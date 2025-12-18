Новини
ISW: Русия се подготвя за потенциален конфликт с НАТО в бъдеще
  Тема: Украйна

18 Декември, 2025 07:43 1 616 60

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • владимир путин

Продължаващите усилия на Кремъл за мобилизиране на резервисти за вероятно разполагане в Украйна в бъдеще допълнително показват, че Русия не може да отговори на изискванията си за генериране на сили чрез съществуващата система

ISW: Русия се подготвя за потенциален конфликт с НАТО в бъдеще - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин изрично подчерта продължаващия си ангажимент към максималистичните си военни цели в Украйна - същите цели, заради които започна войната през 2022 г. На разширено заседание на съвета на руското Министерство на отбраната (МО) на 17 декември, той заяви, че Русия "несъмнено" ще постигне военните си цели в Украйна.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Още новини от Украйна

Путин заяви, че Русия би предпочела да използва дипломатически средства, за да постигне военните си цели и да се справи с предполагаемите "коренни причини" за войната (термин, който Кремъл отдавна използва, за да обозначи първоначалните си военни искания). Членът на Комисията по отбрана на руската Държавна дума Андрей Колесник отбеляза по подобен начин на 17 декември, че целта на Русия остава "демилитаризация и денацификация" на Украйна.

Това е препратка към първоначалните цели на Русия за силно ограничаване на украинската армия, така че Украйна да не може да се защити, отстраняване на настоящото украинско правителство и инсталиране на проруско марионетно правителство на негово място.

Путин също така потвърди ангажимента на Русия в крайна сметка да постигне по-широките си териториални цели в Украйна, твърдейки, че Русия ще "освободи историческите си земи" с военни средства, ако Украйна и Западът "откажат да участват в съществени дискусии".

Служители на Кремъл, включително Путин, многократно са наричали обширни украински територии отвъд четирите области, които Русия е анексирала, "историческа" и "руска" територия. Служители на Кремъл често са наричали град Одеса "руски" град и са обсъждали "Новорусия" - аморфен измислен регион в Южна и Източна Украйна, за който Кремъл твърди, че е "неразделна част" от Русия и който обхваща територия отвъд петте региона, които Русия е анексирала.

Кремъл многократно е отхвърлял предложените от САЩ и Украйна мирни планове, като същевременно се опитва да прехвърли вината за липсата на напредък в преговорите върху Украйна.

Кремъл не е заявил публично и изрично, че ще приеме 28-точковия план или последващи версии, а по-скоро отхвърля много от точките от плана през последните седмици. Планът призовава Русия да се откаже от територията, която контролира извън окупираните Крим, Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области, и фронтовата линия в Херсонска и Запорожка области да замръзне.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов продължава да твърди, че руските сили са превзели Купянск - въпреки доказателствата, че украинските сили са освободили значителна част от града.

Белоусов заяви, че предполагаемото превземане на Купянск ще разшири буферната зона на Русия в Харковска област, като по този начин ще намали заплахата от украински обстрели срещу северните райони на окупираната Луганска област. По подобен начин Путин е възложил на руските сили задачата да създадат буферна зона в северните Харковска и Сумска области в миналото, а Кремъл вероятно също ще поиска да се отстъпи част от тази територия поради предполагаемата нужда на Русия от буферна зона.

Белоусов се стреми да прикрие проблемите на Русия с военната човешка сила. Той твърди, че близо 410 000 руснаци са подписали договори с руското Министерство на отбраната от началото на 2025 г. - 8200 на седмица или 32 800 на месец.

Данните от украинския Генерален щаб за руските загуби показват, че руските сили са понесли средно по 34 600 жертви на месец между януари и ноември 2025 г. - което предполага, че броят на вербуваните от Белоусов войници не е напълно заместващ руските загуби. Твърдяната от Белоусов цифра вероятно е преувеличена, както наскоро показаха разследвания на руски опозиционни медии, разглеждащи разходите на руския федерален бюджет за плащания на новобранци.

Продължаващите усилия на Кремъл за мобилизиране на резервисти за вероятно разполагане в Украйна в бъдеще допълнително показват, че Русия не може да отговори на изискванията си за генериране на сили чрез съществуващата система, която използва високи финансови стимули за набиране на доброволци поради липса на доброволци, липса на ресурси за финансиране на изплащането на обезщетенията или и двете.

ISW продължава да оценява, че усилията на Кремъл за разполагане на резервисти в Украйна са вътрешно рискована политика, заплашваща да наруши съществуващия социален договор на Кремъл с населението, и Кремъл вероятно не би прибягнал до този метод за генериране на сили, освен ако не е необходимо. Белоусов вероятно завишава броя на набраните резервисти, за да потуши вътрешните опасения относно задължителната мобилизация на резервисти.

Путин и Белоусов подчертаха руската военна и ядрена мощ, докато заплашваха Европа. Путин заяви, че е "глупост", че Русия представлява заплаха за Европа, а НАТО по-скоро заплашва Русия, като се готви за бъдеща конфронтация.

Путин и Белоусов едновременно подчертаха усилията на Русия за военно разширяване, стратегическите ядрени сили и новите оръжейни системи, като ракетата "Буревестник" и безпилотния подводен апарат "Посейдон". Белоусов заяви, че Украйна и Западът се опитват да удължат войната, за да отслабят Русия, и че политиките на НАТО за подготовка за бъдеща война са създали "предпоставки" за продължаване на военните действия на Русия през 2026 г. Белоусов заяви, че следователно Русия трябва да продължи да налага волята си на своя "враг", да действа превантивно и да усъвършенства методите и техниките си за водене на война.

ISW продължава да оценява, че продължаващите военни реформи и усилия на Русия за разширяване отразяват реалността, че Русия не е в състояние да победи Украйна бързо и са част от подготовката за потенциален конфликт с НАТО в бъдеще.


Русия
Оценка 1.9 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЩЕ МУ СЕ НАЛОЖИ НА ПУТИН

    34 43 Отговор
    Да ликвидира внуците на недобитите фашисти от втората световна.

    Коментиран от #9, #10, #33

    07:46 18.12.2025

  • 2 Някой

    27 9 Отговор
    Орално р. Като вижда какви отговорни политици са на чело на страните от НАТО...
    А и натовц8 се подготвят усилено за война. Която те ще започнат срещу Русия. По стар обичай. Но резултатите винаги не са в полза на Запада

    Коментиран от #51

    07:47 18.12.2025

  • 3 що така

    33 3 Отговор
    Поредната инфодиария от един измислен институт.

    07:47 18.12.2025

  • 4 ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

    20 7 Отговор
    Първо в окраина, после и на други места.

    07:51 18.12.2025

  • 5 Уфф

    24 9 Отговор
    Путин ви го каза бре ненормалници...Ако искате война, те са готови още сега! В Украйна използват едва 15% от военният си потенциал!

    07:52 18.12.2025

  • 6 Ъъъъъъъъъ

    24 4 Отговор
    Дори вече не е интересно за четене.....Като видиш източника и ти става ясно, че това е поредната порция простотии.

    07:53 18.12.2025

  • 8 Всяка сутрин милиарди хора по света

    13 21 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #19

    07:56 18.12.2025

  • 9 дончичо

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "ЩЕ МУ СЕ НАЛОЖИ НА ПУТИН":

    Време е! И аз имам клетва положена

    07:56 18.12.2025

  • 10 Баце ЕООД

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "ЩЕ МУ СЕ НАЛОЖИ НА ПУТИН":

    Прокситата са проблема, продажници навсякъде

    07:59 18.12.2025

  • 12 Критик

    18 11 Отговор
    Двама ,рашистки лузъри на снимката.

    08:01 18.12.2025

  • 13 Пич

    6 14 Отговор

    До коментар #11 от "ВСУ занулява по 30 000 руснаци на месец":

    Ами - не !!! Не се сещам да сме близки роднини , за да съм онаследил семената ти обремененост от недоразвитие на мозъка !!!

    Коментиран от #17

    08:02 18.12.2025

  • 14 Копейка

    12 0 Отговор
    Всеки ден едно и също
    Пълна шизофрения

    08:04 18.12.2025

  • 15 Кочо

    16 14 Отговор
    Тоз хептен е превъртял.НАТО ще ви смаже за часове.

    Коментиран от #27

    08:05 18.12.2025

  • 16 Дедо ви...

    9 6 Отговор
    Ще му се наложи на Император Путин Я. Руснаците са се надявали се да станат част от Запада, но се оказва, че там няма цивилизация има само деградация

    08:05 18.12.2025

  • 17 Няма и как да е.

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Събран си от контейнера за абортни отпадъци.

    Коментиран от #26

    08:07 18.12.2025

  • 18 Ами естествено ще се готви

    14 8 Отговор
    След като 35 години, не Русия се предвижва към НАТО, а НАТО към Русия. А и постоянно пре0пикават оградата на мечката и я дърпат за опашката!!!
    Наглостта им няма граници и накрая може да си го получат.

    08:08 18.12.2025

  • 19 русичь..

    9 7 Отговор

    До коментар #8 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    А аз се събуждам щаслив че не съм бгбандерски п0мак,не пляпам по станбулски.не одим сдиарбекирскии кюлоти с дваотвора и не кушамь гавнатьците напеефски

    08:10 18.12.2025

  • 20 Логично

    10 6 Отговор
    След като натото нееднократно обяви , че след пет години щяло да е готово за война срещу Русия , а Кремъл да стои ли през това време ?!

    08:10 18.12.2025

  • 23 Това си го четете

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Инна":

    Крепостните роби.

    Коментиран от #31

    08:16 18.12.2025

  • 24 Жоро

    2 2 Отговор
    Това вече го разбрахме.Няма нуждада да ни напомняте през ден.Да идва.Едва ли ще е по-зле от нашите началници.

    08:16 18.12.2025

  • 25 Абе Русия може и да се подготвя

    9 6 Отговор
    за конфликт с НАТО и с право, ама защо ISW не каже кой ще го започне!???
    След очевидното поражение на НАТО с проекта си "Украина" и подписване мир с Русия, НАТО става излишно без "страшен враг" в Европа, а бизнес за трилиони не се изпуска току така! А отчаянието и унижението заслепяват разсъдъка и го виждаме вече ...и Русия го знае!

    Другите им глупости са безинтересни!

    Коментиран от #29, #32

    08:17 18.12.2025

  • 26 Пич

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Няма и как да е.":

    Интересно.... !!! В такъв контейнер за отпадъци ли си бил изхвърлен ?! Това ли са първите ти спомени?! Сега разбирам защо си толкова ощетен, макар и да опита да успееш в живота , като си смени пола !!!

    08:17 18.12.2025

  • 27 а бе..

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Кочо":

    Бгбандерски тчвор не видиш ли че рижавия се ограничава от европейскио алианс и кара мужките политици с полички дека клечат и цукать нозете на дъртио джендър урсуль и мелезчето каласс..да му купуват оръжията,оти дональд не е байдан деменцията,дека нюшкаше тия двете а зеленио мухал играеше пред него шведско оро с них

    08:19 18.12.2025

  • 28 Дабеда

    4 5 Отговор
    Ами Русия току-що победи 40 страни от НАТО вкл Сащ. Да не излезе, че Вова няма да има с кого да преговаря...

    08:22 18.12.2025

  • 29 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Абе Русия може и да се подготвя":

    Точка.

    Коментиран от #47

    08:26 18.12.2025

  • 31 болгарин..

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Това си го четете":

    Вова и сипин сказали на целом мире..двете империи не формират новия световен ред а го оформят

    08:28 18.12.2025

  • 32 Интересно, каква е

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Абе Русия може и да се подготвя":

    тая обсебеност тук, към пошлите доклади на Института на Виктория Нюланд???

    Данните от украинския Генерален щаб ли за да ни съобщят? Не могат ли направо от УНИАН да ги публикуват?

    Коментиран от #50

    08:29 18.12.2025

  • 33 дфдгфгсдасдасд

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЩЕ МУ СЕ НАЛОЖИ НА ПУТИН":

    А какво ще кажеш за комунистите които са братя на фашистите ?

    08:31 18.12.2025

  • 35 Да се подготви и

    2 2 Отговор
    Кобзон.

    08:32 18.12.2025

  • 38 Палячовци

    4 4 Отговор
    ВСУ ви разнебити от бой те с НАТО щели да воюват.

    08:34 18.12.2025

  • 41 Обективни истини

    3 3 Отговор
    Може ли някой да отговори, ако войната спре, границите се отворят колко нормални мъже биха останали в оСрайна, за да попълват редиците на този раздут разчет 800к войници. Аз отговора за себе си го знам.

    08:45 18.12.2025

  • 42 ВеЦеИ/ISW

    3 1 Отговор
    Очевидно, РФ беше много добре подготвена за "война с НАТО" още преди 2022-а, а най-вероятно и преди 2014-а. Това никак не е чудно предвид действията на САЩ и НАТО в Югославия и Ирак в периода 1991-1999.

    Коментиран от #45

    08:45 18.12.2025

  • 44 Русолиз Путински

    4 0 Отговор
    . Продължение
    Въвежда се задължително военно обучение в училище...само руски филми по кината и руски канали по телевизията, забраняват се протестите, и късите поли и монокините и т.н. и т.н. ааа, ами да, няма да има и пустеещи села, ще се населят с народи я от далечния Сибир я от по южните азиатски райони. А в големите градове - там ще е друго брат, там ще преобладават чистите руснаци: те много ни обичат и мноого ни уважават. Ще пием водка на екс в ресторантите във водни чаши, ще тропкаме казачок, ще валсуваме просълзени с песните на Кобзон, а празниците, рразници ще имаме много брат. Ще манифестираме с нашите обични освободители на 3ти март и на 1 май също и ще развяваме червено знаме със сърп и чук, и на 9 май и на 9 септември, който ще бъде възстановен като национален празник също, и ще носим плакат с лика на Сталин, а на празника на Окномврийската революция ще добавим и лика на Ленин...Ще има пионерска организация и комсомолска, ще има лагери за военно обучение на децата, ще се съревновават по скоростно сглобяване на Калашников...и всички ще са с еднакви униформи...и с шапки с козирка и с петолъчка, червена и то...следва продължение

    08:49 18.12.2025

  • 45 Ти да видиш

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "ВеЦеИ/ISW":

    И що руснаците избягаха като бити феерасти от Югославия,Ирак,Сирия...

    Коментиран от #53

    08:50 18.12.2025

  • 46 Русилюб Путинофилов

    2 1 Отговор
    . Продължение
    Въвежда се задължително военно обучение в училище...само руски филми по кината и руски канали по телевизията, забраняват се протестите, и късите поли и монокините и т.н. и т.н. ааа, ами да, няма да има и пустеещи села, ще се населят с народи я от далечния Сибир я от по южните азиатски райони. А в големите градове - там ще е друго брат, там ще преобладават чистите руснаци: те много ни обичат и мноого ни уважават. Ще пием водка на екс в ресторантите във водни чаши, ще тропкаме казачок, ще валсуваме просълзени с песните на Кобзон, а празниците, рразници ще имаме много брат. Ще манифестираме с нашите обични освободители на 3ти март и на 1 май също и ще развяваме червено знаме със сърп и чук, и на 9 май и на 9 септември, който ще бъде възстановен като национален празник също, и ще носим плакат с лика на Сталин, а на празника на Окномврийската революция ще добавим и лика на Ленин...Ще има пионерска организация и комсомолска, ще има лагери за военно обучение на децата, ще се съревновават по скоростно сглобяване на Калашников...и всички ще са с еднакви униформи...и с шапки с козирка и с петолъчка, червена и то...следва продължение

    08:50 18.12.2025

  • 47 Пропуснал си

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    че преди руснаците крадяха от украинците порцеланови тоалетни чинии и товариха на танковете си, да си ги извозват до Русия, а сега товарят вече златни тоалетни! Е ово йе стандарт!

    Коментиран от #56

    08:51 18.12.2025

  • 48 Русилюб Путинофилов

    4 0 Отговор
    Ето какво ще ме направи щастлив: Украйна пада, ЕС се разпада, Сащ излизат от НАТО и НАТО се разпада. Орбан и Фицо посрещат любимите братушки с токайско и бира а руската армия е в Централна Европа. Възраждане печелят избори, Костадинов премиер, посреща любимите братушки с хляб и сол, българската армия се разпуска, правителството подава оставка, парламента се разпуска, България се самообявява за задунайска губерния на Русия, Митрофанова става Губернатор, Костадинов заместник, махаме еврото, приемаме рублата, руския става основен официален език, в училищата се преподава на руски, български се говори само в къщи...но тихо, въвежда се задължителна военна служба в руската армия, български войници се изпращат я в отделни части на Украйна за прочистване от фашистки остатъци, я в някой друг горещ участък на военни действия на великата руска армия, изпълняваща следващата СВО, било то в прибалтийските държави, където трябва да бъде защитено руско-говорящото население и в някоя непослушна южна съседка...следва продължение..

    08:51 18.12.2025

  • 49 Един

    0 2 Отговор
    На рашките им е омръзнал живота.

    08:55 18.12.2025

  • 50 Или не знаят

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Интересно, каква е":

    украински, та затова!

    08:55 18.12.2025

  • 51 100

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Пере те кълвача.

    08:56 18.12.2025

  • 52 Войната си е война

    0 2 Отговор
    Как ще жаалиш чуждите, а подлагаш на риск да бъдат убити твоите войници. Там в Москва са се побъркали. Тази война можеше да свърши, ако не бе криворазбраното милосъпдие. Русия може да се мотае, колкото си иска, но жертвите от двете страни ще растат по вина на Политическото ръководство на държавата. А идва световен конфликт. Имате глобално оръжие, но не сте готови. Пример е Венецуела. Тръмп използува договоренноста си с Путин и започна агресия срещу Веннецуела. Русия е с вързани ръце, неможе да помогне. А Тръмп тихомълком налива оръжие в Украйна чрез Британия.
    Ех, защо не бе жив Сталин, та да измете настоящия Кремълски политически свят.

    08:59 18.12.2025

  • 53 Институт за изследване на пръднята

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ти да видиш":

    В Ирак не е имало "руснаци", а в Югославия бяха с униформи на ООН. Мнсипрост. Сигурно е от химическите оръжия на Садам Хюсеин или от кемтрейлс.

    Коментиран от #55

    09:04 18.12.2025

  • 54 не на войната

    1 1 Отговор
    А има ли избор? След като войнолюбците в НАТО наливат стотици милиарди за въоръжаване?

    09:08 18.12.2025

  • 55 Ъъъъъъъъъъъъ

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Институт за изследване на пръднята":

    В Ирак имаше 6 000 руски "инструктори".Бяха изпарени.

    09:11 18.12.2025

  • 56 дайте да дадем

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Пропуснал си":

    Те и ракети правеха с чипове от перални и микровълнови, нали? А Путин беше умрял и подменен с двойник, после умрял и подменен с тройник. Това според "братското" английско разузнаване.

    09:11 18.12.2025

  • 57 Kaka Сийка

    0 0 Отговор
    Тези съвсем ни взеха за глупав плебс. Първо Русия щяла да води война с чипове от перални, после укрите печелели на всеки фронт, сега Путин се готвел за война с Нато след като се опитват всячески да намерят начин да докарат 800 000 натовска армия на 300 км от Москва и да крадат незаконно руски активи. Единствените олигофрени, които в момента са в състояние да унищожат Европа, това са собствените и заслепени от корупцията и властолюбие политици.

    09:18 18.12.2025

  • 58 Владимир Путин

    1 0 Отговор
    Европейските подсвине
    се захванаха
    от 2014 г.да ликвидират Русия в проксивойна чрез Украйна и сега берат горчиви плодове.
    Стигнаха до кражба на нашите папи в Евроклеър.
    Нашият отговор ще бъде жесток

    09:19 18.12.2025

  • 59 Орк

    0 1 Отговор
    "Новорусия" - аморфен измислен регион в Южна и Източна Украйна"

    Измислен от Екатерина 2, но това няма значение б нали?

    Коментиран от #60

    09:19 18.12.2025

  • 60 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Орк":

    Посочи един цар на Украйна бе дебил недоучен

    09:20 18.12.2025

