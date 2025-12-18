Новини
Двама души са загинали при удара на ВСУ срещу танкера в Ростов, ранените са трима
  Тема: Украйна

Двама души са загинали при удара на ВСУ срещу танкера в Ростов, ранените са трима

18 Декември, 2025 06:07, обновена 18 Декември, 2025 06:12 396 9

Един загинал и седем ранени при атаката на украинските въоръжени сили в Батайск

Двама души са загинали при удара на ВСУ срещу танкера в Ростов, ранените са трима - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали при пожара на товарния кораб в пристанището Ростов, причинен от атака на дронове на украинските въоръжени сили. Друг човек загина в Батайск, а девет души бяха ранени, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в Telegram.

„Атаката срещу пристанището Ростов доведе до пожар на товарен кораб, при който загинаха двама членове на екипажа на борда и бяха ранени трима други“, написа той.

Пожарът на кораба беше потушен на площ от 20 квадратни метра.

Освен това, един човек загина и седем бяха ранени при атаката на украинските въоръжени сили в Батайск. Трима от тях бяха хоспитализирани, но лекарите не успяха да спасят една жертва, уточни Слюсар.

По-рано губернаторът съобщи, че въздушен удар на украинските ВВС в Ростов на Дон е повредил многоетажна сграда в строеж, а два частни дома са се запалили в съседния Батайск, ранявайки четирима души.

Кметът на Ростов на Дон Александър Скрябин съобщи, че при атаката с безпилотни летателни апарати е повреден танкер, като има загинали и ранени. Разлив на петрол е избегнат.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмммммм

    4 3 Отговор
    Кога ли руснака ще откачи и ще каже" я вземи тези орещници и кинжали "

    Коментиран от #3

    06:14 18.12.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    3 3 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА РУСИЯ ДА УНИЩОЖИ КОРАБИТЕ В ОДЕСА!

    Коментиран от #4

    06:14 18.12.2025

  • 3 Исторически парк

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хмммммм":

    Оня ден издумкаха турски кораб в Одеса с искандер

    Коментиран от #7

    06:15 18.12.2025

  • 4 Кои са тези

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    пък
    Че настояват ?

    Да ходят да настояват при Мутрофанова..

    06:15 18.12.2025

  • 5 мечо

    1 2 Отговор
    пустоянно умират хора сега да ривеме ли

    06:16 18.12.2025

  • 6 Крум

    1 3 Отговор
    Одеса вече е руска... Окраината ще разбере какво е терор

    06:17 18.12.2025

  • 7 мечо

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически парк":

    парка триябва да се конфискува вав полза на държавата да има за хората

    Коментиран от #9

    06:17 18.12.2025

  • 8 Според мен

    3 2 Отговор
    На бункерния диктатор изобщо не му пука за руснаците които умират заради войната му. Ще погуби Русия,ако не го свалят.

    06:18 18.12.2025

  • 9 Исторически парк

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "мечо":

    А ти трябва да влезеш в затвора за непознаване на българския език

    06:21 18.12.2025

Новини по държави:
