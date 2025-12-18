Новини
Лукашенко: „Не мога да бъда президент вечно“

18 Декември, 2025 19:26 778 25

Беларуските власти обсъдиха военно сътрудничество с Русия и авиационните доставки на страната

Лукашенко: „Не мога да бъда президент вечно“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Беларуският президент Александър Лукашенко призна, че не може да ръководи страната завинаги, съобщава ТАСС, цитирана от БТА.

„Въпреки често отправяната към мен критика, аз не съм вечен. Да, създадохме система, в която много зависи от президента, и ви благодаря за подкрепата. Но времето ми като държавен глава постепенно изтича - не мога и не трябва да бъда президент завинаги“, заяви Лукашенко по време на седмото заседание на Всебеларуското народно събрание, където се обърна и към гражданите на страната.

Лукашенко коментира и отношението на част от беларусите към западната демокрация: „Някои, под влиянието на емоции, решиха да опитат западния модел на управление. Сега се разкайват и искат да се върнат у дома. Нашите закони не се различават съществено от тези в други страни по света.“

По отношение на военното сътрудничество с Русия президентът отбеляза, че руският ракетен комплекс „Орешник“ вече е на въоръжение в Беларус от вчера. Той обсъди и закупуването на руски самолети, както и предложението на САЩ за отмяна на санкциите срещу националната авиокомпания „Белавиа“. Лукашенко посочи, че страната изпитва недостиг на самолети за полети до Русия, Китай и други части на Азия. Беларус разполага с достатъчно „Боинг“-и, за които ще се закупуват резервни части от САЩ, а Русия ще достави недостигащите пътнически самолети.

Всебеларуското народно събрание събира представители на всички власти и гражданското общество от страната и представлява най-висшия орган на държавната власт в Беларус.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мдааа

    9 12 Отговор
    Верно бе. Ама Путинчо ще управлява и от мавзолея. Добре, че си разбрал, че не си вечен.

    Коментиран от #17

    19:29 18.12.2025

  • 2 Росен Болхариев

    6 6 Отговор
    Може да опиташ ,Батя!

    19:29 18.12.2025

  • 3 Бат Венце Сикаджията

    4 9 Отговор
    Така е. И то ще отидеш в гроба, но до тогава можеш да си.

    19:30 18.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хаха

    6 10 Отговор
    Горкия тиранин, иска да напуска, жалко за малоумните тролове на Факти.

    19:33 18.12.2025

  • 6 Тиква

    13 5 Отговор
    Много добър ръководител,в Беларус чистота и порядък, храната много качествена,в България да имаме такъв, ще стане рай.

    Коментиран от #12

    19:37 18.12.2025

  • 7 Шопо

    8 3 Отговор
    Лукашенко не може, но Урсула може.

    19:38 18.12.2025

  • 8 Спецназ

    8 4 Отговор
    Ма нали сме "Евоатлантици"- ЕГО де атлантическия океан!

    В Белорусия цената на горивото по бензиностанциите е наполовина на нашата.

    ФАКТ!

    Природния газ е 4 пъти по-евтин, тока е 40% по-евтин.

    средната заплата там е около 1150 евро!

    ФАКТ!

    Коментиран от #19, #24

    19:40 18.12.2025

  • 9 гост

    5 5 Отговор
    Дано да няма син,защото работата е ясна...както беше по времето на развитият комунизъм у Нас...Поста на татко,на сина Владко...Партията мила на нашата Людмила...комитета на зетя...

    19:44 18.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Владимир Путин, президент

    2 8 Отговор
    Можно, надо !!!😁

    19:46 18.12.2025

  • 12 Пъпеш

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тиква":

    В България си имаме такава Тиква.

    19:46 18.12.2025

  • 13 Тоа дикт автор и у биец

    4 8 Отговор
    монголоидния Фюрер -ПЕТУШОК и пеДо-фил ,СИ ...и бай ДОНЧО психара са с единия крак у... ОТВЪДНОТО !
    Ееееедехееее

    19:47 18.12.2025

  • 14 !!!?

    3 0 Отговор
    Лукавия е прозрял, че и диктатор да е не е вечен...!!!?

    19:49 18.12.2025

  • 15 тикван и шопар ефенди

    3 0 Отговор
    Ние можем да бъдeм президенти вечно
    дорде има лапнишарани да ни преизбират

    19:53 18.12.2025

  • 16 Миролюб Войнов, историк

    3 0 Отговор
    Русия вчера и днес !!!

    19:54 18.12.2025

  • 17 Путин ще управлява и

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа":

    смешкофци русофоби кат теб
    кат ги прати в сибир да копат

    Коментиран от #20

    19:54 18.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Варненец

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Ти сериозно ли ни ги пробутваш тези опорки от Риа новости?? Беларус едва ли не е задминала Швейцария 🤣

    19:57 18.12.2025

  • 20 Варненец

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Путин ще управлява и":

    Путкер не може рашата да управлява, други щял да управлява, това рушоробите сте много слепи.

    Коментиран от #22

    19:58 18.12.2025

  • 21 Картоф Смачкан

    1 0 Отговор
    Никой не е вечен .
    Ще мрете и вие
    Диктатори .
    Рано или късно
    Всички сте под земята
    Дърти Ненормалнци.

    След вас остава само хаос и мизерия .

    20:01 18.12.2025

  • 22 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Варненец":

    Пълни глупасти.....
    500 000 вече ги оправих навсегда !!!
    Остават още 139,5 млн 😄👍

    20:03 18.12.2025

  • 23 Ко пейките вече се ослушват

    3 0 Отговор
    За новият Фюрер след пе дофила монгольяк)))))
    Първи ще се отрекат от ху ЙЛО и ще се кълнат във верност на следващия кремльовски извратеняк

    20:03 18.12.2025

  • 24 Ходи в Беларус

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Бре Русораб Скапан.

    Кво дириш още в България
    Бегай се радвай
    На Глупашенко.

    Коментиран от #25

    20:04 18.12.2025

  • 25 Миролюб Войнов, аналитик

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ходи в Беларус":

    Лошото е че след Лукашенко идват руските мафиоти, които ще изкупят Беларус за копейки и превърнат в картинката горе с тъжния Pyccкий мир......

    20:08 18.12.2025

