Над 100 хил. декара залети в Гърция заради повишено ниво на река Марица

23 Февруари, 2026 09:24 1 474 9

Наводненията в Еврос унищожават посеви и инфраструктура, докато властите укрепват диги и предупреждават за ново покачване на водите.

Над 100 хил. декара залети в Гърция заради повишено ниво на река Марица - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Повече от 100 хиляди декара земеделски площи са наводнени в гръцката област Еврос в североизточната част на страната заради покачване на водите на река Марица и нейните притоци, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, предава БТА.

В района е обявен „червен код“ за опасност от наводнения за шести пореден ден, като според властите залятите площи са най-големи от 2015 г. насам. Причината е комбинация от продължителни валежи и снеготопене в България, което е довело до повишаване на нивото на реките Марица, Арда и Луда река (Еритропотамос).

Наводненията са унищожили посеви и инфраструктура, а властите очакват допълнително покачване на водите. Диги са се скъсали в района на селата Корнофолия, Мандра и Аморио.

Зам.-кметът по техническите служби и гражданската защита на община Суфли, Димитрис Дарусис, посочи, че усилията са насочени към защитата на населените места. Има опасения дали пролетната сеитба ще може да бъде извършена на наводнените площи.

От събота екипи на общината и части на армията укрепват диги край железопътната линия с чували с пясък, за да предпазят град Суфли от наводняване.

Наводнения заради реките Марица и Тунджа са регистрирани и на турска територия.


Гърция
  • 1 Жоро

    22 2 Отговор
    Нали искаха вода от България гърците? Еми ето им, още по- безплатна.

    09:26 23.02.2026

  • 2 Дааааа

    20 2 Отговор
    Нали след втората световна война ни задължиха да им даваме безплатно вода? Я отворете още две капандури на язовир Ивайловград че да се наситят на водица.

    09:29 23.02.2026

  • 3 БоюЦиганина

    13 0 Отговор
    Нормлано, нали съм им дал всичката овда от Марица.

    09:30 23.02.2026

  • 4 наблюдател

    13 2 Отговор
    Супер - да сеят ориз

    09:40 23.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 си пън

    5 1 Отговор
    значи вода няма да им требе лятос

    09:49 23.02.2026

  • 8 Лост

    6 1 Отговор
    Къде са протестиращите?Да ходят да спират водата.

    10:49 23.02.2026

  • 9 ммм да

    1 0 Отговор
    Господ си знае работата

    12:58 23.02.2026

