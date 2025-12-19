ООН: Близо 780 000 сирийци се завърнаха в страната след смяната на властта

Близо 780 000 души са се завърнали в Сирия след смяната на властта в страната през декември 2024 г., съобщава информационната структура на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA - ReliefWeb). Над 1,6 млн. вътрешно разселени лица също са се върнали в населените си места, като данните се базират на информация от Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), цитирани от БТА, предава News.bg.

Според ВКБООН към 14 август 2025 г. от 8 декември 2024 г. насам общо 779 473 сирийци са се завърнали в страната от съседните държави, а 1 694 418 вътрешно разселени лица са се върнали по домовете си, съобщава ТАСС.

От 6 до 12 август 776 души са получили транспортна помощ на сирийските гранични пунктове. Общо 13 179 завърнали се са се възползвали от мерки за подкрепа от началото на 2025 г.

Масовото завръщане следва събитията в края на ноември 2024 г., когато въоръжени опозиционни групи започнаха мащабна офанзива срещу позиции на сирийската армия. На 8 декември те влязоха в Дамаск, а президентът Башар Асад избяга в Русия. След това лидер на Сирия стана Ахмед аш Шараа.