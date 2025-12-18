Лукашенко: „Не мога да бъда президент вечно“

Беларуският президент Александър Лукашенко призна, че не може да ръководи страната завинаги, съобщава ТАСС, цитирана от БТА.

„Въпреки често отправяната към мен критика, аз не съм вечен. Да, създадохме система, в която много зависи от президента, и ви благодаря за подкрепата. Но времето ми като държавен глава постепенно изтича - не мога и не трябва да бъда президент завинаги“, заяви Лукашенко по време на седмото заседание на Всебеларуското народно събрание, където се обърна и към гражданите на страната.

Лукашенко коментира и отношението на част от беларусите към западната демокрация: „Някои, под влиянието на емоции, решиха да опитат западния модел на управление. Сега се разкайват и искат да се върнат у дома. Нашите закони не се различават съществено от тези в други страни по света.“

По отношение на военното сътрудничество с Русия президентът отбеляза, че руският ракетен комплекс „Орешник“ вече е на въоръжение в Беларус от вчера. Той обсъди и закупуването на руски самолети, както и предложението на САЩ за отмяна на санкциите срещу националната авиокомпания „Белавиа“. Лукашенко посочи, че страната изпитва недостиг на самолети за полети до Русия, Китай и други части на Азия. Беларус разполага с достатъчно „Боинг“-и, за които ще се закупуват резервни части от САЩ, а Русия ще достави недостигащите пътнически самолети.

Всебеларуското народно събрание събира представители на всички власти и гражданското общество от страната и представлява най-висшия орган на държавната власт в Беларус.