Патриарх Кирил: Руснаците живеят във време на голямо благоденствие, защото Путин е дар от Бога

16 Декември, 2025 17:55 1 030 95

Това не е първият път, в който патриарх Кирил определя президента Владимир Путин като пример за добър християнин и призовава вярващите да се молят за руския лидер

Патриарх Кирил: Руснаците живеят във време на голямо благоденствие, защото Путин е дар от Бога - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Руснаците днес живеят във "време на голямо благоденствие", защото Владимир Путин е "първият православен президент от царските времена насам". Това заяви руският патриарх Кирил по време на проповед в храма "Свети Владимир Велики" в московския квартал Крилатское, цитиран от Moscow Times.

По думите му Путин наистина е "дар от Бога" и затова руснаците трябва да бъдат благодарни "за страната, в която живеят, за властта и, разбира се, за всичко, което Русия прави днес".

Кирил призова гражданите "да работят за благото на Църквата и Отечеството" и да се пазят от "изкушенията, налагани от недоброжелателите на страната", които се опитват да отклонят руснаците "от забележителния път на цивилизационно развитие".

Според него по този начин Русия ще избегне "огромните проблеми", с които се сблъсква "научно, технологично и финансово развития Запад".

"Ние няма да съдим никого, но духовната и морална криза на това общество е напълно очевидна", заяви той, като според него едно общество, изградено единствено върху наука, технологии и капитал, "трудно може да направи хората щастливи".

Това не е първият път, в който патриарх Кирил определя президента Владимир Путин като "пример за добър християнин" и призовава вярващите да се молят за руския лидер.


  • 1 Йосиф Кобзон

    18 25 Отговор
    Прав е Кирчо.

    Коментиран от #67

    17:56 16.12.2025

  • 2 Фюрерът в Кремъл е номер едно

    43 25 Отговор
    ☝️Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години... Диктаторът си чисти обществото от престъпници ,неудачници и алкохолици с тази война . 90% от рашистите на фронта са такива .

    Коментиран от #8, #56

    17:57 16.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Демократ

    22 24 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #11

    17:57 16.12.2025

  • 5 скоро милиони ще мечтаят

    19 29 Отговор
    да живеят в Русия но няма ги огрее

    Коментиран от #28

    17:58 16.12.2025

  • 6 мехми

    26 18 Отговор
    В Москва по време на байряма няма място по улиците от молещи се на килимчета- буквално! Руски ценности

    Коментиран от #20

    17:58 16.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Град Козлодуй

    12 11 Отговор

    До коментар #2 от "Фюрерът в Кремъл е номер едно":

    Точен сте господине!

    17:58 16.12.2025

  • 9 руският патриарх Кирил

    12 16 Отговор
    Няма ли право на мнение?

    Коментиран от #14, #30

    17:59 16.12.2025

  • 10 Месар

    20 12 Отговор
    Руското пушечно месо не е безкрайно.

    17:59 16.12.2025

  • 11 ха-ха

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Демократ":

    Ти да не би да си нормален , че даваш преценки за другите ?! СОП ......!

    18:00 16.12.2025

  • 12 🇺🇦🇧🇬

    21 15 Отговор
    Страшно благоденствие,да...
    750 долара заплата,130 пенсия и по 1000 клeтника всеки ден зaгиват на фронта заради б0лните му амбиции!

    Коментиран от #31

    18:00 16.12.2025

  • 13 Отец Дионисий

    17 23 Отговор
    Путин е единственият защитник на православието и нормалността срещу сатанистите на Запад.

    Коментиран от #34

    18:00 16.12.2025

  • 14 доктор

    14 15 Отговор

    До коментар #9 от "руският патриарх Кирил":

    Руска нация няма.Руснаците не са християни.

    18:00 16.12.2025

  • 15 Факти

    19 13 Отговор
    Патриархът си е объркал професията. Трябвало е да стане комедиант.

    18:00 16.12.2025

  • 16 ГРАЖДАНИН

    10 5 Отговор
    И ние си имаме две звезди които народа ги благослави , но се страхуват да се видят очи в очи с него ,защото направо ще ги изядат с парцалите от обич.

    18:01 16.12.2025

  • 17 Някоя килимявка

    7 2 Отговор
    За Бою няма ли да каже същото? Държавни служители със заплати и осигоровки ги направи

    18:01 16.12.2025

  • 18 Някой

    8 9 Отговор
    То сигурно си е вярно. Путин орязва раздадени концесии на чужденци, заради което го намрази запада. Преди включване във войната намали убийствата в пъти, докато например в САЩ се увеличаваха. От край време си гони самодостатъчност на Русия. Да няма нужда от никой външен.

    18:01 16.12.2025

  • 19 ха ха

    13 10 Отговор
    Гавра с избитите стотици хиляди руснаци.Гавра и със копейките.

    18:02 16.12.2025

  • 20 Атина Палада

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "мехми":

    Русия е многонационална държава.Безпорно е ,че има и мюсулмани.Обаче погледни Коледната украса в Москва сега .А на Запад ..не разрешават Коледна украса за да не обидят мюсулманите.
    Законите на шариата действат на Запад.

    Коментиран от #36, #40, #41, #53

    18:03 16.12.2025

  • 21 Бою банкенския

    5 1 Отговор
    Също е дар от бога.....а Пеевски пък съвсем. Да му го тъковам аз и на "бога" ....

    18:04 16.12.2025

  • 22 Как

    4 4 Отговор
    В КГБ приемаха само ревностни християни. На Путин са му искали свидетелство за християнско кръщене при постъпването в КГБ.

    18:04 16.12.2025

  • 23 Да бе!

    11 5 Отговор
    Не патриарх, а сатанарх и Бог да го накаже този убиец!

    18:04 16.12.2025

  • 24 Ха ха ха

    13 5 Отговор
    Тия наистина са КГБейска секта нeнoрмaлници........

    18:04 16.12.2025

  • 25 ГЕРТРУДА

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В КАКЪВ СМИСЪЛ...
    ИЗНАСИЛЕН И ЗАСТРЕЛЯН...🤔

    18:04 16.12.2025

  • 26 Изтрещял

    7 5 Отговор
    Този си е еретик отвсякъде. Ей, от ватите не става християни и туй то. Азиатщината име в повече.

    18:05 16.12.2025

  • 27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    13 4 Отговор
    Как пък един български клепар не замина да живее в руското голямо благоденствие?

    18:05 16.12.2025

  • 28 Това е виц

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "скоро милиони ще мечтаят":

    нали?

    18:05 16.12.2025

  • 29 си дзън

    8 4 Отговор
    Голямото благоденствие включва и номерът за бяла Лада за вдовиците, който ще
    излезе през 2143 година и пускането на ток във външните тоалетни на руснаците до 2100 година.

    18:05 16.12.2025

  • 30 Гудняув има

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "руският патриарх Кирил":

    патриархът - не.

    18:06 16.12.2025

  • 31 Атина Палада

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "🇺🇦🇧🇬":

    И с тези заплати изкупиха Българското Черноморие :))) шОшОН:))

    Коментиран от #57

    18:06 16.12.2025

  • 32 Факти

    9 4 Отговор
    Путин от 25 години лъже, краде и убива като за световно, защото това са най-светите православни ценности. А Корана го целуна без да иска. Просто се подхлъзна върху него.

    18:06 16.12.2025

  • 33 Владо

    10 3 Отговор
    Тотални руски сбърканяци.

    18:07 16.12.2025

  • 34 Затова

    9 3 Отговор

    До коментар #13 от "Отец Дионисий":

    целува корана... щото е много православен... направо на правоверен ми мяза. Най-точно си е неверник.

    Коментиран от #52

    18:08 16.12.2025

  • 35 WC Куфарче 💼🚽

    5 3 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизаци и конфискация

    18:08 16.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 сивушко

    10 4 Отговор
    Халал да ви е този дар от бога. Явно много сте го разгневили щом като ви го е изпратил.

    18:09 16.12.2025

  • 38 Копейка

    8 2 Отговор
    Чак мен ме хвана срам.

    Коментиран от #45

    18:09 16.12.2025

  • 39 Пацелуйте дедовия миряни

    1 1 Отговор
    За 5 стотинки акъл нямате. Бога вика, бога..... да ви имам и образованието и общата култура. Но иначе на опашка килимявките се редят за ядрено магнитен нали ? Ей вчера гледам един в мъзето на Иван Рилски ....

    18:10 16.12.2025

  • 40 Що за измислица????

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Цяла Европа грее в коледни украси къде от къде по-пищни. Ма ти си вЕрвай, то в бункера зруго освен плъшоци няма.

    Коментиран от #51

    18:10 16.12.2025

  • 41 Хахахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Така ли ви лъжат по руската теуевизия? Че на запад нямало украса? Така ли загнива запада по руската теуевизия?

    18:10 16.12.2025

  • 42 Я пъ тоа

    7 1 Отговор
    Да не е друсан с афганска дрога патриарха бре

    Коментиран от #62

    18:10 16.12.2025

  • 43 За русофилите

    6 1 Отговор
    Щом Путин е дар от Бога - яжте му лaйнaта те са божествен дар!

    18:10 16.12.2025

  • 44 От Ада

    5 1 Отговор
    Путлярко е адова напаст човеко убиец прави руснаците на КАЙМА ...

    18:10 16.12.2025

  • 45 И Киев е Руски

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Копейка":

    Трипер е

    Коментиран от #48

    18:11 16.12.2025

  • 46 Хахахаха

    6 1 Отговор
    Само незнам, как КГБ-ист може да бъде патриарх? При положение, че да си КГБ-ист, нямаш право да си вярващ!

    Коментиран от #54

    18:11 16.12.2025

  • 47 !!!?

    12 0 Отговор
    Путлер е дар от Аллах...той затова целуна Корана на Кадиров !!!?

    Коментиран от #59

    18:12 16.12.2025

  • 48 Боби

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "И Киев е Руски":

    Аз трипера го лепнах от майка ти.

    18:12 16.12.2025

  • 49 Миролюб Войнов, следовател

    6 0 Отговор
    Явно горкия патриарх в миналото е стоял доста в леген с вода и ток. Още му държи топло😁

    18:12 16.12.2025

  • 50 ИЗВЪНАРЕДНО

    5 0 Отговор
    Ученик нео-нацист на Рубльовка нападнал ученик за "неславянска" външност и го убил и се опитал да постави взривно устройство.

    Дар от Бога!

    18:13 16.12.2025

  • 51 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "Що за измислица????":

    Да бе ,загреяла е Европа:)))

    18:13 16.12.2025

  • 52 Хахахаха

    8 0 Отговор

    До коментар #34 от "Затова":

    Ами вярващ КГБ-ист няма! Той путлера ако беше вярващ, нямаше да е в КГБ.

    18:13 16.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Артист

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахаха":

    Кой ти каза, че е вярващ? Да не би Арнолд Шваценегер да е супер-командос?

    Коментиран от #61

    18:14 16.12.2025

  • 55 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Мислих че в България от 5 милиона хората с акъл сме само 4 милиона но съм сгрешил 4 ри милиона и Един сме.

    Коментиран от #77

    18:14 16.12.2025

  • 56 Като гледам написаното

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Фюрерът в Кремъл е номер едно":

    Мисълта за фюрер май те е обсебила..

    18:14 16.12.2025

  • 57 🇺🇦🇧🇬

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Изкупиха го олигарсите... И не само бг черноморието...
    В раша 5 % държат пари,колкото останалите 95...
    Останалите не са излизали от селото/града си и умир@т на фронта за жълти копейки,защото са задлъжняли и нямат друг избор...

    Коментиран от #76

    18:15 16.12.2025

  • 58 НРБ

    6 0 Отговор
    КГБ-колегите е задължително винаги и навсякъде да се подкрепят и хвалят.

    18:15 16.12.2025

  • 59 Ганьо Миленов.

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "!!!?":

    Ти остави Путин, ако знаеш русофилите, как целуват Кypана!

    18:15 16.12.2025

  • 60 Няма по пропаднало нещо

    4 0 Отговор
    От килимявка и миряни! Еднакво противни са ми. Лицемери и неграмотни

    18:15 16.12.2025

  • 61 Хахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #54 от "Артист":

    Ами аз това казвам, че не е вярващ! Ама как е патриарх? А, или то КГБ-ист може всичко да бъде?

    Коментиран от #91

    18:16 16.12.2025

  • 62 Ами те в Кремъл

    7 1 Отговор

    До коментар #42 от "Я пъ тоа":

    Всички са друсани.Някой от тях да ти прилича на нормален?

    Коментиран от #68

    18:16 16.12.2025

  • 63 чичо Пей

    8 1 Отговор
    Днешна Русия е кошмар за съседите си, кошмар за целия свят. В голямата си част тя днес е раков тумор.

    18:17 16.12.2025

  • 64 Кривоверен алкаш

    4 0 Отговор
    КГБе...кажи го на онези които станаха на амониева селитра и троен суперфосфат в Украйна това сигурно е благоденствието за промитите...

    18:18 16.12.2025

  • 65 Няма край руският позор

    6 1 Отговор
    Няма.

    18:18 16.12.2025

  • 66 Русия

    1 6 Отговор
    Господ здраве и сила да му дава !!!

    18:19 16.12.2025

  • 67 Дани

    0 8 Отговор

    До коментар #1 от "Йосиф Кобзон":

    Дай Боже, по-скоро край на войната!
    Русия наистина иска мир!

    Коментиран от #73

    18:19 16.12.2025

  • 68 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #62 от "Ами те в Кремъл":

    На най нормални ми приличат Кая ,Мерц , Урсула и Макрон :))))

    Коментиран от #70, #71

    18:19 16.12.2025

  • 69 Абе тук се моткаше един Механик

    4 0 Отговор
    Да не се е гмурнал да ремонтира снощната подводница?

    18:20 16.12.2025

  • 70 Главата ти е толкова празна

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "Атина Палада":

    Че никога няма да се удавиш.

    Коментиран от #75, #82, #87

    18:22 16.12.2025

  • 71 Ами,да

    1 5 Отговор

    До коментар #68 от "Атина Палада":

    И най-вече зеления наркоман!

    18:22 16.12.2025

  • 72 Руснаков

    1 1 Отговор
    Голямо молене ще има най вече от роднините на убитите руснаци в Украйна...

    18:22 16.12.2025

  • 73 НРБ

    7 0 Отговор

    До коментар #67 от "Дани":

    Русия иска руски мир, което е равно на окупация.

    Коментиран от #93

    18:22 16.12.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "🇺🇦🇧🇬":

    Ти сънуваш ли ? Смяташ,че си привлекателна дестинация на руските олигарси ли? Ха ха ха
    В България освен бедни русначета,няма друг да купува бетона по Черноморието ни .
    И сега направи сравнението..Бедните руснаци купуват имоти по българското Черноморие,а бедните българи броят стотинките за един самун хляб..

    Коментиран от #79, #81, #86

    18:24 16.12.2025

  • 77 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "И Киев е Руски":

    Премери ли ги?

    18:25 16.12.2025

  • 78 Боже, Боже

    9 1 Отговор
    Пребери си руZкия мусор замърсяващ майката Земя.
    Иначе Путлер прави хубави неща 1 милион при Кабзон.

    18:25 16.12.2025

  • 79 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "Атина Палада":

    Купуват благодарение на заразната корупция в Русия...и са 140 мил,20 пъти повече от нас...

    Коментиран от #83, #85

    18:26 16.12.2025

  • 80 Българин

    1 5 Отговор
    Дай Боже и на България такъв президент!

    18:26 16.12.2025

  • 81 Оня с парчето

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Атина Палада":

    Ако си гладна едно парче месо имаш от мен.

    18:26 16.12.2025

  • 82 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Главата ти е толкова празна":

    Защо бре,не са ли най нормалните изброени от мен? Ти отричаш ли го??? Забравила съм и бившата им колежка БербокА -380 градусовата .

    18:28 16.12.2025

  • 83 Покрусен

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "гост":

    Жалко за 1,7 милиона украински мъже!

    18:28 16.12.2025

  • 84 Стига бе

    1 1 Отговор
    Тоа явно а шмъркал дрога яко.....Кирчо де.

    18:31 16.12.2025

  • 85 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #79 от "гост":

    Корупция в Русия а в Брюксел ги арестуват хаха ха

    Коментиран от #88

    18:31 16.12.2025

  • 86 Нотариус от Несебър

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Атина Палада":

    В България купуваха, пак повтарям купуваха 90% корумпирани руски чиновници и 10% продали някакъв имот по Русия.
    Днес ударно купуват българи, руснаците масово продават.Основтата причина неть денги и втората неть визи.
    Вземи малко излез от този Сливен "атинке"

    Коментиран от #89

    18:33 16.12.2025

  • 87 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #70 от "Главата ти е толкова празна":

    Няма да се удавя ,защото мога да плувам.Все пак живея на морето..

    Коментиран от #94

    18:33 16.12.2025

  • 88 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Атина Палада":

    Права си така е арестуват ги,защото има Демокрация,докато в Русия цялата администрация и чиновници барабар с Кремъл са за арестуване,ама няма кой...

    Коментиран от #90

    18:34 16.12.2025

  • 89 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Нотариус от Несебър":

    Я се освести ..Кой българин ще купува ? С 500 евро заплата ли? 5% са богатите българи ,но пък те не купуват имоти на нашето Черноморие .Останалите българи са под прага на бедността.
    Колкото до Сливен...Никога не съм ходила в този град..:)

    18:36 16.12.2025

  • 90 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "гост":

    Развесели ме сега :)))

    18:37 16.12.2025

  • 91 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Хахахаха":

    Папа Лъв какъв е? Вярващ? :))))

    18:39 16.12.2025

  • 92 Анджо

    1 0 Отговор
    И тоя патриарх е християнин , тоя по добре да не говори за вяра и то никаква, да подкрепяш войната и да учиш хора на християнство. Тоя май никога не е чел новият завет. Патриарх облечен с расото на дявола.

    18:44 16.12.2025

  • 93 Мир

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "НРБ":

    По-добре мир в окупация отколкото война за територии.
    45 години в България не сме виждали война и слава Богу!

    18:45 16.12.2025

  • 94 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Атина Палада":

    И най добрият плувец се дави.

    18:46 16.12.2025

  • 95 БЕЗ ДУХОВНОСТ СИ МЪТРВА ДУША!

    0 0 Отговор
    АБСОЛЮТНО Е ПРАВ !! СЛАВА!

    18:46 16.12.2025

