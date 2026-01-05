Начало и на новия политически сезон. Очаква се президентът да връчи първия мандат за съставяне на правителство

Старт на новия политически сезон. Предстои президентът Румен Радев да връчи първия мандат за съставяне на правителство. Държавният глава вече заяви, че ще връчи мандата през януари, информират от БНТ.
Според Конституцията папката за съставяне на ново правителство първо трябва да получи най-голямата политическа сила в 51-ото Народно събрание, това е ГЕРБ-СДС. Те ще имат 7 дни, за да реализират мандата. При неуспех, следващи по ред са вторите - "Продължаваме промяната-Демократична България", които също ще имат точно седмица, за да предложат ново правителство.
В случай, че и те не изпълнят мандата, президентът го връчва на избрана от него парламентарна група. За третия мандат в Конституцията не е изрично записан срок за изпълнение. При нов неуспех, следва президентът да назначи служебен кабинет с премиер от определен кръг лица - така наречената "Домова книга". Също и да насрочи нови парламентарни избори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ма ДУРО
08:12 05.01.2026
2 Не ни трябват
08:12 05.01.2026
3 честен ционист
08:13 05.01.2026
4 Грам финансови познания нямам
Суверинитет 1.95583%
08:14 05.01.2026
5 абе
Коментиран от #12
08:16 05.01.2026
6 как ще се изходи
Я да видим близачите на американския кочан какво ще кажат по страх да не бъдат телепортирани в Ново село ?
08:19 05.01.2026
7 дцаоикс
Коментиран от #10
08:21 05.01.2026
8 Ройтерс
повишават стойността си,
всеки ден ,с по 1.956......пункта :))
08:22 05.01.2026
9 Бай Тошо
08:22 05.01.2026
10 две прекрасни новини
До коментар #7 от "дцаоикс":Еврото е тук.
Възраждане си отиде.
08:22 05.01.2026
11 така е
08:24 05.01.2026
12 Абеее
До коментар #5 от "абе":Костадин го боли фара за еврото, ваксините 7 др., важното е да е да папа държавна пара и да има овце дето да му вярват! Беееее!!
08:25 05.01.2026