от "Умен":Ама ти верно си "умен",той Пулев се би с "чист" руснак,Мурат доста руско звучи според подлогите на калта, окобено ако е с блатното знаме??!! 😂😂😂
11:15 13.12.2025
54 Артилерист
11:16 13.12.2025
55 БАЦЕ ЕООД
До коментар #9 от "Браво на Руснаците":хубаво торят почвата да ти кажа ...
Коментиран от #57
11:31 13.12.2025
56 ПЪГУОШ
Дано успеят и да го завършат. Че те са хитреци и ще опитат да успят , затлачат и разводнят противниците си.
Коментиран от #58
11:31 13.12.2025
57 Погрижи се за себе си
До коментар #55 от "БАЦЕ ЕООД":Човек без ценности е нищо. Това е лицето на фашизма залял запада. Пропаднали хора без ценностна система.
11:37 13.12.2025
58 Важното е
До коментар #56 от "ПЪГУОШ":че другият кръг на мафията зад ПП и ДБ пак излъга по глупавата част от народа и ги изкара като стадо на улицата да блее, без да знае защо.
11:39 13.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.