Мелони: Най-големият враг на ЕС е собствената му нерешителност

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви пред долната камара на парламента, че най-голямата заплаха за Европейския съюз не идва отвън, а от вътрешната нерешителност на блока. Изявлението ѝ беше направено във връзка с предстоящата среща на върха на ЕС тази седмица, съобщи АНСА, предава БТА.
„Сложността на момента изисква прагматичен подход, който надхвърля идеологическия догматизъм“, каза Мелони. „Това е най-добрият начин да реагираме на новата стратегия за сигурност на САЩ.“
Италианският премиер подчерта, че атаките срещу въображаеми врагове са безсмислени и вредни, а истинската заплаха за ЕС е неспособността на блока да взема решения и наложената идеология на упадъка през последните години.
В контекста на международната критика, включително от президента на САЩ Доналд Тръмп, който нарече европейските лидери „слаби“ и „глупави“, Мелони потвърди подкрепата на Италия за Киев и подчерта, че Москва трябва да бъде държана отговорна за военните щети. Тя добави, че използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна изисква ясна правна основа.
Мелони също критикува предложения многогодишен бюджет на Европейската комисия за периода 2028–2034 г., определяйки го като неприемлив за Италия. Според премиера, планът включва увеличаване на вноските и намаляване на средствата за традиционни политики, като общата селскостопанска и кохезионната политика. „Ще го кажа направо: няма да приемем да плащаме повече, за да получим по-малко“, заяви Мелони.
Тя съобщи още, че Италия няма да подпише търговското споразумение между ЕС и южноамериканския блок Меркосур, докато не бъдат гарантирани интересите на европейските фермери.
Относно усилията за мир в Украйна, Мелони посочи, че Русия поставя „неразумни“ изисквания в инициативата, посредничена от САЩ.
В същото време италианският премиер приветства прагматичното решение на Европейската комисия относно забраната на нови дизелови и бензинови автомобили от 2035 г., което смекчи ограниченията и позволява намаляване на емисиите с 90% спрямо нивата от 2021 г., вместо пълно елиминиране.
„Беше постигнато балансирано и прагматично споразумение, което зачита конкурентоспособността“, отбеляза Мелони, подчертавайки как Италия може да влияе за корекция на вредни политики.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:17 17.12.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #15, #17
17:18 17.12.2025
3 Герп боклуци
Коментиран от #24
17:18 17.12.2025
4 Иван
Коментиран от #7
17:20 17.12.2025
5 Ха ХаХа
17:21 17.12.2025
6 Кифлооо, нерешителност а?
17:21 17.12.2025
7 Така е
До коментар #4 от "Иван":И затвориха реактора
17:21 17.12.2025
8 демократ
17:22 17.12.2025
9 Пич
17:24 17.12.2025
10 Иван
17:24 17.12.2025
11 Ами хубаво е да го знаем, че
17:24 17.12.2025
12 Дядо Гъдьо
17:25 17.12.2025
13 Червената шапчица
17:26 17.12.2025
14 Шашшш
Какво ли си е мислила "леле тоя и какъв ли го вадиии"... номер на обувките де😂
17:27 17.12.2025
15 Удри копейката с лопатата!
До коментар #2 от "Атина Палада":Изкукалите русодебили на Тръмп се надяват.
Смех.Голем смех.
17:27 17.12.2025
16 Дойче зеле
Коментиран от #22
17:28 17.12.2025
17 Не е минала никъде..
До коментар #2 от "Атина Палада":Най малко в лагера на Тръмп, просто назовава нещата такива каквито са, ето например икономическият план на Марио Драги за възстановяването на ЕС е внесен септември месец, още не са го погледнали, в лагера на Тръмп засега са само Орбан и Фицо, натам се готви да цъфне и нашият негодник и путинска слуга Радев, но ще видим, тримата не са достатъчни за плановете на Тръмп.
Коментиран от #25, #29
17:29 17.12.2025
18 Даа...
17:31 17.12.2025
19 ДрайвингПлежър
17:31 17.12.2025
20 Kaлпазанин
17:33 17.12.2025
21 А тъй, точно тъй ....
17:34 17.12.2025
22 ЕС = заплаха за Европа
До коментар #16 от "Дойче зеле":Най-големият враг на Европа е ЕС!
Коментиран от #26
17:34 17.12.2025
23 Ами
17:35 17.12.2025
24 Kaлпазанин
До коментар #3 от "Герп боклуци":Не бърза гибел ,а бавно харакири което ако върви така ще завърши с един буревестник по острова ,и два за Европа ,за да приключи бързо и да няма с кого Путин да преговаря
17:35 17.12.2025
25 Атина Палада
До коментар #17 от "Не е минала никъде..":Грешиш! Не си следил задълбочено .
Словакия ,Италия,Австрия,Унгария ,Чехия са в лагера на Тръмп..
Правиш си изводи само от приказките им а това е погрешно!
Коментиран от #28
17:39 17.12.2025
26 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #22 от "ЕС = заплаха за Европа":Как пък един клепар не замина за руският рай?
17:39 17.12.2025
27 селяк
17:39 17.12.2025
28 Мишел
До коментар #25 от "Атина Палада":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
17:40 17.12.2025
29 Атина Палада
До коментар #17 от "Не е минала никъде..":Аааа,забравих.... Радев не е никакъв Путинист ,той е с урсулите..Виждате ли,колко погрешно си правите изводите..
Коментиран от #34
17:41 17.12.2025
30 Джо
17:44 17.12.2025
31 Напомнящ
17:44 17.12.2025
32 РЕАЛИСТ
17:46 17.12.2025
33 Европейският съюз
Без липса на реализъм и прагматизъм ние сме загубени а току-що влизаме в този предстоящ хаос.
Много правителства ще бъдат сменени и то по трудния начин и не без съдействието на батко Тръмп.
Ще бъде много интересно за наблюдаване.
17:46 17.12.2025
34 Знаеш ли му историята?
До коментар #29 от "Атина Палада":Как стана президент?
17:47 17.12.2025