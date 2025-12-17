В пускови установки! Русия плаши с междуконтинентални ракети

Междуконтинентални балистични ракети от ракетния комплекс "Ярс" бяха поставени в шахтни пускови установки в различни региони на Русия, предава ТАСС.

Това става в навечерието на Деня на ракетните войски със стратегическо предназначение (РВСН), който се отбелязва на 17 декември. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Ракетата се монтира с помощта на специален транспортно-зареждащ агрегат. Технологичните операции продължават няколко часа, уточниха от военното ведомство.

"Ярс" или РС-24 е стратегически комплекс, чиято основа е твърдо горивна междуконтинентална балистична ракета. Тя е способна да поразява цели на разстояние до 11 хиляди километра.

От Министерството на отбраната добавиха, че превъоръжаването на РВСН включва не само доставката на нови ракетни комплекси, но и създаването на съвременна инфраструктура.