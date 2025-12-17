Изявленията на Русия за превземането на град Волчанск в Харковска област всъщност не отговарят на реалността.Това заяви началникът на пресслужбата на бригада "Форпост“ Роман Косе в ефира на Киев 24.



Говорейки за ситуацията в направлението, той отбеляза, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) присъстват във Волчанск, по-специално в южните части на града.



Военният признава обаче, че руските войски имат известен напредък.



"Но сега сланата е настъпила на територията на Харковска област и нашите полети са по-ефективни и по-болезнени за окупаторите“, отбеляза той.



Косе подчертава, че боевете за Волчанск продължават от няколко години и в момента ситуацията в самия град е много трудна. Като цяло, според него, сега от града е останало само останки от сгради.



Ситуация в района на Волчанск



На 1 декември началникът на граничния пост на огневата поделение на бригада "Гарт“ с позивна "Алпина“ заяви, че руснаците са унищожили Волчанск, но украинските войски им пречат да напреднат по-нататък. Той добави, че руските войници се опитват да напреднат в това направление повече от година.



По-рано началникът на отдела за комуникации на Обединената група сили "Хортица“ Виктор Трегубов заяви, че руснаците са "лъгали“ за превземането на Купянск. Според него в града има няколко десетки руски войници, които са откъснати от снабдяване и всякакъв вид военна помощ.

