Русия и Украйна извършиха размяна на тела на загинали военнослужещи

Русия е предала на Украйна тленните останки на 1000 украински военнослужещи и в замяна е получила телата на 26 руски войници, съобщи съветникът на Кремъл Владимир Медински, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Украинската страна потвърди получаването на телата на 1003 загинали украински военнослужещи, предаде Укринформ, позовавайки се на пресслужбата на Координационния щаб по въпросите на военнопленниците.

„Днес бяха предприети мерки за репатриране. Украйна получи 1003 тела, които според руската страна принадлежат на украински военнослужещи“, се посочва в официалното съобщение.

В изявлението се уточнява още, че украинските разследващи и правоохранителни органи, съвместно с експертни институции към Министерството на вътрешните работи, ще извършат необходимите процедури по изследване и идентификация на репатрираните останки.