Новини
Свят »
Франция »
Урсула фон дер Лайен: Парите на Русия ще останат блокирани, докато тя не спре войната и не изплати репарации на Украйна
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен: Парите на Русия ще останат блокирани, докато тя не спре войната и не изплати репарации на Украйна

17 Декември, 2025 14:03 783 42

  • урсула фон дер лaйен-
  • европейска комисия-
  • газ-
  • петрол-
  • газпром-
  • украйна-
  • северен поток

Евродепутатите в Страсбург ще гласуват предложението за регламент за постепенно прекратяване на вноса на руски втечнен газ и подобряване на наблюдението на потенциалните енергийни зависимости

Урсула фон дер Лайен: Парите на Русия ще останат блокирани, докато тя не спре войната и не изплати репарации на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските авоари ще останат блокирани, докато Русия не спре войната и не изплати репарации на Украйна, обяви днес в Европейския парламент в Страсбург председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя произнесе реч по повод предстоящата среща на върха на Европейския съвет в Брюксел, съобщава БТА.

Друг основен акцент от обръщението на Фон дер Лайен към евродепутатите бе новата ера на енергийна независимост на ЕС от Русия. Днес евродепутатите в Страсбург ще гласуват предложението за регламент за постепенно прекратяване на вноса на руски втечнен газ и подобряване на наблюдението на потенциалните енергийни зависимости.

Още новини от Украйна

"Европейският съвет тази седмица е посветен на изпитанията на реалността на момента. Реалността на един свят, който е станал опасен и динамичен. Свят на войни. Свят на хищници. Реалността на този свят означава, че ние, европейците, трябва да защитаваме себе си и трябва да зависим от себе си. Мира, какъвто беше вчера, вече го няма. Нямаме време да се отдаваме на носталгия. Важното е как се изправяме пред днешния ден. Ние, европейците, не може да си позволим светогледът на другите да ни дефинира", се каза в речта на Фон дер Лайен, която под "другите" визираше основно САЩ.

"Никой от нас не бива да бъде шокиран от това, което другите казват за Европа. Но нека заявя следното - това не би било първият път, когато предположенията за Европа се оказват остарели. И не би било първото просветление, че следвоенният световен ред се променя до неузнаваемост. В Стратегията за национална сигурност се казва: "Делът на Европа от световния брутен вътрешен продукт намалява – от 25% през 1990 г. до 14% днес.“ Но това, което не е написано, е, че числата на САЩ извървяват същия път - от 22% през 1990 г. до 14% днес. Така че, това не е въпрос на икономика от едната или другата страна на Атлантика. Това е въпрос на промяна на курса в световната икономика. Ако вземем само Китай, техният дял от световния БВП се е увеличил от 4% през 1990 г. до 20% днес. Ето защо Съединените щати от известно време изпращат ясни послания относно променящите се стратегически интереси и приоритети с оглед възхода на Китай", посочи ръководителката на ЕК.

"Откакто започнахме да използваме този термин "независимост", мнозина са скептични какво означава това. Реалистично ли е изобщо? Просто погледнете какво постигнахме досега. От отбраната до енергетиката ние направихме невъзможното възможно като част от нашата нова реалност. И сме готови да направим повече. Защото в своята независимост сме по-силни. По-силна Европа е по-силен партньор, не само за насърчаване, но и за гарантиране на по-безопасен свят. Вашите усилия се отплатиха. Защото благодарение на (програмата) REPowerEU, вносът на руски газ – втечнен природен газ и тръбопроводи – е намалял от 45% в началото на войната (в Украйна от февруари 2022 г. - бел. ред.) до 13% днес; вносът на въглища – от 51% до сегашната нула; а на суров петрол – от 26% до 2%. Всичко това означава, че ще се откажем от руските изкопаеми горива завинаги. Само преди няколко години това беше немислимо. Но ние действахме и печелим независимостта си от Русия. Това не е съвпадение. Това е здрава работа", отбеляза Фон дер Лайен.

По думите ѝ Европа трябва да продължи напред и да се движи бързо, "независимо дали става въпрос за нашата сигурност, нашата икономика, нашата демокрация". Тя постави акцент и върху отбранителната индустрия.

"След десетилетия на недостатъчни инвестиции сме на прага на промяната. Трансформираме основата на нашата отбранителна индустрия така, че да може да ни осигури авангардни технологии и бързо масово производство в разгара на войната. Тази година направихме повече за отбраната, отколкото десет години преди това. През последните 10 години инвестирахме 8 милиарда евро във фонда за отбрана. Тази година даваме възможност за инвестиции в размер до 800 милиарда евро до 2030 г. И няма по-важен акт на европейска отбрана от подкрепата на отбраната на Украйна. Следващите дни ще бъдат решаваща стъпка за това. От нас зависи да изберем как ще финансираме борбата на Украйна. Знаем, че е нуждата е остра и спешна. Международният валутен фонд и нашите оценки показват, че нуждите на Украйна са малко над 137 милиарда евро за 2026 и 2027 г. Европа трябва да покрие две трети. И това не е само въпрос на числа, а и на укрепване на способността на Украйна да осигури реален мир – такъв, който е справедлив, който е траен, който защитава Украйна и Европа. И това е и въпрос на увеличаване на цената на войната за Русия. Миналата седмица се споразумяхме за трайно замразяване на руските активи. Това е решителна стъпка, която изпраща силно политическо послание. Това означава, че руските активи ще останат блокирани, докато не решим друго, докато Русия не спре войната и не компенсира надлежно Украйна за всички нанесени щети. С блокирането на авоарите за неопределено време можем да осъществим повратен момент (във войната) за Украйна и за Европа", подчерта Фон дер Лайен.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    53 7 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    Коментиран от #17, #42

    14:03 17.12.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    52 2 Отговор
    Виждате ли какви шизофреници управляват ЕС

    14:04 17.12.2025

  • 3 ЕСССР

    44 2 Отговор
    За поредн път Другарката Урсула потвърждава, колко необразована и глупава е дрънкайки, че репарации се плащат от победителя!?
    Ура другари за недоразумението, което ръководи ЕСССР!

    14:05 17.12.2025

  • 4 Мутата

    32 1 Отговор
    На дъртата скумрия кога ли ще и отворят подопашните бузи

    14:06 17.12.2025

  • 5 Атина Палада

    28 4 Отговор
    Урси,нали щеше да ги взимаш тия кинти:))) Аз колко се надявах да ги вземете и бутнете умрЕлото ойро. ..ама не..

    14:06 17.12.2025

  • 6 Уври ма,

    23 2 Отговор
    ър6о пр0клета!

    14:06 17.12.2025

  • 7 мунчо в затвора!

    0 23 Отговор
    Смерть антихристу путину!Слава на Украйна и Европа!

    14:07 17.12.2025

  • 8 Гост

    28 2 Отговор
    Тая нещо не ми вдъхва доверие като прецедател на Евро комисията. Това е пост за уважавана личност без съмнения за участие в каквито и да било корупционни схеми не само от негова страна , а и от страна на близките му. Според мен не е за този отговорен пост в ръцете на който е съсредоточена толкова власт.

    14:07 17.12.2025

  • 9 побърканяк

    26 2 Отговор
    Няма нужда Тръмп да затрива ЕСССР Урсула чудесно си върши работата.

    Коментиран от #24

    14:07 17.12.2025

  • 10 Каква дилема

    20 0 Отговор
    С Русия зле, с еврокретени още по-зле.

    14:08 17.12.2025

  • 11 Тръмп:

    23 1 Отговор
    Европа управлявана от Урсулиците се намира в състояние на цивилизационен,
    икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
    Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
    Ако настоящите тенденции продължат,
    континентът ще бъде неузнаваем след 20 или по-малко години.

    14:08 17.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Георги

    19 0 Отговор
    якооо, в ЕС вече политиците решават кой какво трябва да прави, като за целта го изнудват. Интересно ще е да видим какво ще кажат съдилищата по въпроса.

    14:09 17.12.2025

  • 14 хихи

    7 0 Отговор
    Вервайте ми!
    Вервай си!

    14:09 17.12.2025

  • 15 Архимандрисандрит Бибиян

    0 9 Отговор
    Путилифонът батю Пундю каза каде у Брюссель си е поръчал снимка за спомен са савецките евраци с черна лентичка у ъгъла за спомен од едно одминало време коги мо вървяха пунтовете!

    14:09 17.12.2025

  • 16 Чуй чуй

    20 0 Отговор
    Репарации плаща победения на победителя. Тая е падала на главата си щом твърди обратното.

    14:10 17.12.2025

  • 17 хихи

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти остави Европа, ами ние пак сме от страната на Булката.
    Ще плащаме репарации и АЕЦ няма да ни простроят и космонавт няма да видим..

    14:10 17.12.2025

  • 18 Василеску

    4 0 Отговор
    вече минаха на "постепенно" - признаци на отстъпление на УрСИ пред рУСИ -те.

    14:11 17.12.2025

  • 19 Вместо евро да излизаме от ес

    11 0 Отговор
    По-вероятно е ЕС да се разпадне, а Лайен и компания да бягат на друг континент, отколкото Русия да не победи и да плаща на вече несъществуваща страна. Русия ще си вземе областите, които вече са към рф, а другите области на Украйна сами ще искат да се признават за да избягат от дълговете на Зеленски, гражданска война едва ли ще има, хора не останаха.

    14:11 17.12.2025

  • 20 Това е здрава работа

    16 0 Отговор
    Егати здравата работа: да замениш една енергийна зависимост с друга по-скъпа, да намалиш гражданските производства и да увеличиш военните. Трендът на намаляване на европейския принос в световната икономика е стабилен и как с тези мерки ще бъде обърнат не е ясно. Явно няма и такъв стремеж.

    14:11 17.12.2025

  • 21 Тома

    10 0 Отговор
    Не е много сигурно за парите след като руснаците заведоха дело за активите си които са в долари

    14:11 17.12.2025

  • 22 1488

    5 1 Отговор
    купувайте рубли че от 1ви еСС няма да го бъде

    14:11 17.12.2025

  • 23 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    БОРСУЛООО! ТЪПА КОЗА!

    14:12 17.12.2025

  • 24 Гориил

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "побърканяк":

    Въз основа на икономическия си размер, Русия не е критичен конкурент на Америка (с изключение на военната мощ). Европа, напротив, се превърна в най-яростния конкурент на Вашингтон. Нейният просперитет не е част от плановете на Тръмп.

    14:13 17.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Симо

    9 0 Отговор
    Това нещо не може да се нарече европеец!! Това нещо трябва да бъде разпънато на + за назидание на всички останали предатели. И точно заради такива, като това нещо, Европа е западаща. Ще се сгромолясаме със страшна сила и ..... може би тогава като 🐦‍🔥 ще трябва от пепелта да покажем плахо глава и да видим къде е стигнал света през това време.

    14:13 17.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Много съжалявам но тази жена е напълно побъркана и не се съобразява с никакви реалности!?Вижте сега -между руските висши съдилища и съдилищата от Брикс- а и други държави -както се оказва има споразумения за взаимно признаване на решения от висшите съдилища -.Върховен Арбитражен Касационен и т.н..Руската централна банка съди в руския Арбитражен съд Юроклийр за нанесени щети в размер около 18 трилиона рубли!?Ако този иск бъде приет то страните от Брикс ще трябва да запорират -и не само това - активи на Юроклиър и други финансови институции в т.ч. инвестиционни европейски банки... може да стигне до това да бъдат предадени на Русия ...ако това стане това означава на първо време финансова война а после и гореща война!?Изключително интересно е как ще реагират тези държави с които Русия има такива споразумения....Индия може и да шикалакави напр.но Китай може и да действа по-решително -западните инвестиции там са огромни!? А други може и де се възползват просто за да вземат и те нещо от тортата!?

    Коментиран от #41

    14:16 17.12.2025

  • 29 Феникс

    5 0 Отговор
    Абе като гледам на къде отиват нещата, някъде до 2030г. европата си заминава! Тарамбуките ще изместят коренното население тотално, след около половин век! Първи ще се гътнат Франция, Германия и Великобритания! Някъде по това време виждам и разпада на ЕС!

    14:17 17.12.2025

  • 30 Мишел

    2 0 Отговор
    В Русия има 420 мелиарда$ и € активи на ЕС, с национализацията им Русия компенсира замразяване на руските активи

    14:18 17.12.2025

  • 31 Урси, ти на каква се правиш

    5 1 Отговор
    Путин ще Ви блокира вашите активи в Русия и ще си избие парите. И тогава ще ядеш банани

    14:18 17.12.2025

  • 32 Истината

    3 1 Отговор
    Тази нациска ,на която дедите и са правили бизнес в Русия и след това са се превърнали в нацисти с интелект на бавноразвиващо се дете няма представа в какъв свят живее.

    14:18 17.12.2025

  • 33 Запек има бабата

    3 0 Отговор
    Единственот блокирано сега и в бъдеще ще е аналния отвор на тази издухана швестерка.

    14:19 17.12.2025

  • 34 Ха-ха-ха

    2 1 Отговор
    Русия ще плати когато страните от нато платят репарации на Сърбия. Когато запада плати репарации на Ирак, Сирия..

    14:19 17.12.2025

  • 35 Българин

    1 1 Отговор
    Парите на Русия ще ги прибере Тръмп. Руснаците са му ги обещали, като комплимент за конструктивната му позиция по отношение на Украйна и Европа. Това дори е вписано в предложението на Димитриев под формата на “Специален фонд за съвместни инвестиции, управляван от Тръмп”.

    14:19 17.12.2025

  • 36 Вещице,

    2 0 Отговор
    А ако няма Украйна?

    14:20 17.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Истината

    1 0 Отговор
    Ко ко речи Мър..сула...май мечка не те е газила

    14:24 17.12.2025

  • 40 Хумор

    0 0 Отговор
    Преди време в един вестник (случката не е в БГ) излезе интересна история. Един получава фиш за минаване на червено за $70 и връща на общината плик със снимка на $70. След няколко дни получил и той плик със снимка на белезници. Някой проявил добро чувсрво за хумор. Предлагам Путин да прати снимка на 300 милиарда на бабишкерата за да си ги гледа и да се поуспокои малко, че е изтръпнала отвсякъде.

    14:24 17.12.2025

  • 41 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "не може да бъде":

    Ако държавите от БРИКС запорират европейските активи, то ще се отървем от китайските боклуци и всякакви подобни стоки на дъмпингови цени. Печките и климатиците ще се произвеждат в Европа, коли и самолети и сега се произвеждат, а и за ядене има туй-онуй.

    14:25 17.12.2025

  • 42 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Прав си, но урсулата няма да извади пари от собствения джоб, а ще ги извади от нашия..... Европеец съм, но се срамувам от това недоразумение урсулата и нейната фашистка клика....та затова вече ще трябва да си сменя Ника, още повече, че едно тролче го използва....

    14:25 17.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания