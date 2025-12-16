Володимир Зеленски: Държави от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят войници в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че някои страни от "Коалицията на желаещите" са готови да предоставят на Киев подкрепа на терен, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски обяви това на съвместна пресконференция с нидерландския премиер Дик Схоф в Хага, но отказа да разкрие подробности.

"Знаете, че в коалицията на желаещите имаме над 30 страни и всяка от тях вече има разбиране за своята роля или за обема си на доставки. Някои са готови да предоставят само разузнавателна информация, други са готови да изпратят военнослужещи в Украйна", посочи Зеленски, като добави, че всичко това е описано в приет от коалицията документ. Украинският лидер обаче подчерта, че съюзническите държави са се разбрали да не правят този документ публично достояние.

"Това бе съвместно решение, което означава, че след тази фаза ние ще сме готови и вие ще разберете какво може да предостави всяка една страна", продължи Зеленски.

По-рано днес Укринформ предаде, че британският премиер Киър Стармър е заявил, че коалицията на желаещите е подготвила военни планове за гарантиране на сигурността на Украйна по въздух, море и суша и за засилване на способностите на украинската армия.

Украйна се нуждае от "правно обвързващи ангажименти", каза още Зеленски на днешната пресконференция. "Има много въпроси за това как можем да получим защита, без да сме член на НАТО", добави той, цитиран от ДПА.

Зеленски също така заяви, че страната му има трудности да покрие финансовите си нужди и че е от решаващо значение ЕС да вземе решение за използването на замразените руски активи. "Не виждам никаква възможност да останем силни без тази подкрепа", каза Зеленски, цитиран от Ройтерс.

По думите на Зеленски преговорите със САЩ ще продължат в Маями, като в този кръг от консултации се очаква и отговор от руска страна. Украинският президент отбеляза, че няма да присъства на преговорите в Маями.