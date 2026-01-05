Новини
България »
Всички градове »
Начало и на новия политически сезон. Очаква се президентът да връчи първия мандат за съставяне на правителство

Начало и на новия политически сезон. Очаква се президентът да връчи първия мандат за съставяне на правителство

5 Януари, 2026 08:11 398 12

  • румен радев-
  • първи мандат-
  • правителство-
  • политически сезон

Според Конституцията папката за съставяне на ново правителство първо трябва да получи най-голямата политическа сила в 51-ото Народно събрание, това е ГЕРБ-СДС. Те ще имат 7 дни, за да реализират мандата

Начало и на новия политически сезон. Очаква се президентът да връчи първия мандат за съставяне на правителство - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Старт на новия политически сезон. Предстои президентът Румен Радев да връчи първия мандат за съставяне на правителство. Държавният глава вече заяви, че ще връчи мандата през януари, информират от БНТ.

Според Конституцията папката за съставяне на ново правителство първо трябва да получи най-голямата политическа сила в 51-ото Народно събрание, това е ГЕРБ-СДС. Те ще имат 7 дни, за да реализират мандата. При неуспех, следващи по ред са вторите - "Продължаваме промяната-Демократична България", които също ще имат точно седмица, за да предложат ново правителство.

В случай, че и те не изпълнят мандата, президентът го връчва на избрана от него парламентарна група. За третия мандат в Конституцията не е изрично записан срок за изпълнение. При нов неуспех, следва президентът да назначи служебен кабинет с премиер от определен кръг лица - така наречената "Домова книга". Също и да насрочи нови парламентарни избори.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ма ДУРО

    4 1 Отговор
    Настава смрад на зелени чорапи

    08:12 05.01.2026

  • 2 Не ни трябват

    2 0 Отговор
    Партий/фирми/

    08:12 05.01.2026

  • 3 честен ционист

    1 1 Отговор
    Пиеската продължава. Само на актьорите ще им плащат вече в евро за водевила.

    08:13 05.01.2026

  • 4 Грам финансови познания нямам

    1 1 Отговор
    Е то вече 98% ще управлява ЕЦБ и ЕК
    Суверинитет 1.95583%

    08:14 05.01.2026

  • 5 абе

    1 2 Отговор
    Вярно ли Костадин си подал устафката? Не могъл да понесе загубата на битката за лева.

    Коментиран от #12

    08:16 05.01.2026

  • 6 как ще се изходи

    2 1 Отговор
    Парламента и Правителството по въпроса за „демократичната хуманитарна мисия“ на САЩ във Венецуела?
    Я да видим близачите на американския кочан какво ще кажат по страх да не бъдат телепортирани в Ново село ?

    08:19 05.01.2026

  • 7 дцаоикс

    1 2 Отговор
    Да изритаме предателите от ГЕРБ, ПП и ДБ педофили, БСП, ИТН, ДПС и всички мажоретки на мафията. Да ги наритаме тези мръсни предатели. Българи.

    Коментиран от #10

    08:21 05.01.2026

  • 8 Ройтерс

    0 0 Отговор
    Ония от Домовата книга"
    повишават стойността си,
    всеки ден ,с по 1.956......пункта :))

    08:22 05.01.2026

  • 9 Бай Тошо

    0 1 Отговор
    Оф, не ви ли омръзна една и съща плоча да въртите? Омръзнахте на хората!

    08:22 05.01.2026

  • 10 две прекрасни новини

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "дцаоикс":

    Еврото е тук.
    Възраждане си отиде.

    08:22 05.01.2026

  • 11 така е

    1 0 Отговор
    Важното е спешно да с енаправят изборите преди хората да с аусетили ползите от Еврозоната. После вече мунчовци, коцевци, кирикокорчовци, радостиновци, ивелиновци и всички останали ОПГ популисти изтичат в канала.

    08:24 05.01.2026

  • 12 Абеее

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "абе":

    Костадин го боли фара за еврото, ваксините 7 др., важното е да е да папа държавна пара и да има овце дето да му вярват! Беееее!!

    08:25 05.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол