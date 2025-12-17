Изявленията на Русия за превземането на град Волчанск в Харковска област всъщност не отговарят на реалността.Това заяви началникът на пресслужбата на бригада "Форпост“ Роман Косе в ефира на Киев 24.
Говорейки за ситуацията в направлението, той отбеляза, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) присъстват във Волчанск, по-специално в южните части на града.
Военният признава обаче, че руските войски имат известен напредък.
"Но сега сланата е настъпила на територията на Харковска област и нашите полети са по-ефективни и по-болезнени за окупаторите“, отбеляза той.
Косе подчертава, че боевете за Волчанск продължават от няколко години и в момента ситуацията в самия град е много трудна. Като цяло, според него, сега от града е останало само останки от сгради.
Ситуация в района на Волчанск
На 1 декември началникът на граничния пост на огневата поделение на бригада "Гарт“ с позивна "Алпина“ заяви, че руснаците са унищожили Волчанск, но украинските войски им пречат да напреднат по-нататък. Той добави, че руските войници се опитват да напреднат в това направление повече от година.
По-рано началникът на отдела за комуникации на Обединената група сили "Хортица“ Виктор Трегубов заяви, че руснаците са "лъгали“ за превземането на Купянск. Според него в града има няколко десетки руски войници, които са откъснати от снабдяване и всякакъв вид военна помощ.
Украинската армия: Руснаците отново лъжат! Не са превзели Волчанск
17 Декември, 2025 12:03 1 015 46
Боевете за града продължават от няколко години и в момента ситуацията в самия Волчанск е много трудна
Изявленията на Русия за превземането на град Волчанск в Харковска област всъщност не отговарят на реалността.Това заяви началникът на пресслужбата на бригада "Форпост“ Роман Косе в ефира на Киев 24.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Окраина
12:04 17.12.2025
2 ох милите
Коментиран от #33
12:04 17.12.2025
3 Последния Софиянец
12:04 17.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Колкото и да го повтарят това хохохолята
12:06 17.12.2025
6 да ве да
укpoпpocтотиите край нямат!
12:06 17.12.2025
7 Фокус, нокус
12:07 17.12.2025
8 Лъжливите
12:07 17.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Зелен потник
12:08 17.12.2025
11 Да бе!
12:09 17.12.2025
12 Настъпила сланата или по-скоро е
12:09 17.12.2025
13 Българин
Коментиран от #29, #41, #43
12:09 17.12.2025
14 Бъдеще
12:10 17.12.2025
15 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
12:11 17.12.2025
16 Според тез
И за Работино още воюват
12:12 17.12.2025
17 шаа
12:12 17.12.2025
18 хахаха
12:16 17.12.2025
19 Истината
12:16 17.12.2025
20 Механик
Реалността ще покаже. Лъжите не могат да бъдат до безконечност. Все некога ще си каже кой лъже и кой не.
Какво се напъвате??
12:17 17.12.2025
21 Бай ОНЯ
12:17 17.12.2025
22 писарите от миналата седмица
Украинската армия: Руснаците отново лъжат! Не са превзели Волчанск
на другия ден
Руснаците са превзели Волчанск
12:18 17.12.2025
23 Ванчо
12:18 17.12.2025
24 зИленски
НЕ ПРОДАВАМ НИЩО
САМО ПОД НАЕМ ДАВАМ
12:21 17.12.2025
25 Дойче Зеле
12:25 17.12.2025
26 ха ха ха ....
12:25 17.12.2025
27 А не бе
12:25 17.12.2025
28 Никой
12:26 17.12.2025
29 кажи охльо
До коментар #13 от "Българин":Какво ти липсваше по времето на комунизма ?
Май и тогава и сега само сивото вещество под шапката ....
Коментиран от #31, #44
12:27 17.12.2025
30 О...
12:27 17.12.2025
31 Соц носталгик
До коментар #29 от "кажи охльо":Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???
Коментиран от #35, #36
12:31 17.12.2025
32 и Купянск ли не е превзет
Артилеристи от руската групировка войски „Запад“ осуетиха опитите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да се приближат до освободения Купянск .
12:33 17.12.2025
33 Само питам
До коментар #2 от "ох милите":Няма ли млади хора в ГЕРБ? Скрийте мухлясалият Борисов!
12:34 17.12.2025
34 Ццц
12:34 17.12.2025
35 кажи охльо
До коментар #31 от "Соц носталгик":Как върви перемогата ?
Превзехте ли Крим ? А Курск ? Или само първите три букви , а ?
А Москва кога ? Или там на площада по потници и по чорапи .....
12:34 17.12.2025
36 седесарко
До коментар #31 от "Соц носталгик":квото стана ще го видиш занапред, соц л...айн...ар....
12:35 17.12.2025
37 Хихи
12:35 17.12.2025
38 епилиран нежен ляв демократ атлантик
12:36 17.12.2025
39 Хахахаха
12:36 17.12.2025
40 Гориил
12:36 17.12.2025
41 Опаа,
До коментар #13 от "Българин":българинът от Анадола пак се изходи...
12:37 17.12.2025
42 Само питам
Загроби два милиона от населението на държавата си . Четири милиона инвалида . Загуби територия .
15 милиона заминаха по чужбина . 10 милиона ще останат на територията на Русия .
На такъв лидер - Здраве му кажи !
А на западняците де факто хич не им пука ...
12:37 17.12.2025
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Българин":Изнесоха ни фабриките?! Къде бе, как бе? Ти нормален ли си? Русия изкара 90 години по зле от България. Там просто има патриоти.
А по въпрос колко са били бедни българите при социализъма, просто приледников какъв процент са имали собствено жилище тогава, в НРБ и в която и да е западна държава. И тогава говори глупости
12:38 17.12.2025
44 Много сте....
До коментар #29 от "кажи охльо":Много ме кефи когато, когато някой сульо дето не е живял по онова време се изплисква. А аз помня.....помня режим на тока минат не минат 3-4 години и режим на тока, помня купоните за хляб от 78 или 79 г и от 84 г. Помня опашкте за кайма на която ме пращаха като дете да вися , щото кайма в кварталния магазин имаше в понеделник уж целия ден ама нцки свършваше бързо и във вторник и четвъртък единя ден следобяд другия ден до обяд. Помня , че покойната ми баба която цял живот беше блъскала в ТКЗС-то щото беше от неблагонадежна фамилия през 1980 г се пенсионира с 26 лева пенсия, а при сестра й на селската фурна един хляб струваше 26 стотинки. Това е месечната и пенсия стигаше да си купи 100 / Сто /, хляба ни..... повече, ни по-малко. И още колко неща помня, и когато някой сульо дето не е живял в онова """""щастливо""""" време почне да ми разказва как е било ми става много много "мило".
12:38 17.12.2025
45 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
12:38 17.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.