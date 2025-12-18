Двама души са загинали при удара на ВСУ срещу танкера в Ростов, ранените са трима

Двама души са загинали при пожара на товарния кораб в пристанището Ростов, причинен от атака на дронове на украинските въоръжени сили. Друг човек загина в Батайск, а девет души бяха ранени, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в Telegram.

„Атаката срещу пристанището Ростов доведе до пожар на товарен кораб, при който загинаха двама членове на екипажа на борда и бяха ранени трима други“, написа той.

Още новини от Украйна

Пожарът на кораба беше потушен на площ от 20 квадратни метра.

Освен това, един човек загина и седем бяха ранени при атаката на украинските въоръжени сили в Батайск. Трима от тях бяха хоспитализирани, но лекарите не успяха да спасят една жертва, уточни Слюсар.

По-рано губернаторът съобщи, че въздушен удар на украинските ВВС в Ростов на Дон е повредил многоетажна сграда в строеж, а два частни дома са се запалили в съседния Батайск, ранявайки четирима души.

Кметът на Ростов на Дон Александър Скрябин съобщи, че при атаката с безпилотни летателни апарати е повреден танкер, като има загинали и ранени. Разлив на петрол е избегнат.