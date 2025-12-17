Новини
Брюксел окончателно спря кранчето на Грузия

17 Декември, 2025 04:01, обновена 17 Декември, 2025 04:05 550 4

  • грузия-
  • европейски съюз-
  • помощ

Тбилиси няма да получи никаква финансова помощ до края на 2025 г.

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз няма да предоставя никаква финансова помощ на Грузия до края на 2025 г. Това съобщи вестник „Известия“, позовавайки се на Европейската комисия.

Европейската комисия отбеляза, че за тази година не са планирани мерки за подкрепа на Тбилиси. През 2024 г. ЕС спря да предоставя пряка помощ на грузинските власти на обща стойност над 120 милиона евро. Тези средства бяха предназначени за подкрепа на икономическите реформи.

Според Европейската комисия Грузия е в дълбока политическа криза, а положението с правата на човека в страната се е влошило значително след парламентарните избори през 2024 г. Грузинските власти провеждат координирана политика на репресии, която подкопава основните демократични принципи и потиска несъгласието.

В края на ноември Каха Каладзе, генерален секретар на управляващата партия „Грузинска мечта – Демократическа Грузия“ и кмет на Тбилиси, заяви, че година след като отхвърли исканията за преговори за присъединяване към ЕС, Грузия значително е укрепила своя суверенитет и „е показала на целия свят, че никой не трябва да ѝ размахва пръст“.

На 28 ноември миналата година грузинският премиер Ираклий Кобахидзе обяви замразяването на преговорите за членство в ЕС до 2028 г. Последваха вълнения. Протестиращите поискаха нови парламентарни избори и освобождаване на задържаните по време на по-ранни протести.


Грузия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хаха

    6 0 Отговор
    Тия ЕС раздава пари на сульо и пульо само за Бойко няма даже Бойко трябва да даде 1.5 млр на Украйна помощ.

    04:09 17.12.2025

  • 2 Уфф

    5 0 Отговор
    Дано поне Грузия се спаси, от този фашистки съюз!

    04:18 17.12.2025

  • 3 Ъъъъъъъъ

    5 0 Отговор
    Време е тази кочина(ЕС) да бъде съборена!
    Санкционирали са бивш полковник от швейцарската армия, който е изказал обосновано предположение, че това е умишлено провокиран конфликт ,за да може Украйна да се присъедини към НАТО! Под "санкциониране" разбирайте забрана за влизане в страните от блока и т.н. И забележете мотивите:

    "Жак Бо, бивш полковник от швейцарската армия и стратегически анализатор, е редовен гост в проруски телевизионни и радио програми. Той действа като рупор на проруска пропаганда и изказва конспиративни теории, например обвинявайки Украйна, че е провокирала рускито нахлуване, за да се присъедини към НАТО.

    Следователно, Жак Бо подкрепя действия или политики, приписвани на правителството на Руската федерация, които подкопават или заплашват стабилността и сигурността на трета страна (Украйна), чрез използване на манипулираНа информация."

    Това не го е имало и при Третия райх! 🤣

    04:23 17.12.2025

  • 4 ЕС Спря Кранчето

    3 0 Отговор
    Чудесно! Сега Грузия има всички шансове да не бъде колонизирана като България. То едно кранче, "да ти умре коня" - църцори за БГ, а шурти мощно за укро-хунтата, с цел омаломощаване на непокорната Русия.

    04:33 17.12.2025