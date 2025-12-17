Новини
Свят »
Русия »
В пускови установки! Русия плаши с междуконтинентални ракети

В пускови установки! Русия плаши с междуконтинентални ракети

17 Декември, 2025 07:10 2 634 82

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • ракети-
  • ярс

От Министерството на отбраната добавиха, че превъоръжаването на РВСН включва не само доставката на нови ракетни комплекси, но и създаването на съвременна инфраструктура

В пускови установки! Русия плаши с междуконтинентални ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Междуконтинентални балистични ракети от ракетния комплекс "Ярс" бяха поставени в шахтни пускови установки в различни региони на Русия, предава ТАСС.

Това става в навечерието на Деня на ракетните войски със стратегическо предназначение (РВСН), който се отбелязва на 17 декември. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Ракетата се монтира с помощта на специален транспортно-зареждащ агрегат. Технологичните операции продължават няколко часа, уточниха от военното ведомство.

"Ярс" или РС-24 е стратегически комплекс, чиято основа е твърдо горивна междуконтинентална балистична ракета. Тя е способна да поразява цели на разстояние до 11 хиляди километра.

От Министерството на отбраната добавиха, че превъоръжаването на РВСН включва не само доставката на нови ракетни комплекси, но и създаването на съвременна инфраструктура.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 гръмовержецът

    23 9 Отговор
    Третият закон на Нютон - на всяко действие съответства равно по сила и противоположно по посока противодействие !

    Коментиран от #40

    07:17 17.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хаха

    15 15 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Какво мислиш и за един референдум дали да има данъци, откъде да изгрява слънцето и т.н.

    Коментиран от #54

    07:19 17.12.2025

  • 13 Фейк на часа

    35 9 Отговор
    Поредните манипулации на този сайт. Аз никъде не прочетох факти, че Русия е заплашвала някого, "заплахите" са интерпретации на болни хора.

    07:19 17.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 д-р Гълъбова

    23 21 Отговор

    До коментар #7 от "Ха ха ха ха":

    Това от Зеленски ли го научи. Сигурно ти го е казал докато се облекчавал на златната тоалетна чиния.

    07:23 17.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АБЕ НЕ БЕ , ТОВА СА ПЕРАЛНИ ОТ УРСУЛА

    18 23 Отговор
    ИМА , ПЛАШИ , А ПЛАШИ ТИ ДЕ !!!!

    Коментиран от #18

    07:25 17.12.2025

  • 18 Споко брато

    14 10 Отговор

    До коментар #17 от "АБЕ НЕ БЕ , ТОВА СА ПЕРАЛНИ ОТ УРСУЛА":

    И Русия е под ядрен прицел, вервай ми.

    Коментиран от #81

    07:33 17.12.2025

  • 19 Смях

    8 24 Отговор
    Всички руски ядрени ракети са амортизирани.Ядрените им заряди са свалени и изпратени в складове,къдено гният и до днес.Русия няма нито научния,нито техническия потенциал,за да развива ядрена индустрия.Плутоният,основният хим.елемент,нужен за протичане на ядрената реакция,има полуразпад от 12,5 г./150/месеца.Дванадесет години и половина.Ясно?Така че,Русия може да плаши само зайци,като нашите в парламента,готови да доставят въздушен коридор на Путин,преди той да е поискал и да приемат ръждиви корита,без някой да ги е питал.

    Коментиран от #24, #25, #38

    07:33 17.12.2025

  • 20 Голем смех

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Щом на САЩ ракетите са "стари"...Путин кво чака...

    07:35 17.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гупа

    9 16 Отговор
    Гупавата рyсня не може да превземе областен град 3 години тръгнали да заплашват света и НАТО.. смях

    Коментиран от #31

    07:36 17.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 д-р Гълъбова

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Смях":

    Потърси моята клиника и ми се обади спешно.

    Коментиран от #42

    07:36 17.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Я пъ тоа

    10 11 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    1.не НАТО се придвижи на изток, а Изтока към...НАТО и то доброволно.
    2.за Варшавския договор имаше ли допитване....
    3.къв референдум бре....когато със закон е прието да вземем еврото.....

    07:40 17.12.2025

  • 28 Мда, ключовата думичка в

    4 1 Отговор
    матрялчето е "твърдогоривна", демек винаги готова за старт.

    07:41 17.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хахахах

    12 9 Отговор

    До коментар #22 от "Гупа":

    Великата армия на Украйна с 400 млрд оръжия не могат да си върнат 4 години едно село, това сигурно в нито една война не го имало, 2 млн убити украинци от мобилизирани доброволци на руснаците, ти не бяха акции на хеликоптери на Гур то не бяха спец наз и накрая нмяа освободено дори едно малко село

    07:42 17.12.2025

  • 32 А в това време

    7 4 Отговор
    10-годишно дете е убито с нож от свой съученик в Русия
    15-годишен деветокласник нападна с нож съученици в Горки -2, има загинало дете и ранени

    07:44 17.12.2025

  • 33 БАРС

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Доктора":

    МЛАВА БОГУ ,ЧЕ НЕ СА ИЗМИСЛИЛИ РАШКИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ УРЕД ЧУШКОПЕК.

    Коментиран от #82

    07:45 17.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Руснаци

    7 5 Отговор

    До коментар #30 от "Путинистче идиотче":

    Без пробив! Европа едва ли ще има собствен изтребител от пето поколение хаххахах, колко е гадно твойте хора и изтребители не могат да направят

    Коментиран от #46

    07:45 17.12.2025

  • 37 За протокола

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Байконур":

    Да не ти дава господ да пробваш дали е така!?

    07:45 17.12.2025

  • 38 Оръжеен плутоний - полуразпад

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Смях":

    Оръжейният плутоний, в основата си изотоп Плутоний-239 (Pu-239) има много дълъг период на полуразпад между 24000 и 24100 години. Това, което си написал са пълни фантазии, които илюстрират, че живееш в един илюзорен паралелен свят.

    07:47 17.12.2025

  • 39 Хахахаха

    8 4 Отговор

    До коментар #35 от "я ми разкажи за":

    Какво за Курск вие тъпите натовски кратуни не разбрахте че там изгубихте войната изхабихте си 100 хиляди войници там хахах, трябва да не си с много умствен капацитет за да говориш за Курск, операция без никакъв смисъл и изгубен толкова личен състав. Какво постигнаха укрити в Курск, само загуби и нищо друго

    07:49 17.12.2025

  • 40 В Кремъл определено не

    14 4 Отговор

    До коментар #8 от "гръмовержецът":

    го знаят този закон на Нютон...Затова нападнаха Украйна.

    Коментиран от #41

    07:51 17.12.2025

  • 41 гръмовержецът

    6 15 Отговор

    До коментар #40 от "В Кремъл определено не":

    Именно затова я нападнаха Украйна ! Само ти и още някои умници още не сте го разбрали ...

    07:53 17.12.2025

  • 42 Въпрос

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "д-р Гълъбова":

    Много ли си загоряла?

    07:54 17.12.2025

  • 43 Мишел

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Името":

    Младата и жизнена държава САЩ е цъхнала и вързала с невъзвращаем дълг над 38 400 000 000 000$, който й гарантира фалита, следваща гражданска война и разпадане

    Коментиран от #53

    07:54 17.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Я пъ тоа

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Руснаци":

    Що да прави Европа кат може да си го....купи.
    Щом сравняваш изтребител пето поколение с руски автомобил....нещо ти хлопа.

    Коментиран от #51

    07:56 17.12.2025

  • 47 Путинистче идиотче

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "селски ,":

    То и ракетите нема да та предпазят, напротив....вервай ми

    07:57 17.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Стига бе

    4 4 Отговор

    До коментар #44 от "селски ,":

    Що ли ракетите не предпазиха СССР.....

    08:00 17.12.2025

  • 51 Хахахах

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "Я пъ тоа":

    Маняче стига си разкривай малкия умствен капацитет, не се излага, от кой ще си го купи и с какви пари. Само ти ли не разбра, че пари няма вече, а нали знаеш че купено то идва по скъпо от направеното. Спри да пишеш че се излагаш

    Коментиран от #59

    08:01 17.12.2025

  • 52 А с боко, шиши и кирчовци толкова

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Путинистче идиотче":

    Казват че имало баланс в природата като едни правят автомобили други чушкопеци а трети ракети и в това няма нищо лошо разбира се ако не сьществуваха две неща - завист и алчност.

    Коментиран от #56

    08:02 17.12.2025

  • 53 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Мишел":

    Като има толкова дългове що още дават милиарди на САЩ....най вече Китай, Япония, ЕС....

    Коментиран от #73

    08:02 17.12.2025

  • 54 Бай Ставри

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    Ако не знаеш да ти кажа, Слънцето изгрява от изток.

    Коментиран от #57

    08:03 17.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Путинистче идиотче

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "А с боко, шиши и кирчовци толкова":

    Завистта, алчността и...ПАРИТЕ..движат света

    08:06 17.12.2025

  • 57 Стига бе

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Бай Ставри":

    Че кво ни пречи да си направим един референдум за слънцето....

    Коментиран от #72

    08:08 17.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Хахахах":

    Пари за оръжия винаги има.....вервай ми.....особенно за американски...

    Коментиран от #69

    08:09 17.12.2025

  • 60 На никой не му пука

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":

    за джендърастките форумни уктротролове.

    Коментиран от #63

    08:10 17.12.2025

  • 61 Русия ни плаши с ракети

    1 3 Отговор
    Жалко.....по добре да ни "плаши" с хубавите....рускини.

    08:10 17.12.2025

  • 62 Злвнски

    2 3 Отговор
    Моля, мои български фенове, изпращайте повече месечни заплати за Украйна, за да мога да си купя още златни тоалетни и бидета.Благодаря ви, обичам ви!

    Коментиран от #65

    08:11 17.12.2025

  • 63 Синчето на Соловьов

    11 2 Отговор

    До коментар #60 от "На никой не му пука":

    Не говори така за нас

    08:11 17.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Путинистче идиотче

    9 3 Отговор

    До коментар #62 от "Злвнски":

    Спрямо Путин, зеленски е ...бедняк..

    08:12 17.12.2025

  • 66 хихи

    3 1 Отговор
    Бий самара, да се ща магарето...

    08:13 17.12.2025

  • 67 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    0 4 Отговор
    Са ни доставили ОСЕМ ЕФКИ...по договор....чакаме още осем и ша имаме ескадрила по натовски стандарти....можели да носят и ракети с ограничен брой ядрени заряди....и БГ вече плаши Путин с ядрено оръжие.

    08:15 17.12.2025

  • 68 Мишел

    3 1 Отговор
    Фантазираш . Според шведския SIPRI ,Русия е единствената ядрена сила, която е модернизира изцяло ядрените своите ядрени оръжия и носителите им. Модернизацията на ЯО означава, че всяко от тези оръжия вече е с удвоена мощност, което означава, че при равен брой ЯО руският ядрен арсенал е два пъти по мощен от немодирнизирания американски.
    Колкото до ракетите, с ЯРС, Трепетлика, Орешник и други, Русия е с две поколения пред САЩ, които след Минитмън вече над 40г. нямат нови балистични ракети.

    08:17 17.12.2025

  • 69 Йаха

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Я пъ тоа":

    Братле на теб не мога за нищо да ти вярвам

    08:19 17.12.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Каунь

    2 1 Отговор
    Плаши гаргите. Те ония евроджендъри дето получават паник атаки само като им звънне часовника, кво повече да ги плашиш

    08:21 17.12.2025

  • 72 Стеф

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Стига бе":

    Не прогнозирай интересната тема!

    08:24 17.12.2025

  • 73 Мишел

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Не следиш нещата с американските ценни книжа, които загубиха ценвостта си и губят купувачите си. Затова САЩ имат все по-големи проблеми с бюджета си.

    08:24 17.12.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ха ха ха ха

    2 1 Отговор
    Мисирка работа. Сами се плашат и стяскат на сън от Русия ха ха

    08:37 17.12.2025

  • 76 Байконур

    8 2 Отговор
    От 10 ракети на рашистите ще излети една и ще падне на тяхната територия.🤣

    08:38 17.12.2025

  • 77 Смешници

    0 7 Отговор
    Хората разполагат на въоръжение пускови установки сащисаните се плашат от тях. Плащат на нашите мисероци да ревът и пропагандират.

    08:40 17.12.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Някой

    1 5 Отговор
    Имат си ракети, слагат си ги в шахти. Ния нямаме и ни командват от посолството. Демокрация - дума флагче без значение.

    08:46 17.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Да,така е

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Споко брато":

    но разликата е в територията и на Русия е достатъчно голяма и шанс да оцелее има, а на вас западналите подлоги сте на гъсто и шанс никакъв, апокалипсиса за вас ще е тотален. Това са оценки на натовски специалисти разиграва щи обмен на ядрени удари. Заключението им е, че от западналите нищо няма да остане, а в Русия има места които ще останат незасегнати и там ще оцелеят много хора. Неприемливо, а?

    08:54 17.12.2025

  • 82 Пеко Пеков

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "БАРС":

    Е измислили са нещо подобно! Пече почти като чушкопека... Солнцепек!

    08:54 17.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания