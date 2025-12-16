Патриарх Кирил: Руснаците живеят във време на голямо благоденствие, защото Путин е дар от Бога

Руснаците днес живеят във "време на голямо благоденствие", защото Владимир Путин е "първият православен президент от царските времена насам". Това заяви руският патриарх Кирил по време на проповед в храма "Свети Владимир Велики" в московския квартал Крилатское, цитиран от Moscow Times.

По думите му Путин наистина е "дар от Бога" и затова руснаците трябва да бъдат благодарни "за страната, в която живеят, за властта и, разбира се, за всичко, което Русия прави днес".

Кирил призова гражданите "да работят за благото на Църквата и Отечеството" и да се пазят от "изкушенията, налагани от недоброжелателите на страната", които се опитват да отклонят руснаците "от забележителния път на цивилизационно развитие".

Според него по този начин Русия ще избегне "огромните проблеми", с които се сблъсква "научно, технологично и финансово развития Запад".

"Ние няма да съдим никого, но духовната и морална криза на това общество е напълно очевидна", заяви той, като според него едно общество, изградено единствено върху наука, технологии и капитал, "трудно може да направи хората щастливи".

Това не е първият път, в който патриарх Кирил определя президента Владимир Путин като "пример за добър християнин" и призовава вярващите да се молят за руския лидер.