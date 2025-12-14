Първите дипломати на Унгария и Полша спориха в Х за замразените руски активи

Новини
14 Декември, 2025 20:09

Сиярто и Сикорски си размениха реплики за възможността за нова война в Европа

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министрите на външните работи на Унгария и Полша, Петер Сиярто и Радослав Сикорски, влязоха в разгорещен спор в град X относно конфискацията на замразени руски активи.

„Виктор получи орден на Ленин“, написа Сикорски в отговор на публикация на унгарския премиер Виктор Орбан, който заяви, че решението за конфискация на руски активи от лидерите на ЕС, заобикаляйки Унгария, „нарушава всички закони и може да се счита за обявяване на война“.

Коментарът на Сикорски предизвика разгорещен спор, по време на който Сиярто отговори: „Разбираме, че отчаяно искате война между Русия и Европа! Няма да позволим да бъдем въвлечени във вашата война!!“

По-късно полският външен министър изпрати ново съобщение до унгарския си колега, в което твърди, че „конфликтът няма да се случи без действията на Русия“, добавяйки, че Будапеща е готова „и този път да застане на страната на Русия“.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ха-ха

    34 3 Отговор
    Пановете газ пи....каят .....

    20:19 14.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Путин

    6 29 Отговор
    Поредното победоносно отстъпление на втората армия
    Направо ми иде да се самонараня в Бункера

    20:22 14.12.2025

  • 6 Бункерно Плашило

    20 14 Отговор
    Срам не срам ще мислим лъжи да оправдаем бягството на нашата армия

    Коментиран от #14

    20:24 14.12.2025

  • 7 Хааа

    5 22 Отговор
    Петер Сиярто поразително прилича на химлееер само че без мустаци.И маниера му е сащия.

    20:27 14.12.2025

  • 8 Име

    20 2 Отговор
    Поляците са близогъци!

    Коментиран от #17

    20:31 14.12.2025

  • 9 Пари ба

    3 8 Отговор
    Важно е руските активи по сметките на Файзер.

    20:33 14.12.2025

  • 10 НА ТОЯ ОЛИГО

    25 1 Отговор
    СИКОРСКИ ЖЕНА МУ Е АМЕРИКАНСКА ЕВРЕЙКА И ТЯ ГО ВОДИ НА КЪСА КАИШКА И КОМАНДВА.ФЕНОВЕ СА НА ЗЕЛЕНСКИ

    Коментиран от #11

    20:35 14.12.2025

  • 11 Бай Араб

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "НА ТОЯ ОЛИГО":

    Пък ти и жена нямаш ,нали Оли

    Коментиран от #24

    20:47 14.12.2025

  • 12 Урсула

    15 2 Отговор
    Няма начин трябва да се краде.

    Коментиран от #13

    20:47 14.12.2025

  • 13 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Урсула":

    Ша му гушнат милиардите като стой та гледай....

    20:59 14.12.2025

  • 14 Ъъъъъъъъъ

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Бункерно Плашило":

    "Срам не срам ще мислим лъжи да оправдаем бягството на нашата армия"

    Абе не знам дали са избягали, но ми птавпечатление, че точно преди или по време на преговорите, винаги се появяват такива новини. Я освобождаваме град, я нещо друго, но това са водещите заглавия....🤣

    Коментиран от #23

    21:01 14.12.2025

  • 15 Елементарно Уотсън !

    8 5 Отговор
    Спорят ,не спорят ,все тая ...Раша няма да види тези пари НИКОГА...

    21:04 14.12.2025

  • 16 РАЗУМ В ПРОКСИМЕКЕРЕ???

    2 5 Отговор
    ФАШИЗОИДА ОТ ПОЛяШКИ ТИП Е НЕЗНАЙНО ОТ КОГО ЗАЧЕНАТ , НО НЕ ОТСТЪПВА ПО-ПРОКСИКРЕЪЕНИЗЪМ НА ОКОЛНИТЕ ОКОЛО РУСИЯ , КОИТО ГИ ГЛАСЯТ ДА ГИ СГОТВЯТ , ТА ДИСТАНЦИОННО ОТ ТОПЛИТЕ КРЕСЛА ДА ГИ ДЕЙСТВАТ , ТОЧНО КАТО УКРАИНСИЯ МОДЕЛ!!ИНАЧЕ ОБЕЩАВАТ И ЩЕ ИМ ДОСТАВЯТ СТОТИЦИ МИЛЯРДИ , ТОНОВЕ ОРЪЖИЕ , НО БЕЗ ТЕРЕНА И ЖИВАТА СИЛА , РАЗБИРА СЕ !!! ЗАЩО ТЕ ДА СЕ ЖЕРТВАТ КАТО ИМА МЕРАКЛИИ С/У МИЛЯРДИ НАЩРАКАНИ ФАЛШЕВРОХАРТИЙКИ ДА УМИРАТ!!!! ЧЕ КОЙ НЯМА ДА ГО НАПРАВИ КАТО ИМА КОЙ , КАТО АЛЧНИ ПРОДАЖНИ БАЛУЪЦИ !!!

    21:05 14.12.2025

  • 17 гост

    2 10 Отговор

    До коментар #8 от "Име":

    Полша в момента е вече в Г 20 и то измествайки Швейцария , 6 икономика в ЕС , веднага след Германия , Франция , Италия , Испания и Нидерландия , като с тоя темп до 5 години ще задмине последните 2 и ще стане 4 !! Също ще мине Турция , а любимата ви Унгария изпадна зад Румъния и скоро ще се мери с България !!! Голям успех . голямо нещо за 20 години Орбанчо !!

    Коментиран от #18, #20

    21:07 14.12.2025

  • 18 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    Доколкото чета пасквила Ви, изреждате държави влизащи в стагнация и с низходящ икономически показател...Апропо Франция е буквално във фалит, а водещия локомотив на Европа-Германия закрива ежедневно компании със вековна история, оставяйки хиляди трудещи се на борсите за безработни...Германия също е пред фалит!

    21:21 14.12.2025

  • 19 Горски

    8 0 Отговор
    Това ще рече, че мир в Украйна скоро няма да има. На руснаците ще им се наложи да влязат в Киев. Баба Меца ще дойде да си вземе медеца. Защо ви трябваше да вадите Баба Меца от бърлогата? Руската централна банка е завела дело в международния арбитраж. Всички знаят кой наруши минските споразумения и кой направи Майдана . Победителя никога не плаща репарации. Чета и не вярвам на очите си, хахаха.Русия и то, като победител във войната да изплатила репарации и то не на Украйна, а на ЕВРОПА? Че тя Русия да не воюва с Европа? Защо да плащала на Европа? Тези хептен изплискаха легена.

    21:25 14.12.2025

  • 20 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    И още нещо-щом Унгария дава на всяко младо семейство по 35 000 € за новородено унгарче, отговорете си сам доколко е зле финансовото положение на страната!

    Коментиран от #28, #30

    21:26 14.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Банкерче

    2 0 Отговор
    През крив макарон ще ги гледат тези пари рашистите .

    21:31 14.12.2025

  • 23 Не освобождават окупаторите ,а

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъъъъъъ":

    разрушават ...За да сме точни.☝️

    21:34 14.12.2025

  • 24 А ти 2 да имаш

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Араб":

    и да не ти става.

    21:40 14.12.2025

  • 25 фАНТОМасс

    1 1 Отговор
    Някой конфискува ли американските пари , когато САЩ избиваха и рушаха с години във Виетнам , Афганистан , Либия , Ирак ? Непоканени , нежелани и то на хиляди километри от техните граници !
    Защо не бяха ?

    21:45 14.12.2025

  • 26 Никой

    0 0 Отговор
    Има нещо явно в цялата работа. Русия се отказа от Комунизма. Даде сума ти територии.

    Коментиран от #27

    21:49 14.12.2025

  • 27 Какво е дала бе

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Никой":

    Смех нещо което не е твое не можеш да го даваш

    21:52 14.12.2025

  • 28 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    В публикации във Фейсбук с над 2 хил. споделяния се твърди, че премиерът на Унгария Виктор Орбан се е похвалил, че страната му няма никакви дългове към нито една чужда финансова институция или държава.
    Това твърдение се разпространява от 2018 г. насам в различни постове в социалните мрежи. То е част от по-дълъг текст, в който се изброяват постижения на управлението на Виктор Орбан като министър-председател на Унгария като намаляване броя на депутатите, спад на безработицата и въвеждане на социални помощи за младите семейства. Според официалните данни на Централната банка на Унгария, брутният външен дълг на страната за второто тримесечие на 2025 г. е 261,4 млрд. евро (!!!!!!!!!) . Това включва както заемите и цялостния външен дълг на държавата, така и всички задължения към чуждестранни кредитори от страна на други институции Цъфнала и вързала , хахахахха !! Само за сведение БВП на Унгария за миналата година е 220 млд , тест дълга е близо 120% от него !

    Коментиран от #32

    21:52 14.12.2025

  • 29 Господин Сикорски. Влезте в час

    0 1 Отговор
    Полша трябва да има силен съюзник до себе си като съединените щати а не слаба Европа при положение че съвсем скоро ще имате обща граница с руската федерация. Путин и Тръмп се разбират и работят в симбиоза като бизнесмен А това ще бъде в полза на вашата държава в бъдеще. Защо продължавате да се подвеждате по брюкселски фантасмагории.

    21:54 14.12.2025

  • 30 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    В периода 2010–2019 г. въшният дълг е варирал между 129 и 165 млрд. евро, след което започва бързо да нараства. От 2010 г. насам Унгария непрекъснато е отчитала външен дълг като най-високият брутен външен дълг е отчетен през 2024 г. Тогава общата задлъжнялост на страната към чуждестранни кредитори е в размер на 283,9 млрд. евро.

    21:57 14.12.2025

  • 31 гумата

    1 0 Отговор
    Унгарците са напълнили гащите от времето на унгарските събития и още им държи. Нямат акъл за пет пари и не могат да разчетат два хода на руснаците, че чак се грижат някой да не посегн на руските пари от грабежи. Гола вода са тия хора!

    21:58 14.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.