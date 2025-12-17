Урсула фон дер Лайен: Парите на Русия ще останат блокирани, докато тя не спре войната и не изплати репарации на Украйна

Руските авоари ще останат блокирани, докато Русия не спре войната и не изплати репарации на Украйна, обяви днес в Европейския парламент в Страсбург председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя произнесе реч по повод предстоящата среща на върха на Европейския съвет в Брюксел, съобщава БТА.
Друг основен акцент от обръщението на Фон дер Лайен към евродепутатите бе новата ера на енергийна независимост на ЕС от Русия. Днес евродепутатите в Страсбург ще гласуват предложението за регламент за постепенно прекратяване на вноса на руски втечнен газ и подобряване на наблюдението на потенциалните енергийни зависимости.
"Европейският съвет тази седмица е посветен на изпитанията на реалността на момента. Реалността на един свят, който е станал опасен и динамичен. Свят на войни. Свят на хищници. Реалността на този свят означава, че ние, европейците, трябва да защитаваме себе си и трябва да зависим от себе си. Мира, какъвто беше вчера, вече го няма. Нямаме време да се отдаваме на носталгия. Важното е как се изправяме пред днешния ден. Ние, европейците, не може да си позволим светогледът на другите да ни дефинира", се каза в речта на Фон дер Лайен, която под "другите" визираше основно САЩ.
"Никой от нас не бива да бъде шокиран от това, което другите казват за Европа. Но нека заявя следното - това не би било първият път, когато предположенията за Европа се оказват остарели. И не би било първото просветление, че следвоенният световен ред се променя до неузнаваемост. В Стратегията за национална сигурност се казва: "Делът на Европа от световния брутен вътрешен продукт намалява – от 25% през 1990 г. до 14% днес.“ Но това, което не е написано, е, че числата на САЩ извървяват същия път - от 22% през 1990 г. до 14% днес. Така че, това не е въпрос на икономика от едната или другата страна на Атлантика. Това е въпрос на промяна на курса в световната икономика. Ако вземем само Китай, техният дял от световния БВП се е увеличил от 4% през 1990 г. до 20% днес. Ето защо Съединените щати от известно време изпращат ясни послания относно променящите се стратегически интереси и приоритети с оглед възхода на Китай", посочи ръководителката на ЕК.
"Откакто започнахме да използваме този термин "независимост", мнозина са скептични какво означава това. Реалистично ли е изобщо? Просто погледнете какво постигнахме досега. От отбраната до енергетиката ние направихме невъзможното възможно като част от нашата нова реалност. И сме готови да направим повече. Защото в своята независимост сме по-силни. По-силна Европа е по-силен партньор, не само за насърчаване, но и за гарантиране на по-безопасен свят. Вашите усилия се отплатиха. Защото благодарение на (програмата) REPowerEU, вносът на руски газ – втечнен природен газ и тръбопроводи – е намалял от 45% в началото на войната (в Украйна от февруари 2022 г. - бел. ред.) до 13% днес; вносът на въглища – от 51% до сегашната нула; а на суров петрол – от 26% до 2%. Всичко това означава, че ще се откажем от руските изкопаеми горива завинаги. Само преди няколко години това беше немислимо. Но ние действахме и печелим независимостта си от Русия. Това не е съвпадение. Това е здрава работа", отбеляза Фон дер Лайен.
По думите ѝ Европа трябва да продължи напред и да се движи бързо, "независимо дали става въпрос за нашата сигурност, нашата икономика, нашата демокрация". Тя постави акцент и върху отбранителната индустрия.
"След десетилетия на недостатъчни инвестиции сме на прага на промяната. Трансформираме основата на нашата отбранителна индустрия така, че да може да ни осигури авангардни технологии и бързо масово производство в разгара на войната. Тази година направихме повече за отбраната, отколкото десет години преди това. През последните 10 години инвестирахме 8 милиарда евро във фонда за отбрана. Тази година даваме възможност за инвестиции в размер до 800 милиарда евро до 2030 г. И няма по-важен акт на европейска отбрана от подкрепата на отбраната на Украйна. Следващите дни ще бъдат решаваща стъпка за това. От нас зависи да изберем как ще финансираме борбата на Украйна. Знаем, че е нуждата е остра и спешна. Международният валутен фонд и нашите оценки показват, че нуждите на Украйна са малко над 137 милиарда евро за 2026 и 2027 г. Европа трябва да покрие две трети. И това не е само въпрос на числа, а и на укрепване на способността на Украйна да осигури реален мир – такъв, който е справедлив, който е траен, който защитава Украйна и Европа. И това е и въпрос на увеличаване на цената на войната за Русия. Миналата седмица се споразумяхме за трайно замразяване на руските активи. Това е решителна стъпка, която изпраща силно политическо послание. Това означава, че руските активи ще останат блокирани, докато не решим друго, докато Русия не спре войната и не компенсира надлежно Украйна за всички нанесени щети. С блокирането на авоарите за неопределено време можем да осъществим повратен момент (във войната) за Украйна и за Европа", подчерта Фон дер Лайен.
