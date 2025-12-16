Туск: Няма да пращаме войски в Украйна, на "светлинни години" сме от използването на руските активи

Полша няма да изпраща войски в потенциална многонационална военна мисия в Украйна. Това заяви полският премиер Доналд Туск пред репортери след среща на европейските лидери и Володимир Зеленски в Берлин.

„Вече няколко пъти ясно изразих нашата позиция. Полша има различна мисия – да защитава източния фланг на НАТО“, каза той. Пресконференцията на премиера беше излъчена на страниците на неговия кабинет в социалните медии. Той отбеляза, че Варшава ще предостави логистична подкрепа за евентуални гаранции за сигурност на Киев.

Още новини от Украйна

По-рано в изявление на водещи европейски лидери се посочва, че гаранциите за сигурност трябва да включват създаването на водени от Европа „многонационални сили за Украйна“. Текстът уточнява, че тези сили трябва да бъдат сформирани в рамките на „коалиция на желаещите“ и с подкрепата на САЩ.

САЩ смятат, че териториалните отстъпки трябва да бъдат част от мирно споразумение, заяви Туск.

„Ако има гаранции за сигурност, тогава трябва да има териториални отстъпки. Това е начинът, който американците виждат, за да убедят Русия да постигне споразумение“, каза той.

Той отбеляза, че потенциалните териториални отстъпки остават открит и много сложен въпрос, съобщава Onet. Премиерът подчерта, че Варшава няма да оказва никакъв натиск върху Киев и че решението може да бъде взето само от самите украинци. Той добави, че ясното изявление от американската страна относно готовността ѝ да участва в гаранциите за сигурност за Украйна е от решаващо значение.

Решение за отчуждаване на руски активи вероятно няма да бъде взето на предстоящата среща на върха на ЕС тази седмица, допълни Туск.

„На светлинни години сме от потенциалното използване на тези активи за възстановяването на Украйна или предоставянето на военна подкрепа“, каза премиерът на Полша. „Интуицията ми подсказва, че Съветът на ЕС няма да стигне до никакви фундаментални решения по този въпрос“, добави Туск.

Той отбеляза, че Вашингтон има различно виждане за бъдещето на руските активи, замразени в Европа. „Има значително различие в мненията по този въпрос. Американците биха били заинтересовани от различно използване на тези средства, включително по споразумение с Русия“, обясни Туск.