Украинците губят вяра в САЩ и НАТО! Готови са да воюват сами срещу Русия

3/4 от украинците отхвърлят големи отстъпки в евентуално мирно споразумение, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на социолог от Киев.
Тези данни подчертават предизвикателството, пред което е изправен президентът Володимир Зеленски, докато преговаря под натиска на Белия дом за прекратяване на войната с Русия.
Украйна се стреми да се откаже от първоначалния план, подкрепен от САЩ, който тя и нейните европейски съюзници смятат за благоприятен за Москва. Той изисква Киев да се откаже от целия си източен регион Донбас и значително да ограничи военните си възможности.
Проучването, проведено от Киевския международен институт по социология, установява, че 72% от украинците са готови за сделка, която замразява настоящата фронтова линия и включва някои компромиси.
75% обаче смятат, че приятелски настроен към Русия план, който включва отстъпване на територия от страна на Украйна или ограничаване на размера на армията ѝ без получаване на ясни гаранции за сигурност, е "напълно неприемлив".
Проучването е проведено между края на ноември и средата на декември и включва 547 респонденти от контролирана от Украйна територия.
Изпълнителният директор на Киевския международен институт по социология Антон Грушецки заяви, че общественото мнение по въпроса е останало стабилно през последните месеци на фона на нарастващия натиск от страна на САЩ.
63% от украинците са готови да продължат да се бият, а едва 9% вярват, че войната ще приключи в началото на 2026 г.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява Украйна бързо да осигури мир в почти четиригодишната война, докато по-голямата и по-добре въоръжена руска армия се бори на бойното поле.
Киев и неговите европейски съюзници търсят гаранции за сигурност от Вашингтон като част от евентуална сделка. Вчера Зеленски заяви, че Украйна ще се откаже от амбициите си за НАТО в замяна.
Въпреки това, само 21% от украинците се доверяват на Вашингтон - в сравнение с 41% миналия декември. Доверието в НАТО също спада до 34% от 43% за същия период.
"Ако гаранциите за сигурност не са недвусмислени и обвързващи, украинците няма да им се доверят и това ще се отрази на общата готовност за одобряване на съответния мирен план", пише Грушецки.
Освен това Тръмп поднови призива си за избори в Украйна, които са забранени от военното положение.
Зеленски, чийто първи мандат изтече миналата година, този месец сигнализира, че би бил отворен за нови избори, ако САЩ могат да поемат водеща роля в осигуряването на сигурността.
И все пак едва 9% от украинците искат избори преди края на боевете, установи проучването.
Доверието в Зеленски вероятно е спаднало след голям корупционен скандал миналия месец, но сега е отново на 61% след уволнението на неговия главен помощник и новия натиск от САЩ, отбеляза Грушецки.
"Следователно настояването за избори в Украйна се възприема критично от обществеността и се разглежда като опит за отслабване на страната", допълни той.
