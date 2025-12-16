Новини
Свят »
Полша »
Туск: Няма да пращаме войски в Украйна, на "светлинни години" сме от използването на руските активи
  Тема: Украйна

Туск: Няма да пращаме войски в Украйна, на "светлинни години" сме от използването на руските активи

16 Декември, 2025 05:35, обновена 16 Декември, 2025 05:48 865 7

  • доналд туск-
  • полша-
  • украйна-
  • сащ

САЩ смятат, че териториалните отстъпки трябва да бъдат част от мирно споразумение, заяви полският премиер

Туск: Няма да пращаме войски в Украйна, на "светлинни години" сме от използването на руските активи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полша няма да изпраща войски в потенциална многонационална военна мисия в Украйна. Това заяви полският премиер Доналд Туск пред репортери след среща на европейските лидери и Володимир Зеленски в Берлин.

„Вече няколко пъти ясно изразих нашата позиция. Полша има различна мисия – да защитава източния фланг на НАТО“, каза той. Пресконференцията на премиера беше излъчена на страниците на неговия кабинет в социалните медии. Той отбеляза, че Варшава ще предостави логистична подкрепа за евентуални гаранции за сигурност на Киев.

Още новини от Украйна

По-рано в изявление на водещи европейски лидери се посочва, че гаранциите за сигурност трябва да включват създаването на водени от Европа „многонационални сили за Украйна“. Текстът уточнява, че тези сили трябва да бъдат сформирани в рамките на „коалиция на желаещите“ и с подкрепата на САЩ.

САЩ смятат, че териториалните отстъпки трябва да бъдат част от мирно споразумение, заяви Туск.

„Ако има гаранции за сигурност, тогава трябва да има териториални отстъпки. Това е начинът, който американците виждат, за да убедят Русия да постигне споразумение“, каза той.

Той отбеляза, че потенциалните териториални отстъпки остават открит и много сложен въпрос, съобщава Onet. Премиерът подчерта, че Варшава няма да оказва никакъв натиск върху Киев и че решението може да бъде взето само от самите украинци. Той добави, че ясното изявление от американската страна относно готовността ѝ да участва в гаранциите за сигурност за Украйна е от решаващо значение.

Решение за отчуждаване на руски активи вероятно няма да бъде взето на предстоящата среща на върха на ЕС тази седмица, допълни Туск.

„На светлинни години сме от потенциалното използване на тези активи за възстановяването на Украйна или предоставянето на военна подкрепа“, каза премиерът на Полша. „Интуицията ми подсказва, че Съветът на ЕС няма да стигне до никакви фундаментални решения по този въпрос“, добави Туск.

Той отбеляза, че Вашингтон има различно виждане за бъдещето на руските активи, замразени в Европа. „Има значително различие в мненията по този въпрос. Американците биха били заинтересовани от различно използване на тези средства, включително по споразумение с Русия“, обясни Туск.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    6 3 Отговор
    Бойко ще охранява морската ивица на Украйна с новите стражеви кораби Храбри и Смели.

    05:51 16.12.2025

  • 2 купидон

    8 1 Отговор
    Поляците много се ежеха , но нещо подвиха опашки .

    Коментиран от #5

    05:57 16.12.2025

  • 3 Гошо

    5 0 Отговор
    Лелее е как така ,ми те руснаците всеки момент ще ви нападнат /я питаите Урсула и оная смахната естонка/ вие ни войски ще пращате ,ни парите ще им взимате

    06:01 16.12.2025

  • 4 Е как бе

    1 1 Отговор
    Че нали бяха много ербап тия поляци ,ся се дърпат

    06:02 16.12.2025

  • 5 Гошо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "купидон":

    На Зеленски с всеки изминат ден по ясно му се очертава същата съдба като на Ѝовковият другоселец Аз още от началото казвах нашите от Външно да му подарят руският превода ,ама......

    06:06 16.12.2025

  • 6 Петър

    1 1 Отговор
    Кой влиза в коалицията им?

    06:06 16.12.2025

  • 7 404

    1 0 Отговор
    за Россию, за Донбас, Беларус, Кубань, Кавказ

    06:18 16.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания