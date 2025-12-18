Новини
Шикорски: Полша дължи подкрепа на Украйна заради собствената си сигурност
  Тема: Украйна

18 Декември, 2025 16:37 443 14

Външният министър настоява за по-решителна европейска отбрана и използване на замразени руски активи

Шикорски: Полша дължи подкрепа на Украйна заради собствената си сигурност - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша трябва да продължи да подкрепя Украйна, тъй като именно войната ѝ даде време и възможност да засили собствените си отбранителни способности. Това заяви полският външен министър Радослав Шикорски в интервю за френското издание „Експрес“, предава БТА.

По думите му жестокостта на конфликта и лицемерието на агресора не бива да пораждат единствено тревога, а да водят до конкретни действия. Шикорски подчерта, че Украйна е осигурила на Полша ценен период за възстановяване и модернизация на армията, поради което Варшава има морален дълг да ѝ оказва подкрепа.

Още новини от Украйна

Министърът отбеляза, че държавите от Западна Европа дълго време са се възползвали от т.нар. „дивиденти на мира“, като са разчитали основно на Съединените щати за своята сигурност. Според него и самите САЩ вече са осъзнали този дисбаланс. За разлика от това Полша е започнала процеса на превъоръжаване още преди две десетилетия, когато е приела стриктно законодателство за отделяне на поне 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, като този дял постепенно се увеличава.

Шикорски посочи, че през настоящата година страната отделя 4,8% от БВП за военни нужди, паралелно с участието си в механизмите за сигурност на Европейския съюз. По неговите думи това е ясен знак, че Европа трябва сериозно да възстанови и укрепи своите отбранителни способности, особено на фона на заплахите от Русия.

В контекста на войната в Украйна полският външен министър изрази разочарование, че само ограничен брой държавни лидери поемат активна роля в търсенето на решение, а впоследствие се изненадват, че ЕС не използва пълния си колективен потенциал. Според него с началото на руската инвазия е приключила „епохата на илюзиите“.

Шикорски се обяви още за ускорено превъоръжаване на Полша, балтийските и скандинавските държави, както и за използване на замразените руски активи като източник на финансиране за Украйна, отбелязва „Експрес“.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    10 16 Отговор
    Русия ще бъде победена

    16:39 18.12.2025

  • 2 Атина Палада

    11 17 Отговор
    украинците ще освободят Матушка от Путин и кликата му

    Коментиран от #12

    16:40 18.12.2025

  • 3 Пепи Волгата

    8 1 Отговор
    Поздрави за всички мслоумни тролове, жиееещи във Факти.

    Коментиран от #6

    16:40 18.12.2025

  • 4 Протест "Не храни прасето"

    6 1 Отговор
    събира недоволни пред съда в Русе

    16:40 18.12.2025

  • 5 Ох ооо

    7 2 Отговор
    Крепи го, крепи.
    Само недей да ни замесваш във вашето тесто

    16:41 18.12.2025

  • 6 Поздрави за всички мслоумни тролове

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пепи Волгата":

    и русофоборсуци

    16:41 18.12.2025

  • 7 Като има бунаци

    8 2 Отговор
    да ги настройвате срещу Русия кво ви пука
    После ще се разправяте с тях заради кланетата в Полша от бандерите. Ще си спомните. И сега ги споменавате от време на време, но се въздържате. Чакате да понамалят:))

    16:42 18.12.2025

  • 8 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    1 8 Отговор
    Добър🇺🇦удар по летище Белбек в Крим!
    Унищожен е МиГ-31 с пълен боекомплект, поразени са С-400, Панцир-С2 и две с-ми Небо-СВУ.💥

    16:44 18.12.2025

  • 9 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Полша държи дедовия

    16:44 18.12.2025

  • 10 Галина Колева

    4 2 Отговор
    БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ !!!

    16:46 18.12.2025

  • 11 Веса

    4 1 Отговор
    Отивайте с Туск на фронта !

    16:56 18.12.2025

  • 12 ехааааааааа...

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    ...верваме ви ...

    16:56 18.12.2025

  • 13 Абсолютно прав е поляка

    2 1 Отговор
    Украйна е единствената сигурна преграда между Европа и империята на злото. Затова помощта от ЕС никога няма да спре.

    17:01 18.12.2025

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор
    Полша може и да дължи на Украйна, България не. Това,че недоразумението Желязков обяви Русия за заплаха, не го прави истина.

    17:04 18.12.2025

