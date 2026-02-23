Над 100 хил. декара залети в Гърция заради повишено ниво на река Марица

Повече от 100 хиляди декара земеделски площи са наводнени в гръцката област Еврос в североизточната част на страната заради покачване на водите на река Марица и нейните притоци, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, предава БТА.

В района е обявен „червен код“ за опасност от наводнения за шести пореден ден, като според властите залятите площи са най-големи от 2015 г. насам. Причината е комбинация от продължителни валежи и снеготопене в България, което е довело до повишаване на нивото на реките Марица, Арда и Луда река (Еритропотамос).

Наводненията са унищожили посеви и инфраструктура, а властите очакват допълнително покачване на водите. Диги са се скъсали в района на селата Корнофолия, Мандра и Аморио.

Зам.-кметът по техническите служби и гражданската защита на община Суфли, Димитрис Дарусис, посочи, че усилията са насочени към защитата на населените места. Има опасения дали пролетната сеитба ще може да бъде извършена на наводнените площи.

От събота екипи на общината и части на армията укрепват диги край железопътната линия с чували с пясък, за да предпазят град Суфли от наводняване.

Наводнения заради реките Марица и Тунджа са регистрирани и на турска територия.