След ужаса на плажа Бонди: Австралийските власти ще изкупуват и унищожават огнестрелните оръжия на гражданите

Австралийското правителство ще стартира програма за обратно изкупуване на огнестрелни оръжия, обяви премиерът Антъни Албанезе.

Той заяви, че най-голямата правителствена програма за обратно изкупуване на огнестрелни оръжия от 30 години насам ще бъде въведена след изменения в националното законодателство за огнестрелните оръжия. „Правителството ще я финансира на база 50:50 с щатите и териториите, но цялото събиране, обработка и плащане на лица за предадени огнестрелни оръжия ще се извършва директно от регионите“, каза той.

Албанезе също така уточни, че федералната полиция ще се занимава с унищожаването на огнестрелните оръжия след събирането им.

По-рано беше съобщено, че ръководителите на щатите и териториите възнамеряват да реформират националното законодателство за огнестрелните оръжия в страната. За тази цел регионалните власти са инструктирани да ускорят създаването на национален регистър на огнестрелните оръжия, да ограничат броя, който едно лице може да притежава, да премахнат издаването на постоянни лицензи за собствениците на оръжие и да въведат изискване за австралийското гражданство за получаването на оръжие.

Очаква се премиерът на Нов Южен Уелс, Крис Минс, и премиерът на Западна Австралия, Роджър Кук, да координират тази работа. Междувременно федералното правителство ще започне да налага допълнителни митнически ограничения върху вноса на огнестрелни оръжия, включително произведени с помощта на 3D принтери, оборудване и боеприпаси.

Австралийското федерално правителство определи 21 декември за ден на възпоменание за жертвите на терористичната атака в Сидни, при която загинаха 15 души.

В разговор с репортери премиерът помоли гражданите да „спазват минута мълчание в неделя в памет на загиналите при атаката“. „В неделя знамената на всички правителствени сгради в Нов Южен Уелс и в цяла Австралия ще бъдат спуснати наполовина в знак на уважение към жертвите и скръбта, която споделяме. Каним хората в цяла Австралия да запалят свещ в 18:47 ч. – точно една седмица след атаката – като тих акт на възпоменание със семейството, приятелите или близките“, каза той.

Междувременно австралийската полиция арестува седем мъже, заподозрени в планиране на терористична атака в югозападно предградие на Сидни, съобщи радио ABC, позовавайки се на източник от полицейското управление на Нов Южен Уелс.

Разследващите смятат, че мъжете, арестувани на 18 декември, които са пристигнали в Сидни от Виктория, „изповядват екстремистка ислямска идеология“ и вероятно са „планирали акт на насилие“.

Заместник-комисар на щатската полиция Дейвид Хъдсън съобщи, че „единственото оръжие, намерено по време на претърсването на мъжете, е нож, а не огнестрелни оръжия“. „Имаме някои доказателства, че са възнамерявали да посетят плажа Бонди. Взехме решение да ги задържим, защото сега, след зверствата, извършени миналата неделя няма да поемаме никакви рискове да чакаме да видим какво могат да направят“, каза той.

Според данни на платформата GoFundMe, потребителите ѝ са събрали над 2,5 милиона долара дарения за мъжа, обезоръжил един от извършителите на атаката в Сидни.

Според GoFundMe, над 2,56 милиона долара са събрани за 43-годишния сириец Ахмед ал-Ахмед, който взе оръжието от един от нападателите на плажа Бонди. Австралийски потребители в социалните мрежи споделиха видеоклип на мъжа, на който му е съобщено, че над 40 000 души по целия свят са събрали пари за него. „Заслужавах ли това?“, пита ал-Ахмед във видеото, преди да благодари на всички, които са допринесли.

Общо 12 благотворителни акции на GoFundMe са събрали над 5 милиона долара за ал-Ахмед, наречен „Героят от Бонди“, и семействата на загиналите при атаката. Повече от 73 000 души от 60 държави са се присъединили към кампанията.

Австралийският премиер Антъни Албанезе посети мъжа в болницата, благодарейки му за храбростта му и наричайки го „истински австралийски герой“. Генерал-губернаторът на Австралия Саманта Мостин, която също посети ал-Ахмед в болничната му стая, му предаде думи на благодарност от крал Чарлз III.