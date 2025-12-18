ЕС решава за замразените руски активи, европейския бюджет и отбраната, Туск посреща Зеленски във Варшава

Европейският съвет ще обсъди днес на последното си заседание за годината възможностите за продължаване на подкрепата за Украйна, бюджета и разширяването на ЕС, промените в правилата за миграцията, развитието на отбраната, събитията в Близкия изток.

Към разговорите ще се присъедини украинският президент Володимир Зеленски. На срещата България е представена от министър-председателя в оставка Росен Желязков.

В навечерието на заседанието председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази очакване държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС да успеят да приемат решение за по-нататъшна финансова подкрепа за Киев, на основата на предложенията на Европейската комисия.

По повод необходимостта от подобряване на европейската отбрана той отбеляза, че усилията трябва да бъдат увеличени заради зачестилите хибридни кампании на Беларус и Русия.

Коща призова ЕС да оцени как може да се предпази от последиците и да се възползва от геоикономическата обстановка, при която основаните на правила икономически отношения вече не са даденост. Геополитическата обстановка подчертава важното значение на разширяването на ЕС като най-важната инвестиция в мира, сигурността, стабилността и напредъка, посочи Коща в писмо до участниците в заседанието. Според него някои от кандидатстващите страни в близко бъдеще ще успеят да изпълнят изискванията за присъединяване.

Във вторник тази седмица Съветът на ЕС по общи въпроси не успя да събере необходимото единодушие за одобрение на заключения по разширяването и Датското председателство ще внесе заключения от свое име, уточни датският министър по европейските въпроси Мари Биер. Приемането на общи заключения е свързано с възможността ЕС да започне преговори по същество за присъединяването Украйна, с одобрението на Европейския съвет.

Полският министър-председател Доналд Туск възнамерява да се срещне утре във Варшава с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи на пресконференция полският правителствен говорител Адам Шлапка, цитиран от Укринформ.



Официалният представител припомни, че днес и утре в Брюксел ще има лидерска среща, на която ще присъстват и Туск, и Зеленски, но "ако заседанието на Европейския съвет не продължи прекалено дълго, разбира се, срещата ще се състои". "Доколкото знам, президентът Зеленски има силно желание да се срещне с премиера Туск в Полша в петък. Ще уредим такава среща", посочи Шлапка.



Говорителят добави, че Туск и Зеленски са разговаряли в Берлин в понеделник, включително за предстоящото посещение на украинския лидер във Варшава.



Че предстои визита на Зеленски в полската столица в петък, потвърдиха и маршалите на полския Сейм и Сенат Влоджимеж Чажасти и Малгожата Кидава-Блонска. Според Чажасти украинският президент се очаква да пристигне в Сейма около 13:00 ч. В срещата там ще участват заместник-маршалът на Сейма Моника Велиховска, която е и съпредседател на Полско украинската парламентарна асамблея, и Павел Ковал, председател на външнополитическата комисия на Сейма.



Кидава-Блонска уточни, че разговорите ще се фокусират върху продължаването на подкрепата за Украйна.



По-рано Зеленски обяви, че ще приеме да направи визита в Полша в петък.



Полското презиентство потвърди, че е отправило подобна покана. Оттам допълниха, че Зеленски и полският му колега Карол Навроцки ще обсъдят въпроси от сферата на сигурността и икономиката, но и исторически въпроси.

Американски и руски представители се очаква да проведат преговори за евентуално споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Разговорите са планирани за този уикенд в Маями, щата Флорида, съобщава списание "Политико".

Според източници на "Политико" в американската делегация ще участват пратеникът на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. От руска страна в преговорите се очаква да се включи ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.