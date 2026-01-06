Новини
Американската операция предизвика шок по целия свят: за Русия и Китай тази несигурност поражда възможности

Американската операция предизвика шок по целия свят: за Русия и Китай тази несигурност поражда възможности

6 Януари, 2026 10:20

Прави впечатление, че Китай и Русия осъдиха операцията на САЩ срещу Венецуела, но не заплашиха, че ще защитят своя съюзник

Американската операция предизвика шок по целия свят: за Русия и Китай тази несигурност поражда възможности - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първото явяване в съда на венецуелския лидер Николас Мадуро и развоят на събитията след американската операция по залавянето му са сред водещите теми днес в американски и британски издания, пише БТА.

Сваленият от власт президент на Венецуела Мадуро не се призна за виновен по обвиненията в наркотероризъм и притежание на оръжие при първото си явяване пред съда в Ню Йорк снощи, пише британският в. „Телеграф“.

Мадуро би могъл да почерпи вдъхновение от делото срещу бившия диктатор на Панама Мануел Нориега, който води дългогодишна съдебна битка, за да бъде признат за военнопленник, след като се предава на американските сили през 1990 г., коментира вестникът. Федерален съдия в крайна сметка постановява, че Нориега е военнопленник съгласно Женевската конвенция, което му дава правото да носи военна униформа и да бъде настанен отделно от останалите затворници в бунгало, оборудвано с телевизор и уреди за фитнес, посочва "Телеграф“.

Обвинителният акт срещу Мадуро, представен в събота от американската министърка на правосъдието и главен прокурор Пам Бонди, повтаря твърденията на президента Доналд Тръмп, че е военната му интервенция във Венецуела е била необходима, за да бъде спрян притокът от наркотици към САЩ, пише в. "Гардиън“.

Нанесените от американската армия удари по предполагаеми "нарколодки“ в месеците преди операцията във Венецуела причиниха смъртта на най-малко 110 души, което кара някои правни експерти да се питат дали в случая американската страна не е тази, която е отговорна за извършването на военни престъпления, отбелязва изданието.

Тръмп оправдава залавянето на Мадуро като необходимо, за да могат САЩ да конфискуват "откраднатия“ петрол от Венецуела, и обеща, че Вашингтон ще „управлява“ Венецуела в обозримо бъдеще, докато американските енергийни компании поемат контрола над богатите петролни резерви на страната, коментира вестникът.

Нощната акция, при която венецуелският лидер бе заловен и която последва месеци на ескалиращ натиск от страна на САЩ върху Мадуро, предизвика шок по целия свят, объркване във Венецуела относно това кой е начело на страната и породи опасения, че президентът Тръмп може да изпълни и заплахите, които е отправял към други страни, включително Куба, Колумбия, Мексико и Канада, акцентира американският в. "Вашингтон Пост“.

Администрацията на Тръмп даде противоречиви сигнали относно това какво предстои да се случи във Венецуела, отбелязва изданието. След залавянето на Мадуро Тръмп обяви, че САЩ ще „управляват“ Венецуела. Държавният секретар Марко Рубио обаче зае различна позиция, като в телевизионни интервюта каза, че САЩ ще „управляват политиката“, а не самата страна, посочва "Вашингтон Пост“.

За Русия и Китай тази несигурност поражда възможности, казват външнополитически анализатори, цитирани от в. "Ню Йорк Таймс“. "Ако ние имаме правото да бъдем агресивни в собствения си заден двор, защо и те да не могат?“, коментира Фиона Хил, експерт по Русия в Института "Брукингс“ във Вашингтон.

Прави впечатление, че Китай и Русия осъдиха операцията на САЩ срещу Венецуела, но не заплашиха, че ще защитят своя съюзник, посочва „Ню Йорк Таймс“.

Президентът Владимир Путин остана извън светлината на прожекторите и не се изказа по темата, но бившият президент Дмитрий Медведев, който един от най-гласовитите и агресивни руски политици, изрази прагматизма на Кремъл, отбелязва изданието. "Да го кажем направо, те вече нямат основания, дори формални, да упрекват в нещо нашата страна“, заяви той, визирайки САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 М.Ат.

    19 3 Отговор
    Разделят си света. Защо да реагират. Салфетката я надрасках в Аляска.

    10:22 06.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 15 Отговор
    аз лично ще защитя Мадуро-събирам елитен отряд копеи-командоси , мечета форс , да го освободим

    Коментиран от #7, #15, #34

    10:23 06.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    20 2 Отговор
    Русия превзе цял полуостров за 5 минути, паветни. Отмъкна го от господарите ви, които считаха Крим за свой.

    10:23 06.01.2026

  • 4 Знамето, обсипано със

    19 5 Отговор
    звезди, засия и над Венецуела!
    Борбата не е за петрола, а за демокрацията!
    Всичко е повече от безкористност, а от любов към народа на Венецуела!

    Коментиран от #9

    10:23 06.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 1 Отговор
    През Венецуела минават ПО-МАЛКО от ПЕТ процента от наркотиците в САШт❗
    Трябва да си МНОГО, АМА МНОГО ТЪ-ПА ПО ПЕЙКА,
    че да повярваш в това , че операцията е заради наркотиците‼️

    Коментиран от #19, #37

    10:25 06.01.2026

  • 6 Пич

    16 3 Отговор
    Шока беше само за изключителните глупаци !!! Аз и други , които не са слепи и тъпи , го обясняваме това от куп време !!! Но Урсулианците са непроменлива величина , дори ядрена бомба ще ги остави в същото мисловно състояние - абсолютната липса на материя в главата !!! Ама - управляват цялото ЕС бе !!!

    10:25 06.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Жалък, ти от максуда не можеш да мръднеш поради немотия, отряд събирал.

    Коментиран от #10

    10:25 06.01.2026

  • 8 Подобен обвинителен

    18 1 Отговор
    акт е срам за САЩ ! При тях всичко е долари и петрол ! Всичко друго са празни приказки, храна за рибки !

    10:25 06.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Знамето, обсипано със":

    Добра ИРОНИЯ, ама ТЪ.Панчовците ще я приемат за истина😀😀😀

    Коментиран от #11

    10:26 06.01.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 9 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    искаш ли по-висока длъжност в отряда , ти си мой човек !?

    10:27 06.01.2026

  • 11 Смях да е, да

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    не подценяваме българите!

    10:31 06.01.2026

  • 12 Ха Ха

    11 2 Отговор
    Нищо от това което се планира няма да се случи в Венецуела. Никакъв плавен преход не е възможен там. Гражданската война е на ход там. За нея дори няма нужда от допълнителна външна провокация, каквато неминуемо ще има. Помнете ми думата.

    10:31 06.01.2026

  • 13 Хохо Бохо

    9 1 Отговор
    Санкции на краварите кога?

    10:31 06.01.2026

  • 14 Кога

    11 0 Отговор
    ще предават петролните резерви? Срок даден ли е вече? В Канада също има много петрол.

    10:32 06.01.2026

  • 15 Хохо Бохо

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чий е венецуелският петрол бе паветник?

    Коментиран от #16, #20

    10:32 06.01.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 11 Отговор

    До коментар #15 от "Хохо Бохо":

    на САЩ бе ,копей

    10:33 06.01.2026

  • 17 голем смех

    1 0 Отговор
    Ако продължаваме да се мъдурим, чунуците ще ни посетят и нас.

    10:33 06.01.2026

  • 18 Някой

    12 2 Отговор
    А, е ви дойде на акъла, че е създаден прецедент, от който могат да се възползват и други играчи. Ето, Мерц вече напълни гащите след коментар на Медведев.

    10:34 06.01.2026

  • 19 Ха,ха,ха

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Сега чакаме да чуем какъв откуп искат терористите за отвлечените жертви:))

    Коментиран от #22

    10:34 06.01.2026

  • 20 ас щи кажа

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хохо Бохо":

    Венецуела национализира американските активи в страната през 2007 година. Тогава правителството, водено от президента Уго Чавес, извърши национализация на част от нефтените компании и външни инвестиции, включително американски активи. Основната цел на тези действия беше да се увеличат държавните приходи от нефта и да се осигури по-голям контрол върху богатствата на страната.

    10:35 06.01.2026

  • 21 Може би

    6 1 Отговор
    ще се наложи сухопътна инвазия все пак. Венецуелците нещо се мотат по петролния въпрос, а той в случая е ключов.
    Дончо няма да ги бави много.

    10:35 06.01.2026

  • 22 да ве

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Ха,ха,ха":

    чух че от Март месец ще раздават американски паспорти на венецуелците.

    Коментиран от #26

    10:36 06.01.2026

  • 23 следователно е поредната глупост

    1 0 Отговор
    а тук някои се подмазват все едно са забогатели от операцията . а тя била известна . тръмпи в началото на предизборната кампания е обещал да се справи с мадуро във венецуела . а сега всички са очудени . блещят се , неподготвени . той мадуро ще се оправи .

    10:36 06.01.2026

  • 24 Факти

    3 4 Отговор
    След като Нориега беше премахнат, Панама стана демокрация и се разви много в положителна посока. Дано същото се случи във Венецуела. В Близкия Изток това не работи, защото ислямът не позволява демокрация. Там единственият шанс за просперитет е да се случи читав диктатор.

    10:37 06.01.2026

  • 25 Да дават

    1 2 Отговор
    петрола и да не се ослушват. Искали "велики" да стават. Като украинците. Перчеха се и обиждаха САЩ, но сега е друго.

    10:38 06.01.2026

  • 26 Ха,ха,ха

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "да ве":

    Не стават и за тоалетна хартия. Нямат покритие.
    Друго си е Златни кенефи.:))

    10:39 06.01.2026

  • 27 Мишел

    8 1 Отговор
    С операцията във Венецуела САЩ казаха: " Северна и Южна Америка са в американската зона на влияние, Европа е в руската" .

    10:39 06.01.2026

  • 28 не може да бъде

    8 1 Отговор
    Ще кажа само следното -тази операция на САЩ отприщва стихии които не могат да бъдат сдържани!?по време на колониалния период а и изобщо в 20 век са извършвани доста операции с подобен характер от САЩ Великобритания Франция и т.н -разликата се сътои най-вече в това че мишените са ликвидирани в повечето случаи на място!?.Но тогава светът е бил друг !?И сега разбира се никой от лидерите на колективния Запад няма да посмее да назове тази акция с истинското и име и да каже какви са истинските причини!? ...но какво можем да очакваме от тях ...даже тръмп вече ги пхрезира!?

    10:42 06.01.2026

  • 29 Важното е

    1 6 Отговор
    Че американците показаха как се прави ,а не четири года за няколко села и милиони жертви

    10:42 06.01.2026

  • 34 Червен плъх

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Във винецуела има опечени китайци и руснаци и военна техника които мадуро е повикал преди американската операция.Защо китай и русия срамежливо премълчават.Не съм привърженик на тръмп но като гледам приятелчетата на китай и русия все мракобесни диктатори си отиват един по един.И добре е да се запознаете каква е била венецуела преди и сега след като чавес и мадуро натресоха мизерията на руския свят и да си обясните абе защо е така

    10:47 06.01.2026

  • 35 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Защо ,Мадуро не напусна Венецуела , след като вече има лични 10 милиарда долара на собственни сметки , които Щвейцария запорира в Швейцарска банка
    и е наивно да си мислим , че само това е което е откраднал от Венецуелския народ?
    При нас в България " Мадуровците" се натискат до дупка , подобно на Мадуро , активите им отдавна са изнесени в Дюбаи и ОАЕ и други "данъчни райски места" по подобен начин! Дали "Мадуровците" тук, ще устискат на натиска на народа???
    И дали "закона на силата" с който отвлякоха Мадуро , важи и за България???

    10:47 06.01.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор
    "...военна униформа, което му дава правото да ползва телевизор и фитнес.."

    Става понятно пачему напоследък Вова ходи само с военна униформа......🎅

    10:52 06.01.2026

  • 37 Червен плъх

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ами как путин обясни нападението над украйна с движуха която прекръсти на сво.Ами и тръмп копира путин.Би трябвало щом харесвате путин да харесвате и тръмп.Що не харесвате тръмп бе червенопитеци след като и той се изявява като путин или нашият разбойник е по добър от другите разбойници

    10:53 06.01.2026

  • 39 Гръм и мълнии

    2 0 Отговор
    Така се поддържа долара...с кражби.

    10:56 06.01.2026

  • 40 Суха съчка

    1 0 Отговор
    Доживях да кажа че Медведев е прав.

    10:59 06.01.2026