В пускови установки! Русия плаши с междуконтинентални ракети

Междуконтинентални балистични ракети от ракетния комплекс "Ярс" бяха поставени в шахтни пускови установки в различни региони на Русия, предава ТАСС.
Това става в навечерието на Деня на ракетните войски със стратегическо предназначение (РВСН), който се отбелязва на 17 декември. Това съобщиха от Министерството на отбраната.
Ракетата се монтира с помощта на специален транспортно-зареждащ агрегат. Технологичните операции продължават няколко часа, уточниха от военното ведомство.
"Ярс" или РС-24 е стратегически комплекс, чиято основа е твърдо горивна междуконтинентална балистична ракета. Тя е способна да поразява цели на разстояние до 11 хиляди километра.
От Министерството на отбраната добавиха, че превъоръжаването на РВСН включва не само доставката на нови ракетни комплекси, но и създаването на съвременна инфраструктура.
8 гръмовержецът
Коментиран от #40
07:17 17.12.2025
12 Хаха
До коментар #4 от "Наблюдател":Какво мислиш и за един референдум дали да има данъци, откъде да изгрява слънцето и т.н.
Коментиран от #54
07:19 17.12.2025
13 Фейк на часа
07:19 17.12.2025
15 д-р Гълъбова
До коментар #7 от "Ха ха ха ха":Това от Зеленски ли го научи. Сигурно ти го е казал докато се облекчавал на златната тоалетна чиния.
07:23 17.12.2025
17 АБЕ НЕ БЕ , ТОВА СА ПЕРАЛНИ ОТ УРСУЛА
Коментиран от #18
07:25 17.12.2025
18 Споко брато
До коментар #17 от "АБЕ НЕ БЕ , ТОВА СА ПЕРАЛНИ ОТ УРСУЛА":И Русия е под ядрен прицел, вервай ми.
Коментиран от #81
07:33 17.12.2025
19 Смях
Коментиран от #24, #25, #38
07:33 17.12.2025
20 Голем смех
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Щом на САЩ ракетите са "стари"...Путин кво чака...
07:35 17.12.2025
Коментиран от #31
07:36 17.12.2025
24 д-р Гълъбова
До коментар #19 от "Смях":Потърси моята клиника и ми се обади спешно.
Коментиран от #42
07:36 17.12.2025
27 Я пъ тоа
До коментар #4 от "Наблюдател":1.не НАТО се придвижи на изток, а Изтока към...НАТО и то доброволно.
2.за Варшавския договор имаше ли допитване....
3.къв референдум бре....когато със закон е прието да вземем еврото.....
07:40 17.12.2025
28 Мда, ключовата думичка в
07:41 17.12.2025
До коментар #22 от "Гупа":Великата армия на Украйна с 400 млрд оръжия не могат да си върнат 4 години едно село, това сигурно в нито една война не го имало, 2 млн убити украинци от мобилизирани доброволци на руснаците, ти не бяха акции на хеликоптери на Гур то не бяха спец наз и накрая нмяа освободено дори едно малко село
07:42 17.12.2025
32 А в това време
15-годишен деветокласник нападна с нож съученици в Горки -2, има загинало дете и ранени
07:44 17.12.2025
33 БАРС
До коментар #6 от "Доктора":МЛАВА БОГУ ,ЧЕ НЕ СА ИЗМИСЛИЛИ РАШКИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ УРЕД ЧУШКОПЕК.
Коментиран от #82
07:45 17.12.2025
36 Руснаци
До коментар #30 от "Путинистче идиотче":Без пробив! Европа едва ли ще има собствен изтребител от пето поколение хаххахах, колко е гадно твойте хора и изтребители не могат да направят
Коментиран от #46
07:45 17.12.2025
37 За протокола
До коментар #2 от "Байконур":Да не ти дава господ да пробваш дали е така!?
07:45 17.12.2025
38 Оръжеен плутоний - полуразпад
До коментар #19 от "Смях":Оръжейният плутоний, в основата си изотоп Плутоний-239 (Pu-239) има много дълъг период на полуразпад между 24000 и 24100 години. Това, което си написал са пълни фантазии, които илюстрират, че живееш в един илюзорен паралелен свят.
07:47 17.12.2025
39 Хахахаха
До коментар #35 от "я ми разкажи за":Какво за Курск вие тъпите натовски кратуни не разбрахте че там изгубихте войната изхабихте си 100 хиляди войници там хахах, трябва да не си с много умствен капацитет за да говориш за Курск, операция без никакъв смисъл и изгубен толкова личен състав. Какво постигнаха укрити в Курск, само загуби и нищо друго
07:49 17.12.2025
40 В Кремъл определено не
До коментар #8 от "гръмовержецът":го знаят този закон на Нютон...Затова нападнаха Украйна.
Коментиран от #41
07:51 17.12.2025
41 гръмовержецът
До коментар #40 от "В Кремъл определено не":Именно затова я нападнаха Украйна ! Само ти и още някои умници още не сте го разбрали ...
07:53 17.12.2025
42 Въпрос
До коментар #24 от "д-р Гълъбова":Много ли си загоряла?
07:54 17.12.2025
43 Мишел
До коментар #11 от "Името":Младата и жизнена държава САЩ е цъхнала и вързала с невъзвращаем дълг над 38 400 000 000 000$, който й гарантира фалита, следваща гражданска война и разпадане
Коментиран от #53
07:54 17.12.2025
46 Я пъ тоа
До коментар #36 от "Руснаци":Що да прави Европа кат може да си го....купи.
Щом сравняваш изтребител пето поколение с руски автомобил....нещо ти хлопа.
Коментиран от #51
07:56 17.12.2025
47 Путинистче идиотче
До коментар #44 от "селски ,":То и ракетите нема да та предпазят, напротив....вервай ми
07:57 17.12.2025
50 Стига бе
До коментар #44 от "селски ,":Що ли ракетите не предпазиха СССР.....
08:00 17.12.2025
51 Хахахах
До коментар #46 от "Я пъ тоа":Маняче стига си разкривай малкия умствен капацитет, не се излага, от кой ще си го купи и с какви пари. Само ти ли не разбра, че пари няма вече, а нали знаеш че купено то идва по скъпо от направеното. Спри да пишеш че се излагаш
Коментиран от #59
08:01 17.12.2025
52 А с боко, шиши и кирчовци толкова
До коментар #30 от "Путинистче идиотче":Казват че имало баланс в природата като едни правят автомобили други чушкопеци а трети ракети и в това няма нищо лошо разбира се ако не сьществуваха две неща - завист и алчност.
Коментиран от #56
08:02 17.12.2025
53 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #43 от "Мишел":Като има толкова дългове що още дават милиарди на САЩ....най вече Китай, Япония, ЕС....
Коментиран от #73
08:02 17.12.2025
54 Бай Ставри
До коментар #12 от "Хаха":Ако не знаеш да ти кажа, Слънцето изгрява от изток.
Коментиран от #57
08:03 17.12.2025
56 Путинистче идиотче
До коментар #52 от "А с боко, шиши и кирчовци толкова":Завистта, алчността и...ПАРИТЕ..движат света
08:06 17.12.2025
57 Стига бе
До коментар #54 от "Бай Ставри":Че кво ни пречи да си направим един референдум за слънцето....
Коментиран от #72
08:08 17.12.2025
59 Я пъ тоа
До коментар #51 от "Хахахах":Пари за оръжия винаги има.....вервай ми.....особенно за американски...
Коментиран от #69
08:09 17.12.2025
60 На никой не му пука
До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":за джендърастките форумни уктротролове.
Коментиран от #63
08:10 17.12.2025
61 Русия ни плаши с ракети
08:10 17.12.2025
62 Злвнски
Коментиран от #65
08:11 17.12.2025
63 Синчето на Соловьов
До коментар #60 от "На никой не му пука":Не говори така за нас
08:11 17.12.2025
65 Путинистче идиотче
До коментар #62 от "Злвнски":Спрямо Путин, зеленски е ...бедняк..
08:12 17.12.2025
66 хихи
08:13 17.12.2025
67 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
08:15 17.12.2025
68 Мишел
Колкото до ракетите, с ЯРС, Трепетлика, Орешник и други, Русия е с две поколения пред САЩ, които след Минитмън вече над 40г. нямат нови балистични ракети.
08:17 17.12.2025
69 Йаха
До коментар #59 от "Я пъ тоа":Братле на теб не мога за нищо да ти вярвам
08:19 17.12.2025
71 Каунь
08:21 17.12.2025
72 Стеф
До коментар #57 от "Стига бе":Не прогнозирай интересната тема!
08:24 17.12.2025
73 Мишел
До коментар #53 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":Не следиш нещата с американските ценни книжа, които загубиха ценвостта си и губят купувачите си. Затова САЩ имат все по-големи проблеми с бюджета си.
08:24 17.12.2025
75 Ха ха ха ха
08:37 17.12.2025
76 Байконур
08:38 17.12.2025
77 Смешници
08:40 17.12.2025
79 Някой
08:46 17.12.2025
81 Да,така е
До коментар #18 от "Споко брато":но разликата е в територията и на Русия е достатъчно голяма и шанс да оцелее има, а на вас западналите подлоги сте на гъсто и шанс никакъв, апокалипсиса за вас ще е тотален. Това са оценки на натовски специалисти разиграва щи обмен на ядрени удари. Заключението им е, че от западналите нищо няма да остане, а в Русия има места които ще останат незасегнати и там ще оцелеят много хора. Неприемливо, а?
08:54 17.12.2025
82 Пеко Пеков
До коментар #33 от "БАРС":Е измислили са нещо подобно! Пече почти като чушкопека... Солнцепек!
08:54 17.12.2025