ЕС няма да принуждава Белгия да приеме използването на замразените руски активи

ЕС няма да принуждава Белгия да приеме използването на замразените руски активи

17 Декември, 2025 18:27, обновена 17 Декември, 2025 18:31 1 260 31

Антониу Коща подчерта суверенното право на страната да решава по въпроса

ЕС няма да принуждава Белгия да приеме използването на замразените руски активи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейския съвет, Антониу Коща, заяви, че Европейският съюз няма да налага на Белгия решението за използване на замразените руски активи, съобщава Euractiv, предава Фокус.

В интервю за френската телевизия RTBF късно снощи Коща посочи, че ЕС няма да предприема действия по въпроса на предстоящата среща в Брюксел в четвъртък, ако Белгия се противопостави.

"Няма да гласуваме против Белгия“, увери той.


Русия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия мрази Европа

    2 40 Отговор
    но си държи кинтите там!
    Нещо като нашите русофили де били!
    Сбъркана работа!

    Коментиран от #6, #12, #13, #14

    18:26 17.12.2025

  • 2 Сатана Z

    39 1 Отговор
    Евро фашистите дадоха задна,след като Русия поиска от съда да разгледа придобиването на западните активи при евентуална кражба на руските
    Кучето играе според тоягата,а европейските псета знаят колко е дебела тя.

    18:28 17.12.2025

  • 3 Атина Палада

    20 2 Отговор
    А аз толкова се надявах да бутнат еврото ....

    18:29 17.12.2025

  • 4 Хасковски каунь

    15 1 Отговор
    Орахатиха се накрая.

    18:30 17.12.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    27 2 Отговор
    Хахахаха - няма да налага...
    След като не само белгийците ги отсвириха, но и други държави най-накрая проумяха каква щуротия е кражбата на тия пари - те сега "нямало"... НЕ НЯМА - НЕ МОЖЕТЕ!!! Един крайно идиотизиран "съюз"

    18:30 17.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кощамоща

    16 2 Отговор
    Сус бе, ЕС не притежава нищо че да притискал някой си.

    18:31 17.12.2025

  • 8 УСА боклук

    16 2 Отговор
    ОХ, ОХ !
    Откъде ще вземем и дадем на Украйна?

    18:31 17.12.2025

  • 9 Артилерист

    19 1 Отговор
    Май има осъзнаване, че не може да се краде, под каквито и да било съчинени "благородни" причини.

    18:33 17.12.2025

  • 10 ЕС не е Държава а само икономически

    13 1 Отговор
    съюз.

    Имперско мислене без покритие, кои сте вие ве господинчо, да налагате на която и да е Държава в Европа каквото и да е?

    Аре у лево ве, коми комисар на ЕК кенефа, 1€ евро струва в ЕС да отидете до кенефа, има с какво Европейците да са горди, нали😆🤣, фантасмагории за супер раса, робовладелчество, колониализъм и нацизъм, сапун от евреи и колекции на еврейски черепи, нечовешки изпитания в концлагерите на нацистка германия, евро континента на ужасите?

    18:35 17.12.2025

  • 11 Плюл съм ви на смотания

    16 1 Отговор
    съюз!

    18:37 17.12.2025

  • 12 Прав си

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Русия мрази Европа":

    Русия мрази Европа

    Коментиран от #15

    18:39 17.12.2025

  • 13 ОЩЕ ЛИ ИМА НЕГРАМОТНИЦИ, ЕЙ ЕЛЕМ НЕЩА СА

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Русия мрази Европа":

    ОГРАМОТИ СЕ , ЗА ДА СИ В ЧАС!!
    И В РУСКАТА БАНКА ИМА Т.Н. ДЕПОЗИТИ , ОБОРОТНИ СРЕДСТВА НА ЧУЖДИ ФИРМИ !!
    С ТЕЗИ ПАРИ СЕ ГАРАНТИТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКА!!!
    БЕЗ ТЯХ СДЕЛКА НЕ СТАВА!!!
    ТОВА ЧЕ РУСИЯ ИМА НАД 300 МИЛЯРДА В ЧУЖДИ БАНКИ , ЗАДЕЛЕНИ ЗА ТАЯ ЦЕЛ ,ГОВОРИ САМО ЕДНО , ПОЗНАЙ КАКВО !!!!!

    Коментиран от #24

    18:40 17.12.2025

  • 14 Ъъъъъъъъъ

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Русия мрази Европа":

    По-скоро Европа мрази Русия, а не обратното. Русия няма нито една причина да мрази Европа, докато същото не може да се каже за Европа. Русия за разлика от Европа си е самодостатъчна. Русия, а не Европа има природни ресурси за над $100 трилиона. Европа зависи в много по-голяма степен от Русия, отколкото Русия от Европа и тази зависимост стана очеизвадна след налагането на санкциите. Не Русия, а Европа затъна в дългове. Не ууския, а германския икономическият модел се срива. Както предупреждава президента на германските индустриалци Петер Лайбингер - Германия преживява най-тежката си криза от 1949 г. насам – деиндустриализация, 0% растеж, 3 милиона безработни. Не Русия, а Франция - втората икономика в Европа е на ръба на фалита, но за зарлика от Гърция, Франция е прекалено голяма, за да бъде спасена..... Така че, Русия ще потопи Европа в буквалния и преносния смисъл! И затова Европа мрази Русия!

    Коментиран от #18

    18:40 17.12.2025

  • 15 Атина Палада

    14 3 Отговор

    До коментар #12 от "Прав си":

    Чакай сега..Ама Русия е в Европа..Дори се простира на по голяма територия в Европа от колкото всички останали страни взети заедно..
    Та ,израза ,че Русия мрази Европа е неуместен.
    Ако напишеш,че Русия мрази н@цистите управляващи Европа да те разберем тогава...

    18:43 17.12.2025

  • 16 ЕВОРПЕЙСКИ ПЕПЕРУДИ

    8 1 Отговор
    Няма няма КИНТИ.

    18:46 17.12.2025

  • 17 4627

    8 1 Отговор
    А защо заклеймявате Унгария когато има различно мнение ?

    18:46 17.12.2025

  • 18 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъъъъъъ":

    По добре не може да бъде казано! Поздравления!

    18:47 17.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Урсула да се Захваща с бесплатните

    5 1 Отговор
    Аборти в ЕС! Може и за това да нее кадърна! "На Инат ще остане да Дотроши ЕС!

    18:48 17.12.2025

  • 21 Депутатът от Върховната рада

    7 1 Отговор
    на Украйна Дмитрий Разумков e заяви., че загубите на Въоръжените сили на Украйна до миналия месец са били над 1 милион убити и ранени и това продължава.

    18:51 17.12.2025

  • 22 000

    5 1 Отговор
    Ес свърши.

    18:52 17.12.2025

  • 23 Леле - леле !? 😡

    7 1 Отговор
    "ЕС няма да принуждава Белгия" ?.Но пък ще ни принуждава да сме съучастници в кражбата , и съответно в последващото наказание ?! 😟

    18:55 17.12.2025

  • 24 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "ОЩЕ ЛИ ИМА НЕГРАМОТНИЦИ, ЕЙ ЕЛЕМ НЕЩА СА":

    Да,чела съм ,че ЦБ ,не само руската ,а всички ЦБ трябва (не помня колко процента беше,)от резерва си да се държи и в други депозитари .Затова РЦБ има и в Белгия и Франция и в САЩ.
    Ама тия тролеи тук не разбират .

    Коментиран от #25, #27

    19:00 17.12.2025

  • 25 Всъщност

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Това което не си чела , е защо нашите евроатлантици изнесоха златния ни резерв към Великобритания ?! 😟 Откъдето едва ли ще си го видим отново .

    Коментиран от #28, #30

    19:03 17.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ъъъъъъъъ

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Юроклиър държи €40 трилиона "на склад". Там са парите на бая народ, така че, опорката, че Русия мрази Европа, но си държи парите там е показателна за умствения капацитет на твърдящите го.

    Коментиран от #31

    19:06 17.12.2025

  • 28 Всъщност

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Всъщност":

    Моля вижте ! Всеки може да провери къде русоФобите изнесоха Златния ни резерв !

    19:06 17.12.2025

  • 29 НЯМАЛО ДА ПРИНУЖДАВТ,А БЕ МММАЙНУНЯЦИ

    3 1 Отговор
    КАКЪВ Е ТОЯ КОЩА ВЕ , ДА ТИ СЕ---РА НА ИМЕТО!!! КОЙ НАЗНАЧАВА ТЕЯ НННЕДОКЛАТЕНИ ЗЗЗАДРЪСТЕНИЯЦИ В ТАЯ ФФФАШИСТКА ЕВРОУПРАВА!!! ТОВА СА НАЗНАРЕНИ МММАРИОНЕТКИ , ТЕ НЕ СА ИЗБИРАНИ , И ПОЗНАЙТЕ ЗАЩО ГИ НАЗНАЧАВАТ ТАКИВА УУУУТРЕПКИ ,НННВМЕНЯЕМИ ПОСЛУШКОВЦИ!!!!??? ТОВА СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ КАДРИ, ТЕ НИКОГА НЯМАТ СВОЕ МНЕНИЕ , НИКОГА НЯМА ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ , КАМО ЛИ ДА ИЗРОПТАЯТ . НА ТЯХ ВИНАГИ ВСИЧКО ИМ Е ИЗГОДНО, ДОБРО , ЩОМ НАЗНАЧИТЕЛЯ МУ ШЕФ Е НАРЕДИЛ ТАКА !!Е ,ТАКИВА ШШШМАТАРОЦИ СА ГОРКИТЕ МММИЖИТУРКИ В УПРАВАТА!!! ТОВА СА НАЙ-ЦЕНЕНИТЕ КАДРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ТАКИВА ДЛЪЖНОСТИ , А НИЕ ИСКАМЕ ОТ ТЯХ ДА СА В ЧАС , ДА НАПРАВЕЛИ ТОВА ОНОВА , НЕ ТЕ НЕ МОГАТ , ТЕ СА ЗАВИСИМИ МММИЖИТУРКИ !

    19:07 17.12.2025

  • 30 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Всъщност":

    Знам ,че нашият златен резерв е в Англия,затова през февруари месец на тази година ,когато от Лондон казаха,че вече нямат никакво злато.Всичко е продадено и изядено,включително и онова ,оставено на съхранение.Аз написах в този сайт,че ще пием една студена водица и с оро.снята тук веднага ме нападнаха..По същото време някъде и Канада обяви,че няма вече никакво злато.Всичко е продала ..

    19:08 17.12.2025

  • 31 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ъъъъъъъъ":

    Русия не си държи част от резерва там по желание
    Но да го оставим това.
    Друго ми е по интересно..Спомням си ,че по някое време ,доста след разпада на СССР, Русия водеше преговори със САЩ за капиталите на Източна Европа,които след разпада на СССР били изнесени в Австрия . Русия настояваше в тези преговори да не харчат активите на Източна Европа!
    Ти спомняш ли си такова нещо? И ако да,дали знаеш какво е станало в последствие !
    Аз отлично си спомням ,че водеха преговори за активите на Източна Европа,но не зная в последните какво е станало!

    19:17 17.12.2025

