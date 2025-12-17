Европейският съюз няма да предоставя никаква финансова помощ на Грузия до края на 2025 г. Това съобщи вестник „Известия“, позовавайки се на Европейската комисия.
Европейската комисия отбеляза, че за тази година не са планирани мерки за подкрепа на Тбилиси. През 2024 г. ЕС спря да предоставя пряка помощ на грузинските власти на обща стойност над 120 милиона евро. Тези средства бяха предназначени за подкрепа на икономическите реформи.
Според Европейската комисия Грузия е в дълбока политическа криза, а положението с правата на човека в страната се е влошило значително след парламентарните избори през 2024 г. Грузинските власти провеждат координирана политика на репресии, която подкопава основните демократични принципи и потиска несъгласието.
В края на ноември Каха Каладзе, генерален секретар на управляващата партия „Грузинска мечта – Демократическа Грузия“ и кмет на Тбилиси, заяви, че година след като отхвърли исканията за преговори за присъединяване към ЕС, Грузия значително е укрепила своя суверенитет и „е показала на целия свят, че никой не трябва да ѝ размахва пръст“.
На 28 ноември миналата година грузинският премиер Ираклий Кобахидзе обяви замразяването на преговорите за членство в ЕС до 2028 г. Последваха вълнения. Протестиращите поискаха нови парламентарни избори и освобождаване на задържаните по време на по-ранни протести.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
04:09 17.12.2025
2 Уфф
04:18 17.12.2025
3 Ъъъъъъъъ
Санкционирали са бивш полковник от швейцарската армия, който е изказал обосновано предположение, че това е умишлено провокиран конфликт ,за да може Украйна да се присъедини към НАТО! Под "санкциониране" разбирайте забрана за влизане в страните от блока и т.н. И забележете мотивите:
"Жак Бо, бивш полковник от швейцарската армия и стратегически анализатор, е редовен гост в проруски телевизионни и радио програми. Той действа като рупор на проруска пропаганда и изказва конспиративни теории, например обвинявайки Украйна, че е провокирала рускито нахлуване, за да се присъедини към НАТО.
Следователно, Жак Бо подкрепя действия или политики, приписвани на правителството на Руската федерация, които подкопават или заплашват стабилността и сигурността на трета страна (Украйна), чрез използване на манипулираНа информация."
Това не го е имало и при Третия райх! 🤣
04:23 17.12.2025
4 ЕС Спря Кранчето
04:33 17.12.2025