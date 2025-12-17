ЕС няма да принуждава Белгия да приеме използването на замразените руски активи

Председателят на Европейския съвет, Антониу Коща, заяви, че Европейският съюз няма да налага на Белгия решението за използване на замразените руски активи, съобщава Euractiv, предава Фокус.

В интервю за френската телевизия RTBF късно снощи Коща посочи, че ЕС няма да предприема действия по въпроса на предстоящата среща в Брюксел в четвъртък, ако Белгия се противопостави.

"Няма да гласуваме против Белгия“, увери той.