Русия и Украйна извършиха размяна на тела на загинали военнослужещи

Русия е предала на Украйна тленните останки на 1000 украински военнослужещи и в замяна е получила телата на 26 руски войници, съобщи съветникът на Кремъл Владимир Медински, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Украинската страна потвърди получаването на телата на 1003 загинали украински военнослужещи, предаде Укринформ, позовавайки се на пресслужбата на Координационния щаб по въпросите на военнопленниците.
„Днес бяха предприети мерки за репатриране. Украйна получи 1003 тела, които според руската страна принадлежат на украински военнослужещи“, се посочва в официалното съобщение.
В изявлението се уточнява още, че украинските разследващи и правоохранителни органи, съвместно с експертни институции към Министерството на вътрешните работи, ще извършат необходимите процедури по изследване и идентификация на репатрираните останки.
1 Атина Палада
Коментиран от #16
12:56 19.12.2025
2 Факт
Коментиран от #10, #14
12:58 19.12.2025
3 Математик
Коментиран от #7
12:58 19.12.2025
4 Механик
12:59 19.12.2025
5 Гост
Иначе, ако слушате УНИАН, доче зеле, ройтерс, лелките от института и т.н., руснаците дават "милиони" жертви...
12:59 19.12.2025
6 1111
Мдааа.... 26
ПС
Ами много са странни тези цифри! Що ли???
ППС
Кой разбрал - разбрал.
12:59 19.12.2025
7 Моряка
До коментар #3 от "Математик":Витанка-ти ли си????
Коментиран от #9
12:59 19.12.2025
8 Тома
Това казва всичко.
13:00 19.12.2025
9 1111
До коментар #7 от "Моряка":И той да е. ... Какво от това?!
13:01 19.12.2025
11 АБВ
13:02 19.12.2025
12 Летописец
13:04 19.12.2025
13 Мимч
13:04 19.12.2025
14 Гошо
До коментар #2 от "Факт":А като се знае това дето казваш ,интересно руснаци що си "играят" и ги замразяват украинските трупове Ти как мислиш ?
13:09 19.12.2025
15 гръмовержецът
13:10 19.12.2025
16 Смотльо,
До коментар #1 от "Атина Палада":Каква математика си учил ти? 1000 украински трупа срещу едва 26 руски .С това темпо се готви да си следващия в черен чувал .
13:13 19.12.2025