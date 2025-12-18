ISW: Русия се подготвя за потенциален конфликт с НАТО в бъдеще

Руският президент Владимир Путин изрично подчерта продължаващия си ангажимент към максималистичните си военни цели в Украйна - същите цели, заради които започна войната през 2022 г. На разширено заседание на съвета на руското Министерство на отбраната (МО) на 17 декември, той заяви, че Русия "несъмнено" ще постигне военните си цели в Украйна.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Путин заяви, че Русия би предпочела да използва дипломатически средства, за да постигне военните си цели и да се справи с предполагаемите "коренни причини" за войната (термин, който Кремъл отдавна използва, за да обозначи първоначалните си военни искания). Членът на Комисията по отбрана на руската Държавна дума Андрей Колесник отбеляза по подобен начин на 17 декември, че целта на Русия остава "демилитаризация и денацификация" на Украйна.

Това е препратка към първоначалните цели на Русия за силно ограничаване на украинската армия, така че Украйна да не може да се защити, отстраняване на настоящото украинско правителство и инсталиране на проруско марионетно правителство на негово място.

Путин също така потвърди ангажимента на Русия в крайна сметка да постигне по-широките си териториални цели в Украйна, твърдейки, че Русия ще "освободи историческите си земи" с военни средства, ако Украйна и Западът "откажат да участват в съществени дискусии".

Служители на Кремъл, включително Путин, многократно са наричали обширни украински територии отвъд четирите области, които Русия е анексирала, "историческа" и "руска" територия. Служители на Кремъл често са наричали град Одеса "руски" град и са обсъждали "Новорусия" - аморфен измислен регион в Южна и Източна Украйна, за който Кремъл твърди, че е "неразделна част" от Русия и който обхваща територия отвъд петте региона, които Русия е анексирала.

Кремъл многократно е отхвърлял предложените от САЩ и Украйна мирни планове, като същевременно се опитва да прехвърли вината за липсата на напредък в преговорите върху Украйна.

Кремъл не е заявил публично и изрично, че ще приеме 28-точковия план или последващи версии, а по-скоро отхвърля много от точките от плана през последните седмици. Планът призовава Русия да се откаже от територията, която контролира извън окупираните Крим, Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области, и фронтовата линия в Херсонска и Запорожка области да замръзне.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов продължава да твърди, че руските сили са превзели Купянск - въпреки доказателствата, че украинските сили са освободили значителна част от града.

Белоусов заяви, че предполагаемото превземане на Купянск ще разшири буферната зона на Русия в Харковска област, като по този начин ще намали заплахата от украински обстрели срещу северните райони на окупираната Луганска област. По подобен начин Путин е възложил на руските сили задачата да създадат буферна зона в северните Харковска и Сумска области в миналото, а Кремъл вероятно също ще поиска да се отстъпи част от тази територия поради предполагаемата нужда на Русия от буферна зона.

Белоусов се стреми да прикрие проблемите на Русия с военната човешка сила. Той твърди, че близо 410 000 руснаци са подписали договори с руското Министерство на отбраната от началото на 2025 г. - 8200 на седмица или 32 800 на месец.

Данните от украинския Генерален щаб за руските загуби показват, че руските сили са понесли средно по 34 600 жертви на месец между януари и ноември 2025 г. - което предполага, че броят на вербуваните от Белоусов войници не е напълно заместващ руските загуби. Твърдяната от Белоусов цифра вероятно е преувеличена, както наскоро показаха разследвания на руски опозиционни медии, разглеждащи разходите на руския федерален бюджет за плащания на новобранци.

Продължаващите усилия на Кремъл за мобилизиране на резервисти за вероятно разполагане в Украйна в бъдеще допълнително показват, че Русия не може да отговори на изискванията си за генериране на сили чрез съществуващата система, която използва високи финансови стимули за набиране на доброволци поради липса на доброволци, липса на ресурси за финансиране на изплащането на обезщетенията или и двете.

ISW продължава да оценява, че усилията на Кремъл за разполагане на резервисти в Украйна са вътрешно рискована политика, заплашваща да наруши съществуващия социален договор на Кремъл с населението, и Кремъл вероятно не би прибягнал до този метод за генериране на сили, освен ако не е необходимо. Белоусов вероятно завишава броя на набраните резервисти, за да потуши вътрешните опасения относно задължителната мобилизация на резервисти.

Путин и Белоусов подчертаха руската военна и ядрена мощ, докато заплашваха Европа. Путин заяви, че е "глупост", че Русия представлява заплаха за Европа, а НАТО по-скоро заплашва Русия, като се готви за бъдеща конфронтация.

Путин и Белоусов едновременно подчертаха усилията на Русия за военно разширяване, стратегическите ядрени сили и новите оръжейни системи, като ракетата "Буревестник" и безпилотния подводен апарат "Посейдон". Белоусов заяви, че Украйна и Западът се опитват да удължат войната, за да отслабят Русия, и че политиките на НАТО за подготовка за бъдеща война са създали "предпоставки" за продължаване на военните действия на Русия през 2026 г. Белоусов заяви, че следователно Русия трябва да продължи да налага волята си на своя "враг", да действа превантивно и да усъвършенства методите и техниките си за водене на война.

ISW продължава да оценява, че продължаващите военни реформи и усилия на Русия за разширяване отразяват реалността, че Русия не е в състояние да победи Украйна бързо и са част от подготовката за потенциален конфликт с НАТО в бъдеще.