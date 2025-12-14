Първите дипломати на Унгария и Полша спориха в Х за замразените руски активи

Министрите на външните работи на Унгария и Полша, Петер Сиярто и Радослав Сикорски, влязоха в разгорещен спор в град X относно конфискацията на замразени руски активи.
„Виктор получи орден на Ленин“, написа Сикорски в отговор на публикация на унгарския премиер Виктор Орбан, който заяви, че решението за конфискация на руски активи от лидерите на ЕС, заобикаляйки Унгария, „нарушава всички закони и може да се счита за обявяване на война“.
Коментарът на Сикорски предизвика разгорещен спор, по време на който Сиярто отговори: „Разбираме, че отчаяно искате война между Русия и Европа! Няма да позволим да бъдем въвлечени във вашата война!!“
По-късно полският външен министър изпрати ново съобщение до унгарския си колега, в което твърди, че „конфликтът няма да се случи без действията на Русия“, добавяйки, че Будапеща е готова „и този път да застане на страната на Русия“.
До коментар #6 от "Бункерно Плашило":"Срам не срам ще мислим лъжи да оправдаем бягството на нашата армия"
Коментиран от #23

21:01 14.12.2025
До коментар #8 от "Име":Полша в момента е вече в Г 20 и то измествайки Швейцария , 6 икономика в ЕС , веднага след Германия , Франция , Италия , Испания и Нидерландия , като с тоя темп до 5 години ще задмине последните 2 и ще стане 4 !! Също ще мине Турция , а любимата ви Унгария изпадна зад Румъния и скоро ще се мери с България !!! Голям успех . голямо нещо за 20 години Орбанчо !!
До коментар #17 от "гост":Доколкото чета пасквила Ви, изреждате държави влизащи в стагнация и с низходящ икономически показател...Апропо Франция е буквално във фалит, а водещия локомотив на Европа-Германия закрива ежедневно компании със вековна история, оставяйки хиляди трудещи се на борсите за безработни...Германия също е пред фалит!
До коментар #17 от "гост":И още нещо-щом Унгария дава на всяко младо семейство по 35 000 € за новородено унгарче, отговорете си сам доколко е зле финансовото положение на страната!
До коментар #14 от "Ъъъъъъъъъ":разрушават ...За да сме точни.☝️
До коментар #11 от "Бай Араб":и да не ти става.
Защо не бяха ?
До коментар #26 от "Никой":Смех нещо което не е твое не можеш да го даваш
До коментар #20 от "Българин":В публикации във Фейсбук с над 2 хил. споделяния се твърди, че премиерът на Унгария Виктор Орбан се е похвалил, че страната му няма никакви дългове към нито една чужда финансова институция или държава.
Това твърдение се разпространява от 2018 г. насам в различни постове в социалните мрежи. То е част от по-дълъг текст, в който се изброяват постижения на управлението на Виктор Орбан като министър-председател на Унгария като намаляване броя на депутатите, спад на безработицата и въвеждане на социални помощи за младите семейства. Според официалните данни на Централната банка на Унгария, брутният външен дълг на страната за второто тримесечие на 2025 г. е 261,4 млрд. евро (!!!!!!!!!) . Това включва както заемите и цялостния външен дълг на държавата, така и всички задължения към чуждестранни кредитори от страна на други институции Цъфнала и вързала , хахахахха !! Само за сведение БВП на Унгария за миналата година е 220 млд , тест дълга е близо 120% от него !
До коментар #20 от "Българин":В периода 2010–2019 г. въшният дълг е варирал между 129 и 165 млрд. евро, след което започва бързо да нараства. От 2010 г. насам Унгария непрекъснато е отчитала външен дълг като най-високият брутен външен дълг е отчетен през 2024 г. Тогава общата задлъжнялост на страната към чуждестранни кредитори е в размер на 283,9 млрд. евро.
