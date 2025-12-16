Новини
Володимир Зеленски: Държави от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят войници в Украйна
Володимир Зеленски: Държави от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят войници в Украйна

16 Декември, 2025 22:55 716 46

По думите на Зеленски преговорите със САЩ ще продължат в Маями, като в този кръг от консултации се очаква и отговор от руска страна

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че някои страни от "Коалицията на желаещите" са готови да предоставят на Киев подкрепа на терен, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски обяви това на съвместна пресконференция с нидерландския премиер Дик Схоф в Хага, но отказа да разкрие подробности.

"Знаете, че в коалицията на желаещите имаме над 30 страни и всяка от тях вече има разбиране за своята роля или за обема си на доставки. Някои са готови да предоставят само разузнавателна информация, други са готови да изпратят военнослужещи в Украйна", посочи Зеленски, като добави, че всичко това е описано в приет от коалицията документ. Украинският лидер обаче подчерта, че съюзническите държави са се разбрали да не правят този документ публично достояние.

"Това бе съвместно решение, което означава, че след тази фаза ние ще сме готови и вие ще разберете какво може да предостави всяка една страна", продължи Зеленски.

По-рано днес Укринформ предаде, че британският премиер Киър Стармър е заявил, че коалицията на желаещите е подготвила военни планове за гарантиране на сигурността на Украйна по въздух, море и суша и за засилване на способностите на украинската армия.

Украйна се нуждае от "правно обвързващи ангажименти", каза още Зеленски на днешната пресконференция. "Има много въпроси за това как можем да получим защита, без да сме член на НАТО", добави той, цитиран от ДПА.

Зеленски също така заяви, че страната му има трудности да покрие финансовите си нужди и че е от решаващо значение ЕС да вземе решение за използването на замразените руски активи. "Не виждам никаква възможност да останем силни без тази подкрепа", каза Зеленски, цитиран от Ройтерс.

По думите на Зеленски преговорите със САЩ ще продължат в Маями, като в този кръг от консултации се очаква и отговор от руска страна. Украинският президент отбеляза, че няма да присъства на преговорите в Маями.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    11 3 Отговор
    България ще прати в Украйна два милиона сини каски.Слава Украине

    Коментиран от #22, #44

    22:56 16.12.2025

  • 2 Сатана Z

    23 0 Отговор
    Там ли ще ги заравят,или ще ги събират в чували и кой от къде е?

    Коментиран от #24, #29

    22:57 16.12.2025

  • 3 Майна

    9 0 Отговор
    Моля?
    Роско да не ви е обещал ,българи?

    22:57 16.12.2025

  • 4 ЕС също има атом 🇪🇺

    0 12 Отговор
    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    Коментиран от #11, #45

    22:58 16.12.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    19 0 Отговор
    Ние в коалицията на идиотите ли сме? Някой знае ли?

    Коментиран от #13

    22:58 16.12.2025

  • 6 Хипотетично

    1 5 Отговор
    Случиха руснаците на американски президент.

    22:58 16.12.2025

  • 7 Коалиция на нежелаещите

    12 1 Отговор
    Който има глава няма и да си помисли да мре за Украйна.

    Коментиран от #21

    22:58 16.12.2025

  • 8 Куче в чекмедже

    14 0 Отговор
    Рошко, ти какво договори? Водопад срещу българи?

    22:59 16.12.2025

  • 9 Още новини от Украйна

    13 0 Отговор
    То изпращането е лесно ,ама с прибирането е малко трудно.Справка Наполеон и Хитлер

    Коментиран от #46

    22:59 16.12.2025

  • 10 Нюрнберг 2.0

    16 0 Отговор
    Фашистите са тръгнали на реванш срещу победителя от втората световна война!
    Всички знаем , че коалицията на желаещите я чака военен трибунал!
    Изключения няма да има!

    23:00 16.12.2025

  • 11 Ядрен чадър

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЕС също има атом 🇪🇺":

    България също може да помогне на Европа с 5 и 6 Козлодуйски бомби.

    23:01 16.12.2025

  • 12 Реалностите

    9 0 Отговор
    Поредните лъжи на нацисткия диктатор, коалицията на Желаещите войната е само от три държави Германия, Англия и Франция! Това трябва ясно да се знае! Три държави врагове в миналото, но сега обединени в глутница и от желанието си за реванш, мъст и грабеж!

    23:02 16.12.2025

  • 13 Естествено

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    30 страни, как мислиш? Бою да се скрие? Там сме, на първа линия!

    23:02 16.12.2025

  • 14 БОЛШЕВИК

    8 0 Отговор
    Англосаксите са намерили клоуна който да се грижи за интересите им. В същото време клоуна само проси помощ и пари да богатее шайката му!

    23:02 16.12.2025

  • 15 София майна

    11 0 Отговор
    зеленчука вече официално приключи с НАТО, в момента уговаря останалите условия за финала на тъжна Украйна..... колко смърт и мъка заради един слуга на чужди интереси.....

    23:02 16.12.2025

  • 16 Гориил

    11 0 Отговор
    Без съгласието на Русия, нито един войник от НАТО няма да бъде разположен в Украйна. Това не е предупреждение, това е клетва от президента Путин.

    23:03 16.12.2025

  • 17 пешо

    10 1 Отговор
    наркомана ще предизвика трета световна война колкото по рано се отървем от него толкова по добре

    23:03 16.12.2025

  • 18 Коста

    13 1 Отговор
    В тези държави украинските дезертьори се забавляват. А те войници ще пращат
    .. Откачени хора

    23:03 16.12.2025

  • 19 Оле майко

    10 0 Отговор
    Не думай. Направо на подскоци са тръгнали с тири рим тири рам

    23:03 16.12.2025

  • 20 Котьооо

    2 0 Отговор
    Островитяните тряба да получат заслуженот за свинюината в Украйна.... желая им милиони емигранти да ги облагородят.

    23:04 16.12.2025

  • 21 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коалиция на нежелаещите":

    Укрите дезертьори имат

    23:04 16.12.2025

  • 22 пешо

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    няма смисъл от два милиона трябват само двама тиквата и прасето

    Коментиран от #28

    23:04 16.12.2025

  • 23 Звер от Зверино

    5 0 Отговор
    Жълтопавените пдрунгели ще участват ли на терен или само от дивана ще навикват?

    23:04 16.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Премиерчето дЖилезку

    2 0 Отговор
    Може и да не се отърве само с оставка ми се струва ...

    23:05 16.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Майна

    3 0 Отговор
    ,,Европейското „лидерство“ умно ли е?
    Те не разбиват Русия. Те разбиват Европа.
    Никакъв. Нулев. Никакво „лидерство“ на Европа или Великобритания би могло да държи контрола много дълго в умиращи икономики, пълни с хора, където единственото общо нещо е убийственото намерение срещу мръсните елити, които наистина са идиоти."

    23:06 16.12.2025

  • 28 Нищо подобно

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "пешо":

    Паси,Тагаренко и Запрянов трябва да са първи в 404

    23:06 16.12.2025

  • 29 Най-вероятно

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    на място, защото тябва да се плаща.

    23:06 16.12.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Ние им продаваме муниции. 160 военни завода работят денонощно.

    23:07 16.12.2025

  • 31 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Няма желаещи да се срещнат с "Кинжал" и "Орешник", няма такива безумци дори и в цивилизационно затритата Европа!

    23:07 16.12.2025

  • 32 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Бълχарят Желязков записа Бълχария в коалицията на смъртниците !
    Но съвсем скоро българите ще потърсят сметка на всички бълχари и ще ги подкарат за обезпаразитяване.

    23:07 16.12.2025

  • 33 Изпитвам животински страх ....

    4 0 Отговор
    Атлантически тролчета,
    засрамете се! ....
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" ....

    23:08 16.12.2025

  • 34 Ехаааа...

    3 0 Отговор
    А Наркоса да каже къде и кога ще престигнат тея помощници
    че да бъдат поздравени подобаващо...?
    Те и полските пънове направиха опит за десант в началото на СВО но пристигна
    нещо което ги изпари буквално...
    И вече не пробват...
    Защо ли...?

    23:09 16.12.2025

  • 35 Слава на Русия

    7 0 Отговор
    Росен железко даже не знае какваМастия е .ТозБоклуклук да поведе желаещите за украина .лично.

    23:10 16.12.2025

  • 36 нннн

    5 0 Отговор
    Разбрах, че са ме писали ,,желаещ", пък аз не желая. Що така, бе?!

    23:11 16.12.2025

  • 37 Сега всички

    2 1 Отговор
    Фантазии на този шизофреник ли трябва да ни публикувате? ... предаде Укринформ, цитирана от психопатите във БТА.

    23:12 16.12.2025

  • 38 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Появиха се и спътникови снимки от атаката на ВСУ по пристанището в Новоросийск, за която пропагандата твърдеше, че е унищожена руската подводница.

    Пирсът е сериозно повреден, което означава, че дронът е ударил бетона, а подводницата е непокътната. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #39

    23:12 16.12.2025

  • 39 А тая същата подводница

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 80":

    Ако сега един залп по Киев даде какво ще се случи там ...

    23:16 16.12.2025

  • 40 Путин предупреди

    0 0 Отговор
    Наемници ще бъдат ликвидирани, с тях няма да се отнасяме като с военнопленници.

    23:16 16.12.2025

  • 41 Смешник

    1 0 Отговор
    Явно Зеления клоун и някой от тъй наречените страни на желаещите ни тикат към трета световна война

    23:16 16.12.2025

  • 42 А бе то убуу-,,готови"...!

    1 0 Отговор
    Ама само на думи...!
    Като вземат да им ги връщат в ковчези и набързо ще обърнат палачинката...!

    23:18 16.12.2025

  • 43 А дЖилезку после де ще се крие? А?

    1 0 Отговор
    (някои страни от "Коалицията на желаещите" са готови да предоставят на Киев подкрепа на терен..) под водопада ще изплува по някое време най вероятно

    23:19 16.12.2025

  • 44 Нищо не можеш да пратиш Роско...!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    Та ти вече си бита карта...!
    Дните ти са преброени...!

    23:20 16.12.2025

  • 45 Ами да де!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЕС също има атом 🇪🇺":

    Ама от дивана-не става...?!

    23:21 16.12.2025

  • 46 Хич няма и да ги прибират...!

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Още новини от Украйна":

    Направо на фронта ще си изгният...

    23:22 16.12.2025

