Шикорски: Полша дължи подкрепа на Украйна заради собствената си сигурност

Полша трябва да продължи да подкрепя Украйна, тъй като именно войната ѝ даде време и възможност да засили собствените си отбранителни способности. Това заяви полският външен министър Радослав Шикорски в интервю за френското издание „Експрес“, предава БТА.

По думите му жестокостта на конфликта и лицемерието на агресора не бива да пораждат единствено тревога, а да водят до конкретни действия. Шикорски подчерта, че Украйна е осигурила на Полша ценен период за възстановяване и модернизация на армията, поради което Варшава има морален дълг да ѝ оказва подкрепа.

Министърът отбеляза, че държавите от Западна Европа дълго време са се възползвали от т.нар. „дивиденти на мира“, като са разчитали основно на Съединените щати за своята сигурност. Според него и самите САЩ вече са осъзнали този дисбаланс. За разлика от това Полша е започнала процеса на превъоръжаване още преди две десетилетия, когато е приела стриктно законодателство за отделяне на поне 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, като този дял постепенно се увеличава.

Шикорски посочи, че през настоящата година страната отделя 4,8% от БВП за военни нужди, паралелно с участието си в механизмите за сигурност на Европейския съюз. По неговите думи това е ясен знак, че Европа трябва сериозно да възстанови и укрепи своите отбранителни способности, особено на фона на заплахите от Русия.

В контекста на войната в Украйна полският външен министър изрази разочарование, че само ограничен брой държавни лидери поемат активна роля в търсенето на решение, а впоследствие се изненадват, че ЕС не използва пълния си колективен потенциал. Според него с началото на руската инвазия е приключила „епохата на илюзиите“.

Шикорски се обяви още за ускорено превъоръжаване на Полша, балтийските и скандинавските държави, както и за използване на замразените руски активи като източник на финансиране за Украйна, отбелязва „Експрес“.