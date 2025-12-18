Новини
Politico: ЕС е разделен на два лагера за конфискацията на замразените руски активи

18 Декември, 2025 06:25, обновена 18 Декември, 2025 06:32 1 172 20

Изглежда малко вероятно те да се споразумеят как да финансират Киев, пише изданието

Politico: ЕС е разделен на два лагера за конфискацията на замразените руски активи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските лидери се сблъскаха заради остри разногласия относно конфискацията на замразени руски активи преди срещата на върха в Брюксел, съобщава Politico.

„Европейските лидери бяха разделени на непримирими лагери в сряда вечерта, поне публично, и изглежда малко вероятно да се споразумеят как да финансират Киев, отчасти поради възраждането на същите остри разногласия между севера и юга относно споделения дълг“, се казва в статията.

Според изданието дипломатите са работили 11 часа върху компромис за спасяване на споразумението за финансова помощ за Украйна. „Започват да се очертават първите контури на потенциален изход от безизходицата – път, който ще трябва да бъде разработен в хода на многочасови преговори“, твърди статията.

По-рано в сряда Politico съобщи, че решението за конфискация на резервите може да бъде взето от страните от ЕС на срещата на върха на 18-19 декември, заобикаляйки Белгия. В понеделник постоянните представители на страните членки, според съобщенията, отново не успяха да убедят Брюксел да подкрепи използването на замразени средства за финансиране на Украйна. Белгийският премиер Барт де Вевер нарече идеята "кражба" и не изключи завеждане на дело.

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви предния ден, че Европейската комисия е извадила въпроса за конфискацията на суверенните активи на Русия от дневния ред на срещата на върха на Европейския съвет на 18-19 декември. Според него има предложение за съвместен заем от страните от ЕС за Украйна, но Будапеща е против.

След стартирането на войната в Украйна, Европейският съюз и страните от Г-7 блокираха приблизително половината от валутните резерви на Русия. В ЕС се държат над 200 милиарда евро, предимно в сметки в белгийската Euroclear. Москва предприе ответни мерки - активите на чуждестранни инвеститори от "неприятелски държави" и приходите от тях се натрупват в специални сметки „C“. Те могат да бъдат изтеглени само с решение на специална правителствена комисия.

Междувременно Брюксел, който обеща да подкрепя Киев толкова дълго, колкото е необходимо, е изчерпал всички налични ресурси, а страните от ЕС не желаят да отделят средства от собствените си бюджети. Европейската комисия в момента търси съгласието на Белгия за използване на руски активи, но властите на кралството отказват да предприемат тази стъпка.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 11 гласа.
