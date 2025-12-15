Новини
Свят »
Украйна »
Украинците губят вяра в САЩ и НАТО! Готови са да воюват сами срещу Русия
  Тема: Украйна

Украинците губят вяра в САЩ и НАТО! Готови са да воюват сами срещу Русия

15 Декември, 2025 15:15 2 140 103

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски

Проучването е проведено между края на ноември и средата на декември и включва 547 респонденти от контролирана от Украйна територия

Украинците губят вяра в САЩ и НАТО! Готови са да воюват сами срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

3/4 от украинците отхвърлят големи отстъпки в евентуално мирно споразумение, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на социолог от Киев.

Тези данни подчертават предизвикателството, пред което е изправен президентът Володимир Зеленски, докато преговаря под натиска на Белия дом за прекратяване на войната с Русия.

Украйна се стреми да се откаже от първоначалния план, подкрепен от САЩ, който тя и нейните европейски съюзници смятат за благоприятен за Москва. Той изисква Киев да се откаже от целия си източен регион Донбас и значително да ограничи военните си възможности.

Проучването, проведено от Киевския международен институт по социология, установява, че 72% от украинците са готови за сделка, която замразява настоящата фронтова линия и включва някои компромиси.

75% обаче смятат, че приятелски настроен към Русия план, който включва отстъпване на територия от страна на Украйна или ограничаване на размера на армията ѝ без получаване на ясни гаранции за сигурност, е "напълно неприемлив".

Проучването е проведено между края на ноември и средата на декември и включва 547 респонденти от контролирана от Украйна територия.

Изпълнителният директор на Киевския международен институт по социология Антон Грушецки заяви, че общественото мнение по въпроса е останало стабилно през последните месеци на фона на нарастващия натиск от страна на САЩ.

63% от украинците са готови да продължат да се бият, а едва 9% вярват, че войната ще приключи в началото на 2026 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява Украйна бързо да осигури мир в почти четиригодишната война, докато по-голямата и по-добре въоръжена руска армия се бори на бойното поле.

Киев и неговите европейски съюзници търсят гаранции за сигурност от Вашингтон като част от евентуална сделка. Вчера Зеленски заяви, че Украйна ще се откаже от амбициите си за НАТО в замяна.

Въпреки това, само 21% от украинците се доверяват на Вашингтон - в сравнение с 41% миналия декември. Доверието в НАТО също спада до 34% от 43% за същия период.

"Ако гаранциите за сигурност не са недвусмислени и обвързващи, украинците няма да им се доверят и това ще се отрази на общата готовност за одобряване на съответния мирен план", пише Грушецки.

Освен това Тръмп поднови призива си за избори в Украйна, които са забранени от военното положение.

Зеленски, чийто първи мандат изтече миналата година, този месец сигнализира, че би бил отворен за нови избори, ако САЩ могат да поемат водеща роля в осигуряването на сигурността.

И все пак едва 9% от украинците искат избори преди края на боевете, установи проучването.

Доверието в Зеленски вероятно е спаднало след голям корупционен скандал миналия месец, но сега е отново на 61% след уволнението на неговия главен помощник и новия натиск от САЩ, отбеляза Грушецки.

"Следователно настояването за избори в Украйна се възприема критично от обществеността и се разглежда като опит за отслабване на страната", допълни той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    75 22 Отговор
    Бъдеще за Украйна има само в составе РФ.

    Коментиран от #12, #17, #32, #96

    15:16 15.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    72 18 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #8, #101

    15:16 15.12.2025

  • 3 Да воюват

    65 6 Отговор
    като им е толкоз акъла.

    15:17 15.12.2025

  • 4 Бабите на снимката ли?

    55 6 Отговор
    То май само те останаха

    15:17 15.12.2025

  • 5 Не бе, не са готови

    46 6 Отговор
    да воюват, готови са да бегат...

    15:17 15.12.2025

  • 6 Кой се

    52 6 Отговор
    Готови да воюват сам срещу Русия ? Зеленски ли? Като оня със знамето на снимката дето беше и сам война е войн
    ..

    Коментиран от #23

    15:18 15.12.2025

  • 7 някой лъже

    47 5 Отговор
    Ако се вЕрва на разни институти укрите са готови да воюват до последния украинец.

    15:18 15.12.2025

  • 8 честен ционист

    10 18 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Децата на нацбата миналата сряда скачаха по площада и викаха "Кой не скача е дебел"

    15:19 15.12.2025

  • 9 Българин

    35 3 Отговор
    Кой ли е афтора на тази тъпа статия?

    15:19 15.12.2025

  • 10 Маруся Климова

    27 4 Отговор
    Ето не так! Украинские хотят жьйт. Только Зеленскиому нада, що всех украинские умрут.

    15:19 15.12.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    5 29 Отговор
    А Ганя доброволно даде на руснята Камчия!

    15:19 15.12.2025

  • 12 Европеец

    33 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Абе прав си.... Нато е 80% САЩ,без краварите ей айран без кисело мляко..... Ще воюват срещу Русия сами,а могат ли..... Ха-ха-ха пустите му покрайници ...

    15:19 15.12.2025

  • 13 Тея от ВСУ

    17 5 Отговор
    Се спукаха от гей порно обаче да качват в нета. Потресаващо е

    15:20 15.12.2025

  • 14 мунчо в затвора!

    8 37 Отговор
    Великият украински народ никога няма да се предаде пред дявола путлер, подкрепян от дявола Тръмп.Смерть антихристу путину!

    Коментиран от #22, #30

    15:20 15.12.2025

  • 15 Допитването

    36 5 Отговор
    Сигурно е направено сред хората с джипове и скъпи коли.Иначе,едва ли момчетата в окопите и почернените роднини на загиналите и осакатените млади хора,искат да продължат да воюват.

    15:20 15.12.2025

  • 16 Намерили си съюзници!😂😂😂

    23 4 Отговор
    Не губете кураж, бомбардировките продължават!

    15:21 15.12.2025

  • 17 Хахахаха

    6 24 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Бъдеще за русия има само в състава на Украйна.

    15:21 15.12.2025

  • 18 Тука има 5 сбъркани русофила

    7 31 Отговор
    които само дебнат нова статия да се изцвъкат!
    Тотални сбърканяци!

    Коментиран от #26, #35, #38

    15:21 15.12.2025

  • 19 Гост

    33 4 Отговор
    Интересно, като толкова голям процент са готови да воюват, защо се налага да ги бусифицират? Или и те като у нас, готови са да умират за Украйна, ама не лично, ако може някои други, някои от източните части, от рускоговорящите, или от извънземните да ходят на фронта, ние сме си добре тук, иначе сме готови!

    15:21 15.12.2025

  • 20 Идваме

    24 5 Отговор
    Направо от парада на много половите, директно на фронта.Калка и Урсула ще влачат мъртвите.

    15:22 15.12.2025

  • 21 Чочо

    32 3 Отговор
    63% смятат да се бият,останалите из Европа 70% не смятат да се бият.
    Проста математика.
    Те гонят войници из улиците.....смятали да се бият!?!?!

    15:22 15.12.2025

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 4 Отговор

    До коментар #14 от "мунчо в затвора!":

    За вИлИкИгИ укр....и дето са по нашето Черноморие ли пишеш 🤔❓

    15:22 15.12.2025

  • 23 Перо

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кой се":

    Учи граматика пейзан

    Коментиран от #31

    15:23 15.12.2025

  • 24 Зелени сапуни

    15 4 Отговор
    марка "Ционист" и марка "Нацист" заляха Европа. И външно министерство ГЕЙргиев зареди даже

    15:23 15.12.2025

  • 25 Бой до последния украинец!

    16 4 Отговор
    Така Украйна ще направи едно голямо добро на човечеството, един голям принос за прогреса на планетата!

    15:23 15.12.2025

  • 26 Слава на великият Путин!!!

    14 4 Отговор

    До коментар #18 от "Тука има 5 сбъркани русофила":

    Лидерът на свободният свят!

    Коментиран от #42

    15:24 15.12.2025

  • 27 хахаха

    17 3 Отговор
    ха ха ха - абе оставете ги да се бият до последният украинец щом 3/4 от населението иска, стига сте им пречили да победят русия и да освободят европа

    15:25 15.12.2025

  • 28 Тома

    23 2 Отговор
    Че кой вярва на украинските социолози при хиляди дезиртьорства на фронта от укровермахта

    15:25 15.12.2025

  • 29 Сила

    4 28 Отговор
    Те и сега воюват сами и мачкат дивашката сган четвърта поредна година ...СЛАВА УКРАИНА , ГЕРОЕМ СЛАВА 🇺🇦 🇧🇬

    Коментиран от #41, #71, #78

    15:25 15.12.2025

  • 30 Талмуд

    13 2 Отговор

    До коментар #14 от "мунчо в затвора!":

    Верно е.Докато станете едно голямо гробище.Алелуя.

    15:26 15.12.2025

  • 31 граматика пейзан

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "Перо":

    Хуркаинска само на ох ой и въх въй

    15:26 15.12.2025

  • 32 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това евреин няма как да го напише.

    Коментиран от #34

    15:26 15.12.2025

  • 33 Фейкове от Украйна!

    16 1 Отговор
    Какво ще воюват и как срещу Русия! Свикна Върхушката да получав милиарди всеки месец, но това Даване има и край! Плашат Европа и САЩ, че ще спрат да Воюват, ако спрат да им Наливат Милиардите!

    15:27 15.12.2025

  • 34 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    Ако на мястото на РФ беше СССР, тогава минаваше ли?

    15:28 15.12.2025

  • 35 Тихо сбъркано атлантенце,

    15 2 Отговор

    До коментар #18 от "Тука има 5 сбъркани русофила":

    С меко розово дууупенце. Засрами се

    15:28 15.12.2025

  • 36 Иван

    15 2 Отговор
    Ми да воюват що бягат от фронта и все към Киев.

    Коментиран от #53

    15:28 15.12.2025

  • 37 Морски

    2 11 Отговор
    Респект пред украинския народ!

    15:29 15.12.2025

  • 38 Това било статия?

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "Тука има 5 сбъркани русофила":

    Стига бе, това е журналистическа порнография!

    15:29 15.12.2025

  • 39 Готови са

    10 2 Отговор
    само да го поемат мощно. За друго не са готови

    15:30 15.12.2025

  • 40 Бялджип

    14 2 Отговор
    Ето докъде водят огромните лъжи. Населението на Украйна не е наясно с реалното състояние. Общественото мнение се залъгва с победоносна пропаганда, а не с истинското положение на фронта. Затова се получават тези проценти, огромната част от народа се лъже блутално, че хоп-хоп и Украйна печели и си връща териториите. Затова там се живее в емоционалната, а не в реалната сфера. Украинците днес мразят онзи, който иска да ги върне от илюзиите на земята.

    15:30 15.12.2025

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #29 от "Сила":

    Сам не си вярваш, а искаш някой да ти повярва
    😀😀😀

    15:30 15.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 нннн

    7 1 Отговор
    Че САЩ и НАТО нали не воюват?! Уж, де...

    15:31 15.12.2025

  • 44 Фейкове от Украйна!

    9 1 Отговор
    Какво ще воюват и как срещу Русия! Свикна Върхушката да получав милиарди всеки месец, но това Даване има и край! Плашат Европа и САЩ, че ще спрат да Воюват, ако спрат да им Наливат Милиардите!

    15:32 15.12.2025

  • 45 Руски колхозник

    15 2 Отговор
    Първото предложение на руснаците е най-добро...беше казал някой 🤔😉

    15:32 15.12.2025

  • 46 Гост

    14 2 Отговор
    30 коментара вече, пък още не се появил оня, който всяко сутрин се събуждал с мисълта, че не е руснак, нито другия, който мери напредъка на войната по картите и изчислява, по колко км на месец напредва Русия, онзи който твърди, че от руснак войник не става, също липсва! Излагате се! Срамота!

    Коментиран от #65

    15:32 15.12.2025

  • 47 БОЛШЕВИК

    10 1 Отговор
    Сами, колко да са сами укрите? Та там има паляци, американци, колумбийци и още какви ли не!

    15:32 15.12.2025

  • 48 Удри с лопатата

    10 1 Отговор
    Украинците ще разберат мира по трудният начин.

    15:33 15.12.2025

  • 49 Олеееее

    9 1 Отговор
    Куролицията на желаещите оставили Хуркистания да воюват сами....Олеееее

    15:34 15.12.2025

  • 50 ха-ха

    9 1 Отговор
    ,,Готови са да воюват сами срещу Русия,, ..........Явно малко им е да студуват и да ги бият ....Нека воюват сами срещу руснаците , че да се посмеем малко ! Голям джумбуш ще пада ...

    15:35 15.12.2025

  • 51 Що лъжете бре,

    10 1 Отговор
    Една трета от населението на Укра се изнесоха на запад и в Русия за да не се бият. Освен това две трети са рускоговорящи. За каква подръжка на войната плямпате.

    Коментиран от #61

    15:35 15.12.2025

  • 52 От САЩ и НАТО:

    8 1 Отговор
    И6@ли сме ва

    15:35 15.12.2025

  • 53 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Иван":

    Украинците бягат от фронта, а рузнаците сами си стоят в обсада в Купянск! Мога ли да се изсмея от Олимп: Ха ха ха ха...

    Коментиран от #59

    15:36 15.12.2025

  • 54 Шабиха

    7 1 Отговор
    Хахахахахахахах, очевидно това проучване е правено сред живеещите в западна Европа украинци. Тези, които нямат пари и са останали в самата Украйна, никой не ги пита, товарят ги на буса и с картечницата зад гърба да хабят на руснаците боеприпасите. 100% са на обратното мнение.

    15:38 15.12.2025

  • 55 Къде е Шекспир да напише пиесата

    9 2 Отговор
    Има нещо сбъркано в Украйна! Ама много, много сбъркано. Хубаво е, че са руснаците, да освободят света от евробандеризма, така както го освободиха от еврофашизма на 9 май 1945.

    15:38 15.12.2025

  • 56 Уса

    7 1 Отговор
    Тогава,защо бягат от фронта и оставят бандерите сами да гинат?Никой не им пречи да се навоюват нали цял живот за това мечтаят,но без САЩ,където само трима питат за Украйна

    15:38 15.12.2025

  • 57 Не, че нещо ама...

    6 0 Отговор
    Щом украинците заговориха за замразяване на конфликта в моментното състояние на бойните действия,сами усещат, че работата е доста зле

    15:39 15.12.2025

  • 58 Няма барути да има за вазии

    9 0 Отговор
    Украински педеразииии..... няма

    15:39 15.12.2025

  • 59 ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Може да си смееш от миндера колкото си искаш , на нас това не ни пречи ! Лошо е , ако се смееш без причина - тогава и медицината ще е безсилна ....

    15:39 15.12.2025

  • 60 Анализатор

    6 11 Отговор
    Браво братя украинци!
    Воювайте за един по-хубав свят, свят без рушляци и джуджета!
    До последния рушляк в Европа...!

    Коментиран от #69

    15:39 15.12.2025

  • 61 Путин гол до кръста на пони

    2 7 Отговор

    До коментар #51 от "Що лъжете бре,":

    Задунаец, много хубаво плямпаш ще ти вдигна заплатата! Я иди виж и ми докладвай, след като всички украинци бягат от фронта, кой ми държи могъщите солдати в обкръжение в Купянск?

    15:39 15.12.2025

  • 62 Наблюдател

    1 9 Отговор
    Нови проучвания показват, че 75 % от украинците са против извеждането на войските от Донбас, а 61 % е доверието към президента Зеленски.

    15:39 15.12.2025

  • 63 Аз си мислех че

    6 0 Отговор
    Нюланд и онази разплетена английска дамаджана са ги лъгали а то се оказва че самите те са си прости и малко залюхани.
    Такава била нацията

    15:40 15.12.2025

  • 64 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    4 0 Отговор
    Харесаха тази новина

    15:40 15.12.2025

  • 65 Ъхъ

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Гост":

    Сигурно шейтаните са си ги прибрали!

    15:40 15.12.2025

  • 66 Мите

    3 1 Отговор
    И като пропаганда вече яко издишате....

    15:41 15.12.2025

  • 67 Гончар Романенко

    3 0 Отговор
    И с "гол з. таралеж ще убодат"!

    15:41 15.12.2025

  • 68 "Мощният" български влекач

    4 0 Отговор
    Дефектира на първата миля другари.....

    Коментиран от #83

    15:42 15.12.2025

  • 69 БОЛШЕВИК

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Анализатор":

    Ти, гигант ли си? Искаш свят само от гиганти!

    Коментиран от #75

    15:42 15.12.2025

  • 70 Газа от Турция

    3 0 Отговор
    Да им спрем, после дебел да не го ядем

    15:44 15.12.2025

  • 71 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сила":

    Пий ги тия хапчета, не че ще има някакъв ефект.

    15:44 15.12.2025

  • 72 Данчо

    6 0 Отговор
    Абе гледам по клиповете в мрежите как мъжете се бият кой да влезне пръв в бусовете на ТКЦ....Вижда се че са готови да се бият и с голи ръце!....Смешни сте вече с тъпата пропаганда!

    15:45 15.12.2025

  • 73 Интересно как са ги намерили тези хора.

    4 0 Отговор
    Защото по тяхна собствена статистика има 200 000 дезертьори от армията. Или много повече от към 600 души са показали съвсем ясно какво мислят по въпроса. И не виждам кой може да ги упрекне за най-нормалното човешко желание - да съхранят живота си.

    15:45 15.12.2025

  • 74 Никакво съучастие

    5 0 Отговор
    С черноморските терористи. Никакъв излаз на Черно море. Одеса да бъде руска

    15:45 15.12.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Баба Гошка

    5 0 Отговор
    Няма лошУ. Да заммръзват безплатно в оккопите докат им светне, че няма да стане на тяхната. Много жалостиви са руснаците. Нито килими, нито тактика на иззгорената земя им прилагат още

    15:46 15.12.2025

  • 77 В В.П.

    5 0 Отговор
    Ами да воюват !!..Нали се бият .Зелю нещо издиша ..

    15:47 15.12.2025

  • 78 Само да ти кажа

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сила":

    Ако моят син е убит на фронта,за мен войната вече е загубена.

    15:48 15.12.2025

  • 79 В В.П.

    3 0 Отговор
    Да вземат и бг.подлогите .да стават на кочан в окопите ..Там зимата е хладна .

    15:48 15.12.2025

  • 80 Пука ми за Зелените червеи

    2 0 Отговор
    Ирочка или Настя: мрежата реагира бурно на скандалния епизод на "Ергенът" в Киев ...
    Осмият епизод на романтичното риалити шоу "Ергенът" излезе. Ураа.... Случи се както се случи  “, коментира Оксана края на историята си в проекта. „  Може би е очаквал нещо от мен. Но аз не съм от типа жени, които ще се отворят бързо. Все още не съм готова да пусна човек в живота си.“
    Заедно с Настя, Ергенът се разходи из любимите си улици на Киев.

    15:49 15.12.2025

  • 81 Мишел

    2 0 Отговор
    ВСУ изцяло са загубили завзетите преди десетина дни от тях 16 кв.км. при Добро поле и са загубили още 30+кв.км. в съседство при Андреева.
    Руската армия унищожава обкръжени украински части до Купянск. Украинската атака на район "Юбилейний" заглъхна на 40% от района. Заповедта на Сирски за превземане на Купянск и развитие на настъплението, без съобразяване с жертвите, няма да бъде изпълнена, поради изчерпване на резервите от жива сила на ВСУ в района..

    15:49 15.12.2025

  • 82 В В.П.

    4 0 Отговор
    Има 15 млн офейкали окропитека .Да не са спрели някой такъв в Полша,например .тия да ги питат, ще искат да се бият вечно..

    15:50 15.12.2025

  • 83 А сега него кой

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от ""Мощният" български влекач":

    Ще го тегли? Бою и Домуша ръчно с кабела

    15:53 15.12.2025

  • 84 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Да им имам "съюзниците" на украинците! 🤣🤣🤣

    15:55 15.12.2025

  • 85 Вертоломей първи

    2 0 Отговор
    толкова им е акъла, и като загубят те всъщност печелят а имено няма да умрат, това ако не е победа, какво е ?
    Какво значениЕ има някаква си скапана територия, ако не си жив, все едно да се бия за БЪлгария- НИКОГА

    15:55 15.12.2025

  • 86 Бойкот на О.Л.Хлъц

    1 0 Отговор
    Какво мислят и какво искат укрите НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ,
    не са те ТЕЗИ, които поставят условията...

    15:55 15.12.2025

  • 87 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    Тия хептен изплискаха легена ха ха

    15:55 15.12.2025

  • 88 Факт

    0 3 Отговор
    Че и до сега си воюват Сами ..да не би някой друг да воюва с тях , това че и пращат само оръжия и то за Самозащита не значи че друг воюва с тях ..НАТО само и казва Ние сме С Вас Морална Подкрепа един вид , и Ще ви даваме някакви оръжия които да ползват за воюване и то на тяхна територия ..дефакто и помагат единствено да Забавят Неизбежното но не и да го спрат , Ако НАТО са искали да и Помогнат щеше да и Пратят Стотина Ядрени Ракети и готово...Русия иска не иска ще трябва да Спре ..пък ти залъгват с някакви снаряди автомати самолети от 50 -та година и украинците за се трепят...на европейците им точно през дядовия , всеки си гледа Себе си ..Европа Не е Една държава че Да е заинтересована от това какво става в Словакия България или Гърция примерно ..това са си отделни държави и всеки да си се спасява ....и Други държави само ще и казват ние ще ви помогнем...ама не и с това което трябва ..ще помогнат ако това засяга и тях Самите ..инАче чакай помощ ама на куково Лято ..особено пък от САЩ да се обърне срещу Русия , Те от както свят светува винаги са си помагали , сега някой е решил че Сащ ще се обърне срещу Русия Опа още малко ! Сащ може срещу Европа да се обърне но няма да е срещу Русия ..това че на европейците така им се иска не значи че ще стане ..Европа отдавна трябва да е разбрала че ако не си помогне сама няма кой да и помогне ! Да не говорим че във всяка източноевропейска държава има Доносници които Работят за Русия а не срещу нея, както е в случая с Бъ

    Коментиран от #94

    15:56 15.12.2025

  • 89 А дано

    1 0 Отговор
    Да ги заеват янките та да свършва по бързо тая мъка....

    15:56 15.12.2025

  • 90 Атлас

    2 0 Отговор
    Освен вяра,ще загубят и територия.

    15:58 15.12.2025

  • 91 Ко речи?

    0 0 Отговор
    Сами срещу Русия ха ха давам им два часа и са чао ха ха ха

    15:58 15.12.2025

  • 92 Казах вече

    3 0 Отговор
    Укрия е само територия, руска територия.

    15:59 15.12.2025

  • 93 Българският народ подкрепя Украйна !

    0 4 Отговор
    Украинските отбранително способности до такава степен се развиха, че отдавна надхвърлят възможностите на повечето натовски държави. Ако не и на всички без САЩ, Турция, Великобритания и Франция.

    Бойният опит на Украйна, платен с огромни жертви, е толкова безценен за НАТО, че пирамидата се обърна. Сега натовските държави имат нужда от неговото споделяне. Автоматично намаля зависимостта на Киев от западните партньори в това отношение.

    Коментиран от #97

    15:59 15.12.2025

  • 94 Еее па .....

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Факт":

    Кат им требват ядрени такойто Путин ша им изпрати една... то ще им е достатъча

    15:59 15.12.2025

  • 95 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    0 2 Отговор
    Путлер също иска спиране на огъня, но не е в състояние да го осъществи /дефакто/. Само три от многото причини:
    1. 700-800 хиляди кръвожадни орки ще тръгнат на изток, по “пътя на Готвача”;
    2. пигмеят ще подпише собствената си смъртна присъда;
    3. отстъпената изпепелена земя дефакто ще бъде известно време ничия, но ще си остане деюре украинска, най-късно до разпада на РФ.

    16:00 15.12.2025

  • 96 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И кои украинци ,ония медийните ли ?или ония които ме са свързани кръвно със всеки руснак ,с изключение предполагам на един продажен евреин който ги въвлече в братоубийствена война ,да ни обяснят по точно от шорошките медиий

    16:01 15.12.2025

  • 97 Абе така е

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Но привършва пушечното месо... масово се бяга преди насилствената мобилизация, масово се бяга и от фронта и доста фира отиде... х0х0лната територия се осея с гробища!!!

    16:03 15.12.2025

  • 98 Хамаско

    1 0 Отговор
    Идеята Украйна да воюва сама е отлична.
    За Москва.

    16:05 15.12.2025

  • 99 В В.П.

    0 0 Отговор
    Европейците пукат пияни окраинки..Някой даже ги вземат за жени...Таралеж в гащите ..Тия са като питбули ..

    16:07 15.12.2025

  • 100 Михаил

    0 0 Отговор
    Броят на откритите наказателни дела в Украйна за дезертьорство и неоторизирано изоставяне на части във ВСУ надхвърли 311 хиляди. Украинците искат да воюват.

    16:08 15.12.2025

  • 101 777

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Това важи изцяло за враждебните руснаzи.

    16:09 15.12.2025

  • 102 Порно

    0 0 Отговор
    Късмет им желая, нека се бият сами, за собствена сметка, да не ни бъркат по джобовете, да не ви вземат евтиния ток, и газ на по ниски цени, отколкото го купуваме.

    16:12 15.12.2025

  • 103 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    Абе знем ги тези проучвния.... Нли виждаме с каква "любов" се отнася украинския народ към бандеровците от ТЦК.

    16:12 15.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания