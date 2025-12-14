Мерц: Победа над Украйна няма да задоволи апетита на Путин и войната ще продължи

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви пред партийния конгрес на ХДС/ХСС, че ако Украйна бъде победена, конфликтът в Европа ще продължи, защото „няма да задоволи“ апетитите на руския президент Владимир Путин.

Речта му беше излъчена в YouTube.

Той припомни събитията, довели до Втората световна война, и заяви, че няма причина да се смята, че териториалните отстъпки на Русия ще „задоволят апетитите на Путин“.

„Това е руска агресивна война срещу Украйна – и срещу Европа. И ако Украйна падне, войната няма да спре. Путин няма да спре“, заяви Мерц.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос приветства клаузата в мирния план за Украйна, която включва членството на Киев в ЕС, съобщава УНИАН.

Тя коментира съобщения, че една от последните версии на мирния план включва клауза, според която Украйна трябва да стане член на ЕС не по-късно от 2027 г. Същевременно Кос отбеляза, че решението ще изисква съгласието на всички страни от ЕС и „в някакъв момент ще трябва да се постигне единодушие“. Всичко зависи от темпото на реформите в страната, заяви европейският комисар.

„Много съм доволна, че този мирен план споменава присъединяването на Украйна към ЕС. Това е първият проект. Ще видим какво ще се случи накрая“, каза Кос.

Преди това британският вестник Financial Times съобщи, че украинската версия на мирния план, представена от САЩ, предвижда присъединяване към ЕС до 1 януари 2027 г. В статията се отбелязва, че Брюксел подкрепя стремежите на украинските власти. Европейската комисия предложи да се разгледа присъединяването на Украйна към ЕС още през 2024 г. Тези планове бяха осуетени от ветото на Унгария.