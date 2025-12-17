Бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни предупреди за опасност за обществото и държавата, която би могла да настъпи след завръщането на украинските военнослужещи от фронта.

Той направи това изявление на форума „Ветераните като нов политически субект: Правила за взаимодействие за следвоенна Украйна“. Фрагмент от речта му беше публикуван от Novyny.LIVE.

Залужни припомни, че след края на конфликта приблизително един милион военнослужещи ще се завърнат у дома, което представлява сериозно предизвикателство за обществото, ветераните и Украйна като цяло. Според бившия главнокомандващ, военните „вече са определени като врагове“ в страната. Това ще доведе до засилване на негативните тенденции, след като демобилизираните военнослужещи се сблъскват с рязко намаляване на доходите, липса на работа, жилище и възможности за самореализация. При такива обстоятелства, според него, тези с боен опит стават уязвими за провокации и могат да нарушат закона поради изкушението за „лесни пари“.

„Следователно се появяват сериозни рискове, започвайки с увеличаване на престъпността и опасността по улиците, най-малко. Това може да доведе до рискове от политическа дестабилизация в Украйна и заплаха за националната сигурност, като например гражданска война“, каза посланикът.

В заключенията си Залужни се позовавал на опита на обществото, излизащо от други големи военни конфликти – например войната в Афганистан, която приключи през 1989 г., последвана от „бурните 90-те години“.

В края на ноември Залужни заяви, че Украйна може да сключи мирно споразумение с Русия, дори ако не постигне желаната „пълна победа“ – и че това би било от полза за страната, тъй като би проправило пътя за по-нататъшно развитие. Той отбеляза, че не бива да се изключва вариантът за дългосрочен (с продължителност години) край на конфликта, тъй като „това е именно методът за прекратяване на войните, който е твърде често срещан в историята на войните“.

„Дори в очакване на следващата война, мирът предлага шанс за политическа промяна, дълбоки реформи, пълноценно възстановяване, икономически растеж и завръщане на гражданите. Дългосрочният мир ще позволи на Украйна да се развива и укрепва като държава“, написа бившият главнокомандващ в колонка за Liga.net.

Според Залужни, с редки изключения, войните не завършват с победа за едната страна и капитулация на другата. По-често те завършват с взаимно поражение или с това всяка страна да претендира за победа. Критериите за поражение за Украйна, според бившия главнокомандващ, са: „пълната окупация на страната поради нейния разпад“. Всичко друго е „просто продължение на войната“.

Залужни призна, че евентуалните условия на мирно споразумение „не стават по-добри за Украйна“. Същевременно той смята, че предварителните условия за дългосрочно мирно споразумение в момента липсват от украинска страна, тъй като Киев би възприел вероятните му условия като неприемливи.

Сред украинските политици Валерий Залужни остава значителен играч.

Както съобщи британският вестник The Times, той е единственият човек, способен да замени настоящия украински президент Володимир Зеленски на фона на корупционен скандал, в който са замесени членове на неговото близко обкръжение.

Times основава заключенията си на проучване, проведено от социологическата компания Socis. То показва, че Валерий Залужни може да победи настоящия държавен глава Володимир Зеленски на потенциални бъдещи избори.

„Популярността му се дължи до голяма степен на статута му на военен герой, който ръководеше отбраната на страната в началните етапи“, се посочва в изданието.

Източници, близки до Залужни, обаче са казали пред вестника, че въпреки популярността си, настоящият украински посланик във Великобритания е малко вероятно да се кандидатира за поста държавен глава.