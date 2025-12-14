Мерц: Победа над Украйна няма да задоволи апетита на Путин и войната ще продължи

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви пред партийния конгрес на ХДС/ХСС, че ако Украйна бъде победена, конфликтът в Европа ще продължи, защото „няма да задоволи“ апетитите на руския президент Владимир Путин.
Речта му беше излъчена в YouTube.
Той припомни събитията, довели до Втората световна война, и заяви, че няма причина да се смята, че териториалните отстъпки на Русия ще „задоволят апетитите на Путин“.
„Това е руска агресивна война срещу Украйна – и срещу Европа. И ако Украйна падне, войната няма да спре. Путин няма да спре“, заяви Мерц.
Европейският комисар по разширяването Марта Кос приветства клаузата в мирния план за Украйна, която включва членството на Киев в ЕС, съобщава УНИАН.
Тя коментира съобщения, че една от последните версии на мирния план включва клауза, според която Украйна трябва да стане член на ЕС не по-късно от 2027 г. Същевременно Кос отбеляза, че решението ще изисква съгласието на всички страни от ЕС и „в някакъв момент ще трябва да се постигне единодушие“. Всичко зависи от темпото на реформите в страната, заяви европейският комисар.
„Много съм доволна, че този мирен план споменава присъединяването на Украйна към ЕС. Това е първият проект. Ще видим какво ще се случи накрая“, каза Кос.
Преди това британският вестник Financial Times съобщи, че украинската версия на мирния план, представена от САЩ, предвижда присъединяване към ЕС до 1 януари 2027 г. В статията се отбелязва, че Брюксел подкрепя стремежите на украинските власти. Европейската комисия предложи да се разгледа присъединяването на Украйна към ЕС още през 2024 г. Тези планове бяха осуетени от ветото на Унгария.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
07:55 14.12.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #15
07:56 14.12.2025
3 Тодор Ангелов СтЗ
Ако не го свалят или остане жив още 1 година ,ще почерни още 1 милион руски и украински семейства.
Коментиран от #12
07:58 14.12.2025
4 Стига лъгахте бе боклуци
07:58 14.12.2025
5 гост
07:58 14.12.2025
6 Факти
07:58 14.12.2025
7 сам у рай
Съсипаха Германия, жалко, беше хубава страна.
Коментиран от #14
07:59 14.12.2025
8 бако
08:00 14.12.2025
9 ами
08:00 14.12.2025
10 Ъхъ
08:01 14.12.2025
11 Хи хи
Коментиран от #26
08:01 14.12.2025
12 Да бе!
До коментар #3 от "Тодор Ангелов СтЗ":Засега постига всички цели, плюс бонус цялата територия на бивша украйна!
08:03 14.12.2025
13 ЮДОАТЛАНТИТЕ
08:03 14.12.2025
14 Не само Германия
До коментар #7 от "сам у рай":Цяла Европа съсипаха. И ние по стара традиция сме отново на страната на губещите.
08:04 14.12.2025
15 Хи хи
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":малкото зелено жуже не е толкоз дърто бе, няма 75 !! Няма и да ги стигне !!!
08:04 14.12.2025
16 ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ
08:05 14.12.2025
17 СЕЛФИ МАСТЕР
08:06 14.12.2025
18 Мерц, Путин няма да ви напада, стига
08:07 14.12.2025
19 Асен
08:08 14.12.2025
20 Шперц
08:09 14.12.2025
21 ДАНО ПОЗНАЕШ
И ЩЕ НАПРАВИ ЕДНО ГОЛЯМО ДОБРО ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО!
08:09 14.12.2025
22 Пич
08:09 14.12.2025
23 Хи хи
08:11 14.12.2025
24 По време на претърсването в офиса
08:11 14.12.2025
25 хихи
08:13 14.12.2025
26 ЧУВА СЕ
До коментар #11 от "Хи хи":Че Тагарев бил загинал на фронта в окраина. Вярно ли?
08:13 14.12.2025