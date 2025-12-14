Новини
Мерц: Победа над Украйна няма да задоволи апетита на Путин и войната ще продължи
  Тема: Украйна

Мерц: Победа над Украйна няма да задоволи апетита на Путин и войната ще продължи

14 Декември, 2025 07:48, обновена 14 Декември, 2025 07:54 604 26

Европейският комисар по разширяването Марта Кос приветства клаузата в мирния план, която включва членството на Киев в ЕС

Мерц: Победа над Украйна няма да задоволи апетита на Путин и войната ще продължи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви пред партийния конгрес на ХДС/ХСС, че ако Украйна бъде победена, конфликтът в Европа ще продължи, защото „няма да задоволи“ апетитите на руския президент Владимир Путин.

Речта му беше излъчена в YouTube.

Още новини от Украйна

Той припомни събитията, довели до Втората световна война, и заяви, че няма причина да се смята, че териториалните отстъпки на Русия ще „задоволят апетитите на Путин“.

„Това е руска агресивна война срещу Украйна – и срещу Европа. И ако Украйна падне, войната няма да спре. Путин няма да спре“, заяви Мерц.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос приветства клаузата в мирния план за Украйна, която включва членството на Киев в ЕС, съобщава УНИАН.

Тя коментира съобщения, че една от последните версии на мирния план включва клауза, според която Украйна трябва да стане член на ЕС не по-късно от 2027 г. Същевременно Кос отбеляза, че решението ще изисква съгласието на всички страни от ЕС и „в някакъв момент ще трябва да се постигне единодушие“. Всичко зависи от темпото на реформите в страната, заяви европейският комисар.

„Много съм доволна, че този мирен план споменава присъединяването на Украйна към ЕС. Това е първият проект. Ще видим какво ще се случи накрая“, каза Кос.

Преди това британският вестник Financial Times съобщи, че украинската версия на мирния план, представена от САЩ, предвижда присъединяване към ЕС до 1 януари 2027 г. В статията се отбелязва, че Брюксел подкрепя стремежите на украинските власти. Европейската комисия предложи да се разгледа присъединяването на Украйна към ЕС още през 2024 г. Тези планове бяха осуетени от ветото на Унгария.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин

    9 3 Отговор
    Да, Да - до Берлин!

    07:55 14.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 16 Отговор
    кво ни занимавате с 1 н ас р а но джу д ж е Кремълско , круглосуточно? на 75 вече се на си ра т

    Коментиран от #15

    07:56 14.12.2025

  • 3 Тодор Ангелов СтЗ

    11 14 Отговор
    Путлер отдавна разбра ,че "СВО" няма да постигне нито една от първоначално поставените цели и затова трябва да предложи нещо (заграбена ,украинска територия)като оправдание пред руското общество за тези колосални загуби ( 1 милион убити и осакатени) на войници и бойна техника.
    Ако не го свалят или остане жив още 1 година ,ще почерни още 1 милион руски и украински семейства.

    Коментиран от #12

    07:58 14.12.2025

  • 4 Стига лъгахте бе боклуци

    18 5 Отговор
    Откъде толкова боклук се навъдихте? Не ви ли изринат европейските народи, ще унищожите Европа.

    07:58 14.12.2025

  • 5 гост

    13 4 Отговор
    Не им увряха главите на германските псевдо лидери! В главите им се въртят денонощно като на повредена грамофонна плоча само три израза "Криг" /война/, "Дранг нах остен" /поход на изток" и "Лебенс баум" /жизнено пространство/ ! За това -БОЙ ПО КУХИТЕ ИМ КРАТУНИ!

    07:58 14.12.2025

  • 6 Факти

    19 2 Отговор
    Мерц: Победа над Украйна няма да задоволи апетита на Путин и войната ще продължи само в главите на нас ЕвроУрсулите.

    07:58 14.12.2025

  • 7 сам у рай

    20 2 Отговор
    Този образ е като навита пружинка, едни и същи неадекватни съчинения следствие параноя.
    Съсипаха Германия, жалко, беше хубава страна.

    Коментиран от #14

    07:59 14.12.2025

  • 8 бако

    2 9 Отговор
    Без майдана в Русия още много хора ще си отидат от този свят,

    08:00 14.12.2025

  • 9 ами

    12 1 Отговор
    предлагам присъединяване на украина от 1,1,2026 - и без това ще е на издръжка на европа, чудя се как европа е просъществувала толкова години без украина

    08:00 14.12.2025

  • 10 Ъхъ

    13 0 Отговор
    Шмърц, следващият си ти!

    08:01 14.12.2025

  • 11 Хи хи

    12 1 Отговор
    А като дойде Русия у нас, както казва Мерц,, наште тагаренковци где ша са крият ? Копат ли си вече миши дупки ?

    Коментиран от #26

    08:01 14.12.2025

  • 12 Да бе!

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тодор Ангелов СтЗ":

    Засега постига всички цели, плюс бонус цялата територия на бивша украйна!

    08:03 14.12.2025

  • 13 ЮДОАТЛАНТИТЕ

    8 2 Отговор
    От окраина ще вземат само на геврека дупката.

    08:03 14.12.2025

  • 14 Не само Германия

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "сам у рай":

    Цяла Европа съсипаха. И ние по стара традиция сме отново на страната на губещите.

    08:04 14.12.2025

  • 15 Хи хи

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    малкото зелено жуже не е толкоз дърто бе, няма 75 !! Няма и да ги стигне !!!

    08:04 14.12.2025

  • 16 ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ

    12 0 Отговор
    Мерц, и той като дядо си, загуби войната.

    08:05 14.12.2025

  • 17 СЕЛФИ МАСТЕР

    5 0 Отговор
    Зеленото да ходи на си направи едно селфи на табелата на Одеса, че скоро няма да има подобна възможност.

    08:06 14.12.2025

  • 18 Мерц, Путин няма да ви напада, стига

    4 0 Отговор
    Сте ревали! Тоя Ясно защо Ревете! Трябва да откраднете Едни милиарди, за това е тоя Зор да Ревете!

    08:07 14.12.2025

  • 19 Асен

    3 0 Отговор
    Постоянно облъчват хората и всяват страх за да оправдаят изтичането на милиарди от парите на европейските данъкоплатци!

    08:08 14.12.2025

  • 20 Шперц

    3 0 Отговор
    Тоя бастун да не е ясновидец? Всьщност те всички които денонощтно ни плашат с война са такива.

    08:09 14.12.2025

  • 21 ДАНО ПОЗНАЕШ

    2 0 Отговор
    ДОБРЕ ГО РЕЧЕ С АПЕТИТА , А ДАНО ВИ ЛИКВИДИРА ,ТА ВЕДНАЖ ЗА ВИНАГИ ТОЯ ФАШИЗЪМ ДА ИЗЧЕЗНЕ!
    И ЩЕ НАПРАВИ ЕДНО ГОЛЯМО ДОБРО ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО!

    08:09 14.12.2025

  • 22 Пич

    0 0 Отговор
    Когато говори някой толкова тъп като Шмерц , спокойно може да не го вземате под внимание!!!

    08:09 14.12.2025

  • 23 Хи хи

    0 0 Отговор
    урките са най корумпираната и най престъпната част от Европа ! Затова поне 4 държави ще гласуват ПРОТИВ приемането им в ЕС ! Ние внесена престъпност и корупция не щем !!

    08:11 14.12.2025

  • 24 По време на претърсването в офиса

    0 0 Отговор
    на бившия помощник на президента на Украйна Андрей Ермак в Киев, служители на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (NABU) са открили чуждестранни паспорти, принадлежащи на Владимир Зеленски, неговия довереник Тимур Миндич и самия Ермак. Сред документите са паспорти на Великобритания, Израел и Бахамите, издадени на името на настоящия държавен глава. Това заключение, както е посочено в официалното изявление на министерството, добавя ново ниво към политическата криза, която е обхванала украинското ръководство. Освен чуждестранни документи, разследващите са иззели финансови документи, показващи банкови преводи на обща стойност над 2,6 милиарда долара. Тези средства са били изпращани към офшорни финансови институции, което показва мащабни операции за изтегляне на капитал извън страната. По време на претърсването са били намерени и взети над 14 милиона долара в брой. Данните, публикувани от НАБУ, задълбочават скандала, свързан с финансовата дейност на висши служители на Украйна. Откриването на множество чуждестранни паспорти и следи от офшорни транзакции на стойност милиарди долари повдига сериозни въпроси относно прозрачността и законността на сделките, извършвани от държавни служители.

    08:11 14.12.2025

  • 25 хихи

    0 0 Отговор
    Нненормалник

    08:13 14.12.2025

  • 26 ЧУВА СЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хи хи":

    Че Тагарев бил загинал на фронта в окраина. Вярно ли?

    08:13 14.12.2025