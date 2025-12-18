ISW: Русия се подготвя за потенциален конфликт с НАТО в бъдеще

Руският президент Владимир Путин изрично подчерта продължаващия си ангажимент към максималистичните си военни цели в Украйна - същите цели, заради които започна войната през 2022 г. На разширено заседание на съвета на руското Министерство на отбраната (МО) на 17 декември, той заяви, че Русия "несъмнено" ще постигне военните си цели в Украйна.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
Путин заяви, че Русия би предпочела да използва дипломатически средства, за да постигне военните си цели и да се справи с предполагаемите "коренни причини" за войната (термин, който Кремъл отдавна използва, за да обозначи първоначалните си военни искания). Членът на Комисията по отбрана на руската Държавна дума Андрей Колесник отбеляза по подобен начин на 17 декември, че целта на Русия остава "демилитаризация и денацификация" на Украйна.
Това е препратка към първоначалните цели на Русия за силно ограничаване на украинската армия, така че Украйна да не може да се защити, отстраняване на настоящото украинско правителство и инсталиране на проруско марионетно правителство на негово място.
Путин също така потвърди ангажимента на Русия в крайна сметка да постигне по-широките си териториални цели в Украйна, твърдейки, че Русия ще "освободи историческите си земи" с военни средства, ако Украйна и Западът "откажат да участват в съществени дискусии".
Служители на Кремъл, включително Путин, многократно са наричали обширни украински територии отвъд четирите области, които Русия е анексирала, "историческа" и "руска" територия. Служители на Кремъл често са наричали град Одеса "руски" град и са обсъждали "Новорусия" - аморфен измислен регион в Южна и Източна Украйна, за който Кремъл твърди, че е "неразделна част" от Русия и който обхваща територия отвъд петте региона, които Русия е анексирала.
Кремъл многократно е отхвърлял предложените от САЩ и Украйна мирни планове, като същевременно се опитва да прехвърли вината за липсата на напредък в преговорите върху Украйна.
Кремъл не е заявил публично и изрично, че ще приеме 28-точковия план или последващи версии, а по-скоро отхвърля много от точките от плана през последните седмици. Планът призовава Русия да се откаже от територията, която контролира извън окупираните Крим, Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области, и фронтовата линия в Херсонска и Запорожка области да замръзне.
Руският министър на отбраната Андрей Белоусов продължава да твърди, че руските сили са превзели Купянск - въпреки доказателствата, че украинските сили са освободили значителна част от града.
Белоусов заяви, че предполагаемото превземане на Купянск ще разшири буферната зона на Русия в Харковска област, като по този начин ще намали заплахата от украински обстрели срещу северните райони на окупираната Луганска област. По подобен начин Путин е възложил на руските сили задачата да създадат буферна зона в северните Харковска и Сумска области в миналото, а Кремъл вероятно също ще поиска да се отстъпи част от тази територия поради предполагаемата нужда на Русия от буферна зона.
Белоусов се стреми да прикрие проблемите на Русия с военната човешка сила. Той твърди, че близо 410 000 руснаци са подписали договори с руското Министерство на отбраната от началото на 2025 г. - 8200 на седмица или 32 800 на месец.
Данните от украинския Генерален щаб за руските загуби показват, че руските сили са понесли средно по 34 600 жертви на месец между януари и ноември 2025 г. - което предполага, че броят на вербуваните от Белоусов войници не е напълно заместващ руските загуби. Твърдяната от Белоусов цифра вероятно е преувеличена, както наскоро показаха разследвания на руски опозиционни медии, разглеждащи разходите на руския федерален бюджет за плащания на новобранци.
Продължаващите усилия на Кремъл за мобилизиране на резервисти за вероятно разполагане в Украйна в бъдеще допълнително показват, че Русия не може да отговори на изискванията си за генериране на сили чрез съществуващата система, която използва високи финансови стимули за набиране на доброволци поради липса на доброволци, липса на ресурси за финансиране на изплащането на обезщетенията или и двете.
ISW продължава да оценява, че усилията на Кремъл за разполагане на резервисти в Украйна са вътрешно рискована политика, заплашваща да наруши съществуващия социален договор на Кремъл с населението, и Кремъл вероятно не би прибягнал до този метод за генериране на сили, освен ако не е необходимо. Белоусов вероятно завишава броя на набраните резервисти, за да потуши вътрешните опасения относно задължителната мобилизация на резервисти.
Путин и Белоусов подчертаха руската военна и ядрена мощ, докато заплашваха Европа. Путин заяви, че е "глупост", че Русия представлява заплаха за Европа, а НАТО по-скоро заплашва Русия, като се готви за бъдеща конфронтация.
Путин и Белоусов едновременно подчертаха усилията на Русия за военно разширяване, стратегическите ядрени сили и новите оръжейни системи, като ракетата "Буревестник" и безпилотния подводен апарат "Посейдон". Белоусов заяви, че Украйна и Западът се опитват да удължат войната, за да отслабят Русия, и че политиките на НАТО за подготовка за бъдеща война са създали "предпоставки" за продължаване на военните действия на Русия през 2026 г. Белоусов заяви, че следователно Русия трябва да продължи да налага волята си на своя "враг", да действа превантивно и да усъвършенства методите и техниките си за водене на война.
ISW продължава да оценява, че продължаващите военни реформи и усилия на Русия за разширяване отразяват реалността, че Русия не е в състояние да победи Украйна бързо и са част от подготовката за потенциален конфликт с НАТО в бъдеще.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЩЕ МУ СЕ НАЛОЖИ НА ПУТИН
Коментиран от #9, #10, #33
07:46 18.12.2025
2 Някой
А и натовц8 се подготвят усилено за война. Която те ще започнат срещу Русия. По стар обичай. Но резултатите винаги не са в полза на Запада
Коментиран от #51
07:47 18.12.2025
3 що така
07:47 18.12.2025
4 ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
07:51 18.12.2025
5 Уфф
07:52 18.12.2025
6 Ъъъъъъъъъ
07:53 18.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Всяка сутрин милиарди хора по света
Коментиран от #19
07:56 18.12.2025
9 дончичо
До коментар #1 от "ЩЕ МУ СЕ НАЛОЖИ НА ПУТИН":Време е! И аз имам клетва положена
07:56 18.12.2025
10 Баце ЕООД
До коментар #1 от "ЩЕ МУ СЕ НАЛОЖИ НА ПУТИН":Прокситата са проблема, продажници навсякъде
07:59 18.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Критик
08:01 18.12.2025
13 Пич
До коментар #11 от "ВСУ занулява по 30 000 руснаци на месец":Ами - не !!! Не се сещам да сме близки роднини , за да съм онаследил семената ти обремененост от недоразвитие на мозъка !!!
Коментиран от #17
08:02 18.12.2025
14 Копейка
Пълна шизофрения
08:04 18.12.2025
15 Кочо
Коментиран от #27
08:05 18.12.2025
16 Дедо ви...
08:05 18.12.2025
17 Няма и как да е.
До коментар #13 от "Пич":Събран си от контейнера за абортни отпадъци.
Коментиран от #26
08:07 18.12.2025
18 Ами естествено ще се готви
Наглостта им няма граници и накрая може да си го получат.
08:08 18.12.2025
19 русичь..
До коментар #8 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":А аз се събуждам щаслив че не съм бгбандерски п0мак,не пляпам по станбулски.не одим сдиарбекирскии кюлоти с дваотвора и не кушамь гавнатьците напеефски
08:10 18.12.2025
20 Логично
08:10 18.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Това си го четете
До коментар #22 от "Инна":Крепостните роби.
Коментиран от #31
08:16 18.12.2025
24 Жоро
08:16 18.12.2025
25 Абе Русия може и да се подготвя
След очевидното поражение на НАТО с проекта си "Украина" и подписване мир с Русия, НАТО става излишно без "страшен враг" в Европа, а бизнес за трилиони не се изпуска току така! А отчаянието и унижението заслепяват разсъдъка и го виждаме вече ...и Русия го знае!
Другите им глупости са безинтересни!
Коментиран от #29, #32
08:17 18.12.2025
26 Пич
До коментар #17 от "Няма и как да е.":Интересно.... !!! В такъв контейнер за отпадъци ли си бил изхвърлен ?! Това ли са първите ти спомени?! Сега разбирам защо си толкова ощетен, макар и да опита да успееш в живота , като си смени пола !!!
08:17 18.12.2025
27 а бе..
До коментар #15 от "Кочо":Бгбандерски тчвор не видиш ли че рижавия се ограничава от европейскио алианс и кара мужките политици с полички дека клечат и цукать нозете на дъртио джендър урсуль и мелезчето каласс..да му купуват оръжията,оти дональд не е байдан деменцията,дека нюшкаше тия двете а зеленио мухал играеше пред него шведско оро с них
08:19 18.12.2025
28 Дабеда
08:22 18.12.2025
29 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #25 от "Абе Русия може и да се подготвя":Точка.
Коментиран от #47
08:26 18.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 болгарин..
До коментар #23 от "Това си го четете":Вова и сипин сказали на целом мире..двете империи не формират новия световен ред а го оформят
08:28 18.12.2025
32 Интересно, каква е
До коментар #25 от "Абе Русия може и да се подготвя":тая обсебеност тук, към пошлите доклади на Института на Виктория Нюланд???
Данните от украинския Генерален щаб ли за да ни съобщят? Не могат ли направо от УНИАН да ги публикуват?
Коментиран от #50
08:29 18.12.2025
33 дфдгфгсдасдасд
До коментар #1 от "ЩЕ МУ СЕ НАЛОЖИ НА ПУТИН":А какво ще кажеш за комунистите които са братя на фашистите ?
08:31 18.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Да се подготви и
08:32 18.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Палячовци
08:34 18.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Обективни истини
08:45 18.12.2025
42 ВеЦеИ/ISW
Коментиран от #45
08:45 18.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Русолиз Путински
Въвежда се задължително военно обучение в училище...само руски филми по кината и руски канали по телевизията, забраняват се протестите, и късите поли и монокините и т.н. и т.н. ааа, ами да, няма да има и пустеещи села, ще се населят с народи я от далечния Сибир я от по южните азиатски райони. А в големите градове - там ще е друго брат, там ще преобладават чистите руснаци: те много ни обичат и мноого ни уважават. Ще пием водка на екс в ресторантите във водни чаши, ще тропкаме казачок, ще валсуваме просълзени с песните на Кобзон, а празниците, рразници ще имаме много брат. Ще манифестираме с нашите обични освободители на 3ти март и на 1 май също и ще развяваме червено знаме със сърп и чук, и на 9 май и на 9 септември, който ще бъде възстановен като национален празник също, и ще носим плакат с лика на Сталин, а на празника на Окномврийската революция ще добавим и лика на Ленин...Ще има пионерска организация и комсомолска, ще има лагери за военно обучение на децата, ще се съревновават по скоростно сглобяване на Калашников...и всички ще са с еднакви униформи...и с шапки с козирка и с петолъчка, червена и то...следва продължение
08:49 18.12.2025
45 Ти да видиш
До коментар #42 от "ВеЦеИ/ISW":И що руснаците избягаха като бити феерасти от Югославия,Ирак,Сирия...
Коментиран от #53
08:50 18.12.2025
46 Русилюб Путинофилов
Въвежда се задължително военно обучение в училище...само руски филми по кината и руски канали по телевизията, забраняват се протестите, и късите поли и монокините и т.н. и т.н. ааа, ами да, няма да има и пустеещи села, ще се населят с народи я от далечния Сибир я от по южните азиатски райони. А в големите градове - там ще е друго брат, там ще преобладават чистите руснаци: те много ни обичат и мноого ни уважават. Ще пием водка на екс в ресторантите във водни чаши, ще тропкаме казачок, ще валсуваме просълзени с песните на Кобзон, а празниците, рразници ще имаме много брат. Ще манифестираме с нашите обични освободители на 3ти март и на 1 май също и ще развяваме червено знаме със сърп и чук, и на 9 май и на 9 септември, който ще бъде възстановен като национален празник също, и ще носим плакат с лика на Сталин, а на празника на Окномврийската революция ще добавим и лика на Ленин...Ще има пионерска организация и комсомолска, ще има лагери за военно обучение на децата, ще се съревновават по скоростно сглобяване на Калашников...и всички ще са с еднакви униформи...и с шапки с козирка и с петолъчка, червена и то...следва продължение
08:50 18.12.2025
47 Пропуснал си
До коментар #29 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":че преди руснаците крадяха от украинците порцеланови тоалетни чинии и товариха на танковете си, да си ги извозват до Русия, а сега товарят вече златни тоалетни! Е ово йе стандарт!
Коментиран от #56
08:51 18.12.2025
48 Русилюб Путинофилов
08:51 18.12.2025
49 Един
08:55 18.12.2025
50 Или не знаят
До коментар #32 от "Интересно, каква е":украински, та затова!
08:55 18.12.2025
51 100
До коментар #2 от "Някой":Пере те кълвача.
08:56 18.12.2025
52 Войната си е война
Ех, защо не бе жив Сталин, та да измете настоящия Кремълски политически свят.
08:59 18.12.2025
53 Институт за изследване на пръднята
До коментар #45 от "Ти да видиш":В Ирак не е имало "руснаци", а в Югославия бяха с униформи на ООН. Мнсипрост. Сигурно е от химическите оръжия на Садам Хюсеин или от кемтрейлс.
Коментиран от #55
09:04 18.12.2025
54 не на войната
09:08 18.12.2025
55 Ъъъъъъъъъъъъ
До коментар #53 от "Институт за изследване на пръднята":В Ирак имаше 6 000 руски "инструктори".Бяха изпарени.
09:11 18.12.2025
56 дайте да дадем
До коментар #47 от "Пропуснал си":Те и ракети правеха с чипове от перални и микровълнови, нали? А Путин беше умрял и подменен с двойник, после умрял и подменен с тройник. Това според "братското" английско разузнаване.
09:11 18.12.2025
57 Kaka Сийка
09:18 18.12.2025
58 Владимир Путин
се захванаха
от 2014 г.да ликвидират Русия в проксивойна чрез Украйна и сега берат горчиви плодове.
Стигнаха до кражба на нашите папи в Евроклеър.
Нашият отговор ще бъде жесток
09:19 18.12.2025
59 Орк
Измислен от Екатерина 2, но това няма значение б нали?
Коментиран от #60
09:19 18.12.2025
60 Ха ХаХа
До коментар #59 от "Орк":Посочи един цар на Украйна бе дебил недоучен
09:20 18.12.2025