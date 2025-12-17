Новини
Свят »
Япония »
Ключова визита на Токаев в Япония
  Тема: Казахстан

Ключова визита на Токаев в Япония

17 Декември, 2025 22:47 620 4

  • казахстан-
  • япония-
  • посещение-
  • президент-
  • касим жомарт токаев

Президентът на Казахстан е на официално посещение в Страната на изгряващото слънце от 18 до 20 декември

Ключова визита на Токаев в Япония - 1
Снимка: Акорда
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На международното летище Ханеда в Токио президентът на Казахстан беше посрещнат от японския държавен министър на външните работи Аяно Кунимицу. Утре държавният глава ще проведе разговори с император Нарухито и премиера Санае Такаичи.

Казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев ще бъде на официално посещение в Япония от 18 до 20 декември.

В интервю за Kazinform японският посланик в Казахстан Ясумаса Ииджима, заяви, че Япония и Казахстан са стратегически партньори в поддържането и укрепването на свободен и отворен международен ред, основан на върховенството на закона.

Също така двете страни задълбочават сътрудничеството си в широк спектър от области, включително икономическо сътрудничество, енергетика, технологични иновации и екологични въпроси. Очаква се това посещение да засили допълнително съществуващото сътрудничество, както и да бъдат обсъдени инициативи за разширяване на търговията и стимулиране на инвестициите. Ще се проведе и обмен на мнения относно международната обстановка и усилията за осигуряване на регионална стабилност.

"Казахстан е богат на минерални ресурси и изглежда е на прага на реализирането на историческа възможност да се развие като транспортен и логистичен център за Евразийския континент. Подобряването на транспортните връзки в и извън Централна Азия чрез реализирането на транспортния и логистичен проект „Средният коридор“, както и укрепването на глобалните вериги за доставки, включително Транскаспийския международен маршрут, също е от решаващо значение", заяви посланик Ииджима.

По време на посещението на Токаев в Япония ще бъде проведен и бизнес форума „Централна Азия плюс Япония“. В него ще бъдат дискутирани теми като:

1. Транспорт и логистика;

2. Внедряване на зелени решения в енергийния и индустриалния сектор;

3. Напредване на процесите на цифровизация.

Освен това се очаква подписването на няколко десетки специфични меморандуми за разбирателство между японски и казахстански компании.

Япония и Казахстан споделят обща позиция по отношение на ядреното разоръжаване. Двете държави са установили тясно сътрудничество в областта на ядреното разоръжаване и неразпространение чрез резолюции на ООН. "Япония е съавтор на резолюцията, инициирана от Казахстан по случай Международния ден срещу ядрените опити, докато Казахстан подкрепи резолюцията на Япония за премахване на ядрените оръжия. По този начин двете страни развиват сътрудничество, основано на взаимна подкрепа", припомни посланика на Япония в Казахстан.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    4 1 Отговор
    Казахстан преминава към стандартите на НАТО и изоставя руския военно-промишлен комплекс. Страната планира да построи четири фабрики за производство на артилерия, мини и боеприпаси, които за първи път ще бъдат произведени по стандартите на НАТО.


    ХАХАХА!

    22:53 17.12.2025

  • 2 Али

    2 1 Отговор
    Здравейте путяги, рипа ли морковчето ?!?!

    Коментиран от #4

    22:57 17.12.2025

  • 3 Сатана Z

    1 3 Отговор
    На 12 декември Токаев се срещна с Путин ,а на 17 вече лети към Токио.Този ме се спира

    22:58 17.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания