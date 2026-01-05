Новини
Китай търси разширяване на търговското сътрудничество с Ирландия

5 Януари, 2026 10:45, обновена 5 Януари, 2026 10:53 416 1

  • китай-
  • ирландия-
  • сътрудничество

Си Дзинпин и Майкъл Мартин обсъдиха двустранни отношения и възможности за сътрудничество в икономиката и технологиите

Китай търси разширяване на търговското сътрудничество с Ирландия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай е заинтересован от разширяване на икономическото и търговското си сътрудничество с Ирландия, като се стреми към взаимноизгодни резултати. Това заяви китайският президент Си Дзинпин, цитиран от Ройтерс, по време на срещата си с ирландския премиер Майкъл Мартин, предава News.bg.

Си Дзинпин подчерта, че взаимното уважение и постигането на печеливши резултати са „ценен опит“ за дългосрочно и стабилно развитие на китайско-ирландските отношения. Китай проявява нарастващ интерес към индивидуално взаимодействие със страните от ЕС, тъй като отношенията с Брюксел остават напрегнати, и третира двустранните срещи като средство за представяне на своите виждания относно ЕС.

„Китай и ЕС трябва да се съсредоточат върху дългосрочната перспектива, да предприемат обективен и рационален подход към различията си и да търсят сътрудничество, от което всички печелят. Надяваме се, че Ирландия ще играе конструктивна роля в здравословното и стабилно развитие на отношенията между Китай и ЕС“, посочи Си Дзинпин. Той добави, че Пекин е заинтересован от сътрудничество с Ирландия в области като изкуствен интелект, дигитална икономика, фармацевтика и туризъм.

Премиерът Майкъл Мартин, първият ирландски министър-председател, посетил Пекин от 14 години насам, заяви, че Ирландия признава важната роля на Китай в глобален план и усилията му за поддържане на мира. „Вярваме, че е от основно значение да работим за отворена търговия, признавайки взаимозависимостта на света“, добави той.

Визитата на Мартин идва две седмици след като Китай наложи временни мита до 42,7% върху млечните продукти от ЕС - последната от поредица ответни мерки срещу тарифите на блока за електрически превозни средства. Ирландия е сред най-големите износители на млечни продукти в Европа, като над 90% от продукцията ѝ се изнася в чужбина.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
  • 1 Интересно

    2 1 Отговор
    Ирдандия не беше ли в миналото преден фортпост на американците в Европа?

    11:28 05.01.2026

