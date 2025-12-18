Лукашенко: „Не мога да бъда президент вечно“

Беларуският президент Александър Лукашенко призна, че не може да ръководи страната завинаги, съобщава ТАСС, цитирана от БТА.
„Въпреки често отправяната към мен критика, аз не съм вечен. Да, създадохме система, в която много зависи от президента, и ви благодаря за подкрепата. Но времето ми като държавен глава постепенно изтича - не мога и не трябва да бъда президент завинаги“, заяви Лукашенко по време на седмото заседание на Всебеларуското народно събрание, където се обърна и към гражданите на страната.
Лукашенко коментира и отношението на част от беларусите към западната демокрация: „Някои, под влиянието на емоции, решиха да опитат западния модел на управление. Сега се разкайват и искат да се върнат у дома. Нашите закони не се различават съществено от тези в други страни по света.“
По отношение на военното сътрудничество с Русия президентът отбеляза, че руският ракетен комплекс „Орешник“ вече е на въоръжение в Беларус от вчера. Той обсъди и закупуването на руски самолети, както и предложението на САЩ за отмяна на санкциите срещу националната авиокомпания „Белавиа“. Лукашенко посочи, че страната изпитва недостиг на самолети за полети до Русия, Китай и други части на Азия. Беларус разполага с достатъчно „Боинг“-и, за които ще се закупуват резервни части от САЩ, а Русия ще достави недостигащите пътнически самолети.
Всебеларуското народно събрание събира представители на всички власти и гражданското общество от страната и представлява най-висшия орган на държавната власт в Беларус.
1 Мдааа
Коментиран от #17
19:29 18.12.2025
2 Росен Болхариев
19:29 18.12.2025
3 Бат Венце Сикаджията
19:30 18.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хаха
19:33 18.12.2025
6 Тиква
Коментиран от #12
19:37 18.12.2025
7 Шопо
19:38 18.12.2025
8 Спецназ
В Белорусия цената на горивото по бензиностанциите е наполовина на нашата.
ФАКТ!
Природния газ е 4 пъти по-евтин, тока е 40% по-евтин.
средната заплата там е около 1150 евро!
ФАКТ!
Коментиран от #19, #24
19:40 18.12.2025
9 гост
19:44 18.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Владимир Путин, президент
19:46 18.12.2025
12 Пъпеш
До коментар #6 от "Тиква":В България си имаме такава Тиква.
19:46 18.12.2025
13 Тоа дикт автор и у биец
Ееееедехееее
19:47 18.12.2025
14 !!!?
19:49 18.12.2025
15 тикван и шопар ефенди
дорде има лапнишарани да ни преизбират
19:53 18.12.2025
16 Миролюб Войнов, историк
19:54 18.12.2025
17 Путин ще управлява и
До коментар #1 от "Мдааа":смешкофци русофоби кат теб
кат ги прати в сибир да копат
Коментиран от #20
19:54 18.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Варненец
До коментар #8 от "Спецназ":Ти сериозно ли ни ги пробутваш тези опорки от Риа новости?? Беларус едва ли не е задминала Швейцария 🤣
19:57 18.12.2025
20 Варненец
До коментар #17 от "Путин ще управлява и":Путкер не може рашата да управлява, други щял да управлява, това рушоробите сте много слепи.
Коментиран от #22
19:58 18.12.2025
21 Картоф Смачкан
Ще мрете и вие
Диктатори .
Рано или късно
Всички сте под земята
Дърти Ненормалнци.
След вас остава само хаос и мизерия .
20:01 18.12.2025
22 Владимир Путин, президент
До коментар #20 от "Варненец":Пълни глупасти.....
500 000 вече ги оправих навсегда !!!
Остават още 139,5 млн 😄👍
20:03 18.12.2025
23 Ко пейките вече се ослушват
Първи ще се отрекат от ху ЙЛО и ще се кълнат във верност на следващия кремльовски извратеняк
20:03 18.12.2025
24 Ходи в Беларус
До коментар #8 от "Спецназ":Бре Русораб Скапан.
Кво дириш още в България
Бегай се радвай
На Глупашенко.
Коментиран от #25
20:04 18.12.2025
25 Миролюб Войнов, аналитик
До коментар #24 от "Ходи в Беларус":Лошото е че след Лукашенко идват руските мафиоти, които ще изкупят Беларус за копейки и превърнат в картинката горе с тъжния Pyccкий мир......
20:08 18.12.2025