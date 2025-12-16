Орбан: Предложеното финансиране за Украйна ще е стъпка към ескалация

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че предложеното от Европейския съюз решение за финансиране на Украйна би довело до ескалация на конфликта, ако бъде прието, предава News.bg.

По повод предстоящото заседание на Европейския съвет в четвъртък, Орбан публикува в социалната мрежа Х, че „бюрократите в Брюксел ще се опитат да ни наложат финансирането на двугодишните военни разходи на Украйна“.

Според него предложението за „съвместно вземане на заеми“ представлява още един пример за „предполагаемото чудодейно оръжие“ и подчерта, че то може да бъде прието дори без консенсус. Орбан смята, че подобен подход пропуска възможността за бърз край на войната в Украйна.

„На тези, които не искат това, пак ще им бъде наложено и ще плащат лихвите десетилетия наред“, предупреди унгарският лидер, като допълни, че последствията от конфликта ще се усещат дори от „нашите внуци“.