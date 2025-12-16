Новини
Орбан: Предложеното финансиране за Украйна ще е стъпка към ескалация
  Тема: Украйна

Орбан: Предложеното финансиране за Украйна ще е стъпка към ескалация

16 Декември, 2025 10:40 678 31

Унгарският премиер критикува плана на ЕС за двугодишни военни разходи на Киев

Орбан: Предложеното финансиране за Украйна ще е стъпка към ескалация - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че предложеното от Европейския съюз решение за финансиране на Украйна би довело до ескалация на конфликта, ако бъде прието, предава News.bg.

По повод предстоящото заседание на Европейския съвет в четвъртък, Орбан публикува в социалната мрежа Х, че „бюрократите в Брюксел ще се опитат да ни наложат финансирането на двугодишните военни разходи на Украйна“.

Според него предложението за „съвместно вземане на заеми“ представлява още един пример за „предполагаемото чудодейно оръжие“ и подчерта, че то може да бъде прието дори без консенсус. Орбан смята, че подобен подход пропуска възможността за бърз край на войната в Украйна.

„На тези, които не искат това, пак ще им бъде наложено и ще плащат лихвите десетилетия наред“, предупреди унгарският лидер, като допълни, че последствията от конфликта ще се усещат дори от „нашите внуци“.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    България, Белгия, Малта и Италия се обявиха против използването на замразените руски активи за Украйна.

    10:42 16.12.2025

  • 2 Унгарски ром

    4 8 Отговор
    Ха ха

    Коментиран от #6, #7

    10:42 16.12.2025

  • 3 голем смех

    2 9 Отговор
    Един ден Украйна и Русия ще подпишат примирие. А Орбан и Унгария ще отнесат всичките негативи като непредвидими.

    Коментиран от #12

    10:42 16.12.2025

  • 4 Зевс

    14 1 Отговор
    ЕС не иска войната да спре, понеже лидерите и яко печелят от оръжия и подкупи.

    10:42 16.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    ЕвроGEйски ЕвроFAшисти‼️

    10:43 16.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Унгарски ром":

    50 процента от генетичният фонд на Унгария са българите на Баян.

    10:45 16.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Унгарски ром":

    А може ли УрсуЛиZa и Кая да те пратят "НА ИЗТОЧНИЯ ФЛАНГ" без твое желание , но в техен интерес🤔❓
    /за един НЕром питам/

    10:45 16.12.2025

  • 8 На този му изтече времето.

    3 5 Отговор
    Направи прекрасна страна като Унгария по-бедна и от България.Охраната му е по-голяма от тази на шиши.

    Коментиран от #14

    10:46 16.12.2025

  • 9 селяк

    5 0 Отговор
    Ma баце Орбание Мършула и шефовете и точно това искат бе немоа ли го сгреете

    10:46 16.12.2025

  • 10 Крайно

    6 0 Отговор
    ...време е, тоя съюз да се ограничи до само търговия и нищо повече....да се разпусне политическото управление и да останат само комисии за цени, стоки и свободно движение.
    Трябва да се върне суверена на държавите, иначе в момента един бюрократи си правят квото си искат и не слушат населението...

    10:47 16.12.2025

  • 11 Този има толкова куха глава

    2 3 Отговор
    Че не може и да се удави.

    10:47 16.12.2025

  • 12 Ко каза, ко?

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "голем смех":

    Напротив...Унгария ще е печеливша,защото ще е от страната на победителя и това няма да е Украйна

    10:47 16.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пецо

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "На този му изтече времето.":

    Мухахахахахахахаха по бедна от България :Д бил ли си въобще там , че да знаеш или само четеш джендър нюс да се информираш? Не ми отговаряй знам отговора

    10:48 16.12.2025

  • 15 Бай Тошо

    1 3 Отговор
    В четвъртък руските пари отиват в Украйна.Назаем разбира се.🤣🤣🤣

    Коментиран от #19

    10:49 16.12.2025

  • 16 Трън в 3@дника

    5 0 Отговор
    Орбан е най-мразен от урсулианците🤣

    10:50 16.12.2025

  • 17 Да да

    2 0 Отговор
    За девет от нашите пари за реанимацията на този полуразложен труп . Да взимат от техните корупционни приходи от пфайзер и оръжейните концерни за да го поддържат..
    Защо ощетяват нас

    10:50 16.12.2025

  • 18 Бай Азов

    1 3 Отговор
    Хитлер е имал отличен план за унгарците - да ги направи жители на Русия. Жалко че са му попречили англо-саксите.


    Писнало ми е от тези развратни хекеш-мекеш цигани.

    10:50 16.12.2025

  • 19 А в петък

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Тошо":

    След тежки бомбардировки в четвъртък, зеления клоун ще реве за спиране на войната

    Коментиран от #22, #25

    10:52 16.12.2025

  • 20 Общо -взето

    4 2 Отговор
    Този няма думата.Държат го в коридора на Европарламента.Да люпи семки.

    10:52 16.12.2025

  • 21 !!!?

    4 2 Отговор
    Точка първа от кодекса на Диктатора:
    - Когато един диктатор се задушава от "народната любов" започва да плаши с Война...!!!?

    10:53 16.12.2025

  • 22 Да де

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "А в петък":

    Това ти и другите трима кретена го пишете 4 години.
    Аааааа къде ви е Мочата?

    Коментиран от #23

    10:53 16.12.2025

  • 23 Е , как

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Да де":

    Заринаха с нея два милиона трупове на укрипитеци .

    Коментиран от #26, #28

    10:55 16.12.2025

  • 24 Смех

    2 0 Отговор
    Този кретен е най-безгласната буква в ЕС.

    10:56 16.12.2025

  • 25 Трай ма

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "А в петък":

    Руска У Р У С П И Й О.

    Коментиран от #27

    10:56 16.12.2025

  • 26 😂😂😂😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Е , как":

    Питай бай Кобзон и един милион руски вдовици.

    10:58 16.12.2025

  • 27 Гхйхгй

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Трай ма":

    Срещнеш ли копейка трепИ!Бавно

    11:00 16.12.2025

  • 28 Ти Интернет

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Е , как":

    Имаш ли да видиш безкрайните руски военни гробища.А можеш да видиш последните физиономии на ватенки при среща с украински дрон.Гледай месните щурмове и тогава пиши колко са укр.загуби..И слушай какво разкаьват пленените крепостни.А от вчера от щурма на Ахматовците от 20 остана един.Ей руски тръбар

    11:00 16.12.2025

  • 29 Сибир е китайски

    0 1 Отговор
    Превзет икономически ватенките бачкат за китайци.Ех ка Путин що ти трябваше да се правиш на мъж.Д........ба и Джуджето.

    11:02 16.12.2025

  • 30 Абсолютно неморално

    0 0 Отговор
    Украйна получава цели вагони, натъпкани с палети долари и евро. Във времена на Велика депресия, когато европейските страни вземат заеми, за да закърпят дефицитните си бюджети, Украйна получава милиарди в брой!

    11:03 16.12.2025

  • 31 Факти

    0 0 Отговор
    Орбан от сутрин до вечер плюе по ЕС, но не иска да го напусне. Много е смешен.

    11:04 16.12.2025

