ЕС няма да принуждава Белгия да приеме използването на замразените руски активи

Председателят на Европейския съвет, Антониу Коща, заяви, че Европейският съюз няма да налага на Белгия решението за използване на замразените руски активи, съобщава Euractiv, предава Фокус.
В интервю за френската телевизия RTBF късно снощи Коща посочи, че ЕС няма да предприема действия по въпроса на предстоящата среща в Брюксел в четвъртък, ако Белгия се противопостави.
"Няма да гласуваме против Белгия“, увери той.
1 Русия мрази Европа
Нещо като нашите русофили де били!
Сбъркана работа!
Коментиран от #6, #12, #13, #14
18:26 17.12.2025
2 Сатана Z
Кучето играе според тоягата,а европейските псета знаят колко е дебела тя.
18:28 17.12.2025
3 Атина Палада
18:29 17.12.2025
4 Хасковски каунь
18:30 17.12.2025
5 ДрайвингПлежър
След като не само белгийците ги отсвириха, но и други държави най-накрая проумяха каква щуротия е кражбата на тия пари - те сега "нямало"... НЕ НЯМА - НЕ МОЖЕТЕ!!! Един крайно идиотизиран "съюз"
18:30 17.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кощамоща
18:31 17.12.2025
8 УСА боклук
Откъде ще вземем и дадем на Украйна?
18:31 17.12.2025
9 Артилерист
18:33 17.12.2025
10 ЕС не е Държава а само икономически
Имперско мислене без покритие, кои сте вие ве господинчо, да налагате на която и да е Държава в Европа каквото и да е?
Аре у лево ве, коми комисар на ЕК кенефа, 1€ евро струва в ЕС да отидете до кенефа, има с какво Европейците да са горди, нали😆🤣, фантасмагории за супер раса, робовладелчество, колониализъм и нацизъм, сапун от евреи и колекции на еврейски черепи, нечовешки изпитания в концлагерите на нацистка германия, евро континента на ужасите?
18:35 17.12.2025
11 Плюл съм ви на смотания
18:37 17.12.2025
12 Прав си
До коментар #1 от "Русия мрази Европа":Русия мрази Европа
Коментиран от #15
18:39 17.12.2025
13 ОЩЕ ЛИ ИМА НЕГРАМОТНИЦИ, ЕЙ ЕЛЕМ НЕЩА СА
До коментар #1 от "Русия мрази Европа":ОГРАМОТИ СЕ , ЗА ДА СИ В ЧАС!!
И В РУСКАТА БАНКА ИМА Т.Н. ДЕПОЗИТИ , ОБОРОТНИ СРЕДСТВА НА ЧУЖДИ ФИРМИ !!
С ТЕЗИ ПАРИ СЕ ГАРАНТИТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКА!!!
БЕЗ ТЯХ СДЕЛКА НЕ СТАВА!!!
ТОВА ЧЕ РУСИЯ ИМА НАД 300 МИЛЯРДА В ЧУЖДИ БАНКИ , ЗАДЕЛЕНИ ЗА ТАЯ ЦЕЛ ,ГОВОРИ САМО ЕДНО , ПОЗНАЙ КАКВО !!!!!
Коментиран от #24
18:40 17.12.2025
14 Ъъъъъъъъъ
До коментар #1 от "Русия мрази Европа":По-скоро Европа мрази Русия, а не обратното. Русия няма нито една причина да мрази Европа, докато същото не може да се каже за Европа. Русия за разлика от Европа си е самодостатъчна. Русия, а не Европа има природни ресурси за над $100 трилиона. Европа зависи в много по-голяма степен от Русия, отколкото Русия от Европа и тази зависимост стана очеизвадна след налагането на санкциите. Не Русия, а Европа затъна в дългове. Не ууския, а германския икономическият модел се срива. Както предупреждава президента на германските индустриалци Петер Лайбингер - Германия преживява най-тежката си криза от 1949 г. насам – деиндустриализация, 0% растеж, 3 милиона безработни. Не Русия, а Франция - втората икономика в Европа е на ръба на фалита, но за зарлика от Гърция, Франция е прекалено голяма, за да бъде спасена..... Така че, Русия ще потопи Европа в буквалния и преносния смисъл! И затова Европа мрази Русия!
Коментиран от #18
18:40 17.12.2025
15 Атина Палада
До коментар #12 от "Прав си":Чакай сега..Ама Русия е в Европа..Дори се простира на по голяма територия в Европа от колкото всички останали страни взети заедно..
Та ,израза ,че Русия мрази Европа е неуместен.
Ако напишеш,че Русия мрази н@цистите управляващи Европа да те разберем тогава...
18:43 17.12.2025
16 ЕВОРПЕЙСКИ ПЕПЕРУДИ
18:46 17.12.2025
17 4627
18:46 17.12.2025
18 Атина Палада
До коментар #14 от "Ъъъъъъъъъ":По добре не може да бъде казано! Поздравления!
18:47 17.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Урсула да се Захваща с бесплатните
18:48 17.12.2025
21 Депутатът от Върховната рада
18:51 17.12.2025
22 000
18:52 17.12.2025
23 Леле - леле !? 😡
18:55 17.12.2025
24 Атина Палада
До коментар #13 от "ОЩЕ ЛИ ИМА НЕГРАМОТНИЦИ, ЕЙ ЕЛЕМ НЕЩА СА":Да,чела съм ,че ЦБ ,не само руската ,а всички ЦБ трябва (не помня колко процента беше,)от резерва си да се държи и в други депозитари .Затова РЦБ има и в Белгия и Франция и в САЩ.
Ама тия тролеи тук не разбират .
Коментиран от #25, #27
19:00 17.12.2025
25 Всъщност
До коментар #24 от "Атина Палада":Това което не си чела , е защо нашите евроатлантици изнесоха златния ни резерв към Великобритания ?! 😟 Откъдето едва ли ще си го видим отново .
Коментиран от #28, #30
19:03 17.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ъъъъъъъъ
До коментар #24 от "Атина Палада":Юроклиър държи €40 трилиона "на склад". Там са парите на бая народ, така че, опорката, че Русия мрази Европа, но си държи парите там е показателна за умствения капацитет на твърдящите го.
Коментиран от #31
19:06 17.12.2025
28 Всъщност
До коментар #25 от "Всъщност":Моля вижте ! Всеки може да провери къде русоФобите изнесоха Златния ни резерв !
19:06 17.12.2025
29 НЯМАЛО ДА ПРИНУЖДАВТ,А БЕ МММАЙНУНЯЦИ
19:07 17.12.2025
30 Атина Палада
До коментар #25 от "Всъщност":Знам ,че нашият златен резерв е в Англия,затова през февруари месец на тази година ,когато от Лондон казаха,че вече нямат никакво злато.Всичко е продадено и изядено,включително и онова ,оставено на съхранение.Аз написах в този сайт,че ще пием една студена водица и с оро.снята тук веднага ме нападнаха..По същото време някъде и Канада обяви,че няма вече никакво злато.Всичко е продала ..
19:08 17.12.2025
31 Атина Палада
До коментар #27 от "Ъъъъъъъъ":Русия не си държи част от резерва там по желание
Но да го оставим това.
Друго ми е по интересно..Спомням си ,че по някое време ,доста след разпада на СССР, Русия водеше преговори със САЩ за капиталите на Източна Европа,които след разпада на СССР били изнесени в Австрия . Русия настояваше в тези преговори да не харчат активите на Източна Европа!
Ти спомняш ли си такова нещо? И ако да,дали знаеш какво е станало в последствие !
Аз отлично си спомням ,че водеха преговори за активите на Източна Европа,но не зная в последните какво е станало!
19:17 17.12.2025