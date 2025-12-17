Европейският съюз няма да предоставя никаква финансова помощ на Грузия до края на 2025 г. Това съобщи вестник „Известия“, позовавайки се на Европейската комисия.

Европейската комисия отбеляза, че за тази година не са планирани мерки за подкрепа на Тбилиси. През 2024 г. ЕС спря да предоставя пряка помощ на грузинските власти на обща стойност над 120 милиона евро. Тези средства бяха предназначени за подкрепа на икономическите реформи.

Според Европейската комисия Грузия е в дълбока политическа криза, а положението с правата на човека в страната се е влошило значително след парламентарните избори през 2024 г. Грузинските власти провеждат координирана политика на репресии, която подкопава основните демократични принципи и потиска несъгласието.

В края на ноември Каха Каладзе, генерален секретар на управляващата партия „Грузинска мечта – Демократическа Грузия“ и кмет на Тбилиси, заяви, че година след като отхвърли исканията за преговори за присъединяване към ЕС, Грузия значително е укрепила своя суверенитет и „е показала на целия свят, че никой не трябва да ѝ размахва пръст“.

На 28 ноември миналата година грузинският премиер Ираклий Кобахидзе обяви замразяването на преговорите за членство в ЕС до 2028 г. Последваха вълнения. Протестиращите поискаха нови парламентарни избори и освобождаване на задържаните по време на по-ранни протести.