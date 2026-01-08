Новини
Епични битки на четвъртфиналите на Купата на африканските нации

8 Януари, 2026 16:05

Ето всички двойки в тази фаза

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Купата на африканските нации навлиза в решителната си фаза. След като водещите претенденти, сред които и амбициозните домакини от Мароко, безапелационно си проправиха път до четвъртфиналите, феновете на най-популярната игра могат да очакват истински спектакъл през предстоящия уикенд.

Четири двубоя, изпълнени с напрежение и неочаквани обрати, ще разтърсят футболната сцена в петък и събота. Всеки един от тях обещава да бъде арена на страст, борба и изненади, които ще държат зрителите на ръба на своите места.

1/4 финали:

9 януари - петък 18:00
Мали - Сенегал

9 януари - петък 21:00
Мароко – Камерун

10 януари - събота 18:00
Алжир – Нигерия

10 януари - събота 21:00
Египет – Кот д'Ивоар

Часовете са в българско време !


