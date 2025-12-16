Орбан: Предложеното финансиране за Украйна ще е стъпка към ескалация

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че предложеното от Европейския съюз решение за финансиране на Украйна би довело до ескалация на конфликта, ако бъде прието, предава News.bg.
По повод предстоящото заседание на Европейския съвет в четвъртък, Орбан публикува в социалната мрежа Х, че „бюрократите в Брюксел ще се опитат да ни наложат финансирането на двугодишните военни разходи на Украйна“.
Според него предложението за „съвместно вземане на заеми“ представлява още един пример за „предполагаемото чудодейно оръжие“ и подчерта, че то може да бъде прието дори без консенсус. Орбан смята, че подобен подход пропуска възможността за бърз край на войната в Украйна.
„На тези, които не искат това, пак ще им бъде наложено и ще плащат лихвите десетилетия наред“, предупреди унгарският лидер, като допълни, че последствията от конфликта ще се усещат дори от „нашите внуци“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:42 16.12.2025
2 Унгарски ром
Коментиран от #6, #7
10:42 16.12.2025
3 голем смех
Коментиран от #12
10:42 16.12.2025
4 Зевс
10:42 16.12.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:43 16.12.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Унгарски ром":50 процента от генетичният фонд на Унгария са българите на Баян.
10:45 16.12.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Унгарски ром":А може ли УрсуЛиZa и Кая да те пратят "НА ИЗТОЧНИЯ ФЛАНГ" без твое желание , но в техен интерес🤔❓
/за един НЕром питам/
10:45 16.12.2025
8 На този му изтече времето.
Коментиран от #14
10:46 16.12.2025
9 селяк
10:46 16.12.2025
10 Крайно
Трябва да се върне суверена на държавите, иначе в момента един бюрократи си правят квото си искат и не слушат населението...
10:47 16.12.2025
11 Този има толкова куха глава
10:47 16.12.2025
12 Ко каза, ко?
До коментар #3 от "голем смех":Напротив...Унгария ще е печеливша,защото ще е от страната на победителя и това няма да е Украйна
10:47 16.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пецо
До коментар #8 от "На този му изтече времето.":Мухахахахахахахаха по бедна от България :Д бил ли си въобще там , че да знаеш или само четеш джендър нюс да се информираш? Не ми отговаряй знам отговора
10:48 16.12.2025
15 Бай Тошо
Коментиран от #19
10:49 16.12.2025
16 Трън в 3@дника
10:50 16.12.2025
17 Да да
Защо ощетяват нас
10:50 16.12.2025
18 Бай Азов
Писнало ми е от тези развратни хекеш-мекеш цигани.
10:50 16.12.2025
19 А в петък
До коментар #15 от "Бай Тошо":След тежки бомбардировки в четвъртък, зеления клоун ще реве за спиране на войната
Коментиран от #22, #25
10:52 16.12.2025
20 Общо -взето
10:52 16.12.2025
21 !!!?
- Когато един диктатор се задушава от "народната любов" започва да плаши с Война...!!!?
10:53 16.12.2025
22 Да де
До коментар #19 от "А в петък":Това ти и другите трима кретена го пишете 4 години.
Аааааа къде ви е Мочата?
Коментиран от #23
10:53 16.12.2025
23 Е , как
До коментар #22 от "Да де":Заринаха с нея два милиона трупове на укрипитеци .
Коментиран от #26, #28
10:55 16.12.2025
24 Смех
10:56 16.12.2025
25 Трай ма
До коментар #19 от "А в петък":Руска У Р У С П И Й О.
Коментиран от #27
10:56 16.12.2025
26 😂😂😂😂😂😂
До коментар #23 от "Е , как":Питай бай Кобзон и един милион руски вдовици.
10:58 16.12.2025
27 Гхйхгй
До коментар #25 от "Трай ма":Срещнеш ли копейка трепИ!Бавно
11:00 16.12.2025
28 Ти Интернет
До коментар #23 от "Е , как":Имаш ли да видиш безкрайните руски военни гробища.А можеш да видиш последните физиономии на ватенки при среща с украински дрон.Гледай месните щурмове и тогава пиши колко са укр.загуби..И слушай какво разкаьват пленените крепостни.А от вчера от щурма на Ахматовците от 20 остана един.Ей руски тръбар
11:00 16.12.2025
29 Сибир е китайски
11:02 16.12.2025
30 Абсолютно неморално
11:03 16.12.2025
31 Факти
11:04 16.12.2025