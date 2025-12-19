Новини
Русия и Украйна извършиха размяна на тела на загинали военнослужещи
  Тема: Украйна

Русия и Украйна извършиха размяна на тела на загинали военнослужещи

19 Декември, 2025 12:55 511 16

Киев потвърди получаването на над 1000 тленни останки на украински войници

Русия и Украйна извършиха размяна на тела на загинали военнослужещи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е предала на Украйна тленните останки на 1000 украински военнослужещи и в замяна е получила телата на 26 руски войници, съобщи съветникът на Кремъл Владимир Медински, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Украинската страна потвърди получаването на телата на 1003 загинали украински военнослужещи, предаде Укринформ, позовавайки се на пресслужбата на Координационния щаб по въпросите на военнопленниците.

„Днес бяха предприети мерки за репатриране. Украйна получи 1003 тела, които според руската страна принадлежат на украински военнослужещи“, се посочва в официалното съобщение.

В изявлението се уточнява още, че украинските разследващи и правоохранителни органи, съвместно с експертни институции към Министерството на вътрешните работи, ще извършат необходимите процедури по изследване и идентификация на репатрираните останки.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    3 11 Отговор
    не останаха братушки

    Коментиран от #16

    12:56 19.12.2025

  • 2 Факт

    14 18 Отговор
    Ха-ха-ха, в Украйна рашистите ги копат в общи гробове. Никой не си играе да ги замразява и да ги връща на агресора

    Коментиран от #10, #14

    12:58 19.12.2025

  • 3 Математик

    12 2 Отговор
    Браво! Съотношение 1 : 40 в полза на Украйна! Такова е и съотношението в харченето на пари!

    Коментиран от #7

    12:58 19.12.2025

  • 4 Механик

    1 16 Отговор
    1 милион руснака станаха по-добри за 4 години

    12:59 19.12.2025

  • 5 Гост

    14 0 Отговор
    За кой ли път съотношението на разменените тела на убити е около 1:40!
    Иначе, ако слушате УНИАН, доче зеле, ройтерс, лелките от института и т.н., руснаците дават "милиони" жертви...

    12:59 19.12.2025

  • 6 1111

    9 1 Отговор
    Мдааа..... 1003

    Мдааа.... 26

    ПС

    Ами много са странни тези цифри! Що ли???

    ППС

    Кой разбрал - разбрал.

    12:59 19.12.2025

  • 7 Моряка

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Математик":

    Витанка-ти ли си????

    Коментиран от #9

    12:59 19.12.2025

  • 8 Тома

    11 1 Отговор
    1000 за 26.
    Това казва всичко.

    13:00 19.12.2025

  • 9 1111

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Моряка":

    И той да е. ... Какво от това?!

    13:01 19.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АБВ

    11 1 Отговор
    И сега какво стана с обявяваните непрекъснато от западните пропагандатори "огромни руски загуби" ? Къде са руските трупове ? Нали Украйна напредва на бойното поле и те трябва да се на територията, завладявана непрекъснато от ВСУ ? И защо е толкова фрапиращо съотношението ? Някакво обяснение от нещастните козяшки тролчета ?

    13:02 19.12.2025

  • 12 Летописец

    7 0 Отговор
    Да не бързаме с оценки съдейки по броя на разменените тела ! Пронатовският украински режим вече е най-големия износител на човешки органи в света ! Украйна задмина дори и Индия .

    13:04 19.12.2025

  • 13 Мимч

    9 0 Отговор
    Ами ,по това личи какво е съотношението на убитите от едната и другата страна.А до сега все се хвалят укрите ,че убили в пъти повече руснаци.АМИ 1003:26 ясно показва какво е...

    13:04 19.12.2025

  • 14 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    А като се знае това дето казваш ,интересно руснаци що си "играят" и ги замразяват украинските трупове Ти как мислиш ?

    13:09 19.12.2025

  • 15 гръмовержецът

    1 0 Отговор
    Тия , дето всеки ден пишете , че руснаците гинат като мухи - 1000 към 26 как ви се струва съотношението ?!

    13:10 19.12.2025

  • 16 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Каква математика си учил ти? 1000 украински трупа срещу едва 26 руски .С това темпо се готви да си следващия в черен чувал .

    13:13 19.12.2025

