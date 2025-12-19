Новини
Свят »
Сирия »
ООН: Близо 780 000 сирийци се завърнаха в страната след смяната на властта

ООН: Близо 780 000 сирийци се завърнаха в страната след смяната на властта

19 Декември, 2025 09:56 329 3

  • сирия-
  • оон-
  • смяна на властта

Хуманитарни организации отчитат и връщане на над 1,6 млн. вътрешно разселени лица

ООН: Близо 780 000 сирийци се завърнаха в страната след смяната на властта - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Близо 780 000 души са се завърнали в Сирия след смяната на властта в страната през декември 2024 г., съобщава информационната структура на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA - ReliefWeb). Над 1,6 млн. вътрешно разселени лица също са се върнали в населените си места, като данните се базират на информация от Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), цитирани от БТА, предава News.bg.

Според ВКБООН към 14 август 2025 г. от 8 декември 2024 г. насам общо 779 473 сирийци са се завърнали в страната от съседните държави, а 1 694 418 вътрешно разселени лица са се върнали по домовете си, съобщава ТАСС.

От 6 до 12 август 776 души са получили транспортна помощ на сирийските гранични пунктове. Общо 13 179 завърнали се са се възползвали от мерки за подкрепа от началото на 2025 г.

Масовото завръщане следва събитията в края на ноември 2024 г., когато въоръжени опозиционни групи започнаха мащабна офанзива срещу позиции на сирийската армия. На 8 декември те влязоха в Дамаск, а президентът Башар Асад избяга в Русия. След това лидер на Сирия стана Ахмед аш Шараа.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ПовЕрвахме

    0 1 Отговор
    Комшиите им дето ги бяха приютили ги натириха да се връщат . В Сирия са доста зле нещата , след преврата , янките и турците поставиха главатар от Ал Кайда за президент .

    10:06 19.12.2025

  • 3 Сирийците

    0 0 Отговор
    Не са забравили зверствата на
    Генерал Суровикин и Руските Башибозуци...

    Добре че Башар Асад
    Избяга
    Иначе щеше да последва Кадафи.

    10:07 19.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания