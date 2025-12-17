Новини
Мелони: Най-големият враг на ЕС е собствената му нерешителност

17 Декември, 2025 17:15

Италия настоява за прагматичен подход в сигурността, бюджета и индустриалната политика на Европа

Мелони: Най-големият враг на ЕС е собствената му нерешителност - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви пред долната камара на парламента, че най-голямата заплаха за Европейския съюз не идва отвън, а от вътрешната нерешителност на блока. Изявлението ѝ беше направено във връзка с предстоящата среща на върха на ЕС тази седмица, съобщи АНСА, предава БТА.

„Сложността на момента изисква прагматичен подход, който надхвърля идеологическия догматизъм“, каза Мелони. „Това е най-добрият начин да реагираме на новата стратегия за сигурност на САЩ.“

Италианският премиер подчерта, че атаките срещу въображаеми врагове са безсмислени и вредни, а истинската заплаха за ЕС е неспособността на блока да взема решения и наложената идеология на упадъка през последните години.

В контекста на международната критика, включително от президента на САЩ Доналд Тръмп, който нарече европейските лидери „слаби“ и „глупави“, Мелони потвърди подкрепата на Италия за Киев и подчерта, че Москва трябва да бъде държана отговорна за военните щети. Тя добави, че използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна изисква ясна правна основа.

Мелони също критикува предложения многогодишен бюджет на Европейската комисия за периода 2028–2034 г., определяйки го като неприемлив за Италия. Според премиера, планът включва увеличаване на вноските и намаляване на средствата за традиционни политики, като общата селскостопанска и кохезионната политика. „Ще го кажа направо: няма да приемем да плащаме повече, за да получим по-малко“, заяви Мелони.

Тя съобщи още, че Италия няма да подпише търговското споразумение между ЕС и южноамериканския блок Меркосур, докато не бъдат гарантирани интересите на европейските фермери.

Относно усилията за мир в Украйна, Мелони посочи, че Русия поставя „неразумни“ изисквания в инициативата, посредничена от САЩ.

В същото време италианският премиер приветства прагматичното решение на Европейската комисия относно забраната на нови дизелови и бензинови автомобили от 2035 г., което смекчи ограниченията и позволява намаляване на емисиите с 90% спрямо нивата от 2021 г., вместо пълно елиминиране.

„Беше постигнато балансирано и прагматично споразумение, което зачита конкурентоспособността“, отбеляза Мелони, подчертавайки как Италия може да влияе за корекция на вредни политики.


Оценка 2.2 от 16 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    20 6 Отговор
    В 18 протест пред БНБ за отлагане на еврото.

    17:17 17.12.2025

  • 2 Атина Палада

    11 6 Отговор
    Мелони тихомълком премина в лагера на Тръмп..

    Коментиран от #15, #17

    17:18 17.12.2025

  • 3 Герп боклуци

    20 3 Отговор
    Навъдиха се безмозъчни женоря и прости жендърля на високи позиции в тоя ес и нещата от 4 години отиват към бърза гибел

    Коментиран от #24

    17:18 17.12.2025

  • 4 Иван

    20 4 Отговор
    За каква нерешителност говори тази овца? ЕС най-решително принуди България да си разруши граничните преграждения с Туркието.

    Коментиран от #7

    17:20 17.12.2025

  • 5 Ха ХаХа

    17 3 Отговор
    И тази е незадоволена като Калас и Лайян

    17:21 17.12.2025

  • 6 Кифлооо, нерешителност а?

    13 4 Отговор
    А решително един ууур може ли да поемеш? С прагматичен подход, който надхвърля идеологическия догматизъм.....

    17:21 17.12.2025

  • 7 Така е

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    И затвориха реактора

    17:21 17.12.2025

  • 8 демократ

    2 13 Отговор
    ЕС никога няма да се разпадне както и глупостта никога няма да изчезне. Защото Светът има някаква нужда от тях за противевес

    17:22 17.12.2025

  • 9 Пич

    16 1 Отговор
    Кретенията от ЕС иска да разпали война , за да остане на власт !!! Докато вие умирате , те ще управляват !!! Мислите че ви плаша - визията им се вижда в Украйна ! Зелю управлява - украинците умират !!!

    17:24 17.12.2025

  • 10 Иван

    12 2 Отговор
    Италия трябва да бъде държана отговорна за бомбардировките над Сърбия и насилствено прекрояване на суверенни граници.

    17:24 17.12.2025

  • 11 Ами хубаво е да го знаем, че

    13 0 Отговор
    бюджета на Европейската комисия за периода 2028–2034 г., е неприемлив за Италия.... За малоумното премиерче дЖилезку може пък да е приемлив. Той ги поема всякакви

    17:24 17.12.2025

  • 12 Дядо Гъдьо

    8 2 Отговор
    Хубава уста има. Запали ми фантазията.

    17:25 17.12.2025

  • 13 Червената шапчица

    8 1 Отговор
    Невинна в своята перверзност, Мелони вече е повярвала в истинската любов, преди да открие, че сексът и удоволствието също са причини да живееш.

    17:26 17.12.2025

  • 14 Шашшш

    0 1 Отговор
    Видяхте ли Мелони на срещата с Чапо (президента на Мозамбик), какви очи опули😅
    Какво ли си е мислила "леле тоя и какъв ли го вадиии"... номер на обувките де😂

    17:27 17.12.2025

  • 15 Удри копейката с лопатата!

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Изкукалите русодебили на Тръмп се надяват.
    Смех.Голем смех.

    17:27 17.12.2025

  • 16 Дойче зеле

    5 0 Отговор
    Най-големият враг на ЕС е ЕК

    Коментиран от #22

    17:28 17.12.2025

  • 17 Не е минала никъде..

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Най малко в лагера на Тръмп, просто назовава нещата такива каквито са, ето например икономическият план на Марио Драги за възстановяването на ЕС е внесен септември месец, още не са го погледнали, в лагера на Тръмп засега са само Орбан и Фицо, натам се готви да цъфне и нашият негодник и путинска слуга Радев, но ще видим, тримата не са достатъчни за плановете на Тръмп.

    Коментиран от #25, #29

    17:29 17.12.2025

  • 18 Даа...

    0 1 Отговор
    Мелони много харесва корумпето орбан и за това, че прикрива neдофили от обкражението му, насили най малко 3000 дечица.

    17:31 17.12.2025

  • 19 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    И тази е същата като Урсулица!

    17:31 17.12.2025

  • 20 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Европа се управлява от идиоти ,,,,!!!!!!наркозависими .има клипове в мрежата с нея където гледа досущ като зомби

    17:33 17.12.2025

  • 21 А тъй, точно тъй ....

    1 0 Отговор
    Беше постигнато балансирано и прагматично споразумение, което зачита конкурентоспособността“, отбеляза Мелони, подчертавайки как Италия може да влияе за корекция на вредни политики.

    17:34 17.12.2025

  • 22 ЕС = заплаха за Европа

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дойче зеле":

    Най-големият враг на Европа е ЕС!

    Коментиран от #26

    17:34 17.12.2025

  • 23 Ами

    2 0 Отговор
    Най големия враг на ЕС е глупостта на управлението.

    17:35 17.12.2025

  • 24 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Герп боклуци":

    Не бърза гибел ,а бавно харакири което ако върви така ще завърши с един буревестник по острова ,и два за Европа ,за да приключи бързо и да няма с кого Путин да преговаря

    17:35 17.12.2025

  • 25 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Не е минала никъде..":

    Грешиш! Не си следил задълбочено .
    Словакия ,Италия,Австрия,Унгария ,Чехия са в лагера на Тръмп..
    Правиш си изводи само от приказките им а това е погрешно!

    Коментиран от #28

    17:39 17.12.2025

  • 26 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "ЕС = заплаха за Европа":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    17:39 17.12.2025

  • 27 селяк

    0 0 Отговор
    докато дъгичките управляват ЕС няма да прогресира

    17:39 17.12.2025

  • 28 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    17:40 17.12.2025

  • 29 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Не е минала никъде..":

    Аааа,забравих.... Радев не е никакъв Путинист ,той е с урсулите..Виждате ли,колко погрешно си правите изводите..

    Коментиран от #34

    17:41 17.12.2025

  • 30 Джо

    0 0 Отговор
    Е бива ли това дребничко момиче да е най-сербез в цяла Европа!? Всички останали са мишки,включително в Италия.

    17:44 17.12.2025

  • 31 Напомнящ

    0 0 Отговор
    Ако всичките "глупави"лидери на европейските държави не престанат да живеят в сънищата на болните си илюзии май,че ще си изпросят някакво плащане от РУСИЯ във вид на "Орешник" Те са толкова патологично неадекватни, че не могат и не искат да зацепят,че победителите никога не плащат!!!

    17:44 17.12.2025

  • 32 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Тя добави, че използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна изисква ясна правна основа. Каква ша да е правната основа за кражба. Чудя се, ако комшията заминава на море и си остави ценните неща при мен, щото имам каса, каква правна основа ще имам да не му върна собствеността? На правен език, това е Отговорно пазене и е наказуемо.

    17:46 17.12.2025

  • 33 Европейският съюз

    0 0 Отговор
    се цепи по шевовете в следствие на ,, умните управления на висшите ни розови витаещи в облаците урсулианци и всякакви розови понита.
    Без липса на реализъм и прагматизъм ние сме загубени а току-що влизаме в този предстоящ хаос.
    Много правителства ще бъдат сменени и то по трудния начин и не без съдействието на батко Тръмп.
    Ще бъде много интересно за наблюдаване.

    17:46 17.12.2025

  • 34 Знаеш ли му историята?

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    Как стана президент?

    17:47 17.12.2025

