Украинската армия: Руснаците отново лъжат! Не са превзели Волчанск
  Тема: Украйна

Украинската армия: Руснаците отново лъжат! Не са превзели Волчанск

17 Декември, 2025 12:03

Боевете за града продължават от няколко години и в момента ситуацията в самия Волчанск е много трудна

Украинската армия: Руснаците отново лъжат! Не са превзели Волчанск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Изявленията на Русия за превземането на град Волчанск в Харковска област всъщност не отговарят на реалността.Това заяви началникът на пресслужбата на бригада "Форпост“ Роман Косе в ефира на Киев 24.

Говорейки за ситуацията в направлението, той отбеляза, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) присъстват във Волчанск, по-специално в южните части на града.

Военният признава обаче, че руските войски имат известен напредък.

"Но сега сланата е настъпила на територията на Харковска област и нашите полети са по-ефективни и по-болезнени за окупаторите“, отбеляза той.

Косе подчертава, че боевете за Волчанск продължават от няколко години и в момента ситуацията в самия град е много трудна. Като цяло, според него, сега от града е останало само останки от сгради.

Ситуация в района на Волчанск

На 1 декември началникът на граничния пост на огневата поделение на бригада "Гарт“ с позивна "Алпина“ заяви, че руснаците са унищожили Волчанск, но украинските войски им пречат да напреднат по-нататък. Той добави, че руските войници се опитват да напреднат в това направление повече от година.

По-рано началникът на отдела за комуникации на Обединената група сили "Хортица“ Виктор Трегубов заяви, че руснаците са "лъгали“ за превземането на Купянск. Според него в града има няколко десетки руски войници, които са откъснати от снабдяване и всякакъв вид военна помощ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Окраина

    52 2 Отговор
    Само лъжите ми останаха

    12:04 17.12.2025

  • 2 ох милите

    49 1 Отговор
    а вие превзехте ли москва? или днес зеления няма прахчета и чака доставки…

    Коментиран от #33

    12:04 17.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    39 0 Отговор
    Най много се лъже на риболов и на война.

    12:04 17.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Колкото и да го повтарят това хохохолята

    44 0 Отговор
    няма да стане факт.

    12:06 17.12.2025

  • 6 да ве да

    50 1 Отговор
    Ей тъй, как си лъжат си взеха 1/3 от Усpaйна!
    укpoпpocтотиите край нямат!

    12:06 17.12.2025

  • 7 Фокус, нокус

    31 0 Отговор
    до сега веднъж не позна

    12:07 17.12.2025

  • 8 Лъжливите

    28 0 Отговор
    овчарчета и истината - две корени противоположности.

    12:07 17.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зелен потник

    33 1 Отговор
    Ама те още Мариупол не са превзели!

    12:08 17.12.2025

  • 11 Да бе!

    29 1 Отговор
    А вие сте честни хора и трябва на вас да вярваме!😂😂😂😂😂😂

    12:09 17.12.2025

  • 12 Настъпила сланата или по-скоро е

    32 1 Отговор
    свършило сало кокаине. Какви простотии пишете бе факти,ква слана бе безумци,там сега сняг има бе кви слани ви гонят кълвачи безмозъчни.

    12:09 17.12.2025

  • 13 Българин

    2 29 Отговор
    Когато бях млад руснаците ми обещаваха комунизъм, но вместо това получихме Перестройка. Руснаците станаха първи другари с американците, а нас ни ограбиха и фалираха. Изнесоха ни фабриките. Техните подлоги, които правеха това направиха милиарди и с тях настроиха хотелчета.

    Коментиран от #29, #41, #43

    12:09 17.12.2025

  • 14 Бъдеще

    31 0 Отговор
    Когато има такава ситуация, според укрите, руснаците винаги лъжат. Но в крайна сметка превземането на населеното място винаги е факт.

    12:10 17.12.2025

  • 15 az СВО Победа 80

    32 1 Отговор
    Тоя е забравил да ни "информира", че ВСУ още "водят героични боеве" в Мариупол, Лисичанск, Северодонецк, Бахмут, Соледар, Часов Яр, Красноармейск, Степногорск, Суджа, Северск и още много, много други!
    🤣🤣🤣

    12:11 17.12.2025

  • 16 Според тез

    26 2 Отговор
    и Азов сталь още не са предали.
    И за Работино още воюват

    12:12 17.12.2025

  • 17 шаа

    21 0 Отговор
    тук се препубликува безропотно всяка укролъжа, новина тук няма, само отегчение от буксуването на мисирките

    12:12 17.12.2025

  • 18 хахаха

    15 1 Отговор
    ха ха ха - естествено че лъжат руснаците даже и крим не са превзели а в 20% от временно окупираната територия на украина ситуацията е сложна

    12:16 17.12.2025

  • 19 Истината

    1 21 Отговор
    Само по руската телевизия руската армия напредва!

    12:16 17.12.2025

  • 20 Механик

    18 0 Отговор
    Добре де. Хубаво щом лъжат.
    Реалността ще покаже. Лъжите не могат да бъдат до безконечност. Все некога ще си каже кой лъже и кой не.
    Какво се напъвате??

    12:17 17.12.2025

  • 21 Бай ОНЯ

    18 0 Отговор
    Аха, а Зеленски кога ще се снима пред табелата на входа на града? Ха, ха, ха...

    12:17 17.12.2025

  • 22 писарите от миналата седмица

    17 0 Отговор
    ни пускат тез кьор фишеци
    Украинската армия: Руснаците отново лъжат! Не са превзели Волчанск

    на другия ден
    Руснаците са превзели Волчанск

    12:18 17.12.2025

  • 23 Ванчо

    14 0 Отговор
    ЛЪЖЕЦА ВИКА ДРЪЖТЕ ЛЪЖЕЦА

    12:18 17.12.2025

  • 24 зИленски

    8 0 Отговор
    лъжат и за моите имоти
    НЕ ПРОДАВАМ НИЩО
    САМО ПОД НАЕМ ДАВАМ

    12:21 17.12.2025

  • 25 Дойче Зеле

    9 0 Отговор
    След седмица ще си признаят

    12:25 17.12.2025

  • 26 ха ха ха ....

    7 0 Отговор
    Укрите лъжат като за последно , ама руснаците им били виновни ....

    12:25 17.12.2025

  • 27 А не бе

    7 0 Отговор
    Скоро и за тях .ще кажат , че са нямали стратегическо значение .

    12:25 17.12.2025

  • 28 Никой

    4 0 Отговор
    Станахме на военни - всеки ден - нещо с армията.

    12:26 17.12.2025

  • 29 кажи охльо

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Какво ти липсваше по времето на комунизма ?
    Май и тогава и сега само сивото вещество под шапката ....

    Коментиран от #31, #44

    12:27 17.12.2025

  • 30 О...

    1 5 Отговор
    Айде бе, руснаци да лъжат, не моа да бъде

    12:27 17.12.2025

  • 31 Соц носталгик

    0 6 Отговор

    До коментар #29 от "кажи охльо":

    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #35, #36

    12:31 17.12.2025

  • 32 и Купянск ли не е превзет

    5 0 Отговор
    Pycкитe cили ocyeтиxa oпититe нa BCУ дa ce приближат до освободения Купянск .
    Артилеристи от руската групировка войски „Запад“ осуетиха опитите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да се приближат до освободения Купянск .

    12:33 17.12.2025

  • 33 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ох милите":

    Няма ли млади хора в ГЕРБ? Скрийте мухлясалият Борисов!

    12:34 17.12.2025

  • 34 Ццц

    3 0 Отговор
    Руснаците лъжат! ВСУ контролират крайната автобусна спирка и един овчарник наблизо, значи градът не е напълно превзет! Украинското знаме гордо се вее над овчарника, а овцете спят на открито горките, изгонени от нацистите. Въпреки че и с тях ситуацията беше много напрегната, докато успеят да ги прогонят с подарените им геймчейнджъри, все пак късметът беше на страната на командосите.

    12:34 17.12.2025

  • 35 кажи охльо

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Соц носталгик":

    Как върви перемогата ?
    Превзехте ли Крим ? А Курск ? Или само първите три букви , а ?
    А Москва кога ? Или там на площада по потници и по чорапи .....

    12:34 17.12.2025

  • 36 седесарко

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Соц носталгик":

    квото стана ще го видиш занапред, соц л...айн...ар....

    12:35 17.12.2025

  • 37 Хихи

    3 0 Отговор
    Фокус... УНИАН...

    12:35 17.12.2025

  • 38 епилиран нежен ляв демократ атлантик

    3 0 Отговор
    Братя...не сте много тука във форума но на Украйна и трябва помощ. Хайде към фронта. Да помагаме на киевските евроатлантици. Знам че сте смели хора които са готови да умрат за Америка. Нали така пишеме по коментарите? Утре в 10 вечерта ви чакам на Нос Калиакра. От там ще потеглим с гумените лодки подарени на българският военно морски флот от САЩ, и ще ударим омразните руснаци в гръб през Крим! Тази изненадваща атака ще шашне руснаците и те ще дислоцират силите от Авдеевка в нащо направление и така ще дадем глътка въздух на ВСУ! Не забравяйте да минете през сексшопа да си вземете оръжия и други артикули от първа необходимост. Чакам ви!!!

    12:36 17.12.2025

  • 39 Хахахаха

    0 3 Отговор
    Путлера трябва да излезе с някакви победи все пак пред Тръмп. Иначе, как ще оправдае искането на Донбас?

    12:36 17.12.2025

  • 40 Гориил

    3 0 Отговор
    Във Вовчанск няма нито един украински войник, но обстрелите продължават. Това се нарича поддържане на контрол и медийно присъствие на Киев, целящо да повлияе на мирния договор и да осигури финансиране от Брюксел.

    12:36 17.12.2025

  • 41 Опаа,

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    българинът от Анадола пак се изходи...

    12:37 17.12.2025

  • 42 Само питам

    1 0 Отговор
    Какъв лидер е Наркомански ? Лидер на какво ?
    Загроби два милиона от населението на държавата си . Четири милиона инвалида . Загуби територия .
    15 милиона заминаха по чужбина . 10 милиона ще останат на територията на Русия .
    На такъв лидер - Здраве му кажи !
    А на западняците де факто хич не им пука ...

    12:37 17.12.2025

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Изнесоха ни фабриките?! Къде бе, как бе? Ти нормален ли си? Русия изкара 90 години по зле от България. Там просто има патриоти.
    А по въпрос колко са били бедни българите при социализъма, просто приледников какъв процент са имали собствено жилище тогава, в НРБ и в която и да е западна държава. И тогава говори глупости

    12:38 17.12.2025

  • 44 Много сте....

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "кажи охльо":

    Много ме кефи когато, когато някой сульо дето не е живял по онова време се изплисква. А аз помня.....помня режим на тока минат не минат 3-4 години и режим на тока, помня купоните за хляб от 78 или 79 г и от 84 г. Помня опашкте за кайма на която ме пращаха като дете да вися , щото кайма в кварталния магазин имаше в понеделник уж целия ден ама нцки свършваше бързо и във вторник и четвъртък единя ден следобяд другия ден до обяд. Помня , че покойната ми баба която цял живот беше блъскала в ТКЗС-то щото беше от неблагонадежна фамилия през 1980 г се пенсионира с 26 лева пенсия, а при сестра й на селската фурна един хляб струваше 26 стотинки. Това е месечната и пенсия стигаше да си купи 100 / Сто /, хляба ни..... повече, ни по-малко. И още колко неща помня, и когато някой сульо дето не е живял в онова """""щастливо""""" време почне да ми разказва как е било ми става много много "мило".

    12:38 17.12.2025

  • 45 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    0 0 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    12:38 17.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

