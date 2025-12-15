Новини
Свят »
Русия »
Кремъл затяга позицията си за мир: териториални претенции и военен натиск на фона на преговорите

Кремъл затяга позицията си за мир: териториални претенции и военен натиск на фона на преговорите

15 Декември, 2025 07:21 2 143 45

  • кремъл-
  • териториални претенции-
  • военен натиск-
  • преговори

Москва отхвърля западните мирни инициативи, докато войната изтощава ресурсите ѝ, а украинските удари задълбочават стратегическите ѝ проблеми

Кремъл затяга позицията си за мир: териториални претенции и военен натиск на фона на преговорите - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл поставя ясни условия за отхвърляне както на украинско-европейския мирен план, така и на редица ключови предложения от международните посредници. По-рано Москва отхвърли и съществени елементи от предложения от САЩ 28-точков план за мир, въпреки че той в значителна степен беше благоприятен за руските интереси, предава News.bg.

В интервю за кремълския журналист Павел Зарубин на 14 декември помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че позицията на Русия е „напълно ясна“ и че Москва ще изрази „твърди възражения“, ако Украйна и европейските държави предложат промени в мирната рамка. По думите му Русия категорично няма да приеме клаузи, засягащи „териториални въпроси“, включително обсъждане на демилитаризирана буферна зона в Донбас.

Тези оценки са публикувани от Института за изследване на войната (ISW).

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че Русия настоява за конкретни гаранции и механизми за прилагане на евентуално мирно споразумение. Според него Москва не проявява интерес към преразглеждане на вече заявената европейска позиция по темата.

На 14 декември украинският президент Володимир Зеленски проведе среща в Берлин с американски представители, за да бъдат продължени преговорите за прекратяване на руската агресия срещу Украйна. В разговорите участваха специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, бившият старши съветник на американския президент Джаред Къшнър и германският канцлер Фридрих Мерц. Страните обсъдиха 20-точков мирен план.

Уиткоф съобщи, че диалогът ще продължи и на 15 декември, а съветникът по комуникациите на украинския президент Дмитро Литвин заяви пред „Ройтерс“, че срещите са продължили над пет часа.

Според анализите руските въоръжени сили вероятно ще изпитват все по-големи затруднения да поддържат мащабни настъпателни операции на няколко фронта едновременно заради дългосрочния недостиг на човешки ресурси и военна техника. През последните седмици президентът Владимир Путин и руското военно ръководство засилиха риториката си за предполагаем напредък по фронтовата линия, като акцентът бе поставен върху направленията Вовчанск, Купянск, Сиверск, Покровск–Мирноград и Гуляйполе.

Още на 27 ноември Путин намекна, че руските сили бързо ще превърнат настъплението край Гуляйполе в по-широк оперативен пробив към Запорожие. Анализаторите обаче подчертават, че за да постигне осезаеми резултати, Русия ще трябва да съсредоточи значително повече войници и техника във всяко от тези направления. Алтернативата е ограничаване на настъпателните действия до един приоритетен фронт, което би подкопало информационните усилия на Кремъл да представя ситуацията като предстоящ колапс на украинската отбрана по цялата линия.

Украинският военен наблюдател Константин Машовец отбеляза на 13 декември, че руската Източна групировка, действаща в районите на Александровка и Гуляйполе, ще бъде принудена да се прегрупира или да получи допълнителни сили и ресурси от други оперативни направления, за да продължи настъплението си.

По думите му евентуалното започване на мащабни боеве за т.нар. Крепостен пояс – основната укрепена отбранителна линия на Украйна в Донецка област, изграждана от 2014 г. насам – допълнително ще изтощи руските ресурси. Настъпленията срещу укрепленията на Крепостния пояс, както и срещу Славянск и Краматорск, биха изисквали пълно ангажиране на войски и техника от Западния, Южния и Централния военен окръг, което ще ограничи възможностите за действия в други направления, като Велики Бурлук или Орехов.

Машовец допълва, че дълбоките структурни проблеми на Русия – включително икономическите трудности по време на войната и ограниченията на отбранително-индустриалния комплекс – допълнително намаляват способността ѝ да води едновременно няколко големи офанзиви. В резултат Москва вероятно ще бъде принудена да концентрира още повече сили и да понижи приоритета на други участъци от фронта, ако иска да използва тактическия напредък край Гуляйполе или да се опита да овладее изцяло Донецка област.

Именно поради тези ограничения Кремъл продължава да отправя териториални претенции към неокупираните части на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области, тъй като към момента не разполага с военния потенциал да ги завземе по силов път.

В същото време украинската кампания с удари на далечни разстояния продължава да подкопава руските възможности за рафиниране на петрол и да отслабва военния потенциал на Русия и окупираните територии. На 14 декември Генералният щаб на Украйна съобщи за удар по нефтопреработвателната рафинерия „Афипски“ в Краснодарския край, при който са възникнали експлозии и мащабен пожар.

Геолокирани видеозаписи, публикувани същия ден, показват сериозно възпламеняване на територията на съоръжението. Според украинското военно издание „Милитарный“ рафинерията има капацитет за преработка от 6,25 милиона тона петрол годишно и произвежда бензин, дизелово гориво и други нефтопродукти.

Украинският Генерален щаб съобщи още за удари по нефтопреработвателната база „Урюпинск“ във Волгоградска област, където също са регистрирани експлозии и пожари. Губернаторът на областта Андрей Бочаров заяви, че пожарът е причинен от отломки от дронове.

На 14 декември руското опозиционно издание „Астра“ информира, че украинските сили вероятно са атакували и рафинерията „Славнефт-ЯНОС“ в Ярославъл – едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия в страната. „Милитарный“ допълва, че местни Telegram канали са съобщили за експлозии в района на завода.

Ден по-рано губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев е издал предупреждение за възможен удар с дрон в неопределени части на региона.

Има данни и за удар по ТЕЦ „Дорогобужская“ в Смоленска област, довел до прекъсвания на електрозахранването. Паралелно с това украинските сили са поразили руска военна и енергийна инфраструктура в окупираните територии. По информация на Генералния щаб на Украйна на 14 декември са били унищожени два руски фериботни мостови комплекса ПММ, както и радарни системи „Каста-2Е2“ и „96Л6Е“ в окупирания Крим.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    46 36 Отговор
    Историята се пише от победителите.

    Коментиран от #11

    07:26 15.12.2025

  • 3 Фен

    57 41 Отговор
    Кремъл не е променял позициите си от 2014. Урсулите се вият като червеи на сухо.

    Коментиран от #5

    07:26 15.12.2025

  • 4 Факт

    43 57 Отговор
    Фюрерът Путлер отдавна разбра ,че "СВО" няма да постигне нито една от първоначално поставените цели и затова трябва да предложи нещо (заграбена ,украинска територия)като оправдание пред руското общество за тези колосални загуби ( 1 милион убити и осакатени) на войници и бойна техника.
    Ако не го свалят или остане жив още 1 година ,ще почерни още 1 милион руски и украински семейства...

    Коментиран от #36, #39

    07:30 15.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Паднал от Марс

    38 7 Отговор
    Значи Зеленото мачка и изтощава Путин. Това разбрах от написаното.

    Коментиран от #9

    07:30 15.12.2025

  • 7 Да свземеш Своето не са Претенции!

    46 4 Отговор
    Русия си взема част от Руската Земя дадена от Ленин и Сралин за Създаването на УССР! Няма УССР има Украйна! Тяхната земя е в Галичина!!

    07:31 15.12.2025

  • 8 РУСИЯ ДЪРЖИ НА СИГУРНОСТТА СИ

    40 6 Отговор
    РАЗБИРА СЕ , ЯСНИ , ТОЧНИ , ИСКАНОИЯ НА ПОБЕДИТЕЛЯ ! ТОВА Е ! НЕНУЖНИ РАЗГОВОРИ ,ЯЛОВИ СБИРКИ , КАНДАРМИ ИИИИИИ!!

    07:31 15.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Космос

    7 40 Отговор
    Ако путин не беше направил тази тридневна операрция то светът още щеше да смята че руската армия е втората армия в света.
    Не 22 рата.

    Коментиран от #27, #37

    07:34 15.12.2025

  • 11 Прав си!👍

    21 34 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Украйна пише историята и поражението на Русия.👍

    07:35 15.12.2025

  • 12 чикчирик

    0 2 Отговор
    Фронтът, а не кубетата.

    07:36 15.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Каунь

    26 5 Отговор
    Чудесна логика в крак с новите трендове. Хем губиш и хем ти налагаш условията.

    07:43 15.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Историята е факти

    34 14 Отговор
    Сащ са подбудител и пряк участник в конфликта, който загубиха. Те не могат да са посредник, защото загубилият не може да налага условия на победителя. С димки, че уж са миролюбци, Сащ не могат никого да заблудят. След като не признават коренните причини за конфликта, Русия сама ще се погрижи за националната си сигурност... Не искаха мир с Минските споразумения, договореностите от Истанбул през 3/2022 и предложенията на Вова от 6/2024 - сега всичко ще се реши по руските условия. Ако войнстващите русофоби на запад и скритите в бункера зад Океана продължат с провокациите си, Русия няма да действа с бели ръкавици както в Укрия...

    07:44 15.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Значи още 5 милиона

    14 24 Отговор
    Прасета ще умрат за Путин във Украйна

    Коментиран от #41

    07:45 15.12.2025

  • 20 Глупости

    26 4 Отговор
    И манипулации! Думата "претенции" означава, че искаш нещо, което не ти се полага. Русия има право на това, което иска, и ще си го вземе!

    07:45 15.12.2025

  • 21 Ъъъъъъъъъ

    28 4 Отговор
    "....докато войната изтощава ресурсите ѝ, а украинските удари задълбочават стратегическите ѝ проблеми...."

    Четвърта година едно и също... ..Изтощаване на ресурсите, стратегически проблеми, пък Европа фалира.... 🤣

    07:45 15.12.2025

  • 22 Тя Украйна и без САЩ

    7 20 Отговор
    Си връща територията
    Явно Русия е много слаба

    Коментиран от #26

    07:46 15.12.2025

  • 23 Историята учи

    18 21 Отговор

    До коментар #14 от "Хе хе...":

    Насила хубост НЕ СТАВА....!!!

    Путлер е слаб ученик на Хитлер.

    07:46 15.12.2025

  • 24 Мишел

    23 15 Отговор
    Мирът може да де сключи само при условията на победителя. Всички други планове, които загубилите войната опитват да пробутат на победителя, нямат никакви шансове да бъдат приети.

    07:48 15.12.2025

  • 25 Това е демокрация

    26 9 Отговор
    Нито една Европейска държава не иска да воюва с Русия, обаче Европейската Комисия само за това говори. Каква демокрация е това? Как по-точно ни представляват интереса?

    07:51 15.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Вселенски

    22 8 Отговор

    До коментар #10 от "Космос":

    Разбира се че вече не е "втората"! Американски и западни натовски военни и военни експерти отдавна заявиха, че вече е Първата!!
    И научете най-после какво е война на изтощението!!! Която не е само срещу Украйна!
    Запада и НАТО сами си я пожелаха изпращайки Борис Джонса. Да си сърбат попарата сега!

    07:54 15.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Историк

    14 17 Отговор
    Путин ясно каза със собствените си уста,че целта му е да воюва до последния украинец и да няма Украйна. Кой не чу и не разбра? Докато този злодей не бъде унищожен, войната няма да има край. Нашите свирепи путинолизци да заминават за Москва при любимия си терорист България има нужда от добри хора за да се оправи.

    07:58 15.12.2025

  • 30 Русия губи около 30000

    10 13 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    убити и осакатени окупатори.

    07:58 15.12.2025

  • 31 От доклада на Курабийките

    21 7 Отговор
    разбираме, че руснаците нямат ресурс за да нападат по целия фронт, но украинците имат ресурс да го удържат.

    И, че Русия се сблъсква с икономически трудности за да продължи "до колкото е необходимо" но Украйна няма проблеми да продължи "до колкото е необходимо"!

    Не се ли заливате от смях, когато им преписвате глупостите? На нас вече дори не ни смешно от тях!

    08:03 15.12.2025

  • 32 КНИЖНИЯ ТИГЪР

    4 18 Отговор
    Русия,с тези упорства,ще разсърди Рижия и той само с два хода ще я доведе до фалит.

    08:05 15.12.2025

  • 33 Иван

    15 1 Отговор
    Стига претопляйте манджата каквото си поиска Русия това ще бъде.

    08:12 15.12.2025

  • 34 Истината

    2 16 Отговор
    100 години болшевиките правят това- Ленин е дал директива ,която до днес се изпълнява- световна революция, бой по всички инициативни, предприемчиви,умни и образовани хора и диктатура на пролетариата безмилостно. За тези 100 години държавите,които не допуснаха безмилостната диктатура на пролетариата,се развиха културно ,научно, икономически. Русия продължава да дърпа света назад и надолу и да разпространява отровите на Кремъл. Докато главата на стоглавата змия не бъде отсечена, мир няма да има и безмилостните болшевики ще продължат да тровят света. Нашите освирепели путинолизци да заминават за Москва да се радват на терориста.

    08:12 15.12.2025

  • 35 факуса

    11 1 Отговор
    четете историта ама с разбиране и не след наркотични субстанции

    08:13 15.12.2025

  • 36 си пън

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    земята си е руска

    08:14 15.12.2025

  • 37 си пън

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Космос":

    а сега светът разбра по трудния начин,че натювците са втори

    08:17 15.12.2025

  • 38 Борис Джонсън

    11 2 Отговор
    На Зеленски му предложих да избира между:
    Мир с Русия и скука след това или:
    Разходки по пищни партита из запада на корем, овации по медии и парламенти, първа страница на Таймс, брашно в нощови, златни тоалетни, - в замяна на: загуба на територии и половината от народа на Украйна, и да научи украински.

    Избора си бе негов!

    08:20 15.12.2025

  • 39 факт 2..

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Какво ти дреме-важното е изтощението на урсулците и бандерците от масква..да продължи

    08:22 15.12.2025

  • 40 Гръм и мълнии

    12 1 Отговор
    4 години,евроатлантическите жендъри се правят на неразбрали

    08:24 15.12.2025

  • 41 А ти какво толкова си се загрижил

    4 5 Отговор

    До коментар #19 от "Значи още 5 милиона":

    за Русия? Каква ти е тя?
    Европа и Украйна не са ли ти по-важни, какво ще стане с тях ако се продължи?!!!

    08:31 15.12.2025

  • 42 Бой последен

    1 5 Отговор
    Ако се сключи мир,какво ще стане с червените комисарки?Ще ходят в Хага.

    Коментиран от #45

    08:34 15.12.2025

  • 43 Какво "затягане на позицията" бе!

    3 1 Отговор
    Позицията си е една и съща от една година, когато Русия направи последното си предложене за мир!
    А то бе направено, защото на британците и НАТО не им хареса предното предложение в Истанбул.
    Също както не им харесаха по предните, където и териториални претенции нямаше.

    А първото винаги е най-изгодно...ама не слушат Бисмарк!

    08:44 15.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Бой последен":

    Фашистките комисари ще обслужват тунгусите в Сибир.
    И теб те чака това

    08:57 15.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания