Тръмп не изключи възможността за война с Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не изключва възможността от военен конфликт с Венецуела. Това той каза в телефонно интервю за „Ен Би Си Нюз“, публикувано днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Не го изключвам“, отговори Тръмп на въпрос дали съществува риск от война между Съединените щати и Венецуела.
Държавният глава допълни, че Вашингтон ще продължи с конфискациите на петролни танкери в близост до венецуелските води. По думите му се очакват още подобни действия в рамките на засилените мерки срещу петролните доставки на страната.
По-рано тази седмица Тръмп нареди „блокада“ на всички санкционирани петролни танкери, които пристигат или напускат Венецуела. Според Ройтерс това е поредната стъпка на САЩ за увеличаване на натиска върху основния източник на приходи на правителството на президента Николас Мадуро.
От Белия дом засега не са отговорили на запитване за допълнителен коментар.
1 Атина Палада
13:59 19.12.2025
2 ЕСССР
13:59 19.12.2025
3 Атина Палада
Коментиран от #6
14:00 19.12.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" Чрез търговията с петрол Венецуела финансира търговията с наркотици!"😀😀😀😀
14:02 19.12.2025
5 гост
14:02 19.12.2025
6 ха-ха
До коментар #3 от "Атина Палада":И към празна......та ти кра.....на !
14:03 19.12.2025
7 Британия 🇬🇧
14:04 19.12.2025
8 Силиций
И най-вече трябва да се прекъсне "финансирането" на добива на петрол с наркотици.Чудя се колко ли наркотици продават ОАЕ,Кувейт и останалите дружки на САЩ за да си "финансират" добива на петрол??!
Явната лудост на лидерите на най-мощните държави не е на добре.
14:16 19.12.2025
9 Хм...
За договора за всестранно (включително военно) сътрудничество между РФ и Венецуела няма да отварям дума, че съвсем сложно ще стане.
14:22 19.12.2025
10 Лицемерни 60клуци
14:27 19.12.2025
11 Истината
14:29 19.12.2025
12 Kaлпазанин
14:29 19.12.2025
13 Красимир Петров
14:39 19.12.2025
14 Руснаков
14:42 19.12.2025
15 Атина Палада
14:44 19.12.2025