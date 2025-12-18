Двама души са загинали при удара на ВСУ срещу танкера в Ростов, ранените са трима

Двама души са загинали при пожара на товарния кораб в пристанището Ростов, причинен от атака на дронове на украинските въоръжени сили. Друг човек загина в Батайск, а девет души бяха ранени, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в Telegram.
„Атаката срещу пристанището Ростов доведе до пожар на товарен кораб, при който загинаха двама членове на екипажа на борда и бяха ранени трима други“, написа той.
Пожарът на кораба беше потушен на площ от 20 квадратни метра.
Освен това, един човек загина и седем бяха ранени при атаката на украинските въоръжени сили в Батайск. Трима от тях бяха хоспитализирани, но лекарите не успяха да спасят една жертва, уточни Слюсар.
По-рано губернаторът съобщи, че въздушен удар на украинските ВВС в Ростов на Дон е повредил многоетажна сграда в строеж, а два частни дома са се запалили в съседния Батайск, ранявайки четирима души.
Кметът на Ростов на Дон Александър Скрябин съобщи, че при атаката с безпилотни летателни апарати е повреден танкер, като има загинали и ранени. Разлив на петрол е избегнат.
1 Хмммммм
Коментиран от #3
06:14 18.12.2025
2 Ивелин Михайлов
Коментиран от #4
06:14 18.12.2025
3 Исторически парк
До коментар #1 от "Хмммммм":Оня ден издумкаха турски кораб в Одеса с искандер
Коментиран от #7
06:15 18.12.2025
4 Кои са тези
До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":пък
Че настояват ?
Да ходят да настояват при Мутрофанова..
06:15 18.12.2025
5 мечо
06:16 18.12.2025
6 Крум
06:17 18.12.2025
7 мечо
До коментар #3 от "Исторически парк":парка триябва да се конфискува вав полза на държавата да има за хората
Коментиран от #9
06:17 18.12.2025
8 Според мен
06:18 18.12.2025
9 Исторически парк
До коментар #7 от "мечо":А ти трябва да влезеш в затвора за непознаване на българския език
06:21 18.12.2025