Тръмп не изключи възможността за война с Венецуела

19 Декември, 2025 13:56 632 15

  • сащ-
  • тръмп-
  • венецуела-
  • война

Американският президент обяви нови мерки срещу венецуелския петрол и предупреди за още конфискации на танкери

Тръмп не изключи възможността за война с Венецуела - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не изключва възможността от военен конфликт с Венецуела. Това той каза в телефонно интервю за „Ен Би Си Нюз“, публикувано днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Не го изключвам“, отговори Тръмп на въпрос дали съществува риск от война между Съединените щати и Венецуела.

Държавният глава допълни, че Вашингтон ще продължи с конфискациите на петролни танкери в близост до венецуелските води. По думите му се очакват още подобни действия в рамките на засилените мерки срещу петролните доставки на страната.

По-рано тази седмица Тръмп нареди „блокада“ на всички санкционирани петролни танкери, които пристигат или напускат Венецуела. Според Ройтерс това е поредната стъпка на САЩ за увеличаване на натиска върху основния източник на приходи на правителството на президента Николас Мадуро.

От Белия дом засега не са отговорили на запитване за допълнителен коментар.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    3 4 Отговор
    Тръмп тренира за Русия

    13:59 19.12.2025

  • 2 ЕСССР

    14 2 Отговор
    ЕСССР нещо санкции за Бай Дончо и Америка? Поне 200-300 милиарда да даде на Мадуро? Какви са тия двойни стандарти?

    13:59 19.12.2025

  • 3 Атина Палада

    3 11 Отговор
    скоро Томахавките ще полетят към Кремъл

    Коментиран от #6

    14:00 19.12.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 4 Отговор
    ТръмПизъм за наивници:
    " Чрез търговията с петрол Венецуела финансира търговията с наркотици!"😀😀😀😀

    14:02 19.12.2025

  • 5 гост

    7 1 Отговор
    С напредването на възрастта деменцията не прощава! А на този в главата - само сделки и пари!

    14:02 19.12.2025

  • 6 ха-ха

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    И към празна......та ти кра.....на !

    14:03 19.12.2025

  • 7 Британия 🇬🇧

    1 2 Отговор
    Тръмп е далновиден милиардер и много добре знае че политика демокрация и разни леви идиотски идеологии и пропаганди от левите ултра либерални изроди ползи никакви ,ако успее да направи Америка първа в Америка и Феодална ще бъде запомнен с добро ,но всякаква демократическа либерална палячовцшина му пречат,дано след него да дойде друг Демократизиран от Републиканската партия

    14:04 19.12.2025

  • 8 Силиций

    2 0 Отговор
    Ами да! САЩ искат да си върнат "изконни" нефтени находища както Русия си връща "изконни" находища на ценни изкопаеми под формата на "изконни" територии.И въобще каквото си харесат -си го "връщат"
    И най-вече трябва да се прекъсне "финансирането" на добива на петрол с наркотици.Чудя се колко ли наркотици продават ОАЕ,Кувейт и останалите дружки на САЩ за да си "финансират" добива на петрол??!
    Явната лудост на лидерите на най-мощните държави не е на добре.

    14:16 19.12.2025

  • 9 Хм...

    0 1 Отговор
    А дали инфантилния идиот тръмп има koxoнec за тая работа? Че напоследък се носят едни приказки за руска подводница в района. За ежедневни полети на военни транспортни самолети между Китай и Русия от една страна, и Венецуела от друга. За наличието на терен на разни далекобойни руски оръжия предполагащи наличието и на руски специалисти. За китайско присъствие с неуточнени сили и цели в страната.
    За договора за всестранно (включително военно) сътрудничество между РФ и Венецуела няма да отварям дума, че съвсем сложно ще стане.

    14:22 19.12.2025

  • 10 Лицемерни 60клуци

    3 1 Отговор
    Където има ресурси за крадене, се започва с "предполагаеми" ла6орат0рии за наркотици, за би0логическ0 и химическ0 0ръжие, диктатор-сатрап, неспазване на демокрацията...🤣

    14:27 19.12.2025

  • 11 Истината

    0 1 Отговор
    Оранжевия се прави на голяма работа пред венецуела, ама пред руснаците кротува. Това искат тръмп, путин и си....всеки да си тероризира по-слабите съседи ...... За това България няма никаква изгода от новия световен ред, който тези старци искат да наложат. Европа час по скоро трябва да върви към федерализация, за да е силна и голяма ....

    14:29 19.12.2025

  • 12 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Давай клоуне ,и да се свършва с вашия обор

    14:29 19.12.2025

  • 13 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    САЩ могат да унищожат Венецуела за 24 часа

    14:39 19.12.2025

  • 14 Руснаков

    3 0 Отговор
    Такива са действията на кандидат Миротвореца за Нобелова награда. за мир....

    14:42 19.12.2025

  • 15 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Днес си избръснах краката и дупарата, излязох да заработя малко доларес, но не дават, затова се обадих в централата на ПП-ДБ и дадоха 50 еврака да троля в сайта

    14:44 19.12.2025