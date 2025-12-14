Министрите на външните работи на Унгария и Полша, Петер Сиярто и Радослав Сикорски, влязоха в разгорещен спор в град X относно конфискацията на замразени руски активи.

„Виктор получи орден на Ленин“, написа Сикорски в отговор на публикация на унгарския премиер Виктор Орбан, който заяви, че решението за конфискация на руски активи от лидерите на ЕС, заобикаляйки Унгария, „нарушава всички закони и може да се счита за обявяване на война“.

Още новини от Украйна

Коментарът на Сикорски предизвика разгорещен спор, по време на който Сиярто отговори: „Разбираме, че отчаяно искате война между Русия и Европа! Няма да позволим да бъдем въвлечени във вашата война!!“

По-късно полският външен министър изпрати ново съобщение до унгарския си колега, в което твърди, че „конфликтът няма да се случи без действията на Русия“, добавяйки, че Будапеща е готова „и този път да застане на страната на Русия“.