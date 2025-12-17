Новини
Тръмп: Митата ми намалиха наполовина търговския дефицит на страната

17 Декември, 2025 06:13, обновена 17 Декември, 2025 06:17 536 3

Съединените щати ще предприемат ответни мерки, ако Европейският съюз продължи да ограничава американските компании

Тръмп: Митата ми намалиха наполовина търговския дефицит на страната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че наложените от него тарифи са намалили наполовина търговския дефицит на страната.

„Наскоро публикувани данни показват, че тарифите са намалили наполовина търговския дефицит на САЩ“, пише той в Truth Social. Американският лидер отбеляза, че тази цифра само ще се увеличава в бъдеще.

На 9 декември Тръмп заяви, че евентуално ограничение на тарифите от Върховния съд на САЩ би било най-голямата заплаха за националната сигурност.

На 2 април президентът на САЩ обяви налагането на тарифи върху продукти от 185 държави и територии. По-късно американският лидер коригира тарифните ставки за редица държави.

Съединените щати ще предприемат ответни мерки, ако Европейският съюз продължи да ограничава американските компании, обяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър.

„Ако ЕС и неговите държави членки настояват за продължаване на дискриминационните мерки за ограничаване и възпрепятстване на конкурентоспособността на американските доставчици на услуги, Съединените щати няма да имат друг избор, освен да започнат да използват всички налични инструменти, за да противодействат на тези неоправдани мерки“, пише той в X.

Според него американското законодателство позволява налагането на такси и ограничения върху чуждестранните услуги, ако е необходимо. Съединените щати ще предприемат подобен подход и към други страни, които „следват стратегия в стил ЕС в тази област“.

Както беше съобщено по-рано, администрацията на САЩ планира да приложи следващата фаза от търговските споразумения с Европейския съюз и да сключи „обвързващо писмено споразумение“ с общността. Белият дом „възнамерява да разреши нерешените въпроси“, включително данъците върху цифровите услуги, които Брюксел планира да наложи на американските ИТ компании, дискриминацията срещу американските компании и ценообразуването на фармацевтичните продукти. В същото време американски служител заяви, че европейските искания за по-нататъшно намаляване на тарифите „не съответстват“ на напредъка на преговорите.


САЩ
