Мелони: Най-големият враг на ЕС е собствената му нерешителност

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви пред долната камара на парламента, че най-голямата заплаха за Европейския съюз не идва отвън, а от вътрешната нерешителност на блока. Изявлението ѝ беше направено във връзка с предстоящата среща на върха на ЕС тази седмица, съобщи АНСА, предава БТА.

„Сложността на момента изисква прагматичен подход, който надхвърля идеологическия догматизъм“, каза Мелони. „Това е най-добрият начин да реагираме на новата стратегия за сигурност на САЩ.“

Италианският премиер подчерта, че атаките срещу въображаеми врагове са безсмислени и вредни, а истинската заплаха за ЕС е неспособността на блока да взема решения и наложената идеология на упадъка през последните години.

В контекста на международната критика, включително от президента на САЩ Доналд Тръмп, който нарече европейските лидери „слаби“ и „глупави“, Мелони потвърди подкрепата на Италия за Киев и подчерта, че Москва трябва да бъде държана отговорна за военните щети. Тя добави, че използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна изисква ясна правна основа.

Мелони също критикува предложения многогодишен бюджет на Европейската комисия за периода 2028–2034 г., определяйки го като неприемлив за Италия. Според премиера, планът включва увеличаване на вноските и намаляване на средствата за традиционни политики, като общата селскостопанска и кохезионната политика. „Ще го кажа направо: няма да приемем да плащаме повече, за да получим по-малко“, заяви Мелони.

Тя съобщи още, че Италия няма да подпише търговското споразумение между ЕС и южноамериканския блок Меркосур, докато не бъдат гарантирани интересите на европейските фермери.

Относно усилията за мир в Украйна, Мелони посочи, че Русия поставя „неразумни“ изисквания в инициативата, посредничена от САЩ.

В същото време италианският премиер приветства прагматичното решение на Европейската комисия относно забраната на нови дизелови и бензинови автомобили от 2035 г., което смекчи ограниченията и позволява намаляване на емисиите с 90% спрямо нивата от 2021 г., вместо пълно елиминиране.

„Беше постигнато балансирано и прагматично споразумение, което зачита конкурентоспособността“, отбеляза Мелони, подчертавайки как Италия може да влияе за корекция на вредни политики.