Тръмп не изключи възможността за война с Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не изключва възможността от военен конфликт с Венецуела. Това той каза в телефонно интервю за „Ен Би Си Нюз“, публикувано днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Не го изключвам“, отговори Тръмп на въпрос дали съществува риск от война между Съединените щати и Венецуела.

Държавният глава допълни, че Вашингтон ще продължи с конфискациите на петролни танкери в близост до венецуелските води. По думите му се очакват още подобни действия в рамките на засилените мерки срещу петролните доставки на страната.

По-рано тази седмица Тръмп нареди „блокада“ на всички санкционирани петролни танкери, които пристигат или напускат Венецуела. Според Ройтерс това е поредната стъпка на САЩ за увеличаване на натиска върху основния източник на приходи на правителството на президента Николас Мадуро.

От Белия дом засега не са отговорили на запитване за допълнителен коментар.