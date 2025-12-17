Ключова визита на Токаев в Япония

На международното летище Ханеда в Токио президентът на Казахстан беше посрещнат от японския държавен министър на външните работи Аяно Кунимицу. Утре държавният глава ще проведе разговори с император Нарухито и премиера Санае Такаичи.

Казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев ще бъде на официално посещение в Япония от 18 до 20 декември.

В интервю за Kazinform японският посланик в Казахстан Ясумаса Ииджима, заяви, че Япония и Казахстан са стратегически партньори в поддържането и укрепването на свободен и отворен международен ред, основан на върховенството на закона.

Също така двете страни задълбочават сътрудничеството си в широк спектър от области, включително икономическо сътрудничество, енергетика, технологични иновации и екологични въпроси. Очаква се това посещение да засили допълнително съществуващото сътрудничество, както и да бъдат обсъдени инициативи за разширяване на търговията и стимулиране на инвестициите. Ще се проведе и обмен на мнения относно международната обстановка и усилията за осигуряване на регионална стабилност.

"Казахстан е богат на минерални ресурси и изглежда е на прага на реализирането на историческа възможност да се развие като транспортен и логистичен център за Евразийския континент. Подобряването на транспортните връзки в и извън Централна Азия чрез реализирането на транспортния и логистичен проект „Средният коридор“, както и укрепването на глобалните вериги за доставки, включително Транскаспийския международен маршрут, също е от решаващо значение", заяви посланик Ииджима.

По време на посещението на Токаев в Япония ще бъде проведен и бизнес форума „Централна Азия плюс Япония“. В него ще бъдат дискутирани теми като:

1. Транспорт и логистика;

2. Внедряване на зелени решения в енергийния и индустриалния сектор;

3. Напредване на процесите на цифровизация.

Освен това се очаква подписването на няколко десетки специфични меморандуми за разбирателство между японски и казахстански компании.

Япония и Казахстан споделят обща позиция по отношение на ядреното разоръжаване. Двете държави са установили тясно сътрудничество в областта на ядреното разоръжаване и неразпространение чрез резолюции на ООН. "Япония е съавтор на резолюцията, инициирана от Казахстан по случай Международния ден срещу ядрените опити, докато Казахстан подкрепи резолюцията на Япония за премахване на ядрените оръжия. По този начин двете страни развиват сътрудничество, основано на взаимна подкрепа", припомни посланика на Япония в Казахстан.